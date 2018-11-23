Регулювання й технології — головні тренди у світових фінансах

Найбільш ефективно задовольняти ці вимоги допомагають регуляторні технології. Вони, на відміну від фінтех-технологій, ще не такі популярні й поширені. Але їх популярність у майбутньому буде не меншою, а їх вплив на ефективність компаній — вирішальним.

Регулювання й технології — це два найважливіші мегатренди, які зрушили тектонічні плити світових фінансів. Після фінансової кризи влада по всьому світу стала впроваджувати нові, комплексні та обережніші регуляторні заходи.

Банки повинні або пристосовувати свою операційну діяльність, щоб осідлати цю хвилю нового регулювання, або намагатися поєднувати наявні системи й робочі процеси. Останнє може спрацювати з погляду технічної сумісності, але недоліки неминуче будуть накопичуватися й заводити в глухий кут будь-яку глобальну організацію. Європейська директива про ринки фінансових інструментів (MiFID II) і Загальний регламент із захисту даних (GDPR), а також необхідність дотримуватися вимоги "знай свого клієнта" (KYC) і протидіяти відмиванню грошей (AML) — це лише кілька прикладів документів, які в останні роки не дають зітхнути фінансовим установам.

Саме тому регтех (регуляторні технології) — це тепер новий фронтир у фінансовому секторі.

Терміном "фінтех" часто описуються рішення, націлені на принципову революцію в сфері фінансових послуг, натомість регтех використовує технології, щоб ефективніше дотримуватися вимог регуляторів і завдяки цьому поліпшувати керування ризиками й підвищувати відповідність стандартам. Протягом кількох років регтех стане невіддільною складовою ланцюжка створення вартості, від процесу адаптації в новому колективі до виявлення фінансових злочинів і до регуляторної звітності.

Більш того, регтех не обмежений виключно фінансовим сектором, він має великий потенціал у різних галузях економіки, адже регулювання посилюється не тільки в сфері фінансів. Однак фінансова сфера як одна з найбільш регульованих на сьогодні галузей є природним інкубатором для нових регтех-рішень і інноваційних технологій.

Нашу компанію, наприклад, уже зараз можна назвати високотехнологічною компанією з ліцензією на банківську діяльність. Технології завжди були ядром нашої бізнес-моделі, з перших днів існування Інтернету. Ми, приміром, використовували свій підхід до трейдерських та інвестиційних технологій, в управлінні банківськими ризиками й у системі відповідності стандартам.

Ці сфери традиційно вважаються центрами недоліків у бізнес-моделях більшості банків. Ми ж пішли іншим шляхом у використанні технологій і вже зараз поступово перетворюємо традиційні центри недоліків на конкурентні переваги, перетворюючи вчорашні витрати на завтрашню виручку.

У цьому, окрім іншого, полягає важлива відмінність між простим наданням учасникам фінансової галузі "програмного забезпечення" як послуги та "банківським обслуговуванням", що вже враховує переваги регтех. Головне в такому "банківському обслуговуванні" не лише мати доступ до світових ринків капіталу й інфраструктури трейдингу та інвестицій, але й підкріплювати свою пропозицію ефективними рішеннями регтеху й управління ризиками. Наприклад, робот-консультант може повністю зосередитися на забезпеченні приємного клієнтського досвіду й розміщення активів, але це не буде повною послугою регтех. Адже в ідеалі клієнтові мають надати не тільки доступ до світових ринків капіталу, а й системи регуляторної звітності, виявлення фінансових злочинів та управління ризиками.

Ті фінансові установи, які не застосовують технологій для успішної роботи з посилюваними регуляторними вимогами, нехтують зміною обстановки. Спроби забезпечити відповідність цим вимогам вручну роблять організацію вразливою до людського чинника й помилок при переходах між ключовими функціями та підрозділами. Природно, конкурентні переваги втрачають як самі фінустанови, так і їхні клієнти.

По суті, регтех стає чарівним інгредієнтом, що надає фінансовим установам масштабованості в обстановці посилення регуляторних вимог.

Провідні фінустанови вже вбудовують у свої регуляторні системи такі нові технології, як машинне навчання й штучний інтелект, у тому числі для того, щоб забезпечувати більш якісне виявлення фінансових злочинів та автоматично переглядати тисячі трансакцій. Завдяки машинному навчанню, програма постійно удосконалюється та знаходить нові шляхи, які було б складно або довго шукати вручну.

З погляду регтеху, для будь-якої фінансової установи важливе співробітництво зі сторонніми партнерами й постачальниками інформації. Регтех-система Saxo Bank, наприклад, побудована на основі ряду сторонніх постачальників даних і партнерів, знання й розробки яких ми застосовуємо у власній пропозиції.

Для будь-якої націленої на зростання фінустанови регтех — важлива частина планів з освоєння та використання можливостей, які приносять нові технології, зберігаючи при цьому відповідність стандартам. Та все ж таки цифровізація не може вирішити всіх проблем регуляторних вимог; деякі процеси ще потребують втручання людини. З допомогою інтелектуальних технологій ми зможемо збагатити принципи прийняття рішень нашими співробітниками в усьому світі.

Кожній фінансовій установі важливо краще використовувати регтех-рішення, щоб зміцнювати ланцюжок створення вартості й масштабуватися на багато ринків і юрисдикцій.