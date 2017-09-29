Про інстинкт самозбереження

Реагувати на конструктивну й доброзичливу критику кпинами на кшталт "вивсьоврьотє!" стає чи не нормою вітчизняних чиновників. Замість того, аби опонувати АРГУМЕНТОВАНО й ПЕРЕКОНЛИВО (адже йдеться про витрачання бюджетних коштів), вони вдаються до дій, якими себе ж і виставляють на посміховисько.

За приклад — полеміка туристських урядників регіонального рівня щодо висвітленого в опублікованій у DT.UA статті "Як поділитися тим, чого немає?" (№ 30–31 від 19 серпня 2017 р.). Оскільки значна частина зазначеного в ній стосується столичного туризму, то очільники цієї царини в Києві не пошкодували часу на створення листа (за підписом в.о. начальника управління туризму та промоцій КМДА О.Вербицького) ректору ВНЗ, в якому я працюю. Кумедно-показове починається вже з перших рядків цього "витвору епістолярного жанру". То, мабуть, звичайна річ для міського чиновника наплутати і з посадою "доцента кафедри державоведення та туризму" (такої в КНУ імені Тараса Шевченка не існує), і прізвищем автора, двічі назвавши його неправильно. Та навіть і посилання та статтю (назвою якої автори листа зробили її перший абзац) не дозволяє її побачити, оскільки є помилковим. А один із "коштовних перлів" має таке формулювання: "вищенаведені факти в статті не ґрунтуються на нормативних документах…".

Очевидно, що в нормативних документах читач не знайде огріхів, про які йшлось у статті. Натомість за можливості витратити час на перегляд трансляції з засідання комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики, він дізнається про, м'яко кажучи, надто скромні успіхи Київської міськадміністрації щодо розвитку туризму. Так, під час засідання прозвучала сумна констатація, що Міську цільову програму розвитку туризму за перше півріччя цього року виконано лише на 8,6%. А основними напрямками витрачання коштів було проведення виставок і семінарів, а також виробництво і поширення сувенірної продукції та реклами. Туризм чиновники "розвивають" виключно коштом міського бюджету, фінансування зі сторони залишається лише на папері. При цьому розраховують результативність здійснюваних заходів виключно за відсотком витрачених коштів відносно запланованих сум, економічного ефекту від бюджетних трат ніхто не підраховує.

Голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики В.Муха зауважила, що "з

35 передбачених програмою заходів виконано п'ять, та й ті частково". У профільній комісії також констатували, що туристські урядники КМДА не надали звіту про економічний ефект освоєння коштів (на розвиток туризму. — І.В.). І зовсім не зрозуміло, як це позначилося на кількості туристів, що відвідують столицю.

Принагідно, підписуючи листа, в.о. мав би ознайомитися зі змістом статті, а в ній ідеться про чудасії не очолюваного ним (бодай тимчасово) органу влади, а управління туризму КМДА (під орудою А.Тараненка).

Що ж до згаданого в дописі комунального підприємства "Київський міський туристично-інформаційний центр", то результати аудиту в цій установі також не ллють воду на млин чиновників. Так, аналіз конкурентного середовища та результати аналізу основних учасників проведених закупівель КП "КМТІЦ" дали можливість встановити, що основними переможцями щодо закупівлі послуг були: ТОВ "ЕКСПО ЕДЖЕНСІ" — 1646,6 тис. грн (26,78%); ФОП Тарасевич О.М. — 1509,91 тис. (24,56%); ПП "ТРЕВЕЛСИСТЕМ" — 300,95 тис. (4,89%); ТОВ "Ландпрес" — 396,6 тис. (6,45%); ФОП Яцуренко О.В. —

221,2 тис. грн (3,59%), а це свідчить, щонайменше, про низький рівень конкуренції під час проведення закупівель. Більш того, аудит виявив порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан здійснення закупівель робіт і послуг.

Загалом аудит закупівель товарів, робіт і послуг, здійснених КП "КМТІЦ" на загальну суму 7567,15 тис. грн, виявив фінансові порушення, які призвели до втрат на загальну суму 223,83 тис. грн. Також було допущено здійснення закупівель з потенційними втратами в розмірі 1511,81 тис. грн і неефективних закупівель з оціночними втратами в розмірі 68,77 тис. грн.

Що ж до згаданого в листі О.Вербицького договору між КМДА та КНУ про співпрацю, то саме чиновники, а не освітяни мають ініціювати конкретні заходи, реалізувати які відповідно до зазначеної угоди мали б науковці. Зокрема, й щодо багатомовного столичного туристського порталу. Про це йшлось ще 4 лютого минулого року на робочій нараді в міськадміністрації — саме тоді А.Тараненко вперше спілкувався з представниками київських профільних вузів.

На інтернет-порталі КМДА 14 вересня ц.р. у розділі "Новини" заступник міського голови О.Рєзніков (відповідальний у тому числі й за розвиток туризму) зазначив, що протягом першого півріччя цього року, за даними Держприкордонслужби (яка фіксує — НЕЗАЛЕЖНО від мети — всіх, хто перетинає кордон), Київ відвідали майже 700 тис. іноземців. Посадовець такого рівня мав би знати, що згідно із Законом "Про туризм" туристом є "особа, яка здійснює подорож по Україні… на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності…". Кордони ж нашої країни щодня перетинають і ті, хто їде сюди саме для того, аби заробити.

Далі — більше. "Згідно з очікуваннями, до 2020 р. кількість іноземних гостей становитиме не менш як 2 млн", — завважує віце-мер. Очікуваннями кого? Ясновидців? Отут згаданий договір став би у нагоді. Тоді і мова чиновницька набула б ознак компетентності. Бо науковці на основі у тому числі й моніторингу динаміки туристських потоків спрогнозували б. Як це робиться у цивілізованому світі…

Часи змінюються, а королів і сьогодні робить почет. Дивує лишень, що досвідчений правник дозволяє оточенню робити себе "голим".

Припускаю також, що зазначеним листом його автори мали на меті не допустити до участі в конкурсних комісіях (з обрання очільників управління туризму та промоцій КМДА і керівника КП КМТІЦ) автора цих рядків (відповідні листи було надіслано на адресу В.Кличка). Дуже хочу помилятися щодо такої "крамольної" думки…