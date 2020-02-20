Нянька для інвестора

Схоже, під мідним тазом, яким НАБУ гучно накрило корупційні діяння буковинських можновладців, опинилася заразом і земельна афера з роздачею комунальної землі унікального лікувально-оздоровчого закладу.

Корупційний скандал довкола бальнеологічного санаторію "Брусниця" спалахнув нині з новою силою. Буковиною прокотилася друга, більш потужна, ніж восени, хвиля обшуків у владних кабінетах і бізнес-офісах осіб, яких правоохоронні органи вважають причетними до корупційних оборудок при розпочатій торік передачі "Брусниці" у довгострокову оренду з перспективою приватизації.

НАБУ повідомляє, що за ухвалення потрібного рішення щодо санаторію в Чернівецькій обласній раді нинішнього, сьомого, скликання вимагали від потенційного інвестора — відомого місцевого підприємця хабар у 400 тисяч доларів. Але зійшлися на сумі, удвічі меншій.

За ці кошти підприємцю забезпечили зелену в усіх сенсах вулицю до оздоровниці, без перебільшення, національного значення. Принаймні у конкурсі на оренду він був єдиним учасником, а відтак, переможцем, оскільки інших претендентів із числа не менш потужних місцевих бізнесменів до конкурсу не допустили. Це при тому, що, на відміну від відфутболених конкурентів, підприємець досі не продемонстрував бодай якогось інвестиційного плану подальшої долі орендованого ним лікувального закладу комунальної форми власності. Єдине, на що він спромігся, — за тиждень до конкурсу зареєструвати на свою дружину товариство з обмеженою відповідальністю. Таке собі "Роги і копита", засновники якого зарекомендували себе не в медичній сфері, а в житловому будівництві і розвиткові мережі готельно-розважальних комплексів. З писаними вилами на воді зобов'язаннями вони брали в свої приватні руки специфічний медичний заклад з мінеральними водами, що унікальні за оздоровчими властивостями.

Хабар назвали інвестиційним траншем

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зафіксували й оприлюднили переговорний процес, а також прийняття рішень через владне коліно на сесіях облради та сам момент передачі грошей. Треба розуміти, що вкинутий правоохоронцями в інформаційний простір короткометражний фільм виробництва НАБУ про корупційні діяння очільника Чернівецької обласної ради змусив представників владних і бізнесових кіл усієї країни терміново провести тотальну ревізію своїх кабінетів на предмет наявності "жучків", прихованих відеокамер і перейти в телефонних розмовах на езопову мову.

На плівках антикорупційного бюро чоловік, схожий на відомого буковинського бізнесмена, зі словами "як все це тяжко, Ваня, дивись, лишив собі всього кілька гривень!" дістає із сейфа пакунок і передає його під столом іншому чоловікові, схожому на голову крайового парламенту. Перед тим показано запис сесії облради за 12 вересня минулого року, де Іван Мунтян чотири рази ставить на голосування питання про оренду санаторію, а потім комусь телефоном піднесено звітує: "Ти бачив? Не голосувало нічо, я вже на них наїхав!".

Прес-служба НАБУ надала офіційну інформацію: "Слідство задокументувало, що впродовж серпня—жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у розмірі 180 тисяч доларів США. 4 лютого 2020 року за матеріалами Національного бюро САП повідомила про підозру голові Чернівецької обласної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"). Детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")".

Розслідування триває.

Тим часом Іван Миколайович разом з окремими депутатами облради геть усе заперечує, називає дії НАБУ повним абсурдом і політичним замовленням на знищення місцевої бізнес-еліти. А озвучена й передана сума — це, мовляв, ніякий не хабар, а такий собі перший інвестиційний транш, хай і під столом переданий. І взагалі новостворене ТОВ уже давно почало б розбудовувати санаторій, якби не завадили НАБУ з прокуратурою.

"Це все твоє!"

У цій історії дивує й насторожує саме розмір хабара. За що в тій розваленій "Брусниці" давати 200 тисяч доларів, не кажучи вже про 400? Власник санаторію, а ним є Чернівецька обласна рада, довів комунальний заклад до цілковитої руйнації. Функціонувати він далі не може. Пожежники й санстанція рік тому заборонили користуватися майже всіма його корпусами. Відновлювати їх неможливо, — старі страшні будівлі епохи недорозвинутого соціалізму часів пізнього Хрущова потрібно просто знести.

Що буде натомість? Питання відкрите. Обраний облрадою інвестор не надав будь-якого плану дій щодо подальшої долі оздоровчого закладу. Незрозуміло також, що саме він брав у довгострокову оренду, коли погоджувався на базі свого приватного підприємства створити ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс "Брусниця", до засновників якого увійшла також Чернівецька обласна рада.

На прохання надати документи щодо офіційно сформованого цілісного майнового комплексу "Брусниці" заступник начальника управління облради з питань забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном Михайло Герман кинув на стіл стос паперів із 50 аркушів. Насправді це інвентарна справа з переписом усього рухомого і нерухомого майна, яким користується санаторій, включаючи пораховані ліжка, столи, стільці і виделки.

За оренду цього, прямо скажемо, мотлоху приватне ТОВ зобов'язалося сплачувати до бюджету області щомісяця 81 тисячу гривень. А також протягом п'яти років інвестувати в санаторій 22 мільйони гривень. При цьому вартості оренди земельної ділянки ніде не зазначено.

"Можеш вкладати гроші сміливо, це вже все твоє, обласній раді ти нічого не винен", — консультує інвестора на плівках НАБУ керівник органу представницької влади області після передачі-отримання підстільного "траншу".

Проте Іван Мунтян лукавив і надавав підозріло наївному підприємцю неправдиву інформацію (зумисне чи ні — окреме питання). Основні об'єкти санаторного комплексу — земля і мінеральна вода — "траншонадавачу" належати ніяк не можуть.

Родовища мінеральних вод типу "Мацеста", "Єсентуки-4" і аналога "Миргородської" є державною власністю. Спеціальний дозвіл на користування оздоровчою водою належить обласному комунальному підприємству "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", рішення про ліквідацію якого вже прийняте обласною радою. Тому у нового орендаря санаторію попереду ще непрості організаційно-правові заходи з отримання ліцензії на забір лікувальної води і переоформлення гірничого відводу. А для цього йому треба довести свою спроможність використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю діяльності. Проте досвіду роботи у медичній сфері інвестор "Брусниці" не має, як і жодних пояснень щодо своїх подальших дій із цим лікувально-оздоровчим закладом.

Упливла від новоспеченого орендаря санаторію й земельна ділянка як цілісний об'єкт оренди з правом подальшої її приватизації.

Сервітут як форма дерибану комунальної землі

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно свідчить, що бальнеологічний санаторій є постійним користувачем неподільної (!) земельної ділянки комунальної форми власності у 8,2 гектара, а землевласником є Чернівецька обласна рада.

Проте витяг із Державного земельного кадастру за 29 листопада 2019 року зазначає, що ділянку с таким самим місцем розташування, кадастровим номером, з тим самим власником і користувачем поділено за умовами договорів на 33 окремі ділянки і передано фізичним і юридичним особам на правах безстрокового сервітуту.

Змінено й цільове призначення ділянки. Із земель оздоровчого призначення вона набула статусу земель житлової й громадської забудови.

"Цього не може бути, вперше чую, депутати не ухвалювали жодних рішень щодо сервітутів на землю брусницької водолікарні", — запевняє перший заступник голови Чернівецької обласної ради Віталій Мельничук.

У будь-якому разі змінити цільове призначення земельної ділянки санаторію і передати її в користування на умовах безстрокового сервітуту може тільки землевласник. Ймовірно, у неоголошених планах Чернівецької облради як власника землі та самої водолікарні — розбудовувати її за принципом популярного зараз не лише в Україні приватного партнерства, коли послуги на проживання на території оздоровниці надають приватні готельні комплекси й садиби. В тіньовому секторі це не просто схема, а справжній джек-пот для того, хто розпоряджається землею й може тишком-нишком нарізати 8 гектарів у курортній зоні на 33 ділянки.

Питання тільки в тому, чи брав участь у нарізанні сервітутних наділів новий орендар "Брусниці" або ж він зараз про це вперше почує? Незалежно від відповіді на нього, до землі його ТОВ, схоже, вже не матиме жодного стосунку.

"Якби все відбувалося чесно, ми давно мали б інвестора, розбудовану, а не занедбану водолікарню, — каже головний лікар бальнеологічної оздоровниці, заслужений лікар України Дмитро Бойко. — Колись слава нашого санаторію гриміла далеко за межами України. Високий ефект лікування цілющими мінеральними водами багатьох захворювань, а особливо недуг опорно-рухового апарату, доведено за більш як 50 років існування "Брусниці". Охочих відродити санаторій ніколи не бракувало. Біда у тому, що хтось із можновладців хоче на тому неодмінно нажитися, не думаючи про здоров'я простих людей".