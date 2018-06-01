Неспортивна поведінка на нетовариському суді

Після скандального засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 23 травня, міністр фінансів Олександр Данилюк, аби уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, звернувся до послів G7 із листом, повідомила "Економічна правда" з посиланням на документ у своєму розпорядженні.

"Хочу поінформувати вас про конфлікт між прем'єр-міністром і мною, що виник публічно в ході засідання Кабінету Міністрів сьогодні (дати написання листа не зазначено. — ІФ). Я маю намір уникнути можливих двозначностей або маніпуляцій", — ідеться в тексті листа, оприлюдненого виданням.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 23 травня міністр фінансів О.Данилюк безуспішно намагався домогтися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра. Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на ньому повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що після короткої перепалки з В.Гройсманом міністрові було відмовлено в проханні. Під час обміну думками О.Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Крім того, у тексті оприлюдненого листа також ідеться про спроби президента України призначити на вказану посаду людину, яку лобіювали народний депутат Ігор Кононенко або голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Передісторія: я наполягав на призначенні Яни (Бугрімової. — ІФ) понад два роки — від перших днів роботи в міністерстві. Президент рішуче проштовхував людей, яких лобіювали Кононенко/Южаніна: наполягав на Уманському (Ігор Уманський, екс-перший заступник міністра фінансів. — ІФ), пізніше — на Воробей (Світлана Воробей, заступник керівника секретаріату комітету ВР з питань податкової та митної політики. — ІФ), погрожуючи блокувати моїх кандидатів у разі моєї незгоди", — зазначається в листі.

Крім того, згідно з оприлюдненим текстом, міністр фінансів також торкнувся ситуації навколо призначення постійного голови Державної фіскальної служби (ДФС) та його заступника.

"Ви знаєте, що виконувач обов'язків голови (ДФС. — ІФ) дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Він уже понад рік перебуває на цій посаді, що прямо суперечить закону", — ідеться в листі.

Як випливає з тексту, О.Данилюк запропонував прем'єр-міністрові самому подати до парламенту прохання про його відставку з посади міністра фінансів.

За даними DT.UA, 30 травня на засіданні Кабінету Міністрів у закритому режимі відбулася пряма розмова, ініційована прем'єром. Після того як міністрів покинули діти-двійники і Володимир Гройсман залишився без оточення хлопчика Арсенія і дівчинки з косою, прем'єр заявив, що: по-перше, на минулому Кабміні він погарячкував із реакцією на вимогу Данилюка призначити Яну Бугрімову заступником міністра фінансів та ініціював кілька не зовсім слушних кроків, а саме: вилучення Мінфіну з переліку обов'язкових структур для погодження документів, що їх виносять на розгляд уряду, і перепідпорядкування ДФС безпосередньо уряду; по-друге, Гройсман повідомив, що не може не відреагувати на обурливий лист Данилюка послам G7; по-третє, запропонував усім присутнім висловитися на тему конфлікту й листа, а також голосуванням позначити свою позицію щодо внесення прем'єр-міністром на розгляд парламенту питання про відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

За свідченнями очевидців, слово взяв Олександр Данилюк, пояснивши, що його звертання до послів G7, можливо, й було перебором, бо виносить сміття з хати, однак він побоювався, що після скандалу піар-артилерія Гройсмана з можливостями, які сягають від Порошенка до Ахметова, обрушиться на нього, і вирішив діяти на випередження.

Далі була суперечка між міністром фінансів і прем'єром із зачитуванням смс-повідомлень, звірянням часу відправлення листа й смс із проханням Данилюка про зустріч із Гройсманом, докори з боку прем'єра в організації замовного матеріалу в попередньому номері DT.UA. Володимир Борисович уміє дивувати...

Лист Данилюка, адресований послам, присутніх міністрів неприємно вразив. Його дивна лінія захисту — давати піар-здачі наперед — їх ошелешила. Кожен згадав свої об'єктивні й суб'єктивні складнощі у відносинах із Мінфіном. За загальним настроєм переважна більшість усвідомила, що Гройсман бере гору в сутичці, але хоче розділити відповідальність за її результат із трудовим колективом. У результаті всі члени Кабінету Міністрів проголосували за звернення до парламенту з вимогою відставки міністра фінансів. Утрималися при волевиявленні віце-прем'єр з питань євроінтеграції Климпуш-Цинцадзе, міністр транспорту та інфраструктури Омелян,

в. о. міністра охорони здоров'я Супрун. Можливо, хтось не помітив руки віце-прем'єра Зубка, який намагався захистити міністра фінансів як фігуру важливу в переговорах з МВФ.

За півтори години з'ясовування стосунків не торкалися ні суті аргументів, викладених у листі Данилюка, ні системних державних проблем.