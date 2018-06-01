Національна валюта ще може зміцніти до кінця літа

Курс гривні за останній місяць залишається в досить вузькому діапазоні 26,00–26,20. Не одержавши належної фундаментальної підтримки на тлі складностей з новим траншем МВФ, гривня поступово починає втрачати свої вагомі плюси. У зв'язку з цим тестування позначки в 25 грн за долар у наступному місяці виглядає вкрай оптимістичним варіантом. Водночас зниження євро на світових ринках дозволило гривні впритул наблизитися до позначки в 30 грн за євро. З урахуванням поточної ситуації в наступному місяці позначка в 30 може бути пройдена. Сприятиме цьому негативне фундаментальне тло, яке сконцентрувалося навколо євро протягом останніх двох місяців. Слабка інфляція, низькі темпи економічного розвитку не дозволять Європейському центробанку найближчим часом посилити монетарну політику. Таким чином, плани щодо її зміни відкладаються на пізніший термін, до 2019 р. У зв'язку з цим очікування, що покладали на євро, поступово починають стихати, що й призводить до його зниження, яке ми бачимо в наших обмінниках. Враховуючи темп зниження, цілком реально вже до наступного місяця побачити євро по 29,50.

Долар у цей самий період продовжує набирати обертів. Зміцнившись за квітень-травень на кілька відсотків, він став однією з найбільш дохідних валют. У зв'язку з цим падіння долара в парі з гривнею на початку поточного року має вкрай високі шанси бути відіграним уже восени. З урахуванням загальносвітових тенденцій зростання і зміцнення товарних ринків цілком реально побачити зростання і нашої валютної виручки, яке протягом наступного місяця підтримуватиме нашу валюту на позначці в 26 грн за долар, що загалом дасть можливість багатьом українцям купити досить дешеві долари.

Таким чином, до кінця літа гривня залишатиметься на поточному рівні й при поліпшенні макроекономічної кон'юнктури може подолати позначку в 26,00 грн за долар, але ця тенденція буде дуже короткостроковою й повною мірою буде відіграна вже у жовтні.

Для гривні наступний місяць є найбільш низьковолатильним періодом. Найчастіше, за підсумками минулих років ринкового ціноутворення, гривня не особливо змінювалася в ціні в цей період часу. Позначається загальне зниження ділової активності, яке спостерігається влітку, попит на валюту з боку населення залишається на низькому рівні, а компанії в цей період не проводять якихось вагомих угод з купівлі валюти, через що курс залишатиметься біля позначки в 26 грн за долар.

Можливий торговельний діапазон також не розшириться й буде в межах 26–26,10 грн за долар. Євро в наступному місяці знизиться до позначки в 30 грн. Під кінець місяця при належних темпах руху європейської валюти на світових ринках ціни можуть опуститися нижче позначки в 30 грн, до рівня 29,50.

Якщо для вас у період відпустки купівля валюти не є критично важливим питанням, то її краще відкласти до кінця липня-серпня, коли гривня буде в найкращій формі. Безумовно, не варто чекати ціни в 25 грн за долар, але потенційно побачити позначку в 25,50 уже цього літа цілком реальна подія.