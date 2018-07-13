На умовах зберігання

Ескроу-рахунки вже тривалий час функціонують в економічно розвинених країнах, таких, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Швеція, Данія.

В травні 2017 р. главу 72 Цивільного кодексу України було доповнено новим параграфом, який присвячений договору рахунка умовного зберігання (ескроу). Так, згідно із статтею 1076-1 Цивільного кодексу України за такими видами договорів банк зобов'язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Постановою правління Національного банку України від 18 грудня 2017 р. №133 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" було врегульовано питання функціонування таких рахунків, визначено перелік необхідних документів для їх відкриття та операції, які можна здійснювати за рахунками умовного зберігання.

Ескроу-агентом відповідно до чинного законодавства України може виступати лише банківська установа. Стосовно переваг і недоліків ескроу-рахунків зазначив би таке.

По-перше, такі договори зменшать готівкові розрахунки між покупцем і продавцем, а отже, будуть корисними в розрізі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у зв'язку з поточною зарегульованістю банківської сфери. Разом з тим банки можуть нав'язувати клієнтам свої редакції договорів рахунків ескроу (по аналогії з договорами кредиту, іпотеки).

По-друге, розвиток подібних договорів дасть можливість залучити кошти в банківський сектор. Банки отримуватимуть винагороду за подібні операції, при цьому продавці або бенефіціари матимуть більше гарантій того, що вони одержать кошти, порівняно з розрахунком безпосередньо із продавцем.

Додатковими гарантіями для користувачів рахунків ескроу є те, що законодавством не допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку умовного зберігання, за зобов'язаннями банку, власника рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації). При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору ескроу-рахунка, в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що перебувають на рахунку умовного зберігання, за настання підстав, встановлених договором такого рахунка.

Розірвання договору рахунка умовного зберігання допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. У разі розірвання договору ескроу-рахунка за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та/або бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання.

У цілому запровадження в Україні договорів рахунка умовного зберігання (ескроу), в тому числі в сфері купівлі-продажу нерухомості, є абсолютно прогресивним кроком і сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в державі.