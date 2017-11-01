Міцнішає разом із морозом

У жовтні гривня стартувала з мінорної ноти. Динаміка курсу національної валюти в перші дні жовтня була дуже негативною, просівши з 26,60 до 26,81 за три дні. Сприяло цьому закриття більшої частини валютної виручки або, як висловився регулятор, спекулянти. Потім у гру вступив НБУ, задовольнивши попит покупців. Дії регулятора позитивно позначилися на ринку — до середини жовтня курс просів до 26,4 грн за долар.

Практично два тижні, з 10-го до 23-те, курс тримався нижче за ціну відкриття жовтня, що спостерігалося вперше за останні роки стрімкої девальвації. Ці дані відображають позитивну динаміку не тільки валютного ринку, а й стану економіки. Сприяє цьому зростання цін на сировину на зовнішніх ринках у світі. Але, попри це, уже минулої п'ятниці, 27 жовтня, долар був на максимумах, закриваючи сесію на рівні 26,9 грн. Підвищений попит на нашу валюту сформували виплата дивідендів та оплата зовнішніх зобов'язань, які припадають на кінець місяця. Щоправда, за словами регулятора, основна причина зростання валюти — збільшення попиту з боку населення, мовляв, самі винні. Такі заяви банку виглядають лукавими на тлі статистики з обміну валюти нашими співгромадянами, у рамках якої ми продаємо валюти приблизно вчетверо більше, ніж купуємо.

Попри зниження в жовтні, динаміка курсу гривні в поточних реаліях виглядає більш ніж позитивною. Взявши за позначку початок поточного року, можемо побачити, що гривня торгується нижче за ціни відкриття січня, що відбувається вперше за три роки з моменту відмови від фіксованого курсу валют.

Чи зможе гривня показати такі самі результати й поточного місяця? Найшвидше, так. Зростання цін на метали приносить нашим експортерам додаткову виручку, а довгострокові контракти найчастіше укладаються за два місяці до їхнього виконання. У зв'язку з цим валютні надходження за інерцією ще додаватимуть доларову ліквідність на наш валютний ринок, і реальний курс долара може утриматися на рівні 27 грн. На готівковому ринку ціна буде трохи вищою — на рівні 27,1 грн за долар.

Що буде з курсом гривні стосовно євро? Вплив на європейську валюту мають рішення ЄЦБ і заворушення в Каталонії. Виходячи із заяв монетарної влади Європи, програма викупу активів протриває до вересня 2018 р. і буде скорочена до 30 млрд євро починаючи з січня. Таким чином, інвестори припустили, що Центробанк не підніматиме ставки до 2019 р., що є негативним чинником для євро. Напружена ситуація в Іспанії та заклики голови Каталонії Карлоса Пучдемона до створення "демократичної опозиції" стабільності євро не додадуть. До кінця поточного місяця зростання його котирувань до гривні очікувати не варто, а закривати місяць у разі невеликого зниження курсу гривні ми будемо на тому самому рівні.