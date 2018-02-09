Курс гривні: перепочинок до літа?

Динаміка курсу гривні на початку поточного року в багатьох викликала занепокоєння. Люди схильні пов'язувати з ослабленням гривні економічні провали уряду та крах економіки.

Почасти це справді так, але якщо проаналізувати динаміку курсу гривні за останні чотири роки, то можна побачити, що цикли курсових коливань повторюються, більш того, сама динаміка курсу поліпшується. Такий висновок можна одержати, порівнявши динаміку нашої валюти за останні чотири роки. Так, щозими гривня знижується, формуючи свої пікові позначки. Старт ослаблення гривні припадає на жовтень, а фініш — на кінець березня. З кожним роком крива курсу трохи змінює свої форми, але загалом циклічність зберігається. Для багатьох аналітиків ця подія не буде новиною, як і причини формування цієї закономірності — зниження валютної виручки й зростання попиту на валюту через купівлю енергоресурсів.

При цьому в січні гривня здивувала багатьох, продемонструвавши зростання до позначки в 28,9, вона різко почала коригуватися й буквально протягом тижня відіграла свої позиції, з яких почався поточний рік. Така динаміка пов'язана з активністю гравців на ринку й діями НБУ. Так, за підсумками січня, портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, було збільшено на 2,5 млрд грн — з 5,7 млрд до 8,3 млрд. Ця купівля припала на період найвищого курсу й змогла знизити котирування долара до рівня у 27,6. Загальний обсяг купівлі становив близько 90 млн дол. Таким чином, покупці державних боргових паперів зможуть не тільки виручити прибуток від виплат за ними, а й заробити на курсовій різниці, яка до літа зросте в рази. При цьому сам ЦБ у цей період активно скуповував валюту, утримуючи курс від глибшої корекції.

Варто зазначити, що найчастіше після такого істотного зміцнення гривня продовжує спадну тенденцію вже до кінця літа. Цього місяця дана історія триватиме, і динаміка гривні буде позитивнішою, ніж у січні. Загальний коридор для національної валюти становитиме 28–27,5 з потенційним зближенням курсу з позначкою в 27 грн за долар.

Перешкоджати цьому може гривнева ліквідність, яка накопичилася на коррахунках у банках і становить близько 45 млрд грн. У теорії банки можуть відправити її на купівлю долара й репатріації. Ризики також формують підвищені апетити з боку імпортерів, котрі, як і раніше, потребують імпортних товарів, зокрема енергоресурсів. Потребують дивідендів і материнські компанії, багато "дочок" яких представлені в Україні. Вони також можуть конвертувати свій прибуток у долари. Але цей ризик зростатиме до кінця місяця і на даний момент не повинен сильно впливати на ринок. Також існує ризик з боку вмілих ділків, які заробляють на різниці між готівковим курсом і міжбанком. У разі зростання спреду між цінами двох майданчиків тиск на гривню посилюватиметься.

Важливо розуміти, що на лютий не намічається особливо великих виплат за зовнішніми зобов'язаннями, і їх загальний обсяг становив 300 млн дол., виплата яких припала на 1–5 лютого. Як бачимо, цей період ми пройшли безболісно. Таким чином, склавши негативні й позитивні фактори поточного місяця, можна зробити висновок, що лютий буде менш волатильним для гривні й більш позитивним, ніж минулі два місяці. Виходячи з цього, прогноз для національної валюти — це зміцнення середнього курсу НБУ до позначки 27,4, для міжбанку зниження котирувань до рівня 27,5 до кінця лютого.