Коронавірус світової економіки

Коронавірус вирвався на волю. Таку оцінку в одній із недавніх публікацій в авторитетному журналі висловили австралійські вчені після вивчення даних, які є у світі, про хворих та інфікованих. Спроби стримати поширення COVID-19 не увінчалися успіхом. Власне, це стало зрозуміло, коли хвороба спалахнула в Італії, Ізраїлі та Ірані. Повідомлення про вжиті заходи нагадують бойові зведення. Очевидно, що людство має справу з епідемією, вплив якої на світову економіку ще доведеться оцінити.

Ситуація навколо епідемії коронавірусу вкотре довела, що не такий страшний сам факт події, як паніка, що його супроводжує. Нерозуміння того, з чим доводиться мати справу, з одного боку, і тотальна недовіра до урядів — з іншого, призвели не тільки до зростання агресії щодо вихідців із Азії, а й до падіння фондових ринків у США та Європі. 24 лютого всі три основні фондові індекси США впали в середньому зразу на 3,5%. Пишуть, що обвал у Європі став найгіршим за останні чотири роки, а золото подорожчало на 2,6%.

І водночас, якщо судити з прогнозів МВФ, озвучених недавно у ЗМІ, не такий страшний коронавірус, як його малюють. "У нашому основному сценарії, який зараз розглядається, впроваджуються заявлені заходи, й економіка Китаю повернеться до нормального стану в другому кварталі. У результаті, вплив на світову економіку може бути відносно незначним і нетривалим", — зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва на зборах міністрів фінансів і голів центральних банків G-20, які відбулися 22 лютого в Ель-Ріяді. На її думку, якщо коронавірус не поширюватиметься по світу високими темпами, а Китай скоро відновить виробництво, світова економіка втратить лише 0,1% від прогнозованого зростання на 2020 рік. При цьому вона підкреслила, що Фонд також не виключає більш грізних сценаріїв, "коли поширення вірусу в усьому світі триватиме довше, і наслідки для зростання будуть більш затяжними".

Тепер абстрагуємося від цифр і спробуємо проаналізувати, що відбувається, на основі міркувань більш загальних, ніж підрахунок відсоткових пунктів. Насамперед слід зазначити, що єдиним "позитивним" сценарієм у ситуації, котра склалася, буде розробка надійних систем тестування коронавірусу навіть у зовні здорових людей (тобто в тих, хто не має жодних симптомів, але є носієм), а також створення вакцини і(або) лікарських засобів, які могли б коли не виліковувати, то значно полегшувати перебіг хвороби та знижувати смертність від її ускладнень. Складається враження, що масштаби цієї проблеми все ще не усвідомлюються. Згадаймо, до яких наслідків призвів один-єдиний випадок, коли терорист сховав невелику кількість вибухівки в підборі черевика, — тепер по всьому світу сотні мільйонів людей примушують знімати взуття і пропускати його через сканер.

Поява вірусу з інкубаційним періодом до 28 днів, який може не тільки передаватися повітряно-крапельним шляхом, а й залишатися активним на поверхні предметів, зокрема сидінь у транспорті, викликати специфічні симптоми в одних і не викликати в інших, та ще й не виліковуватися до кінця і призводити до розвитку хвороби повторно, — вкрай небезпечний чинник, зокрема в соціально-економічній сфері. Росія закриває кордони з Китаєм, Туреччина й Вірменія — з Іраном, Австрія — з Італією, в Італії панікують, влада скасовує Венеційський карнавал і закриває Міланську оперу, в Південній Кореї оголошено загрозу найвищого рівня, виробники закривають заводи, повсюди вводять карантини і продовжують канікули. Паніка охопила не тільки Нові Санжари, а й цілком розвинені регіони планети. Все ще немає точних даних щодо інфікування й захворюваності в Африці, де Китай присутній, практично, скрізь, і в Індії, де рівень санітарії навряд чи здатен зупинити вірус.

Які ж можливі наслідки для економіки планети, котрі можна спрогнозувати вже тепер? Передусім під ударом навіть не коронавірусу, а паніки, пов'язаної з ним, опиняється світовий туризм. Можна передбачити, що віднині й доки не буде виконано наведені вище умови "позитивного сценарію" кожен масовий захід, поява будь-якої людини з рисами обличчя "з Азії", котра кашляне в натовпі, кожен випадок появи новини про зараження на круїзному лайнері, в метро, трамваї або автобусі викликатимуть паніку. Як стверджував Фрейд, людиною рухають дві речі — прагнення до насолоди і страх перед стражданнями. У цьому випадку саме страх перемагає решту почуттів. Можна скільки завгодно стверджувати, що від грипу помирає більше людей, але незрозумілий коронавірус видається небезпечнішим. Тому слід очікувати падіння акцій транспортних і туристичних компаній, різкого зростання ставок за програмами медичного страхування. Не виключено, що невдовзі з'являться вимоги обов'язкової наявності спеціальних страховок при подорожі за кордон, а також проходження контролю в аеропортах, на залізничних вокзалах і автостанціях.

Певна річ, основні прямі втрати лягають на Китай. У зв'язку з карантинами й жорсткими заходами ізоляції в регіонах, де зареєстровано спалахи хвороби, чимало підприємств не можуть відновити роботу, навіть якщо вжито надзвичайних заходів. За повідомленнями з Китаю, якщо на підприємстві виявляється один інфікований робітник, власник зобов'язаний забезпечити ізольоване проживання в карантині для всіх працівників і виплачувати їм заробітну плату до поновлення дозволу на виробництво (мінімум, 28 днів карантину). Розірвано логістичні ланцюжки з поставок комплектуючих і запасних частин, контракти зриваються непередбачено й неочікувано, терміни виконання замовлень подовжуються з одного до трьох місяців. Поки що все це ще не катастрофа, а просте ускладнення ділової активності. Однак якщо оптимістичні прогнози не справдяться, криза може торкнутися логістичних ланцюжків у глобальному масштабі.

Судячи з наявних даних, по всьому світу день і ніч працюють фахівці в пошуках вакцини. У всіх, хто до цього причетний, є розшифрований китайськими спеціалістами геном вірусу, йде обмін клінічними даними, але паніка все ж поширюється. На думку професора-епідеміолога з Гарварда Марка Ліпсіча, проблема нинішнього вірусу, порівняно з попередніми недавніми епідеміями, полягає в тому, що "його поширення не вдасться стримати". Безпрецедентні карантинні заходи, на які пішов Китай, не зупинили вірус, виявлений уже у 24 країнах. Причина цього — безсимптомні носії COVID-19 та ті, в кого перебіг має легку форму. На думку епідеміологів, на сьогодні незрозуміло, чи можливе вироблення імунітету до цього вірусу, чи є спалах захворюваності сезонним і чи не стане він регулярним тільки тому, що інфікованих безсимптомних може бути в сотні, коли не в тисячі разів більше, ніж тих, хто захворів. Потреба у вакцині така велика, що варто було малій американській компанії Inovio повідомити в січні про розробку вакцини, як її акції подорожчали вдвічі, хоча спеціалісти розуміли: так швидко вакцина з'явитися не могла. Пізніше з'ясувалося, що інформація була передчасною. У випадку з епідемією SARS вакцина з'явилася через 20 місяців після розшифрування генома, в наші дні ту ж роботу можна провести за три місяці, однак виробництво вакцини та її доставка по всьому світу, навчання персоналу можуть забрати до року-півтора. Зараз Трамп звернувся до Конгресу з проханням виділити 2,5 мільярда доларів на боротьбу з епідемією, і це тоді коли хворих американців поки що налічується менше сотні…