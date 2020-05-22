Контрабандистам розширять асортимент

Категорично проти ухвалення закону виступали основні бізнес-асоціації України — Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Спілка українських підприємців, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та навіть Рада підприємців при Кабінеті міністрів.

На думку бізнесу, закон значно збільшує податкові штрафи, розширяє права податківців, серйозно б'є по дуже багатьох галузях — від IT-компаній (податок на доходи за кордоном) до металургії (підвищення рентних платежів).

Одна зі статей закону також передбачає різке збільшення акцизів на стіки для систем нагрівання тютюну: прогнозують, що з наступного року акциз підвищиться вчетверо.

Отже, в українських злочинних угруповань з'явиться ще один перспективний товар для контрабанди. Як показують розрахунки, після підвищення акцизів лише на одній невеликій партії в 40 коробів контрабандист може без особливих проблем і ризиків заробити на квартиру під Києвом. У програші опиниться лише держбюджет.

Контрабанда як загроза нацбезпеці

До останнього часу хітом контрабандних і контрафактних продажів були традиційні сигарети. До України зазвичай везуть дешевші російські та молдовські тютюнові вироби, з України — підпільно виготовлені в нас сигарети до країн Євросоюзу.

За даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів — до 3,5 млрд штук на рік.

Одна з основних причин — різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Але акцизи зростають, а доходи держбюджету від акцизів — уже ні. За даними РБК-Україна, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину, або майже на 30 млрд штук.

Контрабанда та контрафакт тютюнових виробів створюють реальну загрозу для фінансової безпеки країни, тим паче під час розгортання світової економічної кризи.

Нагадаємо, що навіть у фінансово спокійніший 2019 рік низькі надходження за тютюновим акцизом стали другою найважчою втратою для держбюджету України після ПДВ на імпортні товари. Тільки за минулий рік обсяг недоотриманого тютюнового акцизу становив 14 млрд грн.

Причин для тютюнової контрабанди, що розквітла буйним цвітом, по суті, дві. Перша — відсутність реальної кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет (на відміну від багатьох країн Східної Європи).

Річ у тім, що профільна стаття 201 Кримінального кодексу України під контрабандою розуміє лише нелегальне переміщення через кордон України зброї, боєприпасів, отруйних речовин, культурних цінностей. Підакцизної, у тому числі тютюнової, продукції в цьому переліку немає. Звичайно, за бажання порушникам можуть пред'явити й пункт 1 статті 204 КК — нелегальне транспортування та продаж підакцизних товарів. Але й тут максимум покарання — 170 тис. грн штрафу. Ця сума без проблем окупається однією більш-менш великою партією успішно провезеної контрабанди.

Друга причина — це серйозна маржа, яку заробляють контрабандисти на нелегальному товарі. За оцінкою OLAF (Європейського бюро з питань запобігання зловживанням і шахрайству), прибутковість контрабанди тютюнових виробів не набагато поступається прибутковості контрабанди наркотиків і зброї. Через це контрабандні поставки сигарет давно перестали бути виключно справою контрабандистів-одинаків, а стали частиною організованої злочинності, у тому числі міжнародної.

Не випадково боротьбою з контрабандою перш за все сигарет дедалі більше починають займатися не лише податківці, митники та прикордонники, а й також поліція та Служба безпеки України.

Закон №1210: постраждають усі, крім контрабандистів

При цьому народні депутати України самі ж продовжують збільшувати "контрабандну маржу" і, понад те, розширювати асортименти потенційної тютюнової контрабанди до України.

Закон №1210 одним махом підвищив акцизи на стіки для систем нагрівання тютюну (найвідоміші бренди — IQOS, Glo) одразу вчетверо.

За розрахунками Асоціації "Укртютюн", через запропоноване різке підвищення акцизу середня вартість пачки стіків для нагрівання зросте приблизно до 90 грн, що майже удвічі вище, ніж у Молдові та Білорусі, і в півтора разу вище, ніж у Росії.



Виходячи з даних Державної прикордонної служби, обсяг партії контрабанди сигарет, яку найчастіше затримують, становить у середньому 10–20 тис. пачок. Приміром, наприкінці квітня 2020 року на Харківщині прикордонники затримали партію російських контрабандних сигарет у 13 тис. пачок.

Порахуємо: при успішному завезенні контрабандної партії у 20 тис. пачок стіків (40 коробів) із Білорусі до України чистий прибуток контрабандиста становитиме 30 тис. дол. Навіть з урахуванням можливих хабарів на кордоні та транспортних витрат це вартість непоганої іномарки або однокімнатної квартири в передмісті Києва.

А тепер у цьому рівнянні врахуємо інші фактори: різке зростання безробіття через карантин і можливе банкрутство багатьох компаній і організацій, не надто захищені та укріплені кордони з пострадянськими країнами (особливо з Молдовою), наявність під боком Придністров'я — одного з найбільших хабів європейської контрабанди. Варто згадати й про те, що з Росією, одним із головних потенційних постачальників контрабанди, ми, як і раніше, перебуваємо в стані війни.

Щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.