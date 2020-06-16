Блиск і злидні мільйонерів

Офшори — це не тільки ефективний інструмент для мінімізації оподаткування і приховування власності. Практика показує, що їх цілком можна використовувати, щоб приховати процвітаючий бізнес за ширмою банкрутства й у такий спосіб не платити за боргами. Виявляється, заради цього можна навіть банкрутити власний бізнес, ідучи від вимог кредиторів. Блиск і злидні в одному флаконі — величезний власний капітал і колосальні борги…

150 млн євро боргу

Наша історія розпочалася 2011 року. Тоді успішний виробник соків, що контролював, за даними Forbes, 55% українського ринку фруктового та ягідного концентрату, вирішив інвестувати в розвиток бізнесу. В 2011–2013 роках компанії групи T.B.Fruit Тараса Барщовського — "Яблуневий дар" і "Танк Транс" — взяли шість кредитів у "Дельта Банку" на загальну суму близько 150 млн євро.

Однак уже 2014-го окупація Донбасу й анексія Криму спровокували в "Дельта Банку" серйозні проблеми. У цій ситуації яблучні боржники зважилися на так звану операцію схлопування своїх кредитів. За два місяці до ліквідації "Дельта Банку" американська Cargill Financial Services (на той час власник 30% акцій банку) поступилася своїми правами вимоги по акредитивах низці компаній, серед яких дві — з групи Т.Барщовського. Відповідно, T.B.Fruit оперативно подала заяви про залік зустрічних однорідних вимог. Так, за інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), усього було проведено понад десять таких операцій зі "схлопування" на суму понад 100 млн євро. Але далі все відбулося не так гладко.

"Після кількох років боротьби ми все-таки змогли у Верховному суді довести незаконність операцій зі "схлопування", довести сам факт існування вимог і відкрити в такий спосіб шлях до стягнення цієї заборгованості", — говорить директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.

Де гроші?

Отже, куди ж пішли кредитні гроші? Почнемо з опису учасників.

1. ТОВ "Яблуневий дар" (код ЄДРПОУ 32475074). Згідно з відкритими даними Youcontrol, безпосередньо Барщовському в цій організації в різні роки належало близько половини капіталу. Іншим власником була зареєстрована на Кіпрі Francoso Corporation Limited.

2. Бенефіціаром Francoso Corporation Limited, згідно з даними фінансової звітності самої компанії, в період між 1 липня 2011 року і 30 червня 2015 року позначено Тараса Барщовського. (Таким чином, можна говорити, що "Яблуневий Дар" перебував під контролем Барщовського.)

3. ТОВ "ТБ Сад" (код ЄДРПОУ 37122702). За даними Youcontrol, його єдиним власником із моменту заснування і до 2016 року був Тарас Барщовський. Також у документах фінансової звітності Francoso Corporation Limited компанію "ТБ Сад" позначено як пов'язану особу.

4. Ще одна пов'язана з Francoso Corporation Limited компанія — Petergrow Limited. При цьому остання надавала Francoso Corporation Limited багатомільйонні позики в євро (див. нижче ілюстрацію з фінансової звітності компанії).

5. ТОВ "Одео". Власник цієї компанії — Роман Палій, фінансовий директор групи T.B.Fruit.

6. ТОВ "Танк Транс". Власник — Тарас Барщовський.

7. ТОВ "Агробізнесресурс". Власник — ТОВ "ТБ Сад". Як показано вище, власник останнього — Тарас Барщовський.

8. BROCKETT SERVICES LTD. Згідно з відкритими даними, її бенефіціар — Тарас Барщовський.

9. Gateborg Solutions. Також підконтрольна Тарасу Барщовському.

Як видно, компаній багато, але всі так чи інакше зав'язані на Тараса Барщовського. Використання офшорних компаній — поширена в Україні практика. Однак тут ми бачимо ще й дуже цікаві відносини між компаніями. У відкритих судових реєстрах України містяться дані про стягнення й перекази між компаніями:

"Танк Транс" 2011 року поставила Petergrow продукції на 8 млн дол., яку ніколи не було оплачено.

"Яблуневий Дар" у 2012–2014 роках систематично відправляв передоплати загальним розміром 64 млн євро за товар, який ніколи не було поставлено Petergrow.

"Танк Транс" у період 2013–2014 років систематично відправляв передоплати загальним розміром 13 млн євро за товар, який ніколи не було поставлено Petergrow.

"Агробізнесресурс" 2014 року відправляв передоплати загальним розміром 11 млн євро за товар, який ніколи не було поставлено GATEBORG SOLUTIONS.

"ОДЕО" 2016 року поставила BROCKETT SERVICES продукції на 5 млн євро, якої ніколи не було оплачено.

Підтвердження зв'язків компаній Барщовського в судових рішеннях

Зважаючи на все, відомий бізнесмен зі списку Forbes, прикриваючись економічною діяльністю, виводив із країни кошти.

У Європі — заводи. В Україні — банкрут

Причому гроші в офшорних компаніях без діла не лежали. Консолідовані на рахунках Francoso LLC кошти використовувалися для купівлі й будівництва двох заводів у Польщі (Двікози й Аннополь) і заводу в Молдові (Єдинці). В аудованій звітності кіпрської Francoso LLC за 2012–2015 роки видно, що компанія надала 20 млн євро боргового фінансування й 13 млн євро інвестицій у капітал польських і молдовських операційних компаній T.B. FRUIT DWIKOZY Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o., T.B. FRUIT POLSKA Sp. Z.o.o. SKA, TB FRUIT MOLDOVA SRL (Moldova). Усі ці компанії входять до TB Group і представляють компанію на європейському ринку.

Перекази з рахунків Francoso LLC на рахунки європейських заводів

А поки гроші накопичувалися в інших країнах, в Україні Барщовського наполегливо просили повертати кредити. Замість розрахунків, у листопаді 2019 року було подано позов компанії "ТБ Сад" відносно банкрутства ТОВ "Яблуневий дар" (позичальник "Дельта Банку"). Нескладно зрозуміти логіку позову сімейної компанії, — за законом процедура банкрутства передбачає мораторій на повернення боргів і відчуження майна. Виходить, що Барщовський вирішив сам формально збанкрутувати свої компанії, а гроші вивів на закордонні рахунки?

"Ініціюючи банкрутство однієї з компаній-боржників, інша компанія групи T.B. Fruit, що займається вирощуванням яблук, заявляє про наявність у неї мільярдних сум вимог за нібито вирощені й поставлені на переробку яблука. Довести, що це неможливо, вельми легко. Досить подивитися документи стосовно права власності, користування земельними ділянками, з яких у 2013–2014 роках збирали врожай і продавали за договорами купівлі-продажу... Адже, за версією компанії, виходить, що їм вдавалося збирати гігантські обсяги яблук, вирощуючи їх у порівняно скромному саду сільськогосподарського підприємства "ТБ Сад" усього через рік після засаджування саджанцями. Тож це або знущання, або перемога над силами природи", — коментує Андрій Дудник, представник консорціуму кредиторів ФК "Геліос" і ФК "Інвестохіллс Веста", що володіє правами на стягнення боргу за проблемним кредитом.

Нині кредитори в судовому порядку домагаються повернення коштів і блокують спроби маніпулювати правосуддям. Адже, за словами директорки-розпорядниці ФГВФО Світлани Рекрут, "це один із кейсів, де було застосовано практично весь наявний нині на ринку арсенал боротьби з ФГВФО з ухиляння від обслуговування своїх боргів і, відповідно, повернення коштів кредиторам".

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На зорі успіху Тараса Барщовського у виданні Forbes вийшла стаття, де в райдужних тонах описувався небувалий стратегічний розум підприємця. У тому тексті є важливий епізод. Наставник і колишній діловий партнер Барщовського Конрад Янке, власник відомої компанії Jahncke, дивується, як українцеві вдалося так швидко збільшити обсяги та завоювати ринок. Невже секрет криється в банальному неповерненні кредитів? І чи зможе тепер суд гідно оцінити таке специфічне підприємництво?