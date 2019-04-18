Битва за ПриватБанк

Два роки тому ПриватБанку загрожував крах, він був врятований лише завдяки державі, яка допомогла захистити заощадження більше 20 мільйонів вкладників. Нині ж ПриватБанк – один з найкращих прикладів успіху реформ у державному секторі в Україні.

Серед найпомітніших досягнень ПриватБанку – не тільки відновлення в статусі найприбутковішого банку України. Банк зберіг та розвинув свій інноваційний потенціал, запровадив міжнародні стандарти фінансової звітності та більш ефективну систему управління ризиками. Менеджмент та співробітники банку зробили фантастичну роботу з трансформації установи лише за два роки.

Незалежна наглядова рада ПриватБанку була створена задля захисту інтересів акціонерів та вкладників банку. У випадку ПриватБанку і перші, і другі – це народ України.

Два роки тому ПриватБанку загрожував крах, він був врятований лише завдяки державі, яка допомогла захистити заощадження більше 20 мільйонів вкладників. Нині ж ПриватБанк – один з найкращих прикладів успіху реформ у державному секторі в Україні.

Серед найпомітніших досягнень ПриватБанку – не тільки відновлення в статусі найприбутковішого банку України. Банк зберіг та розвинув свій інноваційний потенціал, запровадив міжнародні стандарти фінансової звітності та більш ефективну систему управління ризиками. Менеджмент та співробітники банку зробили фантастичну роботу з трансформації установи лише за два роки.

Незалежна наглядова рада ПриватБанку була створена задля захисту інтересів акціонерів та вкладників банку. У випадку ПриватБанку і перші, і другі – це народ України.

Один із головних пріоритетів наглядової ради полягає в тому, щоб повернути майже 160 млрд. грн., якими змучена війною держава докапіталізувала банк перед лицем краху економіки.

Стратегія реалізації цієї мети має два вектори. По-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку та вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року. Єдиний спосіб зміни власника банку – продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією. По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками.

Більш ніж два роки банк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. Це довгий та складний процес, за яким пильно стежить міжнародна спільнота та громадянське суспільство в Україні.

Як голова незалежної наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості. Ми послідовно та наполегливо відстоюємо наші позиції в судах.

Ми не заплющуємо очі та не спускаємо на гальмах важливі питання, і не миримося з "телефонним" правом. Саме для того, аби протистояти подібним ризикам і була повністю перезавантажена система корпоративного управління в ПриватБанку.

Стратегія реалізації цієї мети має два вектори. По-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку та вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року. Єдиний спосіб зміни власника банку – продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією. По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками.

Більш ніж два роки банк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. Це довгий та складний процес, за яким пильно стежить міжнародна спільнота та громадянське суспільство в Україні.

Як голова незалежної наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості. Ми послідовно та наполегливо відстоюємо наші позиції в судах.

Ми не заплющуємо очі та не спускаємо на гальмах важливі питання, і не миримося з "телефонним" правом. Саме для того, аби протистояти подібним ризикам і була повністю перезавантажена система корпоративного управління в ПриватБанку.