Битва за ПриватБанк

Один із головних пріоритетів наглядової ради полягає в тому, щоб повернути майже 160 млрд. грн., якими змучена війною держава докапіталізувала банк перед лицем краху економіки.
Два роки тому ПриватБанку загрожував крах, він був врятований лише завдяки державі, яка допомогла захистити заощадження більше 20 мільйонів вкладників. Нині ж ПриватБанк – один з найкращих прикладів успіху реформ у державному секторі в Україні.
Серед найпомітніших досягнень ПриватБанку – не тільки відновлення в статусі найприбутковішого банку України. Банк зберіг та розвинув свій інноваційний потенціал, запровадив міжнародні стандарти фінансової звітності та більш ефективну систему управління ризиками. Менеджмент та співробітники банку зробили фантастичну роботу з трансформації установи лише за два роки.
Незалежна наглядова рада ПриватБанку була створена задля захисту інтересів акціонерів та вкладників банку. У випадку ПриватБанку і перші, і другі – це народ України.
Два роки тому ПриватБанку загрожував крах, він був врятований лише завдяки державі, яка допомогла захистити заощадження більше 20 мільйонів вкладників. Нині ж ПриватБанк – один з найкращих прикладів успіху реформ у державному секторі в Україні.
Серед найпомітніших досягнень ПриватБанку – не тільки відновлення в статусі найприбутковішого банку України. Банк зберіг та розвинув свій інноваційний потенціал, запровадив міжнародні стандарти фінансової звітності та більш ефективну систему управління ризиками. Менеджмент та співробітники банку зробили фантастичну роботу з трансформації установи лише за два роки.
Незалежна наглядова рада ПриватБанку була створена задля захисту інтересів акціонерів та вкладників банку. У випадку ПриватБанку і перші, і другі – це народ України.
Один із головних пріоритетів наглядової ради полягає в тому, щоб повернути майже 160 млрд. грн., якими змучена війною держава докапіталізувала банк перед лицем краху економіки.
Стратегія реалізації цієї мети має два вектори. По-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку та вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року. Єдиний спосіб зміни власника банку – продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією. По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками.
Більш ніж два роки банк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. Це довгий та складний процес, за яким пильно стежить міжнародна спільнота та громадянське суспільство в Україні.
Як голова незалежної наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості. Ми послідовно та наполегливо відстоюємо наші позиції в судах.
Ми не заплющуємо очі та не спускаємо на гальмах важливі питання, і не миримося з "телефонним" правом. Саме для того, аби протистояти подібним ризикам і була повністю перезавантажена система корпоративного управління в ПриватБанку.
Стратегія реалізації цієї мети має два вектори. По-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку та вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року. Єдиний спосіб зміни власника банку – продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією. По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками.
Більш ніж два роки банк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. Це довгий та складний процес, за яким пильно стежить міжнародна спільнота та громадянське суспільство в Україні.
Як голова незалежної наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості. Ми послідовно та наполегливо відстоюємо наші позиції в судах.
Ми не заплющуємо очі та не спускаємо на гальмах важливі питання, і не миримося з "телефонним" правом. Саме для того, аби протистояти подібним ризикам і була повністю перезавантажена система корпоративного управління в ПриватБанку.