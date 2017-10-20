Як змінити свій фінансовий сценарій

До психолога сьогодні звертаються не тільки для того, щоб розібратися в собі або налагодити стосунки, а й щоб змінити свій фінансовий сценарій.

Фінансовий, або грошовий, сценарій — це неусвідомлена модель ставлення до грошей і фінансової поведінки.

Ви, мабуть, помічали, що мислення людини забезпеченої дуже відрізняється від мислення людини бідної. На цю тему написано чимало статей, книжок, знято безліч відеоуроків. Однак цей теоретичний матеріал діє не на всіх. Причина такого стану речей — неусвідомлений грошовий сценарій. І, працюючи з ним, можна значно поліпшити свій фінансовий стан. Тут я постараюся дати знання і схеми, які ви можете практикувати самостійно для роботи з вашим фінансовим сценарієм.

Розпочати роботу треба з того, що доступне усвідомленню тут і зараз, а саме — з ваших фінансових звичок. Як будь-які інші, фінансові звички можуть бути корисними та шкідливими. До корисних я зараховую ведення особистого і (не "або") сімейного бюджету, валютування накопичень, адекватність витрат поточному рівню життя. До шкідливих — стабільний стан боржника, неадекватні витрати, необдумані інвестиції, купівлю неякісних речей. Із корисними все зрозуміло: ведення бюджету дозволяє контролювати фінанси; купівля стабільних валют робить великі витрати незалежними від курсу цих валют; адекватність витрат дозволяє не витрачати більше чи менше, ніж належить. А ось зі шкідливими звичками складніше. Для багатьох вони — норма життя, і відмовитися від них чи хоча б усвідомити їхню шкоду буде непросто.

Візьмімо, наприклад, борги. Від клієнтів-боржників я часто чую виправдання: "Але ж увесь світ живе в борг, у США в усіх усе в кредит — і нічого, живі". Воно, звісно, так, ось тільки розвинені США й Україна — це дві великі економічні різниці. Економіка США здатна витримати кризи, і банки здебільшого справно виконують свою частину договору. І то, навіть попри їхню відносну стабільність, боржникам живеться непросто. Адже за невиплату кредиту їх без розмов позбавлять майна.

Якщо ж говорити про дрібні борги (припустімо, кілька сотень доларів у товариша й постійний невеликий борг по кредитці) — це шкідливе формуванням психології боржника. Психологія боржника — такий спосіб мислення, коли в людини наявність боргу стає зоною комфорту і її витрати з самого початку орієнтовані на утворення нового боргу. Така собі спотворена форма відчуття свого всесилля — "Я можу собі дозволити це в борг: одним більше, одним менше". Це означає ризик людини "обрости" такою кількістю дрібних боргів, що разом вони складуться в один великий, непідйомний до виплати. Крім того, є цілком реальний ризик на ґрунті боргів утратити більшість друзів.

З неадекватними витратами простіше. Зазвичай ця шкідлива фінансова звичка виявляється у виборі побутових витрат не вашого фінансового рівня. І річ тут не в якісному діловому костюмі, який має бути в кожного. А в невиправдано дорогій каві на кожній перерві, просто тому, що всі її п'ють. Або в щоденних поїздках на таксі при невисокому поточному заробітку. Знайоме? Найчастіше така звичка підкріплюється бажанням відповідати колегам, друзям або своїм фантазіям про бажаний рівень життя. Важливо не сплутати прагнення до кращого рівня життя з витратами, які не відповідають реальній фінансовій картині.

Дуже близька за шкідливістю й інша звичка — купувати неякісні товари, бажаючи заощадити. Пам'ятаєте давню приказку: "Я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі"? Очевидний смисл цієї фрази в тому, що дешева й неякісна річ скоро вийде з ладу. Тому слід встановити правило: важливі речі мають бути високої якості і при цьому за помірну ціну. Не дешевими. Якщо це техніка, вихідний одяг або косметика, наприклад, — краще переплатити, ніж брати те, що швидко зламається або зашкодить здоров'ю. Купувати елітні бренди теж необов'язково.

Наступний важливий пункт — фінансові пастки. Вони неминучі, але, на мій погляд, деякі все-таки варто усвідомлювати й уникати їх. Наприклад, інвестування в сумнівні проекти (про які ви не можете отримати ні прогнозів, ні конкретних термінів, ні докладної інформації), обіцянка легкого і швидкого заробітку (так, люди досі на це клюють), схеми шахраїв (псевдоколектори, "відішліть СМС на короткий номер" тощо). Щоб не потрапити в таку пастку, дотримуйтеся трьох простих правил: звіряйтеся з офіційним джерелом, перевіряйте інформацію про об'єкт інвестування, не вірте в легкі гроші.

Отже, фінансовий сценарій — це неусвідомлена програма фінансової поведінки. Неусвідомлена тому, що засвоювалася з найбільш раннього віку в процесі спостереження за фінансовою поведінкою близьких людей.

Наприклад, коли ви ходили в садочок, вас навчили ділитися кожним яблучком і навіть найулюбленішими іграшками. З одного боку, це правильно. Але з іншого — ви залишалися зі стійким відчуттям, що ваші речі вам не належать. Понад те, вам прищепили сором за відстоювання права власності. У ще сумнішому випадку казали: "А ось у Петі взагалі нічого немає", і ви, крім образи, сорому та злості, відчували ще й вину, на яку тільки й реагували. Якщо ваше право власності все-таки поважали, ви просто виросли вихованою людиною. Та якщо ні — ви ризикуєте успадкувати звичку нагромаджувати абсолютно непотрібні речі. Просто тому, що з дитинства навчилися збирати про всяк випадок, а раптом заберуть. А якщо раптом ви дозволяєте собі більше — переживаєте весь набір неприємних відчуттів.

Пізніше, коли ви стали більш критично й усвідомлено підходити до реальності, то почали засвоювати ставлення до грошей ваших близьких. Наприклад, батько повторював: "Усе, що в нас є, — результат моєї надважкої праці", а мати смітила грішми. Герой такої ситуації може програти засвоєний сценарій кількома варіантами: перший — стати трудоголіком, гробити здоров'я і при цьому не утримувати заробіток при собі; другий — сісти на шию трудоголіку й витрачати його гроші; третій — багато і важко працювати на шкоду собі й при цьому витрачати гроші неадекватно заробітку, залазячи в борги.

Сценарій закріплюється у психіці не тільки на сімейному, а й на культуральному рівні. Практично всю історію над нашим народом стоять "пани", а сам народ гне спину за копійки. Якщо ж у представника народу є щось більше, це в нього або відберуть (розкуркулення та голод), або зроблять спільним (колгоспи), або будуть заздрити й дряпати машину ключем. Звідси й відповідний культуральний сценарій: багатим бути — соромно, наживати добро — марно, ділитися — шкода. Плюс до цього генетично запрограмований страх розпочати свою справу, адже можуть відібрати, зіпсувати або засоромити.

Інколи сценарій може зіграти на руку. У людей з аналітичним розумом і лідерськими здібностями навіть у несприятливому середовищі може зародитися потенціал багатства. Так би мовити, не завдяки, а всупереч. Наприклад, хлопчик із дитбудинку, який звик відстоювати своє і знається на зберіганні та накопиченні грошей. Такий хлопчик може стати в майбутньому успішним і цілком забезпеченим підприємцем. Бо з дитинства — сам за себе і проти всіх. Однак і це, на жаль, не його усвідомлений вибір, а т.зв. антисценарій — "як завгодно, тільки не так".

І сценарій, і антисценарій — неусвідомлені процеси. Або завдяки, або всупереч. І жоден із них не є здоровим, бо не залишає вибору й варіантів. Що ж робити, щоби внести у своє фінансове життя більше усвідомленості? Коли ви зафіксували типові для себе фінансові звички та пастки, доведеться взяти себе в руки й перестати — позичати, робити дорогі покупки, їздити на таксі (якщо вам це не по кишені). Потім слід виробити здорову недовіру до легких схем успіху. І наступним вашим кроком стане робота із засвоєним фінансовим сценарієм. Робити це ефективніше в кабінеті психолога (сама модель сценарію взята з транзактного аналізу, тому є сенс шукати психолога в цьому методі).

Але є спосіб, доступний вам прямо зараз. Візьміть аркуш паперу і розділіть на три колонки. У першій випишіть установки стосовно речей та грошей, які ви можете відстежити. Узнати їх ви зможете за характерним відчуттям "треба" й "не можна", без раціонального розуміння, чому так. Наприклад, "багатим бути погано", "потрібно заробляти тільки на проживання", "бери, поки дають" і т.п.

У другу колонку запишіть дії, до яких ви зазвичай вдаєтеся, щоб дотримуватися установок (не кажете мамі про нову машину, не купуєте нових речей, збираєте непотрібне). У третю колонку випишіть ваш власний досвід і супутні відчуття (соромно, коли маєш більше за інших; страшно, що заберуть). Потім проаналізуйте, які з них справді підходять вам, а які здаються недоречними й зайвими. Зайві можна виписати окремо і схожим чином розбити на три колонки, тільки в першій буде нова установка: "я можу дозволяти собі більше", "я завжди можу отримати те, що мені потрібно, саме тоді, коли мені потрібно", "я можу пишатися своїми досягненнями". У другу, правильну колонку підуть нові механізми поведінки. Наприклад, відкладати 10% із зарплати на відпустку наступного літа. Або ділитися з близькими радістю від своїх досягнень. Третя колонка буде присвячена приємним емоціям, із якими пов'язані нові моделі поведінки.

Щоб нові стратегії краще закріпилися й ефективніше працювали, є сенс читати матеріали з фінансової грамотності, ходити на тренінги та за необхідності — звертатися до психологів.

Психологія забезпеченої людини передбачає впевненість у тому, що світ повний можливостей для заробітку і треба просто знайти свою нішу. Дуже важливо, щоби ви не обмежували свій потенціал помилковими переконаннями про вік, своє місце в цьому світі або здібності. У будь-який момент часу кожен із вас може змінити своє життя. Не зразу, не просто й не сам. Але точно може. Не важливо, в якій країні ви живете, з якої сім'ї, якщо у вас є бажання та готовність розвиватися, навчатися і рухатися в різних сферах.

Ваші природні помічники на шляху до нової фінансової програми — самодисципліна, підвищення самооцінки та постійний розвиток.