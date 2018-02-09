Гра на довірі

Нині важко уявити своє життя без мобільних телефонів, інтернету, соціальних мереж та доступу до будь-якої інформації у будь-який час та в будь-якому місці.

Для більшості з нас віртуальний простір став звичним, затишним, зі своїми правилами й законами. Так само звичними стали для нас і повідомлення про шахрайства та зловживання довірою в тенетах інтернету. Багатьох такі випадки дивують, багато хто не вірить у небезпеку віртуального життя, адже переконаний, що за словом, картинкою чи відео є лише слово, картинка чи відео. І дарма. Інтернет — це віртуальне життя двох, трьох, десятків, тисяч, мільйонів людей. І таке спілкування нічим не відрізняється від реального — з прихованими заздрістю, зневагою, ненавистю, жадібністю, жорстокістю та грі на довірі.

Головним принципом будь-якого успішного спілкування є саме довіра. Якщо ми купуємо товар через інтернет-магазин, ми довіряємо картинці й опису, а також відгукам тих, кого ніколи не бачили і не чули. Замовляємо послугу — довіряємо промовистим рекламам і, знову ж таки, відгукам. Спілкуємось у соціальних мережах і довіряємо зображенням на світлинах, відшукуємо хороші риси характеру за текстами облич із профілів, даємо оцінку діям та приписуємо соціальні статуси за мейнстрімами, погодинними селфі та постами на сторінках людей, яких уже почали сприймати за добрих знайомих.

На сотій фотографії абсолютно стороння людина стає для нас другом, бо видається, що знаєш про неї все — коли народилася, хрестилася, пішла до школи, інституту, змінила роботу, одружилася, завела дітей і навіть поховала батьків. Ми можемо оцінити статки та доходи таких друзів за розкішшю і кількістю відпочинків, сніданків, обідів, вечер, семінарів, вебінарів, круглих столів та келихів шампанського чи пива за дружньо-робочими перемовинами.

Така залежність створює ілюзію довіри, а коли втрачається пильність, починається злочин.

Відмітною ознакою злочинів у мережі є те, що всі вони починаються з першого кроку саме "жертви": зайшов на сайт, перейшов за посиланням, прочитав лист, надав персональні дані, виклав світлини, відповів на повідомлення, і "шоу" почалося.

Небезпека 1. Шахрайство

Найпоширенішим злочином у мережі є шахрайство — заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Одразу зазначу, що це діяння є кримінально караним, за яке, залежно від способу вчинення та розміру заподіяної шкоди, настає відповідальність у вигляді штрафу або ж навіть позбавлення волі.

Мета шахрая — заволодіння вашими коштами.

Спосіб заволодіння — ви маєте передати свої кошти добровільно і самостійно.

Таким чином, шахрайство вчиняється за абсолютної довіри потерпілого злочинцю. Більше того, потерпілий переконаний, що вчиняє дії у своїх інтересах або інтересах третіх осіб: комусь щиросердно допомагає.

Приклади шахрайства в інтернеті.

Шахрайство з авансовими платежем та передоплатою; афери з переплатою (ви отримуєте платіжну квитанцію на більшу суму, ніж узгоджено раніше, а потім вас просять повернути надлишкові кошти); пропозиції надіслати кошти, щоб влаштуватися на роботу; шахрайство з лотереями та призами; шахрайство з орендою майна, якого насправді не існує, або ж орендодавці не мають права на укладення таких правочинів; схиляння до благодійництва; онлайн-покупки, інтернет-знайомства тощо.

Спільною ознакою цих злочинів є те, що вас просять заплатити за товар чи послугу, перш ніж вони будуть вам надані.

Тому рекомендації щодо захисту будуть вкрай прості: товар оплачуйте у момент його отримання; якщо вносите аванс, то торгуйтеся за суму і вносьте її в розмірі, якого не боїтеся втратити; гроші переказуйте за перевіреними даними продавця (інтернет-ресурс, номеру телефону та банківська картка). Це ви можете зробити через сервіс STOP FRAUD на офіційний сайт Департаменту кіберполіції. А головне — пам'ятайте, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Небезпека 2. Сексуальне насильство онлайн. Шантаж

Останнім часом стали популярними злочинні способи заволодіння чужим майном шляхом вимагання його передачі з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий хоче зберегти в таємниці (вимагання). Це діяння також є кримінально караним, за нього передбачено обмеження та позбавлення волі на досить тривалий строк.

Мета злочинців — заволодіння вашими коштами.

Спосіб заволодіння — збір компрометуючої інформації про жертву та погроза її розголошення.

Отож, таке вимагання вчиняється за умови надання потерпілим компрометуючої інформації про себе. Жертва може не усвідомлювати, що надає таку інформацію злочинцеві, оскільки вважає, що вчиняє певні дії з особою, котрій довіряє. Тому сексуальному насильству онлайн та подальшому шантажу властива ще одна ознака — абсолютна довіра потерпілого кривднику в момент вчинення компрометуючих дій.

Приклад сексуального насильства онлайн та шантажу.

Знайомство і спілкування жертви в соціальних мережах із гіпотетичним кривдником, який упродовж тривалого часу намагається встановити довірчий діалог для того, аби спровокувати жертву на відверті, інтимні розмови, а надалі — на еротичні й порнографічні дії. Таке спілкування найчастіше трапляється на сайтах знайомств і віртсайтах (вірт — віртуальний секс). Жертвами таких злочинів сьогодні переважно є неповнолітні, які знаходять таке спілкування в різноманітних соціальних мережах, чатах. Попри те, що деякі з них заборонені, юнацької цікавості і безперервних фізіологічних змін цілком достатньо для такого, здавалося б, незначного порушення. Саме для таких речей і використовуються дітьми анонімайзери VPN-з'єднання, TOR-браузери.

Після встановлення абсолютної довіри кривдник провокує на дії, які жертва, вважаючи, що це відбувається тет-а-тет, робить на фото, відео чи онлайн трансляцію. Після слів компліментів і вдячності кривдник повідомляє, що всі дії жертви записані, надсилає номер банківської картки з вимогою сплатити певну суму грошей і погрожує розіслати компромат серед оточення, важливого для жертви. Коло інтересів і зв'язків потерпілого встановлюється кривдником на стадії довірливих розмов.

Інколи компрометуючу інформацію кривдники використовують для подальшого схиляння жертви до надання сексуальних послуг та участі в порнографічних зйомках.

Рекомендації для запобігання таким діям теж доволі прості. По-перше, пам'ятайте, що за спілкуванням із невідомою в реальності особою завжди залишається загроза невідомої небезпеки. Незнайомець розповість вам усі подробиці свого життя в деталях, надасть вам сотні світлин, але при цьому він залишатиметься для вас ЧУЖОЮ людиною до першої зустрічі в реальному житті. Чи говорить незнайомець вам правду? Аби дати відповідь, запитайте самі себе — чи можете ВИ говорити незнайомцеві неправду? І все просто, — спілкування в мережі дозволяє нам бути такими, якими ми хочемо бути тут і зараз. І не завжди це відповідає дійсності. Тому знайомтеся, спілкуйтеся, розповідайте й вигадуйте, але ніколи не говоріть стороннім особам своїх персональних даних, номера телефону та банківської картки. Будьте обережні зі своїми справжніми світлинами, не пересилайте їх незнайомцям, якщо спілкуєтесь у чатах під вигаданими акаунтами.

По-друге, завжди пам'ятайте, що будь-яка ваша демонстрація (фото, відео), здійснена в мережі, може бути записана. Кожне фото й відео, які ви виклали в мережу, стають публічними і можуть бути надалі розповсюджені без вашого відома. Все, що потрапило в інтернет, залишається там назавжди. Тож зробили комусь приємно на камеру, знайте — цю приємність можуть побачити всі. І обіцянка "чесного слова", "тільки для тебе", "по секрету" в інтернеті не діє.

По-третє, якщо і розповіли, і продемонстрували, то не поспішайте платити кривдникам гроші або, ще гірше, робити на їхню вимогу певні дії. Все листування, світлини збережіть (хоча б скріншотами) й одразу несіть їх до поліції разом із письмовою заявою про злочин. Не бійтеся. Вам допоможуть зупинити шантаж. А щодо розголошення відомостей — то сприймайте це філософськи. Мета кривдника — заробити на вас гроші, і йому абсолютно байдужі ваші душевні страждання та страхи. Тому відсоток розголошених даних у таких злочинах дуже маленький. Якщо ж дані про вас усе-таки потрапили до вашого близького оточення, то сприймайте це як вашу персональну відповідальність за надмірні довірливість, інфантильність, розбещеність і егоїзм стосовно тих, чию довіру ви боялися втратити через непристойні дії у віртуальному житті. Брехня породжує брехню. І треба мати сміливість її зупинити.

Жодна світлина й надрукована літера на зможе замінити тепла людської долоні, з якою ти зможеш пізнати те, чого не знайдеш в інтернеті.