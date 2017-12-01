Чорна смуга у стосунках, або Як подолати кризу?

Нормальні стосунки зазвичай мають циклічний характер.

Починаються вони з райдужного періоду закоханості, але поступово змінюються на звичку, а часом — навіть на розчарування...

Та, хоч як це парадоксально, тільки наприкінці цього непростого шляху приходить справжня любов. Проміжні стадії стосунків часто сприймаються як остаточне розчарування і привід до розриву. Чи варто давати одне одному шанс? Як урятувати стосунки в період кризи?

Спочатку потрібно зрозуміти: це кризовий період у стосунках — чи неминуча розлука? Питання важливе, оскільки, не маючи на нього правильної відповіді, можна накоїти чимало дурниць. Одним із ключових чинників є наявність чи відсутність байдужості. Якщо на думку про розрив або про нові стосунки всередині вас нічого не відбувається, якщо ви не злитеся на партнера й не хочете нічого змінити, — варто подумати, чи залишилися у вас почуття до нього. Зазвичай стосунки, в які приходить байдужість, поступово "згасають", і страждає тільки один із партнерів.

Коли ж це криза — є конфлікти, злість, розчарування, образа, смуток і страх. Інакше кажучи, якщо у ваших стосунках народжуються емоції й людина до вас небайдужа — спробуйте разом пройти цей етап, щоб ваше рішення було осмисленим.

Отож, ви дійшли висновку, що у стосунках настала криза, але вони для вас дорогі. Тоді є сенс боротися. Всі стосунки проходять одні й ті самі стадії: закоханість, пересичення, відторгнення, толерантність, служіння, взаємоповага і, нарешті, справжнє кохання. Більшість стосунків із хорошим потенціалом розпадаються вже на другій стадії.

Перша стадія особлива тим, що має в основі ідеалізацію, яка не дає нам бачити реальну людину. Крім того, на ній ми всі неусвідомлено підлаштовуємося під партнера, і він теж бачить тільки один наш бік — своє відображення. Це природно, адже саме у відображенні одне одного формується перший контакт. Але з розвитком стосунків з'являються дедалі нові й нові риси справжнього партнера. І часом вони принципово розходяться з нашими. Певний час ми чіпляємося за звичну ідеальну картинку, доки не настає пересичення, і все, чого хочеться, — дистанціюватися від партнера й подумати. Якщо на цій стадії не спокуситися і не піти шляхом найменшого опору, можна отримати нагороду — гордість за себе й партнера, новий досвід та мудрість залишатися і приймати.

Як пройти цю кризу у стосунках з мінімальними втратами? Найкращий шлях — залишатися разом, але давати одне одному простір. Не чіпляйтеся за людину, не панікуйте, що втратите її або розлюбите. Зараз у вас своєрідний шок від реальності, але він мине, і буде здорово, коли ви виявитеся не самі. Це чудова нагода краще розібратися в собі. Адже категоричне відторгнення конкретних рис іншої особи — ознака великого внутрішнього конфлікту. Ми ж не вважаємо приводом до розриву інакші смакові вподобання?

Якщо щось викликає у вас сильне неприйняття (не йдеться про такі звички, як наркотики або їзда на швидкості 200 км/год.) — проаналізуйте, що вас так дуже чіпляє, чому так важко прийняти це. Хороший спосіб дослідження — аналіз свого особистого досвіду, своїх почуттів, своєї особистої історії. Найчастіше виявляється, що ми переносимо на партнера свій попередній досвід і бачимо його через фільтр колишніх стосунків, інших людей або свого сприйняття. Якщо сумніваєтеся, краще прийдіть на консультацію й розкладіть по поличках усе, що вас турбує у стосунках.

Отож, ви мужньо пережили першу кризову стадію — пересичення. Далі настає складніша стадія, яку долають тільки справжні почуття, — відторгнення. Це результат неминучого контакту з усім набором вад вашого партнера. З'ясовуючи стосунки, люди гнівно жбурляють фразами: "Це стало останньою краплею!" або "Ти більше не та людина, котру я любив/ла!" На цій стадії зазвичай багато злості, битого посуду та жорстоких слів. Усі ці прояви — ознака небайдужості та значимості. Саме це дає надію, що стосунки не розпадуться й усе ще може бути добре.

Головне завдання цієї стадії — навчитися бути поруч, навчитися поступатися й притиратися. Уявіть собі, що ви з партнером — двоє коліщаток шестерень, але з різними пазами. Однак ви цілком "контактні" і в процесі притирання можете підійти одне одному. Коли ви перебуваєте в стадії відторгнення — ви маєте справу з різнокаліберністю ваших пазів і намагаєтеся зі злістю довести, що "підлаштуватися" під вас повинен партнер. А дарма. Це завдання обох.

Важливо зберігати баланс між поважанням особистого простору та необхідністю контакту. Наприклад, для вас неприйнятна певна поведінка партнера, і це примушує вас відсторонитися. Що робити, коли хочеться відштовхнути кохану людину? Потрібно визначитися, яка її поведінка для вас буде прийнятною, дізнатися про її реакцію і знайти ту "золоту середину", що вигідна обом. Зробити це можна тільки в діалозі. Якщо ж вирування пристрастей і незадоволення не дозволяють вам говорити спокійно, обоє можуть прийти на сімейне, парне консультування і з допомогою психолога почути партнера та бути почутим.

Якщо цю стадію пройдено, ви стаєте толерантними одне до одного. Далі з'являються нові, свіжі почуття, бажання, спільні плани — одне слово, все те, чого вам так бракувало на попередніх стадіях. Щоб стосунки трималися на приємному рівні, пам'ятайте: невдоволення й роздратування не минаються самі собою, а ваша кохана людина не вміє і не зобов'язана читати ваші думки. Навчіться говорити й слухати, навчіться бути поруч, але давати простір, навчіться довіряти й розділяти.

Упродовж життєвого циклу стосунків певні стадії можуть повторюватися. Щоб успішно давати раду своїм емоціям і зберігати теплі відносини в сім'ї, спробуйте дотримуватися простих правил.

Намагайтеся поділяти захоплення партнера. Не повністю й не завжди. Зрештою, хобі — це зона особистого простору. Але якщо ви знайдете в захопленнях коханої людини бодай один відсоток того, що самі любите, — його захоплення більше вас не дратуватимуть, у вас з'явиться нова тема для розмови і приємний досвід поділу. Наприклад, якщо ваша дівчина любить модні покази — знайдіть одного дизайнера, ідеї якого вам здаються цікавими, чи бодай щось в улюблених дизайнах вашої дівчини, що вам теж до душі. Якщо ж ваш хлопець любить бокс — спробуйте побачити в цьому те, що бачить він. Може, це мужність, вияв чоловічого начала, спосіб зняти стрес і знизити внутрішню агресію (хіба це гірше, ніж його агресія до вас?).

Цікавтеся щиро. Не ставте автоматичних запитань. Коли спілкуєтеся з вашим партнером, думайте про нього, цікавтеся його роботою. Співчувайте там, де ви теж бачите несправедливість, радійте досягненням, піклуйтеся. Краще на емоційну розповідь про новий звіт на роботі чесно відповісти "я в цьому нічого не тямлю, але це справді величезна праця", ніж байдуже — "зрозуміло". Намагайтеся не втрачати контакту в спілкуванні, а бути його активним учасником.

Робіть приємні сюрпризи. Зазвичай ви очікуєте ініціативи від іншої сторони. Але цілком імовірно, що ваш коханий теж цього чекає. Просто покажіть приклад, і не як повчання (так ви розізлите), а від душі. Це завжди викликає бажання відповісти тим самим. Хоча б раз на місяць виявляйте ініціативу, робіть щось, що буде приємно вам обом.

Давайте одне одному можливість побути на самоті. Немає нічого страшного в окремому проведенні часу. Це і добра нагода для розвитку поза стосунками, і спосіб скучити. У здорових стосунках немає місця насильству над собою.

Не замовчуйте проблем. Найжахливіше — вдавати, що нічого не відбувається. І неважливо, стосується це роботи чи ваших взаємин. Ваш емоційний стан "зчитається" близькою людиною, і спроба приховати проблему викличе недовіру. Самі подумайте, як би ви почувалися, коли б розуміли, що щось не так, а вам казали: "Не вигадуй, усе гаразд". На консультаціях я часто чую від клієнтів фрази: "Ти тримаєш мене за ідіота", "Ти що, зраджуєш мене?", "У нас проблеми?", "Ти що, залізла в борги?" і т.п. Вони типові для ситуації, коли відчуття людини не збігаються з наявною інформацією.

Підтримуйте активне й різноманітне сексуальне життя всередині вашої пари. Секс — один із найбільш емоційно насичених процесів у житті, не перетворюйте його на рутину. Найчастіше причиною проблем у сексі є втрата довіри, сором, страх осуду та потаємні образи. Секс має давати задоволення, і якщо у вашому житті це не так, про це слід відверто поговорити. Ви можете робити це самі (розкажіть про свої фантазії та потреби), а можете — з допомогою фахівця-сексолога. Він допоможе озвучити ваші потреби партнерові і впоратися з неприємними відчуттями в процесі обговорення.

Криза у стосунках — це природно, нормально й неминуче. Їі годиться приймати як належне і намагатися брати з неї корисне. Найважливіше — усвідомити, що вам необхідна саме ця людина, що ви справді її любите. Якщо ви цінуєте стосунки, партнера і свої відчуття поруч із ним — просто дайте собі можливість подолати кризу і вже потім приймайте рішення.