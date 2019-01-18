Зустріч щодо транзиту газу має не тільки відбутися, а й бути результативною

"Газпром" фактично зірвав і вересневі 2018-го, і заплановані на 15 січня 2019-го в Брюсселі україно-російські переговори за посередництва Єврокомісії. Мало надії й на те, що "газові" переговори відбудуться 21 січня.

Офіційний представник Єврокомісії Анка Падурару підтвердила проведення 21 січня в Брюсселі тристоронніх переговорів на міністерському рівні з питання транзиту російського газу через газотранспортну систему України.

"Справді, цю зустріч передбачено в найближчий понеділок, і за нею буде заява заступника голови Єврокомісії Мароша Шефчовича. Йтиметься про транзит газу", — сказала прес-секретар, відповідаючи в середу на відповідне запитання журналістів.

У відповідь на додаткове запитання про можливість відсутності "Газпрому" на цьому раунді переговорів вона додала: "Наскільки я знаю, усі будуть присутні на зустрічі".

10 січня Кабмін схвалив склад делегації на черговий раунд тристоронніх переговорів Україна—ЄС—РФ щодо транспортування російського газу після 2019 р., запланований на 21 січня в Брюсселі.

Відповідно до рішення, делегацію очолить міністр закордонних справ України Павло Клімкін, до її складу ввійдуть: заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, постійний представник України при ЄС Микола Точицький і його заступник Роман Андарак, директор департаменту з розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства секретаріату Кабміну Сергій Косенко. За згодою участь у переговорах візьмуть голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, голова НКРЕКП Оксана Кривенко й радник голови МЗС Тарас Качка.

Однак цілком імовірно, що й ці переговори не відбудуться, тому що "Газпром", за словами представників української сторони, висуває неприйнятні умови. І продовжує будівництво трубопроводів, зокрема "Північного потоку-2", що обходять територію України.

При цьому дотепер у транзитному контракті діє транзитна ставка, яка ніяк не задовольняє НАК. Тому, а також у зв'язку з побоюваннями залишитися з порожніми транзитними трубами після закінчення "транзитного" контракту "Нафтогаз" знову звернувся в Стокгольмський арбітраж. Цього разу він вимагає від "Газпрому" 12 млрд дол.

Українська компанія готова приступити до обговорення можливості відкликання або перегляду позову на 12 млрд дол. до російського "Газпрому" щодо транзиту газу через українську газотранспортну систему за умови укладання нового довгострокового контракту на взаємовигідних умовах, повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. НАК уже озвучила свою позицію Єврокомісії та готова обговорити її з "Газпромом".

"Фактично ми кажемо російським колегам: якщо хочете транспортувати та готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися. Або переглянути його, або змінити його", — розповів Коболєв в інтерв'ю "5 каналу" 9 січня.

Він наголосив, що у разі відмови росіян від транзиту газу через територію України "Нафтогаз" наполягатиме на компенсації. "Якщо ви будуєте обхідні маршрути й не хочете транспортувати через нашу ГТС, то компенсуйте", — зазначив керівник "Нафтогазу". "Ми готові це питання, якщо нам акціонер узгодить, покласти на стіл переговорів із "Газпромом", — додав Коболєв. Як діятиме засновник та акціонер "Нафтогазу" — Кабмін України, поки що можна лише здогадуватися.

Голова правління "Нафтогазу" нагадав, що метою позову є відшкодування збитків від зниження вартості української ГТС через будівництво "Газпромом" обхідних трубопроводів, а також одержання компенсації за невиконання росіянами зобов'язань договору з транзиту газу, що діє до кінця 2019 р.

Наприкінці грудня Коболєв указував на дії РФ, які свідчать, що вона не має наміру забезпечувати гарантії транзиту газу через територію України у 2019 р. Зокрема, Росія виводить із експлуатації компресорні цехи на українському напрямку, щоб перекинути транзит на "Північний потік".

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович нагадав, що черговий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу запланований на 21 січня. Торік "Газпром" зірвав переговори щодо транзиту, які були заплановані на вересень.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що можливе припинення транзиту російського газу через Україну завдасть шкоди економіці країни в розмірі приблизно 3,5 млрд дол., що дорівнює майже 3% ВВП України. Також Коболєв називав неприйнятними пропозиції "Газпрому" щодо транзиту після 2019 р.

Нагадаю, 5 березня 2018-го "Газпром" заявив, що спрямував "Нафтогазу" повідомлення про початок розірвання контрактів у суді.

У зв'язку з цим Україна направила позов проти Росії до Світової організації торгівлі, а в червні "Нафтогаз" подав у Стокгольмський арбітраж позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом із "Газпромом". Під кінець року сума позовних вимог становила 12 млрд дол.

У Євросоюзі сподіваються на збереження транзиту російського газу в Європу через Україну після 2019 р., попри те, що "Газпром" зірвав тристоронні переговори щодо транзиту, заплановані на вересень.

На думку росіян, тристороння зустріч щодо газу Росії, України та Єврокомісії відбудеться 21 січня, незважаючи на скасування попередньої зустрічі експертів, яка мала відбутися у вівторок, 15 січня.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив журналістам: "(Зустріч) планується. Я поїду".

Як повідомляв раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, перед проведенням 21 січня тристоронніх газових переговорів Україна—Росія—ЄС на політичному рівні 15 січня мали відбутися консультації на рівні експертів. Проте зустріч експертів було скасовано.

Іще один нюанс. Міністр енергетики РФ Новак був присутній і на попередній тристоронній зустрічі. Проте це аж ніяк не вплинуло на її результативність. Бути присутнім і приймати рішення — не одне й те саме.