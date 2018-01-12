Зекономили?

Як аномально теплі осінь-зима сезону 2017/2018 вплинули на споживання і транзит газу, доходи газотранспортників і держбюджету.

Через побоювання "Газпрому"…

Залежно від обсягів транспортування газу українською газотранспортною системою (ГТС) "Укртрансгаз" щороку заробляв 2 млрд дол. і більше. Але з нового року транзит газу значно скоротився — "Газпром" прагне реалізувати газ, накопичений торік в орендованих підземних сховищах Європи. Зберігання цього газу росіянам обійдеться так дорого, що вони ладні пожертвувати транзитом через Україну. Тим більше, що українська ГТС самим фактом свого існування ускладнює реалізацію "Північного потоку-2".

Однак кошти від планованого транзиту через ГТС України включено в дохід НАК "Нафтогаз України" і держбюджет. Держава на них розраховує, попри арбітражний спір по "транзитному" контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом". І хоча НАК не закуповує російського газу для споживачів України з осені 2015-го, зобов'язання транспортувати "газпромівський" товар через ГТС України виконує справно. Так, 2017-го "Укртрансгаз" доставив споживачам "газпромівського" газу 93,5 млрд кубометрів, 2016-го — 82,2 млрд, 2015-го — 67,1 млрд, 2014-го — 62,2 млрд кубометрів.

У перший тиждень січня "Газпром" значно скоротив заявки на транспортування газу "Укртрансгазом" — до 1,8 млрд кубометрів (торік за аналогічний період обсяг транзиту становив 2,1 млрд). І якщо лютий і березень будуть такими ж аномально теплими, як грудень і січень, "Газпром" і далі скорочуватиме заявки на транзит. Не буде транспортування через ГТС України — бюджет "Укртрансгазу", "Нафтогазу" і держбюджет недоотримають солідну суму. А розраховували на дохід від транспортування газу в сумі не меншій, ніж 2017-го, коли через українську ГТС прокачали в ЄС 93,5 млрд кубометрів російського газу.

Тривожний симптом: в Україні почали споживати менше газу, але не домогосподарства

Це не свідчить про економію і енергоефективність, на жаль. Промисловість практично зупинилася. Якщо 2016-го ця категорія використала в четвертому кварталі (з початком опалювального сезону) 3 млрд кубометрів газу, то в останньому кварталі минулого року — тільки 2,9 млрд.

Та найбільш вражаючі цифри — про споживання газу населенням. Вони майже повернулися в позаторішній період: споживання газу 2017-го становило 3,6 млрд кубометрів, хоча 2016-го було 4,5 млрд, що лише на 500 млн кубометрів менше, ніж 2014-го. І це попри "теплі" кредити і підвищення цін на газ. Цифри свідчать, що жодної економії енергоресурсів немає. Де вже там говорити про енергоефективність… Недосконалість системи субсидування (та гори воно все блакитним вогнем — усе одно газ субсидійний!) зіграла проти уряду, який однією рукою підвищує ціни, а іншою роздає субсидії більш як третині домогосподарств країни.

Інший аспект проблеми в тому, що багато громадян (домовласників), на жаль, не відчули потепління клімату — як виставляли їм комунальні служби позахмарні рахунки, так і виставляють. Як було холодно в багатьох квартирах, так і залишається. Благо, якщо на вулиці плюсова температура, виживаємо. Як була вода умовно теплою, так гарячішою і не стала. Але це наші, як виявляється, особисті проблеми. Попереду лютий і березень, а слідом за ними і комунальні сюрпризи можливі.

У перший тиждень січня 2018 р. споживання газу вдвічі скоротили промислові споживачі (вихідні, зупинені виробництва). Населення практично не знизило споживання порівняно з аналогічним періодом 2017-го. Як було 3,6 млрд кубометрів, так і залишається.

Газові засіки: не було б щастя, так нещастя допомогло

За даними джерела DT.UA у "Нафтогазі", в останні тижні з підземних сховищ "Укртрансгаз" відбирає не більш як 44,4 млн кубометрів на добу. У морозні сезони ситуація була іншою, щодоби доводилося відбирати максимум газу — 90 млн кубометрів і більше залежно від температури. "Нафтогаз" розраховує, що до кінця сезону відбору з ПСГ, який збігається із завершенням опалювального сезону, запасів газу вистачить. Навіть якщо вони мінімальні.

На запитання DT.UA, скільки газу в українських ПСГ було на початку нинішнього опалювального сезону й скільки залишилося наприкінці 2017-го порівняно з попередніми роками/періодами, прес-служба "Укртрансгазу" повідомила, що станом на 31 грудня 2017 р. у підземних сховищах знаходилося 14,7 млрд кубометрів (на 31 грудня 2016 р -12 млрд кубометрів).

Осінь і перша половина зими сезону 2017/2018 видалися порівняно теплими, хоча й дощовими. DT.UA поцікавилося, наскільки змінилися запаси газу на початку січня. Відповідь від "Укртрансгазу" отримали оперативно, але за даними на 8 січня: у сховищах перебувало 14,4 млрд кубометрів газу. Це цілком корелює із загальними обсягами газу, використаного за зазначений період. З урахуванням власного видобутку й імпорту.

Газотранспортники обережно кажуть, що якщо не наскочать холоди, до весни газу вистачить. Навіть без імпорту, який у цей час становить трохи менше 30 млн кубометрів на добу.

Нагадаю, що зниження температури навколишнього середовища на кожен градус означає автоматичне збільшення споживання газу на 5–7 млн кубометрів на добу. Тож економія поки що вельми умовна. І продиктована в основному тим, що промисловість напівжива, підприємства теплокомунальної енергетики "економлять" всіма правдами і неправдами, і погода — як рання весна.