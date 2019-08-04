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ЄС мусить визначити, що для нього диверсифікація енергопоставок

4 серпня, 20:04 Роздрукувати
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А потім вже розказувати про це Україні і світу.

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Одним із елементів енергетичної безпеки та головною метою енергетичної політики ЄС вважає енергодиверсифікацію, яка включає диверсифікацію джерел постачання,  диверсифікацію постачальників та диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв. Проте, будь-яких фіксованих параметрів диверсифікації (наприклад, щодо максимальної частки імпортних поставок, що можуть припадати на одного постачальника), у нормативно-правових актах ЄС відсутні.  При цьому Еврокомісія та Евроенергоспівтовариство наполягяють, що  і як країни колишнього СРСР, так і решта, зокрема із одного джерела країни-члени ЄС не можуть отримувати більше енергоносіїв, ніж 35%. 

Можливо, це пояснюється існуючою фактичною ситуацією, яку відображають наступні офіційні статистичні дані.   

Частка Росії в загальному газовому імпорті країн ЄС становила 39,3% (2017) та 40,2% (2018), частка Норвегії – 33,1% (2017) та 35% (2018), частка Алжиру – 13,5% (2017) та 11,3% (2018), частка Катару – 5,9% (2017) та 5,8% (2018).

Частка Росії в загальному нафтовому імпорті країн ЄС становила 29,9% (2017) та 27,3% (2018), частка Норвегії – 13% (2017) та 11,2% (2018), частка Казахстану – 7,9% (2017) та 7,8% (2018),  частка Нігерії – 6,5% (2017) та 8,1% (2018), частка Іраку – 6,8% (2017) та 6,9% (2018), частка Саудівської Аравії – 5,8% (2017) та 6,6% (2018).   

Усі держави-члени ЄС імпортували нафту та природний газ у 2018 році (як і цього року). У чотирьох державах-членах ЄС (Болгарія, Естонія, Словакія та Фінляндія) частка імпорту нафти із Росії становила більше 75% у загальному обсязі імпорту нафти.

У одинадцяти державах-членах ЄС  - Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Угорщина, Австрія, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина та Фінляндія - частка імпортованого із Росії природного газу становила більше 75% (у загальному обсязі імпорту газу).  

Найбільшим у ЄС імпортером газу з-поза меж ЄС є Німеччина, а також Франція, Нідерланди та Великобританія. У цих країнах частка  енергоносіїв Росії в національному імпорті газу становить менше 25% для Франції та Великобританії, від 25 % до 50% для Нідерландів, від 50% до 75% для Німеччини.

Найбільшими в ЄС імпортерами нафти з-поза меж ЄС є Німеччина, Іспанія, Італія  та Нідерланди. У цих країнах частка Росії в національному імпорті нафти становить менше 25%, для Іспанії та Італії - від 25 % до 50% для Нідерландів та Німеччини.

Джерело: дані Євростату за 2018 рік.

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