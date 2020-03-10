Ядерна кухарка

Чи зможе забезпечити належну ядерну та радіаційну безпеку 15 енергоблоків атомних станцій України керівник, який достеменно не знає важливості принципів і технологічних нюансів роботи ядерної галузі?

А саме таку перспективу за день до відставки намалювало попереднє керівництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, оголошуючи про проведення конкурсного відбору на посаду президента ДП "Національна атомна енергетична компанія "Енергоатом".

Потенційному переможцю, який має опікуватися сьомим у світі за потужністю ядерним енергетичним комплексом, організатори конкурсу запропонували… освоїти ази ядерної та радіаційної безпеки впродовж року після призначення.

А якщо не освоїть? Хто відповідатиме за експерименти над безпекою не лише країни, а, враховуючи наш потенціал, усього світу?

Вочевидь, на думку аматорів, президентом НАЕК "Енергоатом" може бути практично будь-яка хороша людина — без профільної освіти і профільного досвіду роботи.

Проте МАГАТЕ, ЄБРР і Всесвітня організація операторів АЕС категорично проти таких вимог до президента "Енергоатома", особливо після аварії на АЕС "Фукусіма". І от чому.

Є галузі, в яких втрати та шкода від управлінських помилок виходять далеко за межі економічних і репутаційних втрат. Однією з таких виняткових галузей є ядерна енергетика — високотехнологічна індустрія, що потребує професіоналів найвищого ґатунку.

У ядерній енергетиці, яка в усьому світі є привабливим бізнесом, першим критерієм ефективності є не фінансовий результат, а безпека експлуатації ядерних установок. Це не означає, що не потрібно досягати економічних і фінансових результатів, але кожен професіонал галузі з молоком матері сприймає найважливіший і незаперечний закон: ядерна та радіаційна безпека перш за все. При прийнятті будь-яких управлінських рішень на будь-якому управлінському рівні цей закон є непорушним.

Розуміння й усвідомлення цього закону формується у фахівця і керівника при проходженні професійних сходів, при вивченні технологічних процесів і нормативних документів.

Це розуміння має наскрізь пронизувати всі управлінські рівні організації, починаючи з найвищого керівника і завершуючи наймолодшими працівниками. Тут не може бути жодного рівня, що не охоплений глибоким знанням цього закону. Це розуміння є невіддільною ознакою професії та не може бути сформоване за місяць підготовки до конкурсу навіть у дуже талановитих людей.

На сьогодні конкурс з відбору на посаду президента "Енергоатома" з вищеназваними легкодоступними умовами призупинено. Та це не заспокоює, оскільки не скасовано його штучно та небезпечно занижених кваліфікаційних вимог до кандидатів у президенти цього держпідприємства.

Дуже непокоїть, що конкурс може відбутися без урахування думки світової та вітчизняної атомної спільноти, Держатомрегулювання та навіть народних депутатів, свідомих того, що посаду президента НАЕК "Енергоатом" має обіймати виключно фахівець з профільною освітою та чималим досвідом практичної галузевої роботи.

Повторюю, Мінекономіки чомусь не внесло цих ключових положень до кваліфікаційних вимог.

Державна інспекція ядерного регулювання України одразу нагадала про необхідність включити основні кваліфікаційні вимоги у листі до офісу президента України, РНБОУ, Кабінету міністрів та комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Ядерний регулятор навів низку аргументів, чому без профільної освіти і досвіду роботи на керівних посадах у атомній галузі призначення президента НАЕК "Енергоатом" ніяк не вирішить проблеми, а навпаки, відтермінує її і додасть хаосу в роботу цього сектора енергетики і загалом економіки. Саме цей незалежний регулятор здійснює нагляд і надає ліцензію президенту "Енергоатома".

Після Держатомрегулювання і посилаючись на його вагомі аргументи, до керівництва держави, а також до Служби безпеки України звернулися і народні депутати — члени комітету ВР з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, а також обранці по мажоритарних округах, де розташовані атомні електростанції. Народні депутати зауважують, що атомну галузь, яка забезпечує виробництво 55% електроенергії в Україні, має очолювати справді досвідчений фахівець саме ядерної галузі з відповідним досвідом роботи.

"З огляду на особливу важливість ДП "НАЕК "Енергоатом" для економіки і безпеки держави вважаємо за доцільне ухвалювати найважливіші кадрові рішення щодо компанії за участі органу державної влади, який формує державну політику у сфері енергетики, а також органу, що здійснює контроль над ядерною та радіаційною безпекою", — наголошують парламентарії.

Стабілізація роботи НАЕК "Енергоатом", зокрема через виважену кадрову політику, керуючись виключно критеріями професійності і компетентності, а не політичними чи комерційними уподобаннями, — єдина можливість не довести "Енергоатом" до повного хаосу, який може обернутися ядерною та радіаційною загрозою.

Фахівці, які відповідають найсуворішим вимогам до кандидата в президенти НАЕК "Енергоатом", в Україні є. Професійні, патріотичні, політично незаангажовані. Президенту, уряду, СБУ і РНБО України треба лише змінити умови конкурсу, і ми маємо великі шанси отримати такого президента компанії, який саме потрібен, і якомога швидше.

Є надія, що буде покладено край сумній історії кадрових призначень в "Енергоатом".