Влада Житомира багатих не дотуватиме через підвищення ціни на газ

Спокуси компенсувати городянам із місцевого бюджету зрослі витрати на газ, що подорожчав, у влади Житомира немає. Ця сентенція пролунала з вуст міського голови Житомира Сергія Сухомлина в розмові з кореспондентом DT.UA.

Однак, на переконання міського голови, є достатньо методів пом'якшити ціновий пресинг, якщо планомірно займатися термомодернізацією будинків і йти від зрослого в ціні газу у бік альтернативних джерел тепла й електроенергії. Загалом тенденції абсолютно такі ж, як і по всій країні. Хіба що з деякими особливостями. В інтерв'ю DT.UA мер Житомира Сергій Сухомлин розповів саме про ці особливості.

— Сергію Івановичу, з 1 листопада ми живемо при інших цінах на газ для населення. Як і на що це вплине в Житомирі?

— Спочатку давайте розділимо вплив ціни на газ для населення на послугу з опалення будинків, багатоквартирних й індивідуальних, і на… газ у газовій плиті й газовій колонці. Влада міста може вплинути тільки на вартість теплової енергії для обігріву багатоповерхових будинків.

— Хіба це не сфера відання НКРЕКП?

— Житомир — один із небагатьох обласних центрів України, які затверджують тарифи на опалення рішенням свого виконкому. Для 90% обласних центрів тарифи встановлює НКРЕКП.

— Погано це чи добре для місцевої влади і громадян?

— Для місцевого самоврядування є і плюси, і мінуси. Один із мінусів — ми беремо на себе відповідальність за встановлюваний тариф. А отже, важливо правильно комунікувати з городянами — пояснювати, чому тариф підвищуватиметься. Зауважу, людей хвилює не так ціна на газ, як сума в рахунку за опалення. І тут є достатньо можливостей, щоб ці суми були не такими страшними.

— А саме?

— Торік депутатський корпус прийняв рішення про встановлення лічильників тепла в багатоповерхових будинках Житомира. На сьогодні 77% будинків уже обладнано приладами обліку.

— Що це дало у сенсі цифр у квитанціях на опалення?

— При торішньому розрахунковому тарифі 30 гривень за обігрів квадратного метра житла середній показник у будинках із лічильниками становив 25,5 гривні. Це один із кроків до раціоналізації опалення багатоповерхівок. Другий крок — цього року ми запускаємо встановлення 66 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках. Економія в платіжці за тепло становитиме від 12 до 18%. Це пряма економія грошей городян і пом'якшення цінового пресу. При цьому люди чітко бачать, скільки тепла вони споживають, і зацікавлені в його економії.

— Термомодернізація?

— Так. Якщо торік так звані теплі кредити на комплексне утеплення взяли лише сім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), то цього року — уже понад 50 із 250 створених. І ми бачимо тенденцію: кількість ОСББ, що зважилися взяти "теплий кредит", зростатиме в геометричній прогресії. Люди бачать вигоду. Так, в одній дев'ятиповерхівці після комплексного утеплення платежі за тепло в мешканців знизилися в середньому з 1200 гривень до 450, і підвищення тарифу на 15–20% для них цілком терпиме. Комплексне утеплення будинку — це в середньому економія до 60% на платежах за тепло.

— Який відсоток участі міського бюджету (крім Фонду енергоефективності) у програмі "теплого" кредитування?

— Міський бюджет або повністю компенсує відсотки за цими кредитами, або 30% тіла кредиту. Плюс обласний бюджет виділяє до 10% на компенсації по цих кредитах.

— Головне запитання: як зміняться тарифи на тепло слідом за підвищенням із 1 листопада вартості газу для населення?

— Тарифи зростуть. При підвищенні ціни газу на 23,5% тарифи на тепло збільшаться приблизно на 17%, оскільки складова газу у вартості гігакалорії — близько 80%.

— У Житомирі говорять, що міська влада думає над тим, щоб не підвищувати тарифу на тепло пропорційно зростанню ціни на газ для населення, а доплачувати за дорожчий газ з місцевого бюджету…

— Чутки недостовірні. Навіть у не найхолоднішому листопаді на такі компенсації знадобилося б 12 мільйонів гривень на місяць. У морози — у кілька разів більше. Такі компенсації — це, по суті, субсидування багатих, і місто на це не піде. Це — гроші в нікуди. А якщо дати 150 мільйонів на утеплення будинків, це приведе до зниження споживання тепла та, відповідно, розмірів платежів за нього в кілька разів. Якщо ж субсидіювати всіх не перебираючи, то це неефективне використання коштів. Що стосується малозабезпечених, на наступний рік у проекті держбюджету на житлові субсидії передбачено 55 мільярдів гривень, це значно більше, ніж поточного, так що малозабезпечені городяни зростання цін не відчують.

…Ми живемо в дуже багатій країні, оскільки споживаємо в 4–6 разів більше гігакалорій, ніж жителі країн Євросоюзу. Бездумне споживання енергоносіїв при зацікавленості бізнесу в дедалі більшому споживанні російського газу призвело до такої ситуації. Я прихильник того, щоб субсидіювати незахищені верстви населення та збільшити фінансування Фонду енергоефективності. При виділенні 15–20 мільярдів гривень фонду, приблизно така ж сума залучається у вигляді співфінансування з інших джерел — приватних осіб, ОСББ, місцевих бюджетів. Підраховано: 10 мільярдів гривень, спрямованих на енергоефективні проекти, через рік дають мінімум 2 мільярди гривень економії по теплу.

Довідка DT.UA:

Після підвищення тарифів на газ для домогосподарств на 23,5% з 1 листопаду його кінцева ціна для споживачів перевищить 8,5 тис. грн за тисячу кубометрів, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" у вівторок, 30 жовтня.

Згідно з новою формулою розрахунку, затвердженою Кабміном, ціна на газ, реалізований відповідно до Положення про спеціальні обов'язки (ПСО), становитиме 6235 грн 51 коп. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ), або 7482 грн 61 коп. (з ПДВ).

Кінцева ціна тисячі кубометрів газу для споживача з урахуванням вартості його доставки й розподілу, а також ПДВ становитиме 8548 грн 92 коп. Підприємства теплокомуненерго купуватимуть газ за ціною 8361 грн 85 коп. за тисячу кубометрів.

Наведені тарифи діятимуть з 1 листопада 2018-го по 30 квітня 2019 р.