"Вікторія" vs БРСМ, або Горбаті й могили-2

Нещодавно країну сколихнула трагедія: в одеському таборі "Вікторія" згоріли заживо троє дітей. Перший шок минув разом із заворушеннями в Одесі, крайньою поки що зробили молоду виховательку. Це перша з низки паралелей, які можна провести з іншою трагедією — пожежею на васильківській нафтобазі групи компаній БРСМ, найбільшою за всю історію незалежної України.

Як пов'язані ці дві історії? На обох об'єктах напередодні трагедії було проведено протипожежні перевірки, що виявили численні порушення правил безпеки. Та незважаючи на це, обидва об'єкти не закрили. На обох згодом загинули люди. Скільки ще таких бомб уповільненої дії з приписами пожежників розкидано по Україні? Довго шукати не довелося.

Даремні попередження

"Було встановлено, що в червні цей санаторій ("Вікторія". — С.К.) і цей директор одержали приписи про підключення пожежної сигналізації до пожежного пульта, чого не було зроблено. Було ще кілька приписів з погляду безпеки", — сказав віце-прем'єр Г.Зубко.

Коли в червні 2015-го палала нафтобаза БРСМ, урядове розслідування показало, що в травні пожежники зробили приписи на кілька десятків пунктів… Але об'єкта не закрили.

Як з'ясувалося вже під час пожежі, усе було гірше, ніж здавалося. Не було обвалування резервуарів — з ємностей, які плавилися, паливо лилося в усі боки. Пожежна водойма виявилася непридатною через відсутність твердого покриття для під'їзду пожежних машин, та й за розмірами більше нагадувала калюжу. Не було на базі й піноутворювача, проїзди були захаращені безладно розміщеними резервуарами.

Та й це ще не все: васильківська нафтобаза компанії БРСМ не була введена в експлуатацію, тобто не мала права працювати. Але "пожежне" начальство це не збентежило. У результаті загинули шість осіб, з яких четверо — рятувальники. Ці смерті нікого нічого не навчили — ні БРСМ, ні пожежників.

Дух Василькова в Переяславі

Щоб переконатися в цьому, досить відвідати село Переяславське Переяслав-Хмельницького району, що на Київщині. Тут розташована друга нафтобаза групи БРСМ.

22 грудня 2015 р. районні пожежники провели планову перевірку об'єкта, а точніше, двох — нафтобази й газонаповнювальної станції (ГНС). Акт перевірки для першої містить 51 пункт порушень, які терміново треба було усунути, для другої — 56 пунктів порушень (редакція DT.UA має у своєму розпорядженні копії документів).

Суть цих приписів можна описати коротко — другий Васильків.

Ключові порушення:

— не обладнані проїзди для пожежних машин (немає можливості під'їхати до об'єкта гасіння. — Тут і далі примітки автора);

— немає переїздів залізничних колій для пожежних машин;

— відстань від стінок резервуарів з нафтопродуктами до краю автомобільних проїздів менш як 9 м (у разі займання дорогою не можна буде скористатися);

— відстань від місця забору води пожежними автомобілями до резервуарів — менш як 40 м (при займанні резервуарів пожежна машина не зможе під'їхати й перебувати біля пожежного резервуара з водою);

— немає обвалування наземних резервуарів або огороджувальної стінки з негорючих матеріалів (паливо з палаючих резервуарів і тих, що стоять поряд, безперешкодно розтікається, ускладнюючи гасіння пожежі);

— не забезпечене відновлення протипожежного запасу води протягом більш як 24 годин;

— нафтобаза не забезпечена запасом піноутворювача;

— керівний склад об'єкта не пройшов навчання на курсах цивільної оборони;

— система раннього оповіщення аварійних ситуацій не підключена (так само, як не була підключена вона у "Вікторії").

Зроблена Центром підтримки аеророзвідки влітку 2017-го аеровідеозйомка переяславської нафтобази та ГНС свідчить: за минулі два роки БРСМ так і не усунула ключових порушень безпеки.

Для професійної оцінки відеоматеріалу були залучені діючі й колишні функціонери Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також фахівці з будівництва нафтобаз.

Як показано на рис. 1 (див. на сайті DT.UA), навколо двох із трьох резервуарних парків відсутній проїзд для пожежних машин, що передбачено нормами ВБН В.2.2-58.1-94. А судячи із зауважень від 2015 р., той парк, де проїзд є (на рис. 1 позначений як РП-1), не відповідає вимогам щодо відстані до резервуарів. Пожежні машини не зможуть під'їхати.

На зйомці чітко видно, що жоден із трьох резервуарних парків, як і раніше, не обвалований (див. рис. 2 на сайті DT.UA). У Василькові це максимально ускладнило гасіння пожежі.

"Через відсутність обвалування паливо при пожежі у Василькові лилося в усі боки, у тому числі в пожежну водойму. Води там і так майже не було, і під'їхати до неї було неможливо, а потрапляння розлитого палива у воду остаточно зробило її непридатною", — коментує на умовах конфіденційності колишній співробітник ДСНС, очевидець тих подій.

Проблеми з пожежною водоймою, а точніше, резервуаром помітно неозброєним оком і в Переяславському. Насамперед привертає до себе увагу невеликий обсяг резервуара. Згідно з розрахунками одного з екс-рятувальників на основі діючих нормативів, на цій нафтобазі має бути запас води обсягом 1410 кубометрів (рис. 3 на сайті DT.UA).

Зовні невеликий резервуар слабко нагадує необхідний за обсягом відповідно до нормативів, хоча краще про це має сказати документація бази. Пожежники у своєму приписі від 2015 р. про цю проблему не згадують.

Але це не всі проблеми з водою. Справа в тому, що у разі аварії під'їхати до неї буде проблематично.

"Умісцях розташування пожежних резервуарів і водойм слід передбачити під'їзди з майданчиками (пірсами) розмірами не менш як 12 м на 12 м…" — говорять будівельні норми (ДБНВ.2.5-74:2013). Нескладно помітити, що ніякого обладнаного під'їзду або майданчика біля пожежного резервуара немає (рис. 4 на сайті DT.UA).

Однак проблеми з під'їздом до води почнуться ще раніше: відеоматеріали з великим ступенем упевненості дозволяють стверджувати, що на базі належним чином не обладнано автомобільні переїзди через залізничні колії. Ну й повністю очевидний факт відсутності твердого покриття для проїзду пожежних машин, які у випадку дощу просто загрузнуть у бруді. Але навіть якщо машини доберуться до води, у разі пожежі на РП №3 забір води буде неможливим через мінімальну відстань між пожежним резервуаром і резервуарним парком.

Корупційний параліч

У цій історії дивує та обурює позиція обох сторін — власника нафтобази й пожежників. У компанії "Стейт Ойл", яка управляє мережею БРСМ, залишили відео з нафтобази без коментарів. Після 11 смертей на заправній станції та нафтобазі БРСМ у 2014–2015 рр. одна з найбільших мереж країни не може виконати елементарні, копійчані роботи з обвалування резервуарів (по суті, це земляний рів) і прокласти кілька сотень метрів дороги для пожежних машин.

А скільки там ще порушень, яких не побачив дрон? Наприклад, чи пройшов нарешті навчання персонал? Нагадаю, що в результаті паніки й непідготовленості персоналу, а також через затримку з викликом рятувальників ця пожежа стала найбільшою в історії країни.

Сьогодні обидва засновники БРСМ — Андрій Біба й Едуард Ставицький — живуть за кордоном. Їх і таких, як вони, не до совісті мають закликати, а примушувати до порядку ті, хто тут живе і хто має стежити за безпекою.

І отут — маса питань. Чому не перевіряють? Чи було усунуто понад сто порушень, виявлених 2015-го?

У головкомі ДСНС "мукають", що перевірки бізнесу заборонені урядовим розпорядженням, а планової перевірки в

2016-му нафтобаза в Переяславському "уникла", змінивши номінального власника.

А де судовий позов про закриття нафтобази? Начальник районного відділення ДСНС, на території якого 2014-го на заправці БРСМ загинули п'ять чоловік, знає, що в нього є проблемний об'єкт, і не робить рівно нічого.

Мовчать обласне й національне управління, хоча, здавалося б, васильківська трагедія мала б змусити взяти нафтобази й ГНС під посилений контроль. Як мінімум хоча б із поваги до пам'яті чотирьох загиблих у Василькові колег, імена яких — на фасаді головкому ДСНС у Києві.

Але ж такі "переяслави" можуть нести величезну небезпеку насамперед для пожежників у разі виникнення надзвичайної ситуації — умов для ефективного й безпечного гасіння пожежі немає. Що говоритиме "пожежне" та інше начальство й кого призначать винним, якщо знову лихо? Чому у пожежників проблеми з пам'яттю та із зором? Невже гроші знову заважають побачити очевидне?