У заячій шкурі

Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, — Верховна Рада дозволила президенту тимчасово призначати склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Чому? Тому що термін дії повноважень членів НКРЕКП закінчився, енергорегулятор фактично не діє.

Тому що номінаційну комісію, яка зобов'язана обирати членів енергорегулятора (НКРЕКП), сформовано із запізненням саме через те, що президент надто довго не наважувався призначити "своїх" кандидатів.

Номінаційна комісія насправді дасть фору багатьом, її професіоналізм не викликає сумнівів. До її складу від президента Порошенка увійшли: президент Всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко і президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго" Семен Поташник. Верховна Рада делегувала до складу комісії Світлану Голикову і Василя Яструбинського, Кабмін — Миколу Ніцака.

Такий кількісний склад — це сильна і слабка сторони комісії водночас. Тому що завжди можна когось відправити на лікарняний, і тоді не буде кворуму. Відповідно, президент, як і раніше, зможе розставляти кадри в НКРЕКП. І не на три місяці, а на скільки захоче. Ймовірно, тому і створювали таку ситуацію.

З кінця листопада у НКРЕКУ немає кворуму через звільнення одного з членів. При цьому номінаційну (конкурсну) комісію з відбору нових членів енергорегулятора було сформовано зі значним запізненням. При всіх її стараннях результати очікуються до березня. Про це неофіційно кажуть і в комісії, і в КМУ.

Тим часом 7 грудня Верховна Рада схвалила закон, що дозволяє президенту самостійно доукомплектовувати НКРЕКП до конкурсного відбору нових членів регулятора. Законопроект №7342-1 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" підтримали 233 депутати.

Згідно з документом президент зможе провести призначення на всі вакантні посади членів НКРЕКП на строк до трьох місяців…

З висновку Головного науково-експертного управління ВРУ: "Внесена законодавча пропозиція позиціонується як спроба врегулювати ситуацію, за якої робота Регулятора заблокована внаслідок неспроможності прийняття рішень у зв'язку з відсутністю кворуму. Водночас, як на наш погляд, і пропонований спосіб врегулювання такої ситуації не містить достатніх гарантій для забезпечення належного рівня роботи Регулятора в майбутньому, зокрема з огляду, серед іншого, на невизначеність правових наслідків невиконання або невчасного виконання пропонованого припису.

Принагідно також вважаємо доцільним у черговий раз звернути увагу на вразливість законодавчих пропозицій, спрямованих на визначення повноважень Президента України понад їх обсяг, визначений у Конституції України. Адже частина перша статті 106 Конституції України містить вичерпний перелік повноважень Президента України, до якого не входять визначені законопроектом повноваження".

Проголосований Верховною Радою проект закону №7342-1 передбачає таке: "До призначення нового складу (нових членів) Регулятора відповідно до статті 8 цього Закону та у випадку неправомочності Регулятора, Президент України призначає членів Регулятора у кількості, рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів Регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці".

За результатами обговорення комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки прийняв рішення рекомендувати ВРУ цей проект (№7342-1) прийняти за основу та в цілому.

Автори законопроекту №7342 проінформували членів комітету про відкликання свого законопроекту.

Про третій законопроект у ВР навіть не згадали…

Та от що важливіше. Номінаційна комісія залишається працювати у штатному режимі, хоча не виключаю у певний час блокування і її роботи. Ніяких барикад чи протестів! Наприклад, поважні за статусом і віком члени номінаційної комісії можуть довго не брати участі в її роботі — займатимуться своїм здоров'ям. Але це автоматично продовжує ручне управління та особисті призначення президентом Порошенком бажаних йому представників у НКРЕКП.

Якщо все буде, як і досі, то яка ціна ухваленого майже рік тому закону про НКРЕКП?

І за всієї поваги до членів номінаційної комісії, які обиратимуть членів енергорегулятора, виникає логічне запитання. Члени цієї комісії працюють безплатно. Ніхто навіть не подумав, що з інших міст людям треба вчасно дістатися і хоча б заночувати в готелі. Все це — за власний кошт. Я не кажу про те, що цих людей "куплять" чи хтось із них продасться за першої нагоди. Звичайно, члени номінаційної комісії — свідомі українці і прагнуть докласти максимум фахових знань і зусиль для створення у державі повноцінного енергорегулятора. Але… Просто не треба створювати умови, за яких кожного можна звинуватити в корупції. І це вони ще навіть не приступали до відбору членів НКРЕКП.

Тож, може, в когось із депутатів вистачить політичного впливу і волі переглянути концепцію створення та підпорядкування регулятора у моделі парламентсько-президентської, а не навпаки, президентсько-парламентської республіки? Адже за таких умов незалежність НРКЕКП під великим сумнівом.