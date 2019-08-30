То хто Євразії погоду зіпсував?

Мовляв, нинішня спека в Євразії впереміжку з потопами є результатом навмисне шкідливого впливу Сполучених Штатів Америки. Але як у вас тільки вистачає совісті свої гріхи на Штати звалювати?!

Уже не перший рік Євразія потерпає від посух. Обміліли європейські річки, наприклад, річки України — на 80%. Масово пересихають джерела та колодязі. А світові ЗМІ звинувачують у цьому глобальне потепління, із чим я категорично не погоджуюся. Адже це потепління становить приблизно 0,7 градуса Цельсія. А в нас, у Європі, підвищення температури явно на порядок більше.

Російський газ — причина посухи в Європі?

Скажемо так, не він один. Але зловживання Європи газифікацією призведе до посилення спеки та посухи в Євразії. І скоро Європа, на додачу до газу, купуватиме в Росії також воду із продовольством.

Я навіть точно пам'ятаю рік, з якого все розпочалося, — весна 1986-го. Той травень був надзвичайно сухим і спекотним. І наступного року, й надалі ситуація повторювалася. Двадцять років поспіль (після 1986 р.) я брав відпустку в травні, й жодного разу про це не пошкодував. Завжди було сухо та сонячно. І не тільки в травні, а й упродовж кожного літа.

І цього року початок літньої спеки вказує на першопричину настання посух. Річ у тім, що 1984-го здали в експлуатацію магістральний газопровід Уренгой—Помари—Ужгород. Невже російський газ став причиною європейської спеки та посухи? І як газифікація Європи може вплинути на погоду?

Я вже писав у статті "Дещо про парниковий ефект" (https://www.2000.ua/v-nomere/aspekty/ekspertiza_aspekty/koe-chto-o-parnikovom-jeffekte.htm), що позиція несприйняття Трампом нинішньої боротьби з глобальним потеплінням не позбавлена сенсу. Це звинувачення вуглекислого газу та війна з ним більше нагадують істерію, ніж серйозну боротьбу з кліматичними змінами. Адже вуглекислий газ і метан, разом узяті, дають у півтора разу менший ефект, ніж водяна пара, якої в розрахунки зовсім не беруть.

Крім того, ігнорується такий фактор, як утворення хмар.

Хотів би запитати, чим пояснити ось таке кричуще протиріччя. Агентство NASA розмістило інтерактивну карту теплових довгочасних змін поверхні Землі (http://spaceref.com/earth/nasa-finds-2013-sustained-long-term-climate-warming-trend.html). З даних цієї карти добре видно, що максимальне потепління на Землі базується в Європі та Азії. І воно набагато більше горезвісних 0,7 градуса Цельсія глобального потепління. А на території США розмістилася зона такого самого глибокого похолодання, яке частково компенсує нагрівання атмосфери Землі, створюване Євразією.

І скажіть мені, будь ласка, яким таким вуглекислим газом цю аномалію можна пояснити? Адже його основні промислові викиди припадають на Південно-Східну Азію, а не на Європу! І там саме має місце деяке похолодання, а не потепління.

Крім того, у США спостерігається стійке похолодання. І чому "замерзаючі" американці мають вірити в глобальне потепління? Погодьтеся, важко сприймати інформацію про глобальне потепління, коли твою країну мучать морози! Наприклад, торік у Північній Кароліні замерзли водойми! Увесь світ дивувався світлинам із умерзлими в лід алігаторами. Переконай американців після цього, що до такого похолодання призвело глобальне потепління… (https://www.intex-press.by/2018/01/09/videofakt-v-ssha-alligatory-vmerzli-v-led/ - фото.

Отже, ми маємо справу з трьома погодними аномаліями: глобальним потеплінням на 0,7°С, євразійським суперпотеплінням і американським суперпохолоданням.

І дуже погано, що всю увагу світової громадськості прикуто виключно до першої проблеми, а двох останніх просто не помічають. Давно час світовому співтовариству розширити та доповнити той набір підходів і заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, який дотепер використовувався.

Як нам боротися з нашим євразійським суперпотеплінням? Адже природа його явно не вуглекислотна. Для цього необхідно згадати головного учасника терморегуляції планети Земля — атмосферну вологу.

Річ у тім, що атмосферна волога дуже підступна. Вона може як нагрівати, так і охолоджувати Землю. Усе залежить від того, у вигляді пари чи туману вона знаходиться. Водяна пара Землю нагріває шляхом затримки інфрачервоного перевипромінювання, а хмари — охолоджують. Вони, як знаєте, білі. А білі хмари відбивають до 90% сонячного світла назад у космос. За рахунок чого Земля й остигає.

Зауважте, з 1850 р. середня температура на нашій планеті піднялася менш як на градус. І це попри гігантське зростання викидів вуглекислого газу! Тоді як дощове літо на Волині забезпечувало температуру в 15 градусів проти 40 градусів нинішніх посух.

Куди поділися наші хмари?

У змінах процесу утворення хмар і полягає один із неврахованих факторів глобального потепління. На перший погляд, участь води в тепловому обміні планети має викликати процес саморегуляції температури. Дивіться самі: зростання температури на планеті призводить до збільшення випаровування води з океанів. Це, у свою чергу, має призводити до посилення процесу утворення хмар. А вже вони мали б збільшити відбиття світла в космос і тим самим компенсувати додаткове нагрівання. Клімат мав би ставати дедалі більш дощовим. Але все відбувається з точністю до навпаки: хмар і дощів дедалі менше та менше, почалися посухи та безводдя.

Наприклад, зараз в Україні в річках води лише 20% від багаторічної норми.

Чому ж водяна пара не перетворюється на хмари? Річ у тім, що в утворенні туману беруть участь атмосферні аерозолі. А їхня кількість за останні 30 років різко зменшилася. Згадайте, Велика Британія завжди була країною дощів і туманів, проте й там їх уже більше немає. І тут усе дуже просто. Припинивши опалювати будівлі вугіллям, Англія позбулася туманів. З Європою така сама історія: коли європейці замінили вугілля газом, тоді-то й розпочався процес угасання хмароутворення.

Так-так! У появі посух винні люди. А точніше, бездумна війна за чистоту повітря. З димом у містах зрозуміло, — через смог дихати було нічим. Але дим різний буває. Є низовий дим із вихлопних труб автомобілів, він найшкідливіший. Ним ми дихаємо, і він же причина шкідливих туманів, а не корисних хмар.

Трохи менш шкідливий дим із печей опалення будинків. Заперечень проти видалення цих димів з атмосфери немає. А дим від заводів і теплоелектростанцій викидається дуже високо й до поверхні Землі не опускається. Не він причина смогу, — ним ми не дихаємо, і саме він найбільше стимулює хмароутворення. За ідеєю, від нього мали б позбуватися в останню чергу. Але в запалі війни за чисте повітря саме його й усунули першим. Спочатку шляхом заміни вугілля газом, а потім шляхом вивезення всього виробництва, що димить, до Китаю і тропічної зони.

Крім того, слід зазначити ще один аспект. Похапцем побудована європейська альтернативна енергетика створила ще один дуже шкідливий ефект. Вітрова, а особливо сонячна генерація має малопередбачуваний характер. І вся вона підключена до Єдиної енергетичної системи, що вже призводить до щоденних аварійних ситуацій. Мало того, що споживання електроенергії малостабільне, ще й генерація стала цілком нестабільною. І ці хаотичні стрибки необхідно чимось балансувати.

Раніше цим займалася гідрогенерація. Але її стало недостатньо. А тут ще й посухи... Європейські річки пересихають, води для ГЕС не вистачає. Що доводиться робити? Правильно, переходити на електрогенерацію газовими турбінами. Цей процес розпочато. Для такої генерації потрібен додатковий природний газ, якого вже бракує: Велика Британія свої запаси, принаймні експортні, практично вичерпала, Норвегія швидко збільшити видобуток не може, а Нідерланди через техногенні землетруси планують припинити газовидобуток.

Ну й де ж можна взяти додатковий газ для порятунку енергетики Європи? У Росії! От вам і причина байдужості Європи до українських (і не тільки) протестів проти "Північного потоку-2". Але ж даремно вона так. Замінивши російським газом усе що завгодно, Європа фактично віддає Росії й свої дощі.Так-так, водяна пара, яка мала конденсуватися від європейського диму над Європою та проливатися там же дощами, летить до Росії, де випадає залповими зливами.

Отак воно й буде, тому що в Європі вирішили повністю закрити вугільні електростанції. Коли це станеться, там з'явиться напівпустеля. І те, що останніми роками в Європу повернулися дощі у вигляді злив, — не привід для радості. Тому що це результат європейських лісових пожеж і зростання вулканічної активності. Це ненадовго. Догорять ліси, вгамуються вулкани, і потепління вдарить ще сильніше, ніж досі. У Європі зникне землеробство. А в Росії, навпаки, розростеться. Отоді й доведеться Європі в Росії, крім газу, ще й воду з продовольством купувати.