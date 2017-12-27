Світлана Голікова: "До 13 березня 2018 р. Конкурсна комісія зобов'язана провести відкритий конкурс кандидатів до НКРЕКП"

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП 21 грудня на відкритому засіданні прийняла рішення про оголошення конкурсного відбору на п'ять вакантних посад членів регулятора (НКРЕКП). Прийом заявок від потенційних кандидатів починається 29 грудня і триватиме 45 днів. Сам конкурс проходитиме в кілька етапів, у результаті чого конкурсна комісія (КК) має надати президентові двох кандидатів на кожну з п'яти вакансій.

Поки що через відсутність кворуму роботу енергорегулятора фактично заблоковано, і парламент у законодавчому порядку надав президентові тимчасово право доукомплектувати склад НКРЕКП — до проведення конкурсного добору, передбаченого Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Щоправда, президент не поспішає цим правом скористатися — закінчилися довірені укладальники цукерок? Тим більше напередодні Нового року…

Конкурс оголошено на п'ять вакантних посад у НКРЕКП (усього їх поки що сім). Хоча до останнього моменту конкурсна комісія не знала, чи оголошувати конкурс на три або відразу на п'ять посад у регуляторі. Адже терміни ротації членів Нацкомісії, прописані в законі, зірвано через те, що більше року після його прийняття не була створена відповідна конкурсна комісія. Час і закон про енергорегулятора не чекають... Уже в лютому має бути оголошений наступний конкурс, але голову відомства Дмитра Вовка можуть замінити, з урахуванням усіх законодавчих нюансів, не раніше травня 2018 р.

Хто вибиратиме членів НКРЕКП?

Скільки платити за газ, централізоване постачання холодної та гарячої води, опалення і ще багато чого, визначає енергорегулятор — Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. У її владі прийняти як формулу ціни вугілля "Роттердам+", ціни природного газу "Дюссельдорф+", або "Дюссельдорф-", або будь-яку іншу, так і кодекс ГТС, встановити тарифи для підприємств ЖКГ. Або не прийняти і скасувати всі, на її думку, економічно неаргументовані рішення й пропозиції.

Однак поки що під сумнівом законодавча дієздатність як мінімум п'яти членів НКРЕКП. Плюс вимога МВФ підвищити ціни на газ в Україні, для домогосподарств — до імпортного паритету.

Вирішити проблему (не цін, а призначень, а точніше, добору кандидатів) покликана конкурсна комісія, яка зобов'язана обрати й запропонувати на затвердження президенту новий склад Нацкомісії. Але остаточне рішення все одно за президентом — саме він із двох відібраних конкурсною комісією на кожну посаду кандидатів пропонуватиме парламенту одного. Або обох, хто знає…

Призначення в конкурсну комісію з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП через рік після ухвалення відповідного закону про регулятора залишалося серіалом.

У парламенту призначити своїх представників у конкурсну комісію вийшло з третьої спроби. Кабмін, а точніше, прем'єр Гройсман призначив свого представника слідом за Верховною Радою й одразу попросив/вимагав у Порошенка визначитися з членами конкурсної комісії від президента, який призначив своїх представників, як кажуть, в останню хвилину.

Як повідомляло DT.UA, п'ятеро відважних, які зважилися відбирати кандидатів у члени НКРЕКП, — досить професійні люди, кожен у своїй сфері, сегменті енергоринку. До складу конкурсної комісії від президента Порошенка призначені президент Всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко і президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго", Герой України Семен Поташник. Верховна Рада делегувала в конкурсну комісію Світлану Голікову й Василя Яструбинського, Кабінет міністрів — Миколу Ницака. Головою конкурсної комісії на першому її засіданні обрано представника президента В.Котка, секретарем — С.Голікову.

DT.UA "з пристрастю" розпитало Світлану Голікову про основні завдання комісії на цьому етапі, враховуючи, що працювати їй доведеться у вкрай стислі строки. Про те, чого нам очікувати й до чого готуватися. І ще про багато чого іншого.

Умови для кандидатів на посади членів НКРЕКП буде опубліковано найближчим часом

— Світлано Веніамінівно, коли ви (конкурсна комісія) безпосередньо почнете відбір кандидатів на посади в енергорегуляторі?

— Згідно із законом про НКРЕКП цей процес почнеться через 45 днів після оголошення конкурсу.

— Але ви краще за мене знаєте, що дати оголошення конкурсів і вибору нових кандидатів, як мінімум п'ятьох, уже прострочено.

— Так, на жаль, ми змушені працювати в умовах, які законодавець не міг передбачити. Тому нам доводиться працювати швидко, але якісно, з перспективою на наступні етапи. Буквально напередодні Дня енергетика, 21 грудня, ми провели відкрите засідання, прийняли остаточні версії Регламенту роботи й Порядку проведення конкурсного добору, а також оголосили, що приймання заявок від претендентів на п'ять вакансій у НКРЕКП починається з 29 грудня 2017 р. Днями ми опублікуємо всі умови для претендентів у члени енергорегулятора, і протягом

45 днів, тобто до 12 лютого, вони зможуть подавати свої заявки, як і передбачено законом.

Зазначу, що заявки, включаючи мотиваційний лист, подаватимуться в закритих конвертах, які публічно відкриють після закінчення строку прийому. Потім протягом 30 днів конкурсна комісія і проводитиме сам конкурс. Він складатиметься з двох або трьох етапів (залежно від кількості та якості учасників). Співбесіди відбуватимуться публічно, тож усі зможуть оцінити і кандидатів, і роботу комісії.

Конкурсна комісія, якби її було створено на початку року, як передбачено законом, могла б до моменту початку законодавчо передбаченої ротації членів НКРЕКП хоча б теоретично і технічно підготуватися…

— Ви, звісно, аси. Але за місяць навряд чи зробите те, що в законі про НКРЕКП розписано на рік-півтора.

— Уявіть, що впоралися (усміхається), хоча багато хто ставився до цього досить скептично. Активно працювали всі члени комісії, підключилася громадськість. У нас є група з реформи ринку на Facebook, де я інформувала її учасників про перебіг справ і одержувала дуже корисні ради. Крім того, на наших засіданнях з правом дорадчого голосу, як передбачено законом, присутні представники Світового банку, ЄБРР, USAID, запрошені представники Єврокомісії та секретаріату Енергетичного співтовариства. Від них ми теж одержували рекомендації й побажання. Розраховуємо, що й надалі вони зможуть ділитися з нами досвідом.

Якби конкурсну комісію було створено хоча б у березні-квітні 2017-го, вона могла б напрацювати програму тестування й глибше обговорити процедури конкурсу з експертами з відбору персоналу. Проте тепер усе це доведеться робити дуже швидко. І досвід наших партнерів нам стане в нагоді.

— Чи не станеться, як із МВФ: спочатку начебто звернулися з проханням, потім це прохання перетворилося на зобов'язання уряду України перед МВФ. І тепер МВФ запитує: чому не виконуєте взятих на себе зобов'язань? Ні — і кредитів немає, і колишні кредити погашати нема чим!

— Ні, таку ситуацію виключено. Повноважні представники міжнародних донорських організацій матимуть дорадчий голос на засіданнях конкурсної комісії з добору членів НКРЕКП. Більш того, усі наші засідання транслюватимуться, а протоколи засідань публічно оприлюднюватимуться через три дні після засідання на сайтах Верховної Ради і президента України. Про кожне наступне засідання КК буде заздалегідь, за два дні, повідомлятися публічно, щоб громадяни самі могли переконатися в тому, наскільки відкрито працює ця комісія.

— На ваш погляд, відсутність кворуму в НКРЕКП з листопада виправдовує прийняття парламентом закону, який надає право президентові Порошенку особисто призначати членів НКРЕКП, поки конкурсна комісія не запропонує відібраних кандидатур

— По суті, так, якщо президент бере на себе всю повноту відповідальності. На жаль, ця норма на практиці швидко не спрацювала, і в дні, що залишилися до кінця року, новим комісіонерам доведеться, як кажуть, працювати в три зміни.

І саме тому конкурсна комісія працює відповідально й публічно. Хоча це й непросто (весь час перебувати, як-то кажуть, під софітами, емоційно некомфортно).

Зараз важливо, щоб призначені президентом члени НКРЕКП не перевищили свого перебування більш як три місяці. Оскільки оголошення конкурсу вже відбулося, і це буде початком відліку — 29 грудня, тобто 12 лютого 2018 р. — останній день прийому заявок. І вже наступного дня, 13 лютого, конкурсна комісія має відкрити конверти й до 13 березня провести конкурс і відібрати кандидатів.

— Ви говорите, що важливо, що конкурс кандидатів на п'ять вакансій у НКРЕКП відбуватиметься в кілька етапів. Чому це важливо?

— Важливо, що конкурс проходитиме мінімум у два етапи, включаючи співбесіду й перевірку професійних знань. Якщо буде потрібно, то відбудеться ще й третя, додаткова співбесіда. Передбачається, що по кожному етапу буде рейтингове голосування, а потім підсумується загальний результат, і по два кандидати з найвищим рейтингом конкурсна комісія пропонуватиме президентові.

Співбесіди транслюватимуться, оцінки кандидатів оголошуватимуться того ж дня.

— Поясніть, що в цьому разі значить рейтингове голосування щодо кандидатів?

— Наприклад, кожен конкурсант оцінюється за 10- або 12-бальною шкалою (ще не вирішили, за якою методикою, приймемо додатково). Кожен член комісії ставить свою оцінку, і вони підсумовуються. Хто набрав більше балів, той і переможе.

— А якщо на якусь посаду буде подано лише одну заявку?

— Ми проводимо конкурс на посаду члена НКРЕКП, точніше, на п'ять рівноцінних посад. Щоправда, ми маємо враховувати специфіку роботи регулятора за напрямами (газ, електроенергетика, тепло тощо) і можемо рекомендувати тих чи інших кандидатів з урахуванням їхнього досвіду роботи і знань. Хоча в мотиваційній заяві кандидати самі можуть визначитися, за яким із напрямів діяльності у них більше знань і бажання працювати.

— Тобто багатьом із нинішніх або колишніх, наприклад, енергетиків і газовиків нема чого й потикатися? Майже жарт, та все ж таки…

— Закон не передбачає вікових обмежень, але говорить, що мінімум п'ять років роботи в галузі енергетики або комунального господарства, два роки роботи на керівних посадах. Потрібні кадри з інженерною, економічною або юридичною освітою. Не останню роль відіграватимуть і їхні моральні якості.

Та якщо буде подано менше десяти заявок, то конкурсу не відбудеться. Проте чомусь у мене є передчуття, що у нас буде значно більше кандидатів, хоча критерії відбору досить жорсткі.

Навіщо обирати конкурсну комісію

на три роки?

— Конкурсну комісію в її нинішньому складі призначено на три роки. Зрозуміло, що це вимога закону. Але в чому суть?

— Фактично перший склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП не тільки має провести ротацію регулятора, а й відпрацювати систему, яка надалі дозволяла б уникати ситуації, створеної зараз. І ротація членів НКРЕКП повинна відбуватися згідно із законом, незалежно від того, як довго й хто обговорюватиме, хто має вибирати та призначати членів КК і НКРЕКП.

— У Верховній Раді через рік після ухвалення закону про НКРЕКП зростає невдоволення тим фактом, що, незважаючи на те, що вибирають кандидатів представники і парламенту, і президента, і уряду, останнє слово у виборі членів НКРЕКП залишається за президентом. Чи не логічніше передати це право парламенту?

— Мені також доводилося чути подібні думки. Але я зобов'язана виконувати закон. Якщо депутати приймуть інший або внесуть поправки до діючого, будемо виконувати їх. Хоча, на мій погляд, у парламентсько-президентській республіці додаткові обов'язки президента виглядають, м'яко кажучи, перевантаженими.

— Чи дійсно кандидати в члени НКРЕКП зобов'язані будуть, окрім інших документів, подавати довідку від психіатра?

— Так, офіційно це називається "медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я". Але публікації підлягають тільки дані, які не мають особистого характеру, згідно із Законом "Про розкриття публічної інформації". (Втім, публікація тільки мотиваційних заяв кандидатів у НКРЕКП дасть чимало цікавої інформації. — А.Є.)

— При тому, що бюджетне фінансування для конкурсної комісії фактично не передбачене, як ви можете попередити витік даних? Для цього потрібні як мінімум недешеві технічні засоби.

— Є секретаріат комітету ПЕК Верховної Ради, він забезпечує технічну й організаційну роботу. І робить це дуже якісно. Поки що ми працюємо в локальній системі.

Усі заявки будуть у закритих конвертах, жодних документів члени конкурсної комісії (особливо про претендентів) виносити не можуть. Якщо потрібно працювати з документами, уже зараз члени КК працюють у приміщенні комітету. Ми працюємо над тим, щоб запобігти будь-якій можливості витоку інформації й іншими способами.

Та головне, що рішення прийматиме кожен член комісії самостійно. І від його особистої позиції, досвіду й порядності і залежатиме результат голосування щодо кожного кандидата та питання.

— У конкурсній комісії лише п'ять осіб. Якщо хтось занедужає, чи не станеться, що, як і НКРЕКП, ця комісія не матиме кворуму для голосування?

— У регламенті ми постаралися передбачити такі випадки. Член КК може брати участь у засіданнях і дистанційно, використовуючи скайп-конференцію. Голосування з регламентних питань — кваліфікованою більшістю. І хоча голос голови конкурсної комісії Василя Котка переважає при рівному розподілі, думаю, він сам зацікавлений у тому, щоб ніхто його не запідозрив, так би мовити, у зловживанні владою голови конкурсної комісії.

Ми налаштовані на конструктив. В остаточному підсумку особиста репутація коштує значно більше, ніж посада.

— Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП працює на громадських засадах. При цьому від вас значною мірою залежить, хто оперуватиме ринками й грошовими потоками в обсязі понад 25 млрд грн. Ви відчуваєте тиск для прийняття певного рішення? І що може бути, коли черговий конкурс у розпалі, а конкуренція зашкалює? Чи передбачені заходи захисту конкурсної комісії? Суддів, наприклад, захищає держохорона. А вас?

— Навіть не думала про це, про захист. Поки що ніякого тиску я особисто і мої колеги в комісії не відчуваємо. А те, що працюємо на громадських засадах, це питання моралі й норма закону.

— Не думаєте, що когось куплять? Адже йдеться про ринки з оборотом у десятки мільярдів.

— Навряд чи, враховуючи, що всі члени конкурсної комісії — успішні особистості й професіонали. Ми дорожимо й інтересами країни, і своїм власним іменем. А якщо ні, то не погодилися б працювати в таких напружених умовах.

P.S. Коли інтерв'ю зі Світланою Голіковою вже було зверстане, стало відомо, що 23 грудня президент Порошенко призначив двох членів НКРЕКП — Вікторію Морозову (звільнену згідно з ротацією членів НКРЕКП 13 грудня) і Вадима Таратуна. Термін їхньої роботи, згідно із законодавством про регулятора, не має перевищити три місяці з дня призначення. Президент може призначити ще трьох членів регулятора до закінчення конкурсу з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.