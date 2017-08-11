Стоп-кран для формули ціни

"Укрзалізниця" утримує статус найбільш корупційної держкомпанії. Скандали із закупівлями матеріально-технічних ресурсів спалахують ледь не щодня. Змінити ситуацію поки що не в змозі ні система ProZorro, ні зміна менеджменту. Усе це нагадує болюче впровадження електронного декларування доходів чиновників, які намагалися та намагаються "збити" цю реформу.

Найяскравішою ілюстрацією "залізничного" саботажу є закупівлі дизельного палива. Розмови про впровадження формульного або автоматичного підходу до ціноутворення ведуться третій рік, з яких останній рік — при нині вже екс-голові "Укрзалізниці" Балчуні. Реформу саботує менеджмент держкомпанії, який втратить важелі впливу на постачальників, отже, корупційні доходи. Тільки видимі переплати УЗ на закупівлях палива за останній рік становили 163 млн грн. Є всі передумови вважати, що не запрацює формула й цього року.

Людський або корупційний фактор. Саме для боротьби з ним було створено систему ProZorro. Вона справді звузила можливості змови постачальників і функціонерів державних компаній, але не припинила їх повністю. Дуже швидко було знайдено лазівки та слабкі місця, у результаті чого система державних закупівель починає знову занурюватися в хаос. Принаймні так відбувається з "Укрзалізницею".

Руки проти ProZorro

У 2016–2017 рр. закупівлі дизельного палива залізницею наочно показали роботу корупційного механізму в нових умовах. DT.UA докладно розповідало, як у лютому 2016-го компанія "Вог Аеро Джет" виграла тендер на поставку 100 тис. т дизельного палива, запропонувавши ціни на 10% нижчі за середньоринкові оптові ціни. Однак буквально за кілька днів після підписання договору вартість була тричі переглянута й стала вищою за ринкову (закон про держзакупівлі дозволяє переглядати ціни в межах 10% у разі зміни кон'юнктури, але кількість таких переглядів законом не обмежене).

Днями НАБУ домоглося скасування однієї з тих додаткових угод про перегляд ціни. Як з'ясувалося, сумарну вартість контракту підвищили на 92 млн грн.

Ще один перегляд ціни збільшив суму збитків залізничного перевізника до 115 млн грн. Тоді Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" (ЦЗВ) очолював Данило Мізін, який за збігом обставин ретирувався з посади після завершення контракту з "Вог" улітку 2016 р. Але справа його живе: у рамках розглядів із тим легендарним тендером уже новий менеджмент ЦЗВ на чолі з Віталієм Цвігуном цієї весни представив у суді довідку Дніпропетровського НДІ судових експертиз про підвищення (увага!) роздрібних цін на 2 коп./л.

"Ці дві копійки за літр (тобто 22 грн за тонну) не пояснюють, чому 29 березня за угодою з "Вог" ціна піднялася на 1500 грн/т", — пише інтернет-видання "Наші гроші".

Уперше апробована "Вог" технологія успіху — мінімальна ціна на тендері з наступним переглядом за нормою закону про 10% — стала трендом, що залишається в моді й досі. Зрозуміло, без сприяння менеджменту ЦЗВ розраховувати на успіх не варто. Це було добре продемонстровано наприкінці 2016-го — на початку 2017 р.

Спочатку в листопаді на арені вперше з'явилася "Трейд Коммодіті": ЦЗВ підвищив для неї ціну на 9,9% наступного ж дня після підписання договору на поставку 20 тис. т. дизпалива (запам'ятаємо цю оперативність).

Найбільш зухвалим і цинічним став грудневий тендер на закупівлю 65 тис. т. "Вог" знову застосував свою технологію, запропонувавши класичну знижку в 10% від ринку. Але за такою ціною постачальник не поставив жодної тонни. Відразу після нового року "Вог" зажадав спочатку підвищити контрактну ціну на розмір збільшеного акцизу та... ще на 10%. При цьому підстав для такого підвищення не було жодних — ціни на ринку зросли лише за рахунок акцизу. Але ЦЗВ це не збентежило. У результаті "Вог" одержав ринкову ціну, "Укрзалізниця" — паливо, щоправда, за це їй довелося переплатити близько 100 млн грн порівняно з початковими умовами. За даним епізодом НАБУ проводить розслідування.

Ключову роль у січневій афері відіграло держпідприємство "Держзовнішінформ" (ДЗІ). Ця "лавка" з орбіти Мінекономрозвитку видає довідки про рівень ринкових цін. Характерно, що ніхто не наділяв ДЗІ статусом офіційного джерела цінової інформації. Однак у ЦЗВ орієнтуються виключно на ДЗІ, хоча в професійному середовищі учасників ринку цієї інформації ніхто не використовує, та й не публікує ДЗІ своїх "котирувань".

Ця держконтора й раніше фігурувала в скандалах, пов'язаних із неадекватністю виданих цінових орієнтирів, на підставі яких державні компанії та відомства, наприклад, Міноборони, змушені переплачувати за паливо та інші товари. Але в січні "Держзовнішінформ" погорів ґрунтовно: в один день держфірма видала дві цінові довідки, ціни в яких різнилися на 10%.

Будь-який покупець "вибиває" з постачальника найменшу ціну, але тільки не ЦЗВ залізничного відомства: сфальсифікованих довідок вистачило, щоб Віталій Цвігун клопотав перед тендерним комітетом про необхідність підвищити ціни на вимогу "Вог" на 100 млн грн. Комітет клопотання підтримав. Через кілька днів свою посаду непомітно залишила його голова Ірина Гордєєва.

Ще один епічний тендер, який показав ущербність закупівель в УЗ, відбувся в лютому. Рекордний обсяг — 125 тис. т — виграла фірма "Трейд Коммодіті" (ТК), яку через бізнесмена Андрія Адамовського пов'язують із верхівкою фракції БПП. Запропонувавши найнижчу ціну, у березні та квітні постачальник попрацював у легкий мінус (близько 10 млн грн) щодо ринкових цін, відвантаживши трохи менше 50 тис. т. Але в травні світові ціни почали падати, а в червні опт уже був нижчим за контрактну ціну "Трейд Коммодіті" майже на 10% — 20700 грн/т проти 22278.

Здавалося б, настав час говорити з постачальником про зниження ціни, тим більше згадаємо чудеса оперативності, з якою ЦЗВ підняв ціну для "Трейд Коммодіті" у листопаді 2016 р. За підрахунками "Консалтингової групи А-95", якби ЦЗВ наполіг на зниженні цін у період мінімальних червневих цін, міг би заощадити для "Укрзалізниці" понад 110 млн грн.

"Ми шість разів зверталися до "Трейд Коммодіті" та одержали відповіді, що постачальник не має можливості знизити ціну", — написав у мережі Facebook Віталій Цвігун. Старанність, з якою ЦЗВ свого часу підвищував ціни для постачальників, на етапі їхнього зниження кудись поділася... Чому? Можливо, тому, що в травні—липні на 80 тис. т "Трейд Коммодіті" заробив 73 млн грн "надприбутку"? (див. рис. 1)

"Ти будеш покараний"

Може скластися думка, що "Укрзалізниця" і ЦЗВ дуже клієнтоорієнтовані організації. Це не зовсім так. Того, хто сліпо повірив у силу ProZorro та інші реформи, очікує... покарання.

Перший показовий випадок відбувся з ТОВ "ТД "Сокар Україна", яке вперше виграло лот на поставку 14 тис. т дизельного палива в серпні 2016 р., обійшовши тодішнього фаворита "Укрзалізниці" "Вог". За словами джерел в азербайджанській компанії, тоді проти неї стали працювати не тільки конкуренти, а й сам менеджмент УЗ.

Договір укладається до кінця року, але ЦЗВ вимагав негайно вивантажити всі 14 тис. т — чималий обсяг, якого "на колесах" і в запасах ніхто не тримає. "Сокару" довелося мобілізувати всі свої можливості, щоб не опинитися під санкціями. Коли паливо "приїхало", з'ясувалося, що для його перевезення в "Укрзалізниці"... немає вагонів.

А найбільш показово відшмагали постачальника із групи ОККО, який мав необережність виграти тендер на 10 тис. т на початку грудня 2016 р.

Вище зазначалося, що ЦЗВ проіндексував зрослий акциз "Вогу", а ОККО в тому самому відмовив. Коли постачальник запротестував і відмовився поставляти паливо в збиток, "залізничники" виставили штрафні санкції на 25 млн грн. ОККОвці пішли в суд і змусили ЦЗВ проіндексувати акциз, але структура Віталія Цвігуна відмовилася закуповувати це паливо по 21672 грн/т, хоча в червні-липні викупила в "Трейд Коммодіті" 50 тис. т по 22278 грн/т. (див. рис. 2 на сайті DT.UA)

Менш того, філія пана Цвігуна подала апеляцію на судове рішення, хоча й програла її. За цей час ціни на ринку знову піднялися вище за 22000 грн/т, і, цілком імовірно, постачальник вимагатиме підвищення ціни до ринкового рівня. Це означає, що "виховний" процес не закінчено.

ЦЗВ проти формули

Раз і назавжди ліквідувати корупцію при закупівлях дизельного палива могло би впровадження формульного принципу ціноутворення. Ціна визначається автоматично, не потрібні довідки ДЗІ, фактор цвігунів та інших був би нейтралізований.

На словах "залізничники" підтримують цю ідею, але на ділі все інакше. Формулу, яку "намалює" за 15 хвилин будь-який трейдер, впроваджують уже три роки...

Події нинішнього року наочно показують опір системи. Перший тендер за формулою вже колишній голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун анонсував на початку 2017 р. Основні принципи обговорили з постачальниками. З невідомих причин, до мегатендера на 125 тис. т, який покриває понад третину річної потреби перевізника, чомусь у заявлений строк не встигли. Конкурс оголосили у квітні. Але з'ясувалося, що очевидні протиріччя в тендерній документації ЦЗВ не усунув, у зв'язку із чим вони були оскаржені постачальниками в АМКУ. А коли АМКУ прогнозовано зобов'язав ЦЗВ внести ці зміни, з'ясувалося, що їх чомусь знову не внесли. Тому трейдери були змушені знову звертатися в АМКУ, щоб зобов'язати внести ці зміни.

"Вісімдесят днів триває закупівля дизельного палива. А потім буде: "поїзди не їздять", "дизеля залишилося на три дні", "АМКУ блокує закупівлі", — написала в Facebook член колегії АМКУ Агія Загребельська.

До цього все і йде. У серпні, коли "формулу" все-таки втрясли та оголосили прийом заявок, учасники тендера подали чотири скарги в АМКУ й тим самим знову заблокували тендер.

"Готується черговий договірний спектакль, ми не хочемо бути в ньому декораціями", — пояснює свою позицію один із трейдерів, який побажав залишитися неназваним.

У розробленій формулі справді є кілька недоробок, які зберігають можливості менеджменту ЦЗВ чинити корупційний тиск на постачальників. Наприклад, розрахунок ціни здійснюється автоматично, але немає такого самого зрозумілого та чіткого графіка поставок.

"Якщо ти не домовляєшся із ЦЗВ, тобі даватимуть нереальні рознарядки, щоб у підсумку розірвати договір. Витрата палива на залізниці рівномірна та прогнозована, чому заздалегідь не зробити всім зрозумілий чіткий графік відвантажень?" — цікавиться великий постачальник палива.

"Формульний" тендер суперечить інтересам менеджменту ЦЗВ, і цим пояснюються тяганина і саботаж із впровадженням нового підходу. Схоже, цього року його ми знову не побачимо. Формульний тендер заблоковано, і ЦЗВ під приводом нестачі палива може оголосити "класичний" конкурс, технологію якого з "Вог", "Трейд Коммодіті" і ДЗІ відпрацьовано до досконалості. З огляду на те, що необхідні 90 тис. т багато в чому закривають потреби "Укрзалізниці" на цей рік, формула в найкращому разі переноситься на рік наступний.

Підвищує ймовірність описаного сценарію звільнення Балчуна та період "безвладдя", що настає. Це заморозить нинішній порядок речей і людей в "Укрзалізниці".

Для реформи ж треба небагато — змусити ринок повірити в незворотність реформи системи закупівель, що неможливо з нинішнім кадровим складом ЦЗВ.

Нову абсолютно прозору формулу можна доопрацювати впродовж двох годин за круглим столом із постачальниками та спецами "Укрзалізниці". Як для старого, так і для нового менеджменту державної залізничної компанії реформа закупівлі палива може стати дуже швидкою перемогою.

За даними Балчуна, чистий прибуток "Укрзалізниці" за перше півріччя 2017-го становив 122,5 млн грн. А тільки на закупівлях у "Вог Аеро Джет" і "Трейд Коммодіті" цього року відомство переплатило мінімум 163 млн грн.

Тільки за рахунок дизеля фінансовий результат можна було б подвоїти! Дивно, чому ніхто в "Укрзалізниці" цього не помічає?