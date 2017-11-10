Скраплений газ: "нелегал" пішов в область

Блискавична атака київської мерії на нелегальні заправки напередодні Євробачення відкинула їх у передмістя столиці. І тепер цю проблему доведеться вирішувати владі Київської області.

Розуміння масштабів проблеми тільки приходить до обласних керівників. На відміну від столиці, де владу сконцентровано в руках мера, що володіє необхідним інструментарієм, в області такої єдиноначальності немає. Ситуація ще гірша — між губернатором і головою облради розгорівся конфлікт, який ускладнює пошук шляхів розв'язання проблеми.

А в цей час бюджети місцевих громад області втрачають сотні мільйонів гривень надходжень через нелегальну торгівлю газом і нафтопродуктами…

Початок довгого шляху

Програма демонтажу нелегальних модулів у Києві стала найбільш відчутною перемогою мерії у наведенні порядку в міському господарстві. Щоправда, підготовка тривала понад два роки і показала, що півзаходи тут не працюють.

На прапори Кличко і його команда підняли гасло підвищення безпеки, але ключовим стимулом були гроші — щороку у "нелегалів" осідало до півмільярда гривень міських грошей у вигляді несплачених місцевих податків.

Зачищення ринку помітно збільшило продажі легальних АЗС, а з ними й доходи бюджету. Але очікування були вищими. Що ж сталося? Більшість демонтованих газових модулів перебралися в Київську область, забравши із собою і споживачів. По-перше, заправитися за Окружною простіше — менше черг. По-друге, дешевше, оскільки "нелегали" як не платили податків та інших платежів, так і не платять. Звідси й низька ціна на таких заправках.

Боротьба з нелегальними заправками в Київській області стала однією з топових тем на центральному форумі українського ринку скрапленого газу LPG Ukraine 2017.

(Зліва направо): Валерій Ксензенко, Олександр Горган, Геннадій Пліс, Іван Ступак

Обласні чиновники перебувають у тій стадії, в якій перебувала мерія Києва два роки тому: уже є розуміння зростання масштабу фінансових втрат, але немає розуміння, що з цим робити.

За словами заступника начальника ГУ із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Київській області В'ячеслава Асирбабаяна, рятувальникам удалося ідентифікувати близько 130 модулів без документів.

Заступник начальника ГУ по запобіганню надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС України в Київській області В’ячеслав Асирбабаян

Щоправда, він одразу визнає, що "точок" значно більше. За оцінками "Консалтингової групи А-95", у київському регіоні працюють щонайменше 450 заправок. Фінансові втрати місцевих бюджетів тільки від безчекової торгівлі перевищують 250 млн грн на рік (це недоотримані доходи місцевих бюджетів, на території яких розташовані такі заправки).

"Коли почалися виїзди, ми зіштовхнулися з різними незрозумілими моментами. Наприклад, оператор заправки просто закривав її та тікав. Кому висувати вимоги?! У нас немає інструкції, як діяти в таких випадках", — говорить В.Асирбабаян.

Не в останню чергу демонтажі стримуються діючим мораторієм на перевірки малого бізнесу, під дію якого підпадає й ДСНС.

Як один з варіантів керівник депутатської комісії Київської облради Валерій Ксензенко пропонує створити постійно діючий орган боротьби з "нелегалами" на базі очолюваної ним групи.

Депутат Київської обласної ради Валерій Ксензенко

"Ми вже створили комісію для контролю нелегальних АГЗП, нас підтримала більшість депутатів. Це велика сила, люди, які добре знають, що відбувається на їхніх округах", — зазначив на LPG Ukraine 2017 В.Ксензенко. За його словами, до цієї комісії, крім депутатів, можуть входити і представники виконавчої влади, а її приписів буде достатньо для роботи ДСНС.

Депутат Київоблради Іван Ступак, у свою чергу, зазначає, що звіти всіх відомств треба поставити на потік, щоб тема не загубилася.

Депутат Київської обласної ради Іван Ступак

Регіональний фактор

Губернатор Київщини Олександр Горган зазначив важливу особливість обласного нелегального ринку — в області майже немає мереж, а в кожного окремого модуля — своя історія. "У більшості випадків спроби знести їх закінчуються дзвінками згори, де пояснюють, що це хороша людина, ветеран міністерства і т.ін.", — пояснює О.Горган.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган

Він наголошує, що, на відміну від столиці, в області власники незаконних модулів втратили почуття міри й не розуміють, що це тимчасовий бізнес. "Навколо модулів виростає щільна інфраструктура — кафе, туалети, парковки. Люди думають, що так треба", — зазначає О.Горган. За його словами, скарг від населення з приводу нелегальних модулів — одиниці. "Більш того, нерідко проти рятувальників піднімається вся громада, оскільки модуль — частина бізнесу бюджетоутворюючих бізнес-структур", — розповідає губернатор.

Не обходиться без саботажу й у лавах районних чиновників. Чого тільки не видумують на місцях, аби тільки відтермінувати активні демонтажі.

Як виконавча влада, так і депутатський корпус заявляють, що налаштовані на боротьбу з незаконними заправками. Разом з тим ще "на березі" влада дає сигнал учасникам ринку: самостійно вирішити проблему вона не зможе. "Потрібна допомога галузевих організацій і ЗМІ. Це відіграло вирішальну роль у Києві й дуже потрібно нам", — заявив губернатор Київської області.

Рецепт від Кличка

Заступник голови Київської державної міської адміністрації Геннадій Пліс, який був координатором зачищення столиці навесні цього року, підтвердив: без підтримки бізнесу демонтувати "нелегалів" навряд чи вийшло б. Транспорт і зберігання газу з демонтованих модулів, юридична допомога — усе це влада збирала й оформлювала б самостійно ще не один рік.

Сьогодні можна сказати, що Києву дуже пощастило: аварій на численних АГЗП, що працюють з грубими порушеннями, дивом удалося уникнути.

Г.Пліс говорить, що пошуки компромісів з "нелегалами" були безрезультатними, і нелегальні модулі плодилися, як гриби після дощу. "Ми намагалися знайти привід для того, щоб їх легалізувати, але порушень дуже багато", — говорить заступник київського мера.

За його словами, жоден АГЗП не надав необхідного пакета документів, а в більшості не було й половини. Відсутність же хоча б одного з документів — порушення.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс

"На певному етапі Віталій Володимирович (Кличко, мер Києва. — А.К.) зібрав нас і сказав, що потрібно продемонструвати, що влада в місті є", — розповів Г.Пліс.

Він нагадав, що, заручившись підтримкою Нафтогазової асоціації України, за рекордно короткі строки київська влада прибрала 54 модулі. Оператори інших модулів, усвідомивши, що влада таки є, вирішили самоліквідуватися. У результаті за два тижні в столиці зникло більш як 280 АГЗП. На сьогодні залишилося до 20 "бочок", однак влада обіцяє довести справу до кінця.

Нині Київ опинився на наступному, теж непростому етапі — створення умов для легального розвитку заправної інфраструктури. І тут похвалитися поки що немає чим.

За словами Пліса, КМДА має деякі напрацювання, однак усі вони поки що в зародковому стані. "Нам здається, що найзручнішим розміщенням паливної інфраструктури є все ж таки інтеграція всіх видів палива в одному комплексі. Сьогодні газ і дизель, завтра — електрика, післязавтра — водень. Що ж тепер, постійно нові заправки будувати?!" — запитує чиновник.

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Сигнали небезпеки про неконтрольоване розмноження заправок-нелегалів дедалі частіше подають й інші регіони — Дніпро, Житомир, Рівне, Луганська область. Хвороба прогресує не лише територіально: дедалі частіше газові бочки приростають дизельними, нерідко можна зустріти й бензин. Що довше функціонує цей бізнес, то могутнішим він стає фінансово, формуючи в тому числі й корупційний ресурс.

Рано святкувати перемогу й у столиці: за наявними даними, "демонтовані" добродії не відмовляються від спроб тиску й відкритого шантажу мерії, вимагаючи свого ренесансу. У Дніпрі наступ на "нелегалів" узагалі захлинувся: після масових демонтажів за прикладом столиці багато з них уже повернулися на свої місця, а сьогодні місто переживає наплив модулів з торгівлі дизпаливом.

Ця проблема прямо компрометує програму з децентралізації держфінансів, у якій одним із ключових елементів було впровадження "роздрібного" акцизу на нафтопродукти та скраплений газ. Обсяг відрахувань з центрального бюджету здійснюється на підставі показань касових апаратів на АЗС — що більше чеків, то більше грошей до місцевого бюджету. Проблема в тому, що нелегальні станції фіскальних чеків, як правило, не дають. Місцева влада, що нерідко звинувачує Київ у нестачі фінансування, сама часто не хоче або боїться боротися за свої гроші — адже треба сваритися з односельцями й іншими шанованими людьми в місті, що мають кримінальне прикриття. Тож вирішувати це питання потрібно централізовано, саме воно не розсмокчеться.