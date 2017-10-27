"Скандал навколо закупівель палива МО потрібен тим, хто звик працювати за старими схемами..."

Тендерні закупівлі Міністерством оборони України палива майже рік тому обернулися сьогодні для чиновників військового відомства й постачальника — компанії "Трейд Коммодіті" — кримінальним переслідуванням.

Розслідування НАБУ, по суті, почалося зі статті "Діра в тилу" від 17 вересня 2016 р. нашого багаторічного автора — Сергія Куюна. Наступний депутатський запит змусив рухатися механізм Бюро. Десять днів тому представники інвесторів компанії скликали прес-конференцію у зв'язку зі скандальною ситуацією, що склалася з "Трейд Коммодіті". Cергій Куюн у попередньому номері тижневика подав свою версію розвитку подій і оцінку ряду дій "Трейд Коммодіті". Компанія ж, як і обіцяла тиждень тому, виділила спікера, що відповів на запитання редакції. Ним виявився засновник і директор ТОВ "Трейд Коммодіті" Вадим МАЙКО.

— Вадиме Михайловичу,

19 квітня 2016 р. право на поставку більш як 70 тис. тонн нафтопродуктів на суму понад 1 млрд грн виграла раніше невідома широкій громадськості фірма "Трейд Коммодіті" з міста Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ). Розкажіть, коли й ким створено компанію, хто є вигодонабувачем? Якими видами діяльності, крім поставки палива, вона займалася? Які річні обороти компанії у 2015-му, 2016-му і 2017 р.?

— Засновником і директором ТОВ "Трейд Коммодіті" уже шість років, починаючи з 2011-го, є я. Вигодонабувачами компанії є співробітники компанії, тому що вони одержують заробітну плату за свою працю. Вигодонабувачами є банки, яким компанія платить відсотки за кредитами. Вигодонабувачами є постачальники компанії, тому що вони одержують дохід від продажу компанії товарів. Вигодонабувачами є інвестори, що одержують дохід від своїх інвестицій. Вигодонабувачем є держава, тому що їй надходять податки від успішно працюючої компанії. Усі зацікавлені в тому, щоб компанія була успішною.

— Якими видами діяльності, окрім поставки палива, займалася ваша компанія?

— Основними видами діяльності компанії є оптова торгівля й виробництво палива. Компанія розташована в м. Кам'янське Дніпропетровської області. У Кам'янському перебувають виробничі нафтобази компанії. У "Трейд Коммодіті" також є офіс у м. Дніпро.

— Якими були річні обороти компанії у 2015-му, 2016-му і 2017 р.?

— У 2015 р. — близько 789 млн грн, в 2016-му — близько 4,1 млрд, у 2017-му — близько 4,4 млрд грн.

— Скільки тендерів за останні три роки виграла компанія і скільки разів ви використовували механізм підняття ціни шляхом укладання додаткових угод?

— Для того, щоб розібратися, що приховано за скандалом навколо "Трейд Коммодіті", важливо зрозуміти одну просту річ. Це дуже легко, якщо тільки захотіти. Компанія прийшла в публічні закупівлі наприкінці 2014 р. Це було пов'язано зі зміною влади в країні, яка давала надію на зміну правил ведення бізнесу й створення конкурентного середовища в публічних закупівлях. Суспільству дали дуже простий меседж — правила буде змінено, країна житиме інакше. Ми повірили й почали брати участь у державних закупівлях. Нам вдавалося давати дуже конкурентну ціну завдяки тому, що ми від самого початку не закладали корупційних ризиків. Безумовно, такі зміни стали дуже болісними для тих, хто звик працювати за старими схемами, адже тоді все було просто й зрозуміло, а тепер довелося конкурувати. Конкуренція — це завжди виклик і перевірка на міцність. Із запуском системи ProZorro ситуація з прозорістю в публічних закупівлях ще поліпшилася. Усі документи учасників вивішуються в систему, будь-хто охочий може спостерігати за процедурою. У нас з'явилося ще більше впевненості в тому, що компанія зможе брати участь, перемагати й виконувати договори на поставку палива без корупції. Хто виграв від впровадження нової системи публічних закупівель? Звичайно ж, вигоду отримала держава й усі ми, громадяни України, тому що видатки бюджету при публічних закупівлях скоротилися на 20%! Це зекономлені гроші платників податків.

Так, система ще недосконала, і треба її поліпшувати. Наприклад, необхідно скорочувати термін від перемоги в аукціоні до укладання договору.

А про кількість процедур, виграних ТОВ "Трейд Коммодіті", можна дізнатися з відкритих джерел. Ця інформація є в ProZorro. Наскільки я пам'ятаю, за весь час участі в процедурах публічних закупівель на ProZorro перемогу компанія здобула приблизно у 50 процедурах. Підняття ціни після укладання договорів використовується вкрай рідко й у виняткових випадках. Приміром, за договорами, укладеними ТОВ "Трейд Коммодіті" з Міністерством оборони України в жовтні

2015-го, березні 2016-го, грудні 2016-го, підвищення договірних цін не було. Однак така гостра потреба виникла за договорами, укладеними у травні 2016 р. Таке підвищення було зумовлене двома факторами. По-перше, між оголошенням цінової пропозиції 19 квітня 2016 р. і підписанням договорів 18 травня 2016 р. минув місяць! За цей місяць ціни на міжнародному й українському ринках стрімко злетіли. Зростання цін становило від 10 до 20% на різні види палива.

— Під час прес-конференції, що відбулася 16 жовтня, було вжито термін "інвестори". Чим, у вашому розумінні, інвестори відрізняються від власників компанії?

— Інвестори у випадку з ТОВ "Трейд Коммодіті" — це особи, які вклали гроші, свої або не обов'язково свої, у компанію з метою одержати прибуток у вигляді відсотків або іншим способом фінансово брали участь у тих чи інших проектах компанії. Але інвестори не управляють компанією і не приймають рішень щодо діяльності. Деякі з інвесторів є бізнесменами з досить серйозним досвідом. Тому логічно, що ми, розпоряджаючись їхніми грішми, часом звертаємося до них по ту чи іншу пораду. Вони допомагали нам зі встановленням контактів з великими міжнародними трейдинговими компаніями. Також розкривали нам особливості страхування ризиків коливання курсів валют і коливання цін на ринках.

— У медіа фігурує сума виграних вами тендерів — понад 8 млрд грн. Який прибуток при цьому обороті й скільки податків було сплачено державі на різних рівнях?

— У ЗМІ багато інформації про компанію. Багато чого з того, що я читав останнім часом, далеко від істини. Коментувати такі речі — невдячна справа. Я хотів би оперувати фактами й офіційними даними. Згідно з офіційними даними ProZorro, у 2017 р. компанія перемогла в процедурах публічних закупівель на загальну суму близько 3 млрд грн. За неповний 2017-й компанія заплатила до бюджету 361 млн грн.

— Хто здійснює менеджмент компанії?

— Менеджмент компанії здійснюють директор, фінансовий директор, а також значний штат ЗЕД менеджерів, логістів та інших фахівців. Хоча у світлі останніх подій люди звільняються, вони налякані.

— Поясніть, як у наскрізь корумпованій країні можна системно вигравати мільярдні тендери, не маючи зацікавленого політичного даху?

— Так, проблеми з корупцією є. І вони великі. Але промені світла в цьому мороці, безумовно, теж є. Зі зміною влади у 2014 р. бізнесу дали зрозуміле посилання, що будуть нові правила, відмінні від існуючих раніше. Ми повірили й почали випробовувати свої сили в публічних закупівлях. Із впровадженням системи електронних закупівель ProZorro ситуація почала ще більше змінюватися. Система суттєво знижує можливість для корупційної складової в публічних закупівлях, особливо при закупівлі нафтопродуктів. Єдиний політичний дах для всіх учасників публічних закупівель — це сама система ProZorro. Ніяке інше заступництво не потрібне.

— Чи має "Трейд Коммодіті" відносини з банком "Південний"? Як давно і які?

— Так, компанія має рахунки в цьому банку, кредитується.

— Чи відповідає дійсності інформація про те, що взяти участь у відомому тендері Міністерства оборони України компанію "Трейд Коммодіті" запросили волонтери? Хто конкретно й чому звернувся саме до вашої компанії?

— Одними з ініціаторів і рушіїв реформи держзакупівель були волонтери. Вони публічно запрошували всіх охочих, увесь бізнес брати участь у державних закупівлях. Волонтери також доклали зусиль до створення системи електронних закупівель ProZorro. Створення й запуск цієї системи широко висвітлювалися в ЗМІ.

— Компанія "Трейд Коммодіті" запропонувала на торгах Міноборони мінімальну ціну на бензин, дизельне й авіапаливо. Де й у кого ви закуповували нафтопродукти, що дозволило зробити мінімальну пропозицію?

— На торгах Міністерства оборони України компанія дала не мінімальну ціну, а найнижчу серед усіх учасників, що брали участь у торгах. У квітні 2016 р. усі учасники подавали цінові пропозиції, не знаючи про те, якими є пропозиції інших учасників. Сформувати такі ціни ТОВ "Трейд Коммодіті" дозволила відсутність корупційного фактора, помірні апетити компанії, а також зниження витрат. Закупівлі компанія проводила у виробників і великих міжнародних трейдерів.

— Чому невдовзі після того, як ви перемогли в тендері МО, ви зажадали підняти ціну порівняно з аукціонною за різними позиціями більш як на 10%, що законодавчо вже не допустимо?

— Законодавець не дозволяє за один раз піднімати ціну більш як на 10%, але не забороняє піднімати ціну від договірної більш як на 10% у кілька етапів і допускає підвищення договірної ціни у разі коливання цін на ринку. Про це йдеться й у роз'ясненні Мінекономрозвитку, яким у своїй роботі в умовах нестачі нормативно-правового регулювання керуються всі замовники й постачальники в системі публічних закупівель.

У жодному випадку ціну не піднімали більш як на 10% від договірної ціни під час підписання кожної додаткової угоди.

При зростанні цін на міжнародному ринку на дизель і авіаційне паливо з моменту аукціону на 20% загальне підняття цін за договорами з урахуванням кількох етапів становило від 14 до 17%! Що говорить про меншу динаміку зростання договірних цін порівняно з динамікою зростання цін на світовому ринку!

Примітним фактом є те, що, наприклад, при підвищенні ціни на 80-й бензин його договірна ціна все одно залишилася нижчою за ціну учасника, який на торгах посів друге місце після ТОВ "Трейд Коммодіті". Але цьому факту НАБУ, як і багатьом іншим, не дало оцінки.

— Скільки заробила компанія на поставках різних видів палива в скандальному тендері Міноборони?

— Після завершення поставок у МОУ були затримки з оплатою палива, і фактично оплата відбувалася у вересні 2016 р. На момент оплати гривня просіла, і за рахунок курсової різниці компанія зазнала втрат. Тому за підсумком про заробіток у скандальному, з подачі ЗМІ, тендері взагалі говорити не доводиться.

— З якою середньою маржею працює "Трейд Коммодіті" при поставках різних видів палива?

— Маржа мінімальна. Це є однією з переваг компанії в конкурентній боротьбі в публічних закупівлях. У кожному випадку розмір маржі різний. Дуже складно вивести якийсь середній показник.

— Ви знайомі із заступником міністра Павловським? Якщо так, то як тісно? Адже НАБУ вас звинувачує в змові?

— Із заступником міністра Павловським не знайомий, ніколи з ним не зустрічався та не спілкувався. Обвинувачення НАБУ в змові — це цілковита маячня, яка не відповідає дійсності.

— НАБУ обвинувачує "Трейд Коммодіті" у тому, що через переоцінку Міноборони недоодержало ледь не

10 тис. тонн нафтопродуктів. Як ви це поясните? Яких нафтопродуктів і скільки було поставлено МО в строк, а які поставки вийшли за рамки часових тендерних умов?

— 100% законтрактованого палива було поставлено в МОУ. Всі зобов'язання виконано повністю.

— На ринку не надто довіряють даним "Держзовнішінформу" при зміні цін на ринку нафтопродуктів. Вам про це відомо?

— Моя позиція дуже проста. Державне підприємство "Держзовнішінформ" має право досліджувати ринки товарів і видавати відповідне документальне підтвердження стану та коливання ринку. ДП "Держзовнішінформ" діє на основі певної законодавчої бази, у своїй роботі використовує чимало джерел для аналізу як міжнародного, так і українського ринку, у тому числі дані Platts.

Я дуже обережно ставлюся до чуток і звик керуватися законом і здоровим глуздом.

Крім того, у питанні документального підтвердження ринкових цін ТОВ "Трейд Коммодіті" користується послугами не лише ДП "Держзовнішінформ", а й інших джерел, наприклад Торгово-промислової палати України. При подачі листів у МОУ в обґрунтування підвищення цін на ринку ми також додавали дані Platts (див. дані на сайті DT.UA).

— Після різкого підйому цін на ринку в період виконання контракту з МО вони так само різко впали. Зрозуміло, що бізнес собі боляче не зробить. Але МО зобов'язане було ініціювати перегляд контрактних цін у бік зменшення. Чи вимагали від компанії чиновники МО такого перегляду?

— Різкого падіння цін не було. Було плавне зниження, яке припинилося в середині серпня. Зверніть увагу, що відразу ж після того, як було узгоджено ціни з МОУ, компанія зафіксувала ціни у своїх постачальників і почала виконувати договори. Терміни поставки були дуже стислими. Більшу частину обсягу було поставлено до зниження цін на ринку. Крім того, звертаю увагу, що у вересні 2016-го, коли МОУ проводило оплати, ціни на ринку мали тенденцію до зростання.

— Чи є в "Трейд Коммодіті" стабільні постачальники? Можете їх назвати? Як довго ви з ними співпрацюєте? Чому вони самі напряму не продають палива Міністерству оборони?

— Звичайно, у компанії є багато стабільних постачальників, але у зв'язку з кримінальним переслідуванням і нездоровим галасом навколо нашої компанії ми не готові говорити про конкретні компанії. Ми не хотіли б, щоб ті проблеми, які було створено нам, якимось чином позначилися на наших ділових партнерах.

Причина того, що великі міжнародні трейдери не поспішають до прямих поставок у публічних закупівлях, імовірно, у тому, що вони не готові поки що нести ті ризики, які наразі неминучі в такому бізнесі в Україні.

— Паливо для Міноборони "Трейд Коммодіті" купила в WOG? Скільки й почім?

— Паливо для МОУ компанія купувала в різних великих постачальників. Називати конкретні назви з причин, озвучених вище, не вважаю за можливе.

— Де компанія купує арктичне паливо?

— Арктичне паливо ТОВ "Трейд Коммодіті" купувало в Білорусі та Литві.

— На прес-конференції ви стверджували, що в той самий період НАБУ та Нацгвардія закуповували паливо за вищими цінами, ніж ви продавали Міністерству оборони. Чим ви пояснюєте різницю?

— Наскільки я знаю, на прес-конференції були озвучені лише дані офіційних джерел про обсяги та вартість закупівель палива НАБУ. Із цих даних видно, що при повторному оголошенні процедури закупівлі з очікуваною вартістю практично такою самою, як у першій процедурі, що не відбулася, обсяги закуповуваного палива було значно скорочено. А саме: по дизелю — на 27%, по бензину — на 48%. У чому причина? Зростання цін на ринку чи інша? Ми теж хотіли б знати.

— Заступник міністра Павловський розповів, що у квітні 2017-го "Трейд Коммодіті" була оштрафована за неякісні нафтопродукти. Чи був такий факт? Чи були інші претензії до якості палива, яке поставляє компанія?

— Я не знаю, що стверджував заступник міністра Павловський. Але я знаю, що в МОУ дуже жорсткий контроль якості палива. Якість усього палива при прийманні завжди перевіряється. Це природна ситуація, коли при поставках великих обсягів палива в постачальника та замовника можуть виникати розбіжності з тих або інших характеристик товару. У тих рідкісних випадках, коли такі розбіжності виникали, компанія завжди заміняла той обсяг товару, який замовник вважав невідповідним. В остаточному підсумку всі зобов'язання було виконано повністю.

— Чи залишилися на сьогодні в "Трейд Коммодіті" невиконані контрактні поставки? Які? Чи маєте ви намір їх виконувати або пошлетеся на форс-мажорні обставини? Ви бачите "Трейд Коммодіті" на ринку після обвинувачень НАБУ?

— У мене немає ілюзій, що наша компанія комусь як кістка в горлі. Вигода від знищення компанії очевидна для інших постачальників у публічних закупівлях. Зрозуміти, кому заважає в публічних закупівлях ТОВ "Трейд Коммодіті", зовсім не складно. Прогнозувати подальшу долю компанії на даний момент важко. Очевидно, що кримінальне переслідування не має нічого спільного з бажанням установити істину в справі. Досить подивитися на хронологію подій, а також на дії, які здійснює НАБУ.

У вересні одним експертом було проведене, а правильніше сказати, сфабриковане "квазірозслідування", в якому, маніпулюючи даними та відверто поливаючи брудом ТОВ "Трейд Коммодіті" і Міністерство оборони України, були висунуті "обвинувачення" на адресу сторін договору. Озброївшись цією писаниною та прийнявши все за чисту монету, депутат Луценко спрямував лист у НАБУ з обвинуваченнями на адресу МОУ і ТОВ "Трейд Коммодіті". Миттєво було відкрито кримінальне провадження. НАБУ, будучи введеним в оману, що державі заподіяно збитки в розмірі близько 150 млн грн, і не розбираючись у деталях, почало підкріплювати свою віру хоч якоюсь доказовою базою. На підставі "квазірозслідовання" експерта був підготовлений акт перевірки Державної аудиторської служби України. Акт аудиторської перевірки мав послужити "актом легалізації" суми збитків у 100 млн, придуманої експертом. Висновки цієї перевірки повністю неспроможні. Потім на основі акта перевірки було проведено експертизу. З більш як 40 сторінок експертизи дослідницька частина зайняла приблизно три абзаци, чверть сторінки! Уся суть експертизи звелася до того, щоб підтвердити, що цифра в майже 150 млн грн — це справді ця цифра і є.

З моменту відкриття кримінальних проваджень у вересні 2016 р. і до жовтня 2017-го в НАБУ не було жодних запитань до ТОВ "Трейд Коммодіті". Але довідавшись зі ЗМІ про накручування ситуації, у середині вересня 2017 р. компанією було прийнято рішення, що вона сама піде в НАБУ для того, щоб допомогти розібратися. Так, адвокати компанії були в детектива НАБУ Дмитра Литвиненка разом зі свідком від компанії для дачі показань і надання всіх необхідних документів та інформації. Детектив люб'язно вислухав, але жодних запитань у нього не було, потреби в документах та інформації від компанії він також не мав і не висловлював. Заявив, що посадові особи його також не цікавлять.

Понад те, на початку жовтня компанія одержала на свій запит офіційну відповідь, що жодних претензій до компанії НАБУ не має! (Див. лист НАБУ.) І рівно через кілька днів після цього розпочалася піар-кампанія з обшуками, затримками та пред'явленням необґрунтованих підозр.

— Який стосунок до "Трейд Коммодіті" та її інвесторів мають віце-прем'єр Степан Кубів, народні депутати Олександр Грановський та Ігор Гринів, а також екс-голова СБУ Ігор Дрижчаний і Володимир Сівкович, який перебуває нині в Росії?

— Ці люди не мають жодного стосунку до ТОВ "Трейд Коммодіті". Я з ними не знайомий.

— Чи виконали ви умови договору з "Укрзалізницею"? Якщо ні, то чому? І як урегульовано відносини з УЗ?

— Усі зобов'язання з поставки на "Укрзалізницю" виконано в повному обсязі. Ніяких претензій в жодної зі сторін немає.

— Голова Держрезерву заявляв, що на нього чинили тиск аж до погрози звільнення з метою примусити закупити в "Трейд Коммодіті" неякісне паливо? Прокоментуйте цю заяву.

— Я особисто зустрічався з головою Держрезерву більш як п'ять разів. Ми зіштовхнулися просто з волаючим випадком. Зокрема, під час підписання договору було здійснено підробку. Без нашого відома було замінено сторінку в договорі, що істотно змінювала його умови. Там був прописаний просто дикий пункт про те, що замовник може на свій розсуд в односторонньому порядку просто відмовитися від договору.

За самою процедурою ситуація була така. Держрезервом було проведено відкриті торги на закупівлю бензину довгострокового зберігання за технічними умовами (ТУ), які є об'єктом права інтелектуальної власності конкретної приватної компанії, до укладання договору на використання ТУ з якою фактично нашу компанію й схиляли. Ми вели переговори з цією компанією, але вона запросила просто нереальну суму за використання її ТУ. ТОВ "Трейд Коммодіті" виробляє бензин довгострокового зберігання (гарантійний строк — п'ять років із дати виготовлення) за власними технічними умовами, які за своїми фізико-хімічними показниками еквівалентні бензину марки А-80 ДЗ, виробленому за ТУ зазначеної вище компанії. Якість палива ТОВ "Трейд Коммодіті" підтверджено багатьма експертизами акредитованих лабораторій. Так, відповідно до висновку 10 Хіммотологічного центру Міністерства оборони України від 14 квітня 2016 р. №96 бензин А-80, вироблений за технічними умовами ТОВ "Трейд Коммодіті", за багатьма фізико-хімічними показниками кращий, наприклад, за бензин А-76 Форсаж такого відомого виробника, як ВАТ "Укргазвидобування".

Однак Держрезерв, грубо порушуючи вимоги п. 3 ч. 2 статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель", необґрунтовано відмовився приймати бензин за технічними умовами ТОВ "Трейд Коммодіті", і жодної тонни Держрезерву поставлено не було. Проби бензину Держрезервом не відбиралися, лабораторні дослідження з перевірки якості бензину не проводилися.

Вимогою голови Держрезерву була поставка бензину безальтернативно за ТУ, що належать приватній компанії, що є найгрубішим порушенням закону. Очевидно, що публічні обвинувачення голови Держрезерву на адресу нашої компанії є нічим іншим, як спробою прикрити свої незаконні дії.