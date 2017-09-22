СБУ затримує призначення нового голови "Укртрансгазу"

У "Нафтогазі" сподіваються, що СБУ схвалить кандидатуру Станчака. СБУ поки не погодила кандидатуру поляка на посаду президента "Укртрансгазу".

Служба безпеки України затримує призначення президента ПАТ "Укртрансгаз" Павла Юзефа Станчака. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на прес-конференції 20 вересня.

За даними DT.UA, СБУ ще не дала остаточної відповіді щодо допуску Павла Юзефа Станчака, не громадянина України, а громадянина Польщі, до керівництва ПАТ "Укртрансгаз" — стратегічного підприємства з транспортування і зберігання газу. Його керівники мають отримати допуск до матеріалів, які стосуються безпеки держави.

Як стало відомо DT.UA, згідно з окремим розпорядженням голови "Нафтогазу", обраний у результаті конкурсу Павел Юзеф Станчак зможе приступити до роботи після того, як буде вирішено всі формальності.

Андрій Коболєв на прес-конференції 20 вересня заявив, що "Нафтогаз", дивлячись на досвід інших держкомпаній, зокрема "Укрзалізниці", прагне не допустити навіть найменшої підозри щодо призначень керівників компаній, які підконтрольні групі НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в середині лютого 2017 р. правління та наглядова рада "Нафтогазу" спочатку відсторонили Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків президента "Укртрансгазу", а згодом звільнили його з посади. За словами голови правління НАКу Андрія Коболєва, рішення про звільнення Ігоря Прокопіва було пов'язано з виявленими внутрішнім аудитом "Нафтогазу" порушеннями при проведенні компанією тендерів. У середині березня прес-служба НАКу офіційно повідомила про звільнення керівника "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва із займаної посади.

21 квітня Кабмін призначив Прокопіва заступником міністра Міненерговугільпрому.

Нагадаємо, наглядова рада "Нафтогазу України" погодила призначення Павла Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" на початку серпня. "Нафтогаз" як власник 100% акцій "Укртрансгазу" затвердив це рішення відповідно до вимог статутів обох компаній", — йдеться в повідомленні НАКу.

Павло Станчак — виходець із польської державної нафтогазової компанії PGNiG, він понад 25 років пропрацював у сфері транспортування, розподілу і зберігання газу.

Станчак народився в 1963 р., отримав інженерно-технічну освіту в інституті ім. Еміліана Конопчинського (Варшава), закінчив Варшавський технологічний університет, Головний торговий інститут (Варшава), отримав ступінь МВА в Бредфордському університеті та Академії Леона Козмінського (Варшава).

У 2003–2004 рр. у PGNiG Станчак займався створенням незалежного оператора ГТС Польщі — Gaz-System S. A.

До 2008 р. Станчак обіймав посаду технічного директора, члена правління Gaz-System, де відповідав за розробку і виконання інвестиційних планів, поточну технічну підтримку газотранспортної системи, координацію процесів отримання дозволів і ліцензій з відповідними державними регуляторами та органами.

До цього моменту Станчак працював технічним директором — членом правління PGNiG Technologie S. A., де курирував проектування і будівництво нових газопроводів.

Згідно з даними джерел DT.UA у "Нафтогазі", в конкурсі брали участь й інші представники провідних європейських компаній, зокрема французької Engie. Однією з основних вимог до кандидата на посаду керівника "Укртрансгазу" був досвід роботи в компанії-операторі ГТС, якою і є Gaz-System.