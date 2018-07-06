Роздрібні ціни на природний газ в Україні та Європі: відмінності формування

Єврокомісія прагне уніфікувати правила роботи на європейському ринку газу з огляду на особливості функціонування газових ринків кожної країни Євросоюзу.

Зокрема, й таких, як Україна, з якими ЄС підписав Угоду про асоціацію і які є учасниками Європейського Енергетичного співтовариства. Тому ретельно вивчає національні ринки газу країн — членів ЄС, цінову ситуацію на них і на ринках асоційованих країн, як-от України.

Інформаційно-аналітичні звіти Єврокомісії та інших європейських організацій і компаній дають нам чимало приводів задуматися про те, наскільки успішною є реформа ринку газу в нашій країні, якою так пишаються парламент, президент і уряд України. І проаналізувати, чи є шанс долучити українську газотранспортну систему до європейської газової мережі. Хоча для споживача визначальною є ціна.

Наприкінці березня 2018-го Єврокомісія підготувала інформаційний звіт про роздрібні ціни для промисловості та населення в країнах Євросоюзу за підсумками четвертого кварталу 2017-го. То були найновіші дані Єврокомісії про ціни на природний газ. Доки через кілька днів не отримали нового спільного звіту трьох організацій ЄС щодо роздрібних цін для населення за підсумками березня 2018 р. у країнах — членах ЄС та у деяких асоційованих з ЄС країнах, включаючи Україну. Як це корелює з результатами аналітичного дослідження Єврокомісії, та як виглядає Україна на газовому ринку Євросоюзу, розглянемо у цій статті.

Роздрібні ціни на газ для промисловості в 2017 році стабілізувалися

Ціни на природний газ для промисловості почали знижуватися в ЄС з 2014-го. Тренд тривав у 2015–2016 рр. У 2017-му схоже на те, що промислові ціни дещо стабілізувалися.

Середня ціна (без ПДВ та інших податків, які підлягають поверненню) у жовтні—грудні 2017 р. зросла на 1% порівняно з аналогічним періодом 2016 р.

Однак у половині країн ЄС за підсумками четвертого кварталу 2017-го ціни для промисловості зросли більш відчутно: найбільше в Естонії — на 32%, Болгарії — на 28, Литві — на 24, Данії — на 20%. Водночас у низці країн "промислові" ціни знизилися порівняно з цінами четвертого кварталу попереднього, 2016-го, року, найпомітніше у Словаччині — на 9% та у Швеції — на 6.

Разом із тим типове розходження цін для промисловості між країнами ЄС у четвертому кварталі 2017 р. значно менше, ніж таке ж розходження у випадку цін для населення.

Коефіцієнт співвідношення найнижчої і найвищої ціни становив на початку 2016-го 1,7, а у грудні 2017 р. — 1,8. Щоправда, у середині 2016 р. цей коефіцієнт досягав 2,4.

В останньому кварталі 2017 р. найнижча ціна для промисловості була у Великій Британії, а найвища — у Швеції (табл. 1).

Розглянемо оприлюднені Єврокомісією роздрібні ціни на природний газ для промисловості для найпоширенішої категорії — з річним споживанням 2,62–26,2 млн кубометрів, без ПДВ та інших податків, які підлягають поверненню. Для наочності порівняння додамо також ціни "Нафтогазу" для промислових споживачів України. Обрано найбільш типову категорію — промислових покупців з обсягами споживання понад 50 тис. кубометрів на місяць (річний еквівалент — 0,6 млн кубометрів), за умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газу. Середню квартальну ціну (7952 грн/тис. куб. м без ПДВ) усереднено по щомісячних прейскурантах "Нафтогазу" для жовтня—грудня 2017 р. і перераховано у доларовий еквівалент за курсом НБУ.

Виконаний аналіз цих даних показав, що найбідніша країна Європи — Україна — встановила ціни для промисловості далеко не найнижчі на Європейському континенті. Результати аналізу в графічній інтерпретації виглядають іще переконливіше (рис. 1).

Роздрібні ціни для населення найнижчі у Центрально-Східній Європі

Згідно з оприлюдненим наприкінці березня 2018 р. маркетинговим дослідженням Єврокомісії, у четвертому кварталі 2017-го найнижчі ціни на газ для населення серед країн — членів ЄС були у регіоні Центрально-Східної Європи (ЦСЄ).

Єврокомісія відзначає, що середня роздрібна ціна для населення, включаючи всі податки, зростала у період з 2010-го по 2014–2015 рр. (залежно від країни). Після цього вона знижувалася. У четвертому кварталі 2017 р. середня ціна для населення (включаючи всі податки) була на 9% нижчою, ніж у такий же період попереднього року. Виняток становили Болгарія, Данія та Естонія — в них відбулося дворазове подорожчання.

У 2015–2016 рр. роздрібні ціни для населення показували легкий дивергентний тренд. 2017-го типові розходження в цінах між країнами стабілізувалися та навіть у низці випадків звузилися, що може свідчити про те, що період дивергенції завершується. Розкид цін є ширшим для країн з нижчими рівнями споживання (табл. 2). Аналізувалися роздрібні ціни на природний газ для населення з річним споживанням 525–5250 кубометрів, ціни включають усі податки.

У країнах — членах ЄС надалі зберігається значна різниця у роздрібних цінах на газ для населення. Приміром, ціна у Швеції майже вчетверо вища за ціну в Румунії, в якій залишалася найнижча ціна в ЄС — 403 дол./тис. кубометрів, причому компанія OMV Petrom показує навіть нижчу ціну. Ціна на газ для румунського населення визначається в леях і не змінюється. Водночас, ураховуючи, що Єврокомісія збирає статистику в євро, через зміну курсу євро/долар фіксується зростання ціни.

Від чого залежить ціна на газ для населення України

В Україні ціна на газ для населення була за підсумками першого кварталу 2017 р. вищою, ніж у Румунії, але у четвертому кварталі того ж року стала нижчою: 6957,9 грн/тис. кубометрів (постанова КМУ №187 від 22 березня 2017 р.), або за курсом НБУ — 258 дол./тис. кубометрів.

Доларовий еквівалент української ціни помітно зменшився через значну девальвацію гривні у четвертому кварталі 2017 р. Хоча продовжує діяти постанова Кабміну, за якою ціна на газ для населення встановлюється урядом, і газ постачається "Нафтогазом" і постачальними компаніями зі спеціальними обов'язками (ПСО).

Податки та стягнення у структурі цін на газ для населення становили в ЄС у середньому 26%.

Таким чином, у ЄС найнижчі роздрібні ціни на газ для населення були в регіоні ЦСЄ, тобто в нашому регіоні Європи. При цьому в Україні у жовтні—грудні 2017 р. сформувалися найнижчі ціни у доларовому еквіваленті у тій частині Європи, яка розташована на захід від кордонів нашої країни. Як зазначалося вище, не в останню чергу через девальвацію гривні.

Утім, не слід забувати, що Україна є найбіднішою країною в Європі, і формально порівнювати ціни для населення в ЄС та Україні було б неправильно ані економічно, ані соціально.

На жаль, європейські інстанції не наводять вартості природного газу для населення України на основі паритету купівельної спроможності, на відміну від даних для решти країн Європи.Тому звернемося до оцінки співвідношення середньої ціни на природний газ і мінімальної зарплати, тобто визначимо, скільки газу на свою мінімальну зарплату міг би купити українець, поляк чи француз. На наш погляд, підхід з урахуванням мінімальної зарплати більш методично виправданий, аніж використання чинника середньої зарплати.

Слід зауважити, що підхід з точки зору зарплати — взагалі не оптимальний вибір, оскільки не включає пенсіонерів і непрацююче населення. Тоді як платять за газ усі — і працюючі, і непрацюючі. При цьому для пенсіонерів плата за газ значно менш підйомна, ніж для працюючого населення, адже мінімальна пенсія (а її отримують мільйони громадян) удвічі нижча за мінімальну зарплату. Середній рівень доходів населення (всього населення, а не 12 мільйонів працюючих) залишається найнижчим в Європі. Хоча періодично нас "випереджає" Молдова.

Скільки газу на свою мінімальну зарплату може купити українець, поляк чи француз і чому

Мінімальна зарплата в Україні є найнижчою в Європі, вона майже втричі нижча, ніж навіть у Сербії. В результаті, з урахуванням купівельної спроможності населення, природний газ виявляється в Україні найдорожчим у Європі (табл. 3, рис. 2).

Отже, в Україні у 2017 р. мінімальна зарплата, як це передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", становила 3200 грн на місяць. Курс НБУ за четвертий квартал 2017 р. — 31,77 євро/грн. Тобто мінімальна зарплата в Україні в жовтні—грудні 2017-го була еквівалентна 101 євро. Аналогічні розрахунки для першого кварталу 2018 р. дають значення мінімальної зарплати в 111 євро. Тобто різниця у зарплатні між кварталами офіційно незначна.

Таким чином, кількість газу, яку можна було придбати в Україні за мінімальну зарплату (459 кубометрів), не дотягує навіть до нижньої планки середнього діапазону споживання газу населенням в ЄС (525–5250 кубометрів на рік).

Роздрібні ціни для населення в березні 2018 року — як подивитися…

Одночасно із зазначеною вище публікацією Єврокомісії австрійський (E-Control) та угорський (MEKH) регулятори енергетики спільно з фінською консультативною організацію Vaasa ETT Oy Ab Ltd оприлюднили звіт про ціни для населення в березні 2018 р. у столицях європейських країн (Household Energy Price Index for Europe, MARCH 26, 2018). На думку дослідників, це більш адекватно відображає цінові реалії та дає можливість коректно порівнювати ціни у різних країнах Європи (табл. 4).

Згадані вище три організації — E-Control (Австрія), MEKH (Угорщина) та Vaasa ETT (Фінляндія) — здійснюють довгостроковий проект моніторингу цін на газ для населення в ЄС, а також у таких асоційованих з ЄС країнах, як Україна.

Відмінність їх даних від даних Єврокомісії за четвертий квартал минулого року досить значна (крім регіону ЦСЄ). Для цін, перерахованих у доларах США, вона ще більша завдяки фактору зростання курсу євро/долар, що помітно підвищило ціни, виражені у доларах.

За даними зазначеного проектного пулу, найсуттєвішими змінами, які відбулися у березні 2018 р., були такі:

— у Бельгії ціна знизилася на 2% унаслідок здешевлення енергетичної складової (тобто не податків);

— у Франції ціна стала нижчою на 2%;

— в Австрії ціна знизилася на 1% унаслідок здешевлення енергетичної складової.

Звіт "тріади" свідчить про те, що роздрібна ціна на газ для населення в Україні в березні поточного року була найнижчою серед досліджуваних країн Європи.

Автори дослідження цілком логічно включили до нього також статистику з урахуванням купівельної спроможності населення досліджуваних країнах. Проте у цій частині звіту даних щодо України вони не наводять (рис. 3). Хоч би якими були причини, вилучення України у відповідній частині дослідження можна розцінити як не зовсім лояльне до нашої країни. Спочатку згадують підкреслено Україну як країну з найдешевшим газом в Європі, а потім не показують її місця з урахуванням купівельної спроможності населення! А це місце було б найдорожчим у Європі. Причому всі три учасники дослідження представляють країни, які є послідовними газовими союзниками РФ.

Аналізуючи дані рис. 3, цілком очікувано дізнаємося, що низькими роздрібними цінами для населення характеризуються здебільшого саме країни ЦСЄ.

Водночас серед країн ЦСЄ з найдорожчим для населення газом виявилася Польща. Європейські чиновники неодноразово попереджали "Нафтогаз України" про те, що не варто наслідувати монополістичні зразки організації газового ринку, до яких тяжіє Польща. Ще один аргумент на користь реформування газового ринку України в напрямі підвищення конкуренції, а не, навпаки, посилення контролю з боку одного гравця.

Нарешті, наведемо структуру цін для населення, яку повідомляє тріо європейських дослідників для країн — членів ЄС і країн, асоційованих з ЄС, включаючи Україну (рис. 4). Найвищою питома вага енергетичної складової виявилася в Україні — 73% при середній по ЄС — 44%. При цьому, як свідчать дані дослідження, чимало країн, включаючи Україну, мають нульову ставку податку на вартість енергетичної складової. Податки на енергетичну складову впровадили в основному найрозвиненіші країни ЄС. Середній по ЄС-28 податок на енергоносій становить 10%. Вище цієї позначки встановили податки: Швеція (11%), Франція (12), Австрія (13), Італія (24), Данія (30), Нідерланди (36%).

З урахуванням характеристики транспортної складової включно з розподілом (рис. 4) Україна знову не потрапила до золотої середини, показавши найнижчу величину транспортної складової в Європі (після Естонії).

Таким чином, в Україні у роздрібній ціні на газ для населення найбільша в Європі питома вага природного газу та найменша в Європі частка транспортної складової. Це може свідчити про те, що постачальник природного газу міг керуватися бажанням максимізувати свій доход за рахунок операторів ГТС і ГРМ.

Не тільки низька купівельна спроможність

Безумовно, основною проблемою не лише в контексті газових цін, а взагалі для економіки країни є низькі доходи населення. Проте у газовій сфері додається ще свій специфічний фактор — нездатність освоїти колосальний газовий потенціал України протягом усіх останніх років.

13 червня цього року British Petroleum (BP) оприлюднила доповідь 2018 р. BP Statistical Review of World Energy. 67th Edition, з якої випливає, що за доведеними запасами природного газу Україна поступається в Європі лише Норвегії, тобто посідає друге місце. Хоча Норвегія лише слідує принципам ЄС.

За даними багатьох досліджень запасів природного газу Україна має щонайменше 750–1200 млрд кубометрів газу. Питання в тому, хто, як і коли почне ці поклади ефективно і екологічно безпечно видобувати.

В Україні є ресурси природного газу для задоволення потреб населення та промисловості. Збільшення видобутку газу залежатиме від законодавчої та регуляторної бази і припливу інвестицій. Хоча дедалі сильніше визріває й інша проблема. Маржу продавців природного газу для промисловості і населення в Україні значно завищено порівняно із сусідами, відносно деяких із них — на порядок. Однак про це іншого разу.

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За підсумками березня і першого кварталу 2018 р. у структурі роздрібної ціни найвища в Європі питома вага енергетичної складової виявилася в Україні — 73% за середньої по ЄС-28 — 44%. Водночас Україна показала найнижчу величину транспортної складової в Європі (після Естонії).

Співвідношення в ціні частки природного газу та транспортної складової може свідчити про намагання постачальника природного газу отримати більший дохід для себе.

У березні 2018 р. найнижчі ціни для населення, з урахуванням купівельної спроможності, були у Великій Британії. В країні сформувався найрозвиненіший ринок природного газу в Європі. Водночас серед країн з найдорожчим для населення газом, з урахуванням купівельної спроможності, опинилася Польща. Європейські чинники неодноразово попереджали "Нафтогаз" не слідувати монополістичним зразкам організації газового ринку, які сповідує Польща.

За підсумками жовтня—грудня 2017 р., найвища промислова ціна була в Швеції, найнижча — у Великій Британії. Найбідніша країна Європи, Україна, що має ціни для промисловості помітно вищі порівняно з Великою Британією, розташувалася у європейській ціновій середині. Ціни для промисловості в Європі знижувалися починаючи з 2014 р., у 2017 р. вони стабілізувалися.

Середня роздрібна ціна для населення (включаючи всі податки) зростала з 2010-го по 2014–2015 рр. залежно від країни, після чого падає. У четвертому кварталі 2017-го середня ціна для населення (включаючи всі податки) була в ЄС на 9% нижчою порівняно з таким же періодом попереднього року. Найнижча ціна в ЄС — у Румунії. Регіон ЦСЄ загалом характеризується в ЄС нижчими цінами для населення.

В Україні ціна на природний газ для населення нижча, ніж в ЄС. У жовтні—грудні 2018 р. її доларовий еквівалент становив 258 дол./тис. кубометрів. Однакз урахуванням купівельної спроможності населення природний газ в Україні є найдорожчим у Європі. Мінімальна зарплата в Україні є найнижчою в Європі, майже втричі меншою, ніж навіть у Сербії.

Є над чим задуматися після таких висновків.