Ринок електроенергії на добу наперед: чому падають ціни

При цьому визначити, з якого боку очікувати біду і в якому саме місці прорве, стає дедалі складніше. Несподівано сильна цінова турбулентність нещодавно проявилась у ключовому сегменті ринку електроенергії — на ринку на добу наперед (РДН), який за своєю суттю є ціновою біржею та ціновим індикатором для решти сегментів ринку електроенергії.

Донедавна практично всі причетні до енергетики владні структури, у тому числі регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), послідовно і вперто боролися проти зростання тарифів на електроенергію. Відомі і засоби, що використовувались у цій боротьбі. Перш за все це граничні обмеження цін (так звані прайс-кепи), що діють і понині, та імпорт електроенергії, на щастя, вже припинений. Здавалося б, що мав місце і результат: ціни для виробників суттєво знизилися проти минулого року без будь-якої тенденції до зростання.

Однак 23–24 травня абсолютно неочікувано на РДН стався обвал. Середньозважена ціна впала нижче 96 коп./кВт∙год, а через кілька днів — до 66–67 коп./кВт∙год, тобто до рівня собівартості найдешевшого виробника електроенергії, державного підприємства НАЕК "Енергоатом", і набагато нижче собівартості теплової генерації. Середня ціна на РДН на тижні з 25 травня становила 81 коп./ кВт∙год, що на 40% нижче середньої ціни за перші 20 днів травня (згідно з даними Оператора ринку).

Замість глибокого аналізу та виявлення причин і на цій основі визначення шляхів подолання кризи можновладці пішли второваним шляхом пошуку (призначення) винуватого. При цьому всі задіяні сторони поспішили призначити його якомога швидше, щоб відвести звинувачення передусім від себе. Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, який був ініціатором імпорту електроенергії та до цього перебував під навальним вогнем критики практично з усіх таборів, крім, звичайно, свого власного, прозоро натякнувши на компанію ДТЕК, звинуватив монополістів і почав вимагати від АМКУ та СБУ негайного розслідування "зловмисництва". До Геруса приєдналася НКРЕКП, яка теж звинувачує зазначену компанію у "зловмисництві", щоправда, у відповідь на звинувачення цією компанією її самої у некомпетентному регулюванні. Який зиск від цього "зловмисництва" змогла отримати ДТЕК, ні перший, ні друга пересічному громадянину не пояснили. У свою чергу, ДТЕК і Міненерго винуватцем обвального падіння ціни на РДН оголосили некомпетентне регулювання з боку НКРЕКП.

Спробуємо, за можливості, об'єктивно розібратися у причинах обвалу цін і з'ясувати, куди гребти, щоб дістатися берега. Більшість причин, на мою думку, перебувають на поверхні та все ж трохи глибше, ніж це бачать зазначені стейкхолдери.

Ринок електроенергії, запроваджений з 1 липня 2019 року, стартував зі значними вадами, частина з яких одразу ж далася взнаки, а деякі викривлення та недоробки "вистрілюють" час від часу. Якщо говорити про нинішній обвал цін, то головних причин дві. Перша є наслідком кривизни українського ринку електроенергії, зокрема, через обрану модель покладання спеціальних обов'язків (ПСО) для підтримання низьких цін для населення та високих цін для "зелених". Ця модель ПСО передбачає виведення ключових виробників електроенергії — компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" — за межі ринку, зокрема повне усунення їх з ринку прямих контрактів.

Друга, фундаментальна, причина того, чому ціни пробивають дно, а не стелю, — це значне переважання пропозиції над попитом через надлишкові потужності, яких в Україні наразі майже вдвічі більше, ніж треба. Профіцит електроенергії був посилений ще й її імпортом із РФ і Білорусі. Існуючих потужностей генерації (виробництва електроенергії) в Україні було забагато вже на старті впровадження лібералізованої моделі ринку. Однак активне введення у роботу нових "зелених" електростанцій (за останній рік їх потужність зросла втричі) плюс коронавірусний спад в економіці і споживанні електроенергії довершили цю справу. Що буває, коли пропозиція набагато перевищує попит, українці, як і весь світ, бачать на прикладах обвалу світових цін на нафту та газ.

Варто зазначити, що ситуація, яка склалася на ринку електроенергії, великою мірою є наслідком відсутності координуючого центру як на стадії підготовки, так і у процесі впровадження нового ринку. Формували та супроводжують роботу ринку НКРЕКП, Міненерго, уряд і ВР України. Дотичні до цих питань Мінфін, Мінекономрозвитку, АМКУ та інші органи управління. Кожен із них має свою глибину занурення у проблематику, свою зону відповідальності та своє бачення шляхів вирішення проблем. Відповідно до цього приймаються рішення, які за визначенням не були і не можуть бути цілісними. Саме це спричинило неоптимальність багатьох рішень щодо архітектури й основних механізмів ринку, інформаційну неготовність головних гравців. Зокрема, всупереч закону Україна увійшла у новий ринок, не ліквідувавши перехресного субсидування домогосподарств через тарифний механізм; нову модель ринку не було відпрацьовано у пілотному режимі для апробації; інфраструктура ринку не дає можливості своєчасно отримувати необхідні дані для його моніторингу, а механізми такого моніторингу та інструментарій реагування і досі не відпрацьовані.

Додатковим дестабілізуючим фактором для цін на РДН є дії трейдерів, які здійснюють спекулятивні операції, викривляючи ринкові індикатори цін на ринку. Це призводить до штучного спотворення цін і погіршення фінансового стану як держпідприємства "Гарантований покупець", так і виробників електричної енергії.

Наразі для стабілізації ситуації на ринку на добу наперед треба перестати шукати винних, а якомога швидше вплинути на причини кризових явищ. Зокрема, доцільно було б здійснити такі оперативні кроки:

— на ринку на добу наперед необхідно передбачити можливість реалізації електричної енергії лише для виробників електроенергії та держпідприємства "Гарантований покупець". Крім того, на ринку прямих контрактів НЕК "Укренерго" (оператор енергосистеми) має впровадити процедуру перевірки двосторонніх договорів на відсутність фіктивних угод. За двосторонніми угодами має стояти кінцевий споживач із реальним попитом: кінцеве підприємство, експорт, втрати оператора системи розподілу, споживання постачальника універсальних послуг на закріпленій території;

— переглянути та змінити на фінансову існуючу модель покладання спеціальних обов'язків, що дасть змогу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" стати повноцінними гравцями в усіх сегментах ринку, а отже, зробить ринок більш ліквідним і конкурентним;

— стабілізуючими факторами для цінової ситуації на ринку будуть також заходи із запровадження плати за потужність і скасування існуючих прайс-кепів;

— для відпрацювання та організації впровадження заходів з виправлення існуючих перекосів і стабілізації роботи ринку необхідно створити Координаційний центр, керований очільником уряду або його заступником.