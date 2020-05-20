Психотерапія для користувачів холодильників

Стоп, тарифи?! Більше трьох тижнів декларується боротьба з кризою в електроенергетиці: створено Антикризовий енергетичний штаб, уряд і Міненерго приймають важливі рішення, підготовлено законопроєкт, ведуться переговори з інвесторами та перевірки НЕК "Укренерго", масово роздають обіцянки стабільності цін наївним споживачам… Проте ситуація в галузі погіршується день у день — б'ються антирекорди і з тарифів, і з вироблення, і з нагромаджених боргів. Очевидно, кризі, як і коронавірусу, високопоставлені психотерапевти забули навіяти думку, що їй назавжди буде покладено край. А може, все-таки замість активної боротьби відбувається її бурхлива імітація для довірливих українців?

Колективна безвідповідальність

Урізався в память непостановочний момент засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики від 12 травня. Той, на якому депутати раптом захотіли схвалити план заходів уряду зі стабілізації ситуації на енергоринку, а фактично — добровільно покласти й на себе відповідальність за цей план. Тоді народний депутат усіх дев'яти скликань (починаючи з травня 1990 року) Юлій Іоффе прямо запитав прем'єрміністра Д. Шмигаля: "Кожен повинен виконувати свої зобов'язання. У рамках закону, уряд може робити що завгодно й відповідати за це. Який правовий статус нашої підтримки плану заходів? Навіщо ми це робимо?.. Ви сказали, що ціна (на електроенергію. — С.С.) не зростатиме, то запишіть це, заспокойте суспільство. Є спекуляції, що після ваших заходів електроенергія подорожчає на 20–30%..."

Запитання не відбивало настроїв інших членів комітету, переважна більшість яких напередодні ввійшла до складу Антикризового енергетичного штабу. Природно, вони схвалили план заходів уряду, по суті, як свій. І це, за словами прем'єра, "символізм спільної волі для наведення порядку в енергетиці". Добре сказано, чи не правда? Ну, а ті 97 народних депутатів (зокрема й члени комітету), які звернулися до прем'єрміністра Д. Шмигаля з проханням вжити заходів, щоб не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації, і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни, виходить, тепер хай не заважають наводити порядок, за який заступився профільний комітет ВР?

Жаль тільки, що вже 14 травня голова цього ж парламентського комітету був змушений констатувати на своїй сторінці у Фейсбуку: "Сьогодні зупинено ще один атомний блок (уже важко зрозуміти, скільки їх зупинено, а скільки ледве дихають. — С.С.) — на аварійний ремонт о 17.51 відключено третій блок Південно-Української АЕС. Загальна потужність робочих блоків упала до 6780 МВт, що становить менше 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний рекорд, такого ще ніколи не бувало в історії України".

А що там ціни, невже стоять, як наказано, по стійці "струнко"? Звісно, ні.

"На зупинення атомних блоків уже відреагував і ринок, — останніми днями ціна електроенергії (поки що для підприємств. — С.С.) зросла на 15%", — інформував голова парламентського комітету А. Герус. 15% — це лише доважок до тенденції зростання цін для підприємств, яка намалювалася раніше.

І наступного дня — знову "несподіванка". "Внаслідок аварійного відключення ПУАЕС-3 було знижено робочу потужність блоків АЕС, — знову констатує А. Герус. — Готую звернення в СБУ й РНБОУ з приводу ситуації, що склалася".

А на кого звернення, не уточнив. На себе ж папери в компетентні органи не пишуть. Нагадаю, довірений йому комітет дружно і з задоволенням підтримав план заходів, розділивши відповідальність за дії уряду в електроенергетиці. Перебуваючи в ейфорії вдячності перед виконавчою владою, не помітили, що в цьому плані заходів не передбачено природної логіки: відключення атомного блока слід компенсувати підвищенням потужності інших, недовантажених блоків. Фактично, вимальовується невинний покроковий метод штучного зупинення блоків "Енергоатому". Ні, ну якщо знадобиться, звісно. А так ніхто нічого зупиняти не збирається.

Та й цін ніхто не підвищуватиме… Для домашніх господарств… І тільки до нового року… А там побачимо. Тим більше що, за словами в.о. міністра енергетики, в нас найдешевша електроенергія в Європі для побутових споживачів. Натяк усім зрозумілий?

Незручна поза

Антикризники від виконавчої влади обіцяють оперативно порішати питання самообмеження інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ), заборонивши вводити в дію нові потужності "зеленої" енергетики і знизивши альтернативні тарифи. А там, дивись, і споживання пожвавиться, і заживемо як у Європі.

Є, правда, кілька нюансів, які легко й надійно зіпсують намальовану ідилію.

По-перше, менш ніж за рік (після введення в дію в липні 2019 року закону про ринок електроенергії) в галузі нагромадилося аж 50 млрд грн боргів. (Із них заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.)

Судячи з гігантських боргів, справді працювали не покладаючи рук. Ще 28 млрд грн боргів залишилося від попередньої моделі енергоринку, правда — нагромаджених за 17 років його існування.

Таку дірку державі залатати буде непросто, якщо, взагалі, можливо. Не забуваймо, що надворі 2020-й, із його світовою економічною кризою, сьомим роком війни на Сході та злим коронавірусом, який поклав на лопатки українську економіку, що й так на ладан дихала.

По-друге, ВДЕ-інвестори теж не ликом шиті. Давно порахували свої надприбутки від щедрого, хоч і бідного українського народу. І віддавати своє — електроенергію за ціною понад 4 грн за КВт•год, яку змушений купувати гарантований споживач, тобто українці — платники податків, — без бою не мають наміру. Недарма ж вони, крім уже введених в експлуатацію потужностей (6,8 ГВт), як недавно з'ясувалося, вхитрилися підписати ще й договори pre PPA (попередній договір про продаж електроенергії) за старим "зеленим" тарифом на загальну потужність, що перевищує 5 ГВт. Оскільки робочих потужностей АЕС залишилося всього близько 7 ГВт, можна вважати, що долю атомної електроенергії за ціною 37–64 коп за КВт•год вирішено.

По-третє, не забуваймо, що інвесторам уже заборгували за відпущену "зелену" електроенергію, за різними даними, 9–12 млрд грн. А позиція боржника в переговорах зі спритними альтернативниками — не найзручніша для уряду. Тому, у найкращому разі, в переговорах із ними можна буде добитися зниження "зеленого" тарифу на 7,5–15%. Недарма ж підписання меморандуму з інвесторами помітно затягується.

А такі ганебні крихти на тлі найвищого у світі "зеленого" тарифу погоди не зроблять. Він однак буде в рази більшим навіть від найвищих у Європі. Що це, коли не імітація вирішення проблеми?

І, головне, хто ж рано чи пізно за все це платитиме? Запитання риторичне. Чи вам, платнику податків, спочатку відключити газ? Ой, вибачите, — електроенергію…