Прощання з теплом

Поки уряд Володимира Гройсмана чіпляється за будь-які можливості утримати ціну на газ для населення та підприємств тепло-комунальної енергетики (ТКЕ), які поставляють гарячу воду й тепло населенню, на рівні травня 2017-го, його опоненти з групи "Нафтогаз України" уже продають газ тепловикам за ціною удвічі вищою. До травня вартість таких операцій уже перевищила 25 млрд грн.

І поки суди розглядають, наскільки законні такі продажі, багато громадян, навіть не знаючи про проблеми судові, дійшли висновку, що газ за такою ціною — остаточний вирок для діючої (централізованої) системи постачання міст теплом і гарячою водою. Тож постарайтеся для свого комфорту ще влітку вирішити цю проблему. Тому що зараз на повний зріст постає проблема небалансів газової системи через тепловиків. А коли ми чуємо термін "небаланс", це означає дворазове підвищення вартості газу та відповідне зростання тарифів на тепло, гарячу воду...

"Мама мила раму...", або Мити чи не мити?

Кияни, і не тільки, у черговий раз переконалися в дієвості "аксіоми Віталія Кличка" про те, що "холодна вода перетвориться на гарячу, якщо її підігріти, а для цього потрібний газ". Від травня в Києві немає проблем з гарячою водою — вона просто відсутня. Тому що орендоване останніми роками компанією ДТЕК підприємство "Київенерго", яке поставляло гарячу воду та тепло киянам, від початку процесу повернення мереж у комунальну власність опинилося без газу — через мільярдні неплатежі за нього "Нафтогазу".

Тепловики переконують, що борги за газ завищено майже вдвічі. Але це ще треба прорахувати та довести. Тим часом дані постачальника газу для підприємств ТКЕ — НАК "Нафтогаз України" свідчать про борг "Київенерго" на суму 4,8 млрд грн.

У свою чергу, в "Київенерго" зазначають, що в цю суму включено "близько 1,2 млрд грн штрафів і пені без джерел покриття... а ще близько 1,1 млрд грн становить борг державного бюджету за пільги та субсидії й різницю в тарифах і за теплопостачання бюджетних установ".

Та поки "Нафтогаз" і "Київенерго" з'ясовують відносини, зокрема в судах, близько трьох тисяч багатоповерхівок у столиці залишаються без гарячої води. І скільки таких у масштабах країни, складно навіть підрахувати. Але це півбіди.

Казку зробити бувальщиною

Насправді проблема з боргами тепловиків за газ аж ніяк не вичерпується спірними 2,3 млрд грн у Києві. У масштабах України йдеться про майже 26 млрд грн, і навколо цієї суми переплелися інтереси не лише НАК "Нафтогаз України" і підприємств ТКЕ.

Газове лобі в Україні наполегливо домагається підвищення ціни на природний газ. Хоча від його представників часом звучать цілком протилежні заяви, достатньо подивитися хоча б на офіційні цифри.

Майже рік тому, наприкінці травня 2017-го, один із топ-менеджерів НАКу публічно обнадіяв, що у разі перемоги в Стокгольмському арбітражі в спорі з російським "Газпромом" "оптові ціни на газ в Україні будуть приблизно вдвічі нижчими, ніж вони є нині".

Про перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмі стало відомо 28 лютого 2018 р., про що докладно розповідало DT.UA. Відтоді оптові ціни на газ у прейскуранті НАКу… зросли на 7%, а не знизилися. У "Нафтогазі", ймовірно, заявлять: ринкові ціни. Але якщо порівняти ціну з цього самого прейскуранта в нинішньому червні з червнем 2017-го, то з'ясується, що газ подорожчав ще більше — на третину (табл. 1).

Не стверджую, що абсолютно права. Але ці дані — привід подумати та порахувати. На перший погляд, ідеться тільки про ціни на природний газ для комерційних споживачів. Для них ринкове ціноутворення на природний газ — предмет і результат договору. А для підприємств ТКЕ, які виробляють тепло та гарячу воду для міст, а також для населення (домогосподарств), діє фіксована й відносно соціальна спеціальна ціна. Її встановлено Кабінетом міністрів із 1 квітня 2017 р. постановою №187 (зі змінами та доповненнями). Відтоді й до 1 серпня 2018 р. (після нещодавньої пролонгації урядом) така ціна поставок газу за спецзобов'язаннями (ПСО — покладання спеціальних обов'язків) становить для ТКЕ та домогосподарств 5930,4 грн/тисячу кубометрів із ПДВ (без урахування вартості транспортування). Поки Кабмін іще намагається сперечатися із МВФ про ціну на газ, насамперед для населення. Але відставили не прем'єра, який "погрожував" відставкою, а голову Мінфіну. Утім, жодного з варіантів українського уряду щодо цін на газ МВФ не прийняв. Торг триває…

Паливний ресурс, а саме: природний газ за вищезгаданою ціною, тепловикам має поставляти єдиний постачальник — НАК "Нафтогаз України" (відповідно до постанови КМУ №187).

Насправді ж уже третій рік вартість поставок газу НАКом для підприємств ТКЕ майже вдвічі вища за встановлену урядом. До такої різниці у вартості призводять небаланси, і ця різниця постійно зростає, за період із грудня 2015-го по березень 2018-го досягнувши майже 27 млрд грн. (І не потрібно довго гадати, хто ж в остаточному підсумку оплатить цю різницю, — багатостраждальний кінцевий споживач.) На сьогодні головне завдання групи "Нафтогаз" полягає в тому, щоб монетизувати ці небаланси. Поки ж небаланси значаться в дебіторській заборгованості "Укртрансгазу".

Кого заженуть у небаланси?

Феномен зростаючих небалансів пояснюється просто — це насамперед неплатежі за газ підприємств ТКЕ. У звичайних умовах такі неплатежі НАК "Нафтогаз України" має зафіксувати в себе як дебіторську заборгованість, а потім сформувати у зв'язку із цим резерв сумнівних боргів. Але такий резерв однозначно збільшить збитки "Нафтогазу" і поставить хрест на легендарній прибутковості цієї компанії.

З цієї причини НАК уникає підписання з підприємствами ТКЕ документів про передачу (продаж) газу. Водночас газ тепловики отримують — Закон "Про забезпечення теплом" забороняє облгазам припиняти поставки в опалювальний період. Принаймні кожен такий випадок прокуратура бере на олівець.

Без підписаних актів між "Нафтогазом" і тепловиками газ вважається "несанкціоновано спожитим", що й зараховується оператором поставок — "Укртрансгазом" як небаланс. Після чого компанія оформляє поставки газу тепловикам як послуги з відновлення балансу (балансування), а це призводить до його подорожчання удвічі.

Арифметика балансування

Ціна газу від "Нафтогазу" за спецзобов'язаннями (ПСО) — 5930,4 грн за тисячу кубометрів. Базова ціна газу "Укртрансгазу" у квітні 2018 р. — 10 614 грн.

У підсумку ціна газу у квітні від "Укртрансгазу" для послуг балансування — це базова ціна газу, помножена на коефіцієнт 1,2. Тобто 10 614 х 1,2 = 12 736 грн/тис. кубометрів.

Коефіцієнт 1,2 "Укртрансгаз" застосовує у випадках, якщо контрагент потрапив у категорію небалансу.

У результаті оператора ГТС загнано у боргову яму. Тому для групи "Нафтогаз" гостро стоїть запитання: хто заплатить за небаланс, на кого слід оформити ці борги? Поки що вони значаться на балансі "Укртрансгазу", справа може дійти до обвинувачень у завданні збитків державній компанії. НАК уже судилася з "Укртрансгазом" із цього приводу. І в червні 2017 р. юристи дочірньої компанії без особливого опору, в одні ворота, програли колегам із головного офісу справу про небаланси на майже 1 млрд грн.

Оскільки газорозподільні компанії (обл-, міськгази) не перекривають газу тепловикам, то такі небаланси намагаються й намагалися списати на них.

Перешкодою для перенесення боргів на газорозподільні компанії стали зміни до Кодексу ГТС, внесені постановою НКРЕКП №615 від 28 квітня 2017 р. Документ пропонує відображати небаланси тепловиків за постачальником газу за спецзобов'язаннями (читай — за спецзобов'язаннями НАК "Нафтогаз України"), а не за газорозподільними компаніями. До того ж розрахунок послуг із балансування "Укртрансгаз" має надавати з адресною розбивкою за контрагентами, а не "всього".

Ніхто з опитаних DT.UA операторів газорозподільних систем такої розшифровки за послугами балансування до квітня 2018 р. не одержав. Найшвидше, таке ігнорування пов'язане з тим, що й досі ттривала судова війна навколо вищевказаної постанови. На початку року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив у задоволенні адміністративних позовів "Нафтогазу" та "Укртрансгазу". А у квітні група "Нафтогаз" програла апеляцію в Київському апеляційному адміністративному суді, і рішення набуло законної сили.

Суд та діло

Показово, що проблема газових небалансів характерна для тих областей, у яких підприємства ТКЕ відіграють вагому роль у теплозабезпеченні та поставках гарячої води. Проблем або навіть складнощів немає, зокрема, у західних областях країни, де є популярними автономні системи опалення. Водночас найбільші суми за послуги балансування "Укртрансгазу" — у Києві, Харкові, Кривому Розі. Борг за балансування записано і зростає навіть у "Кіровоградгазі" — єдиній газорозподільній компанії в складі групи "Нафтогаз".

Чому навіть НАКівський "Кіровоградгаз" заборгував?

Компанія "Кіровоградгаз" після переходу під контроль "Нафгагазу України", за даними інформагентств, "удвічі наростила борги перед оператором газотранспортної системи". На сьогодні заборгованість "Кіровоградгазу" перед "Укртрансгазом", що також входить до групи "Нафтогаз", зросла майже до 400 млн грн. Це результат небалансів. Одна з їхніх причин у тому, що "Кіровоградгаз" не купував газу для покриття своїх операційних витрат, пов'язаних із транспортуванням газу (так звані виробничо-технологічні витрати), і це сформувало борг на суму 174 млн грн. Друга причина — споживання газу місцевими підприємствами ТКЕ без підтвердженої "Нафтогазом" номінації на загальну суму 219 млн грн.

Поставки газу без таких номінацій проводилися для постачання двох найбільших компаній місцевого ТКЕ. Йдеться про комунальне підприємство "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) і держпідприємство "Кіровоградтепло". "Кіровоградгаз" забезпечував їх газом попри те, що теплові компанії з затримкою розраховувалися за нього за цінами ПСО. (Нагадаю, що згідно з ПСО встановлюються граничні ціни на газ для домогосподарств, релігійних організацій, ТКЕ в частині виробництва тепла та гарячої води для населення). В інформаційному повідомленні зазначено, що "обсяги таких поставок оператор ГТС оформив із коефіцієнтом 1,2 до базової ціни газу, посилаючись на Кодекс газотранспортної системи", і пред'явив до оплати "Кіровоградгазу".

Керівництво "Укртрансгазу", мабуть, стурбоване подальшим зростанням боргів "Кіровоградгазу", — вони збільшуються швидше, ніж борги інших операторів газорозподільних систем. І що більша сума неплатежів за газ із боку тепловиків, то болючіша для "Укртрансгазу" і НАК "Нафтогаз України" проблема небалансу. Стало відомо, що слідом за Києвом судовий позов одержали "Криворіжгаз" (на суму боргу за балансування 1,6 млрд грн, а також майже 400 млн грн пені та санкцій) і ще кілька облгазів.

Член правління АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко: "Відповідальність оператора ГТС — здійснювати балансування системи"

Після ухвалення у 2015 р. Закону України "Про ринок природного газу" регулятором було прийнято Кодекс газотранспортної системи. Цей документ встановив правила купівлі, продажу, транспортування природного газу учасниками ринку. А також визначив оператора ГТС відповідальним за балансування всієї системи. Проте відтоді дивним чином зникло навіть згадування про баланс газу України, хоча б прогнозний. За нього раніше відповідала НАК "Нафтогаз України". Натомість з'явилася проблема небалансу газу в газотранспортній системі, але це вже головний біль оператора ГТС — АТ "Укртрансгаз". Фактично його трактують як несанкціоновано використаний учасниками ринку природний газ. Сума таких небалансів сягає, за підрахунками оператора ГТС, уже майже 26 млрд грн.

Як цю проблему бачать і намагаються вирішити в "Укртрансгазі", кого вважають винуватцями і як варто змінити чинний Кодекс ГТС, щоб уникати цієї проблеми і примусити відповідальних за неї своєчасно сплачувати за послуги з балансування газу, DT.UA розпитало члена правління "Укртрансгазу" Сергія ОЛЕКСІЄНКА.

— Сергію Олександровичу, як "Укртрансгаз" визначає боржників по небалансах і як саме нараховує борги? На підставі чого? Але для початку поясніть, що означають поняття "небаланс", "номінація", "алокація".

— Згідно з Кодексом ГТС, прийнятим наприкінці 2015 року, АТ "Укртрансгаз" як оператор ГТС надає послуги транспортування (в тому числі балансування) на підставі типового договору транспортування природного газу, який укладає з усіма замовниками послуг транспортування (з постачальниками газу як для населення, так і юридичним особам, а також із промисловими підприємствами, які отримують газ безпосередньо з ГТС, операторами газорозподільних мереж тощо).

Послуги транспортування надаються шляхом подачі номінацій (заявок) на точках входу/ виходу ГТС, за якими згодом здійснюється алокація фактично транспортованих обсягів.

Щомісяця оператор ГТС проводить алокації (звірки) фактичних обсягів газу (ґрунтуючись на даних вузлів обліку газу), отриманих на точках виходу, виходячи з даних операторів газорозподільних мереж, і точках входу — за даними операторів суміжних систем, газодобувних підприємств або ПСГ.

Фактичні обсяги транспортування можуть значно відрізнятися від обсягів, зазначених замовниками послуг транспортування в номінаціях. Відповідно до Кодексу ГТС, уникнення небалансу і врегулювання небалансу — відповідальність замовника послуги транспортування та операторів газорозподільних систем. Оператор ГТС не може регулювати чи припиняти споживання газу в точках виходу з ГТС до операторів газорозподільних систем (за винятком прямих споживачів).

Зобов'язання оператора ГТС — здійснювати балансування системи. Він надає послугу балансування відповідно до умов типового договору транспортування (постанова НКРЕКП №2497). Обсяг балансування розраховується як різниця між обсягами газу, поданого на точках входу та відібраного на точках виходу до/з ГТС, виходячи з фактичних даних щодо обсягів транспортування газу згідно з алокацією.

Борги за послуги балансування операторів газорозподільних мереж (ГРМ) мають дві причини виникнення. Вони є або результатом несанкціонованого відбору газу оператором ГРМ, або відбувається несанкціонований відбір підприємствами ТКЕ з газорозподільних мереж. В обох випадках відсутні підтверджені номінації на постачання газу від НАК "Нафтогаз України" або інших постачальників.

Значну частину обсягів відібраного газу оператори ГРМ відносять на споживання підприємствами ТКЕ як поставленого від НАК "Нафтогаз України". Однак при віднесенні таких номінацій на "Нафтогаз" оператори ГРМ не можуть підтвердити оператору ГТС, що процедура віднесення номінації виконана у визначений законом спосіб. Відсутня інформація про укладання цими підприємствами ТКЕ договорів з НАК. Наявність таких договорів "Нафтогаз" заперечує.

Для того, аби НАК "Нафтогаз України" мала підстави підтвердити номінації за регульованим тарифом як "постачальник зі спеціальними обов'язками", необхідно, щоб з боку підприємств ГРМ, ТКЕ були дотримані такі умови (відповідно до постанови КМУ №187 від 22 квітня 2017 року):

— укладено договір між підприємством і "Нафтогазом";

— у підприємства відсутня заборгованість перед НАК, або

— підприємство погасило 90% своїх заборгованостей, або

— підприємство реструктуризувало поточну заборгованість перед НАК.

Таким чином, поставки "Нафтогазом" природного газу (надання номінацій) виробникам теплової енергії здійснюються у разі виконання як мінімум двох умов:

1) укладання договору з компанією на поставку природного газу та 2) забезпечення хоча б однієї з опцій розрахунку. Якщо ж підприємство ТКЕ не виконало цих умов, НАК не має правових підстав для надання номінацій на такі підприємства. Відповідно, енергогенеруюча компанія зобов'язана самостійно припинити споживання природного газу згідно з вимогами законодавства (п. 2 ст. 13 Закону "Про ринок природного газу"; п. 20 розділу ІІ Правил постачання природного газу, а також розд. 7 умов укладених з НАК договорів поставки природного газу).

Незаконність таких дій операторів газорозподільних систем з віднесення на НАК "Нафтогаз України" обсягів несанкціонованого відбору природного газу з газотранспортної системи, тобто відбору природного газу без підтверджених номінацій, підтверджується рішеннями судів у справі №910/10225/16, зокрема постановою Київського апеляційного господарського суду від 15 лютого 2017 року та постановою Вищого господарського суду України від

6 липня 2017 року.

Крім безпідставного віднесення обсягів на НАК "Нафтогаз України", відбір значного обсягу газу здійснюється операторами ГРМ без подання номінації. Тобто відбувається несанкціонований відбір газу операторами ГРМ.

Згідно із судовою практикою Вищого господарського суду України, якщо в інформації (звітах) операторів ГРМ про розподіл фактичного обсягу природного газу по постачальниках вказано про відбір з ГТС природного газу в обсягах, не передбачених підтвердженими номінаціями, у такого оператора ГРМ виникає небаланс. Зазначену позицію викладено в постановах Вищого господарського суду України у справах №922/1688/16, 904/4505/16, 922/1689/16, 903/629/16 та інших.

Таким чином, оператори ГРМ допускають значні відбори обсягів газу з системи несанкціоновано та не виконують свої обов'язки згідно з кодексами ГТС і ГРМ. Проблема постачання газу ТКЕ штучно викривлюється операторами ГРМ з метою закумуфлювати обсяги газу, відібрані та не сплачені ними. Несанкціонований відбір цих обсягів до проблеми постачання газу ТКЕ жодного стосунку не має.

— На підставі чого і як саме розраховується вартість послуг балансування?

— Важливо зрозуміти, що розрахунок вартості послуг балансування згідно з кодексом має логіку штрафу. Однак кодекс дозволяє оператору ГРМ або іншим замовникам послуг врегулювати небаланс у договірному порядку, уникнувши цього штрафу. Коефіцієнт, що застосовується згідно з положеннями кодексу, має змусити учасників ринку не допускати небалансів у майбутньому.

Як згадувалося вище, оператор ГТС надає послугу балансування відповідно до:

— постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2493 "Про затвердження Кодексу ГТС";

— постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2497 "Про затвердження типового договору транспортування природного газу".

Розрахунок вартості послуг балансування, що були надані замовнику послуг транспортування за місяць, проводиться оператором ГТС після закінчення газового (звітного) місяця на підставі даних про місячний небаланс замовника послуг транспортування, що не був ним урегульований.

Положеннями Кодексу ГТС (п. 5 гл. 1 розд. I) визначено основні терміни, в тому числі значення поняття "небаланс" — це різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації.

Перевищення обсягів фактично відібраного природного газу з ГТС над обсягами переданого природного газу є негативним небалансом, а перевищення обсягів переданого природного газу над обсягами фактично відібраного природного газу — позитивним небалансом.

У разі додатного значення місячного небалансу замовник послуг транспортування до 12-го числа наступного місяця:

— здійснює продаж природного газу в розмірі небалансу іншим замовникам послуг транспортування;

— здійснює закачування газу в обсязі місячного небалансу природного газу або його залишків шляхом подання оператору газосховища балансуючої номінації за цей газовий місяць.

У разі від'ємного значення небалансу замовник послуг транспортування до 12-го числа наступного місяця:

— здійснює купівлю природного газу в інших замовників послуг транспортування;

— здійснює відбір природного газу шляхом подання оператору газосховища балансуючої номінації для врегулювання остатнього небалансу за цей газовий місяць.

Негативний місячний небаланс, який виник у замовника послуг транспортування та не був врегульований ним у строк до

12-го числа наступного місяця, врегульовується оператором ГТС за рахунок надання природного газу замовнику послуг транспортування в рамках послуги балансування для покриття ним неврегульованого обсягу природного газу.

Вартість послуг балансування за газовий місяць визначається на підставі даних про негативний місячний небаланс замовника за формулою:

Вартість послуг балансування = БЦГ × К × QБГ,

де БЦГ — базова ціна газу;

QБГ — обсяг негативного місячного небалансу замовника послуг транспортування;

К — коефіцієнт компенсації, що дорівнює 1,2. Якщо ж розмір небалансу становить до 5% від обсягу природного газу, відібраного з газотранспортної системи, застосовується коефіцієнт 1.

Згідно з кодексом, оператор ГТС щомісяця визначає базову ціну на газ, яка складається з ціни закупівлі природного газу оператором ГТС, витрат на транспортування і зберігання, в строк до 10-го числа місяця, наступного за газовим місяцем, та розміщує її на своєму веб-сайті: http://utg.ua/utg/business-info/price-tariffs.html.

Оператор ГТС до 14-го числа місяця, наступного за звітним, надає замовнику послуг транспортування односторонній акт про надання послуг балансування, рахунок на оплату, звіт по точках входу/виходу. Замовник послуг транспортування повинен здійснити оплату у строк, що не перевищує п'яти банківських днів з дня отримання ним зазначених документів.

Важливо зрозуміти, що з 2016 р. АТ "Укртрансгаз" здійснює закупівлю газу на технологічні потреби, що включає в себе газ для здійснення послуг балансування, на відкритих торгах у системі ProZorro. Газ, що використовується для балансування потреб ТКЕ, відбирається із загальної системи. Ціна газу, що наповнює цю систему та здійснюється за рахунок ринкових закупівель, не має жодного стосунку до ціни постачання газу за спеціальними обов'язками. НАК "Нафтогаз України" не постачає газу для балансування системи для потреб ТКЕ за спеціальною ціною. Такого механізму згідно з кодексом не передбачено.

— Яка загальна сума боргів по небалансах? Які компанії мають такий борг і скільки саме? Як саме "Укртрансгаз" намагався вирішити це питання і попередити виникнення небалансів газу у майбутньому?

— Відповідно до вимог кодексу оператори газорозподільних мереж можуть здійснювати відбір природного газу виключно за наявності укладених договорів його постачання. У разі відсутності таких договорів оператори газорозподільних систем зобов'язані припинити несанкціонований відбір природного газу з ГТС.

Однак за цей час оператори ГРМ, підприємства ТКЕ, компанії-постачальники та інші підприємства-споживачі накопичили величезну заборгованість перед "Укртрансгазом" за послугу балансування — 25,5 млрд грн (станом на 1 травня 2018 року). Важливо наголосити, що найбільшу суму боргу — 16,5 млрд грн (65%) — накопичено операторами газорозподільних мереж групи "Регіональна газова компанія" (РГК). Інші оператори ГРМ або скоротили заборгованість за послуги балансування, або темпи зростання заборгованості є значно нижчими, ніж у групи РГК.

У регіонах, де ГРМ не контролюються РГК, спостерігається значно краща дисципліна споживачів, у тому числі підприємств ТКЕ.

Починаючи з січня 2018 року "Укртрансгаз" щомісячно на своєму офіційному сайті публікує інформацію про стан розрахунків за надані послуги з транспортування та балансування.

"Рекордсменом" за динамікою зростання заборгованості у квітні є ПАТ "Харківміськгаз", що входить до групи РГК, — зростання на 491 млн грн.

Серед найбільших боржників також такі: ПАТ "Криворіжгаз" — 3,0 млрд грн, ПАТ "Дніпропетровськгаз" — 1,9 млрд, ПАТ "Київоблгаз" — 1,4 млрд, ПАТ "Львівгаз" — 715 млн, ПАТ "Харківгаз" — 634 млн грн (див. також табл. 2).

— Скільки "Укртрансгаз" надав послуг як оператор ГТС за останні роки? Скільки коштували такі послуги?

— У 2016 році "Укртрансгаз" надав послуг загальною вартістю 43,7 млрд грн, у 2017 р. — на 66,3 млрд, за перші чотири місяці 2018 р. — на 25,6 млрд грн.

За послугу балансування було нараховано за 2016 рік 5,4 млрд грн (12%), за 2017 рік — 19,5 млрд (29%), за чотири місяці 2018-го — 11,8 млрд грн (46%) (табл. 3).

З моменту покладання функції балансування на "Укртрансгаз" заборгованість за надану послугу зросла до 25,5 млрд грн при загальній сумі нарахувань за послугу балансування протягом цього періоду — 36,7 млрд, тобто рівень розрахунків за послугу балансування становить лише 30%.

— Чи є сумнівні борги, скільки таких боргів у компанії "Укртрансгаз" на сьогодні (те саме стосується боргів "невизначеного власника")?

— Згідно з обліковою політикою компанії, під заборгованість, що не сплачена вчасно, формуються відповідні резерви. Однак формування резервів не впливає на здатність компанії стягувати повну суму заборгованості у судовому порядку. Судова практика підтверджує позицію АТ "Укртрансгаз".

Має місце заборгованість операторів ГРМ і споживачів, які відмовляються(-лися) укладати з "Укртрансгазом" договори на транспортування природного газу. У звіті незалежного аудитора такі борги було класифіковано як борги невизначеного власника, вони становлять близько 2,3 млрд грн. Сюди відносяться епізоди з "Маріупольгазом", який до 1 квітня 2017 року відмовлявся укладати договір на транспортування з оператором ГТС, а також із "Донецькоблгазом" і "Луганськоблгазом", які не могли повною мірою контролювати розхід газу у своїх мережах у 2014–2015 роках (зона АТО).

— Як змінилася за останні п'ять років ситуація із дебіторами? Як "Укртрансгаз" співпрацював з ними, щоб отримати виплату за боргами? Що "Укртрансгаз" зробив, аби вирішити проблему із боргами?

— "Укртрансгаз" проводить системну претензійно-позовну роботу із стягнення заборгованості з боржників відповідно до чинного законодавства.

Наразі в судах на розгляді перебувають 52 справи щодо примусового стягнення заборгованості з операторів ГРМ. Судова практика по деяких справах, де відбулися слухання, в цілому підтримує позицію АТ "Укртрансгаз". У примусовому порядку вже стягнуто частину заборгованості операторів ГРМ за послуги балансування.

Унаслідок усіх зазначених вище дій операторів газорозподільних мереж "Укртрансгаз" як оператор газотранспортної системи зазнає прямих збитків у вигляді обсягів природного газу, несанкціоновано відібраних з ГТС і не оплачених операторами ГРМ. Наразі вищезазначені обставини викладено у зверненні АТ "Укртрансгаз" до Генеральної прокуратури України від 6 вересня 2017 року та є предметом розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002887. За зверненням компанії Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюються досудові розслідування за фактом заволодіння та розтрати посадовими особами операторів ГРМ, за попередньою змовою та шляхом зловживання службовим становищем, коштів АТ "Укртрансгаз" в особливо великих розмірах.

— До Кодексу ГТС є так багато запитань, що "Укртрансгаз" і "Нафтогаз України" готові подати нову редакцію. Чи це так? Які ключові питання "Укртрансгаз" хотів би змінити?

— АТ "Укртрансгаз" на виконання вимог ч. 1 ст. 33 Закону України "Про ринок природного газу" розробило проект Кодексу газотранспортної системи, яким запроваджується добове балансування на ринку природного газу, та 28 вересня 2017 року листом під №1001ВИХ-17-4750 направило його для розгляду та затвердження НКРЕКП у встановленому порядку.

Однак НКРЕКП постановою від 27 грудня 2017 року №1437 затвердила зміни до Кодексу ГТС щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу, відмінні від пропонованих "Укртрансгазом". З моменту прийняття постанови №1437 "Укртрансгаз" неодноразово інформував НКРЕКП про виявлені проблемні аспекти впровадження добового балансування.

Кодекс у редакції, затвердженій НКРЕКП, не досягає основної мети реформи — припинення або хоча б значного скорочення обсягів несанкціонованого відбору газу.

Проблемні питання існуючої версії Кодексу ГТС, які, на наш погляд, потребують негайного вирішення:

— розробити механізм припинення несанкціонованого відбору газу;

— змінити умови фінансового забезпечення, оскільки згідно з положеннями прийнятої НКРЕКП редакції Кодексу ГТС замовник послуг може вільно виконувати фіктивні операції з продажу газу, використовувати газ, який належить оператору ГТС, необмежено створювати щоденний небаланс;

— змінити ситуацію, за якою оператор ГТС зобов'язаний сплачувати замовнику за нейтральність балансування навіть у разі відсутності фактичної сплати таким замовником за добовий баланс і виникнення збитків у оператора ГТС від діяльності із балансування;

— зобов'язати здійснювати оплати замовниками за послуги транспортування безпосередньо оператору ГТС, а не опосередковано, через операторів ГРМ;

— запровадити механізм забезпечення великих споживачів, щоб ті могли мати кількох постачальників в один розрахунковий період через механізм укладення алокаційної угоди між постачальником і споживачем;

— передбачити положення, якими визначалися б прозорі критерії для обрання оператором ГТС торгових платформ.

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Очевидно одне, що перекладанням відповідальності за небаланси проблеми не вирішити. "Укртрансгаз" звинувачує у небалансах в основному операторів газорозподільної системи (облгази). Ті, у свою чергу, винними називають "Нафтогаз" та "Укртрансгаз". Аргументи обох сторін викладено досить докладно. Саме час регулятору та уряду розглянути цю проблему й розрубити цей гордіїв вузол, допоки він не довів до абсурду розпочаті реформи на газовому ринку країни.