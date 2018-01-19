Про що насправді прем'єр запитав "Нафтогаз"

17 січня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Міненерговугільпрому Ігорю Насалику проаналізувати плани НАК "Нафтогаз України" як основного постачальника газу в Україну щодо вартості палива, яке НАК імпортуватиме поточного року. Формально це звучало як доручення голові Міненерговугільпрому Насалику: "Даю доручення запросити у "Нафтогазу" інформацію, по якій ціні він у 2018 р. готовий постачати газ для населення і чи буде імпортувати російський газ?".

Прем'єр-міністр України хоче знати, скільки газу і за якою ціною "Нафтогаз" закупить у "Газпрому" у 2018 р. для потреб населення. Адже цей газ, як і планований видобуток "Укргазвидобування", НАК спрямує на потреби населення, комунальної теплоенергетики, держпідприємств. Його ціна вплине на загальну, яку уряд повинен переглянути з 1 квітня 2018-го, — для постачальників за спеціальними зобов'язаннями, яким і є НАК "Нафтогаз України".

Як уточнило DT.UA джерело в Кабміні, прем'єр запитав про реальність закупівлі російського газу "Нафтогазом" і його ціну після рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 19 січня 2009 р.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв із відповіддю не забарився. За його словами, у 2018 р. Україна готова закупити 4–5 млрд кубометрів російського газу. "Ціна російського газу є привабливою для України завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу", — зазначив голова "Нафтогазу". Проте цифр не назвав.

"Зобов'язання "Газпрому" продавати нам 5 млрд кубометрів (на рік) за ціною нижче європейської є позитивним аспектом з погляду як "Нафтогазу", так і споживача", — додав Коболєв.

Можливо, "Нафтогаз" і готовий закупити російський газ. Та навряд чи "Газпром" його продасть до рішення Стокгольмського арбітражу по "транзитному" контракту. Доки не дізнається, скільки йому коштуватиме транзит (а НАК заявила високу ставку) і не спробує домовитися наново з "Нафтогазом".

Нагадаю, що "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС територією України та з купівлі Україною російського газу.

У грудні "Нафтогаз" повідомив про перемогу над "Газпромом" у справі щодо газових угод. У компанії заявляють, що завдяки перегляду закладеної у контракті ціни було заощаджено 1,8 млрд дол.

Рішення Стокгольмського арбітражу щодо "транзитного" контракту між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" очікується 28 лютого. Обидві сторони арбітражного спору сподіваються, що це рішення розставить усі крапки над усіма "і".

Уряд не бачив рішення Стокгольмського арбітражу по першій справі, запевнило джерело DT.UA в Кабміні. "Нафтогаз" посилається на комерційну таємницю арбітражного рішення. Хоча, як правило, такий пункт прописують сторони за обопільною згодою, а арбітри лише фіксують це бажання сторін.

Тим часом на сайті Міненерговугільпрому розмістили проект постанови про подовження спецзобов'язань для "Нафтогазу" — для обговорення. Постачальник газу населенню за спеціальними зобов'язаннями мусить постачати газ в основному населенню за ціною, яку встановлює Кабінет міністрів. Встановлювана урядом ціна для постачальників газу за спецзобов'язаннями є предметом суперечок уряду і НАКу з початку 2017 р., які набрали обертів з березня, коли Кабмін подовжив дію спецзобов'язань до 1 квітня 2018-го.

Проект містить також зміну методики (формули) розрахунку ціни на газ. Причому, як стверджують експерти, залежно від вибору методики обчислення ціна може збільшитися від 8,6 до 18%. Зазначу, що цей проект обговорюється з серпня 2017 р., існує кілька його варіацій. Проте головним є те, що уряд має намір зберегти спецзобов'язання до 2021 р. Щодо методики розрахунку, то, думаю, до прийняття постанови її ще не раз буде змінено. Але ціна на газ точно буде більшою, ніж нині.

Міненерго буде щороку до 1 березня розраховувати ціну та розміщати цю інформацію на своєму офіційному сайті. За формулою, ціна на газ визначатиметься як середнє арифметичне ціни на природний газ (Settlement рrice) за кожен місяць сезону закачування в період з 1 квітня по 30 вересня попереднього року на німецькому газовому хабі (NCG). Тоді як зараз при розрахунку ціни має використовуватися період 12 місяців. При цьому курс валют також буде враховуватися не за

12 місяців, а за шість, поки триває період закачування газу.

Однак у НАК "Нафтогаз України" очікують, що проект постанови щодо подовження спецзобов'язань буде переглянуто. "Стосовно цього проекту мають відбутися консультації із секретаріатом Енергетичного співтовариства", — заявив 17 січня А.Коболєв. Варто зазначити, що донори як "Нафтогазу", так і України, насамперед МВФ, категорично наполягають на підвищенні цін для населення. І відмовляються мати справу з урядом Гройсмана, допоки цю ціну не буде підвищено, причому не на стільки, на скільки наважиться уряд, а так, власне, як уже диктують кредитори.

У Кабміні повідомляють, що голова уряду неодноразово звертав увагу на те, що підстав до збільшення ціни на газ для населення в поточному опалювальному сезоні немає. Натомість уряд працює над гнучкою формулою вартості палива, яка може бути застосована в наступні періоди. Окрім того, Кабмін приділяє велику увагу збільшенню власного видобутку газу, що дасть змогу поступово зменшувати будь-який імпорт палива і в середньостроковій перспективі звести його до нуля, забезпечити всіх споживачів власним паливом за прийнятною внутрішньою ціною.

Сьогодні за спецзобов'язаннями "Нафтогаз" повинен продавати газ населенню за ціною 4942 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ і тарифів на транспортування та розподіл). Хоча ринкова ціна (для промисловості) вища залежно від постачальника на 30–60%. Тому і НАК наполягає на підвищенні ціни для населення.

Голова правління "Нафтогазу" вважає, що подовження спецзобов'язань для компанії до 2021 р. загрожує мільярдними збитками для країни. Коболєв говорить, що влада повинна припинити всі словесні баталії навколо ціни на газ для українців, адже блакитне паливо є ринковим товаром — ринок це довів. Він радить передати формування ціни на газ ринку, а НКРЕКП — надати можливість ретельніше контролювати.

"Питання надприбутків у всьому світі вирішується рентою. Треба виймати цей прибуток і забирати на користь країни", — зазначив Коболєв.

Запитавши обізнану людину щодо вищеописаної проблеми, отримала таку відповідь: "Якби не різні нюанси, варто було б одразу підняти ціни для населення, вирівнявши їх із цінами для промисловості, де вже давно діють ринкові закони, існує конкуренція за споживача. Держава нічого не втратить, і громадяни не постраждають: бюджет отримає більше прибутку від підвищених цін, громадяни — субсидію з бюджету, але вона мусить бути монетизованою. Проте ефективним це буде за умови збільшення видобутку газу в Україні, конкуренції на ринку побутових споживачів, як і промислових. І жодної монополії".