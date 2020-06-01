Обман чи словоблуддя?

Не ховайте ваші грошики по банках і кутах,

Несіть ваші грошики — інакше буде біда.

Й опівночі ваші грошики зарийте в землю там…

"Поле чудес у Країні дурнів"

Впродовж минулого місяця боротьби з кризою на енергоринку на адресу Кабміну та профільного міністерства прозвучала незліченна кількість однотипних запитань про долю цін на електроенергію для населення. Відповіді прем'єра й т.в.о. міністра були такими ж самими однотиповими: "Населення сьогодні платить і платитиме 1,68 грн… Цін ніхто не підвищуватиме… Для домашніх господарств… Тільки до нового року…" А там, мовляв, побачимо. Тим більше що, за словами т.в.о. міністра енергетики, в нас найдешевша в Європі електроенергія для побутових споживачів.

Такий натяк дорого вартує, — скоро з'ясувалося, що 27 травня уряд затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, яка передбачає перегляд тарифів на електроенергію для населення. Якщо скасування пільгового тарифу 90 коп за КВт•год на перші 100 КВт прем'єр (судячи з його слів) підвищенням не вважає, то перегляд тарифів має означати щось істотніше.

Спекуляції виявилися правдоподібнішими

Отже, мав рацію народний депутат усіх дев'яти скликань (починаючи з травня 1990 року) Юлій Іоффе, який під час засідання енергетичного комітету ВР прямо запитав прем'єр-міністра Д.Шмигаля: "Ви сказали, що ціна (на електроенергію. — С.С.) не зростатиме, то запишіть це, заспокойте суспільство. Існують спекуляції, що після ваших заходів електроенергія подорожчає на 20–30%...".

Ось вам, по суті, пряма відповідь на те пряме запитання, — у програмі виходу з кризи чорним по білому записали… підвищення тарифів на електроенергію для населення — замість обіцяних "у жодному разі"…

І ще дай Боже, щоби це антикризове підвищення не перевищило "спекулятивного" прогнозу. Люблять у нас можновладці бити такі рекорди. Адже "нагинати" населення й зупиняти державні атомні енергоблоки, як з'ясувалося, уряду значно простіше, ніж умовити інвесторів (у тому числі іноземних) відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) піти хоча б на символічні поступки.

У пересічних громадян навіть запитувати не обов'язково (можна й обдурити), чи хочуть вони, аби уряд за їхній рахунок боровся з економічними наслідками COVID-19. Як їх не запитували, коли в березні не завжди обґрунтовано зупиняли бізнес і транспорт, створюючи ті ж таки наслідки, з якими тепер мають намір боротися.

"Заробітчани" в Україні

А ось із "зеленими" інвесторами, котрі знайшли в злиденній Україні можливість отримання наддоходів, розмова зовсім інша. На їхньому боці Закон, який передбачає такі привілеї для місцевих та іноземних інвесторів, що тепер їх, так би мовити, палицею звідси не виженеш. За них (як за своїх) заступилися уряди успішних цивілізованих країн, які дружно вторять: "Ви попали — треба платити"; "качати права — собі дорожче"; "максимум— ви можете розраховувати на добровільну реструктуризацію інвесторів "зеленої" енергетики".

При цьому інвесторам-альтернативникам не потрібна ніяка інвестиційна няня, — тут, швидше, державі час шукати порятунок від їх нашестя. Адже в країні вже котрий рік повним ходом триває деіндустріалізація, відповідно — зменшується споживання електроенергії. Навіть дешевої атомної енергії в нас надлишок. А ми змушені, відповідно до пролобійованого законодавства, необмежено брати і оплачувати "альтернативну" енергію по 4 грн/КВт й вище. Можна, звісно, і не брати, але платити однак зобов'язані.

У результаті, країна потрапляє в парадоксальну ситуацію: в умовах перевиробництва електроенергії зростає ціна для споживачів, скорочується дешева атомна генерація, але наростають потужності дорогої "зеленої".

За словами т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, 27 травня виробництво електроенергії українськими АЕС опустилося до чергового історичного мінімуму — 6630 МВт із 9490 можливих. При цьому в "Укренерго" пояснюють впровадження балансових обмежень зниженням споживання електроенергії через карантин на тлі збільшення виробництва електроенергії вітровими і сонячними електростанціями (ВЕС і СЕС).

Гроші не пахнуть, — іноземців та їхніх захисників, судячи з усього, не хвилює якась там економічна криза в Україні, не тривожить і наша війна на Сході, яку країна веде вже сьомий рік. Якщо інвестори й поступляться уряду, то — крихтами (7,5–15% зниження "зеленого" тарифу), але за це захочуть ще 5–15 років додатково (до 2035 року) вивозити звідси наддоходи. Тому що вигідно. Де ще у світі знайдеш такий клондайк? За підрахунками Мінекоенерго, кожен рік пролонгації підтримки ВДЕ збільшує переплату за "зеленим" тарифом на 0,8 млрд євро.

Тільки 2019 року десять найбільших інвесторів ВДЕ заробили в Україні понад 14 млрд грн. Найбільше заробила компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн і зайняла 25,5% ринку.

Тільки вдумайтеся: в Україні ведуться переговори за/проти зниження граничного "зеленого" тарифу для ВДЕ до 22 євроцентів/КВт•год (6,6 грн) на найближчі 10–15 років, тоді як в Об'єднаних Арабських Еміратах інвестори вже зараз заявили, що генерована сонячною фермою (потужністю 2 ГВт) в еміраті Абу-Дабі електрика буде рекордно дешевою — всього 1,35 цента за кВт•год. Українці досі платять по 34–46 євроцентів за КВт•год "зеленої" енергії від СЕС, введених в експлуатацію до 2015 року. Ну хіба це не колоніальні умови у XXI столітті?

Беззуба держава поки що нічого не може (чи не хоче) з цим робити, крім як примусити населення України платити за чиєсь свято життя. А зобов'язана ж захищати своїх громадян...

Фінальна стадія фінальних консультацій

Страшно подумати, що понад десять років громадяни цієї країни будуть змушені платити найвищий у світі "зелений" тариф за електроенергію. І природно заощаджувати. (Тоді як цивілізований світ купатиметься в дешевій альтернативній енергії.) При цьому держава остаточна позбудеться своєї дешевої атомної генерації. Як наслідок країна втратить промисловість і, в кращому разі (якщо не втратить контроль над землею), стане аграрним апендиксом цивілізованого світу.

Але не все зразу, — спочатку треба пережити найближчу осінь із динамічним тарифним ралі.

З 1 жовтня нас чекає скасування пільгового тарифу 0,9 грн за КВт•год за перші 100 кВт електроенергії для населення. Адже так записано в Меморандумі про скорочення "зеленого" тарифу, який, за словами прем'єра, все ще перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами "зеленої" енергетики. І це очевидне "непідвищення" тарифів, між іншим, забезпечить додаткові надходження в розмірі 11,6 млрд грн на рік від населення та розглядається в Меморандумі як один із дійових варіантів балансування дефіциту Гарантованого покупця. Цих грошей саме достатньо, щоб покрити борги перед "зеленою" генерацією. Тому, на жаль, немає підстав сподіватися, що чаша ця мине населення.

При цьому очевидно, що скасування пільгового тарифу — не єдиний крок. Нам, звісно, обіцяли... але Програму стимулювання економіки після епідемії COVID-19, яка передбачає перегляд тарифів на електроенергію для населення, виконувати потрібно вже зараз.

До кінця 2020 року комунальна платіжка пересічного споживача істотно подорожчає і за рахунок газу, тепла та води. Плюс — доведеться оплачувати додаткові банківські комісії за нові квитанції.

Готуйте ваші грошики… І чекайте нових обіцянок.