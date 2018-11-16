Навіщо "Нафтогазу" недешевий мільярд?

Чому уряд України квапить парламент із прийняттям держбюджету-2019 і чекає підписання нового меморандуму з МВФ, розказано вже досить докладно.

Без кредитної допомоги МВФ Кабмін не утримає курсу валюти, інфляції і не зможе виплатити накопичені зовнішні борги. Але навіщо паралельно до цього процесу НАК "Нафтогаз України" намагається розмістити п'ятирічні облігації, щоб одержати мільярд, не зовсім зрозуміло.

По-перше, не найліпший час для запозичень НАКа на тлі іміджу України у світових фінансових колах. По-друге, можливі 11% річних роблять цей кредит досить дорогим. По-третє, навіщо "Нафтогазу" саме тепер знадобилася така сума? За підсумками минулого року, чистий прибуток групи "Нафтогаз" становив 39,4 млрд грн, дохід — 227,5 млрд. Тільки за десять місяців 2018-го, повідомляє НАК, компанія заплатила до держбюджету майже 103 млрд грн податків і дивідендів.

Правда, є дві обставини, що впливають на фінансовий стан НАКу: у компанії теж накопичилися борги, і 90% прибутків минулого року уряд як засновник "Нафтогазу" вилучив до бюджету як дивіденди.

Мільярд — від "Нафтогазу" чи для нього?

Компанії з таким оборотом і планами завжди є куди спрямувати запозичення. На ту ж програму збільшення видобутку газу в Україні. Але тоді навіщо було говорити, що "Нафтогаз" перераховував "Укргазвидобуванню", яка входить у цю групу компаній, рівно стільки, скільки вона могла освоїти? Якщо ви не можете освоїти навіть ті кошти, які заробили, продаючи той же видобутий газ, то навіщо вам іще мільярд, зокрема й на ці цілі?

Хоча спочатку заявляли, що гроші ці потрібні для "анбандлінгу", тобто відокремлення газотранспортної системи й підземних сховищ газу та створення самостійного оператора ГТС за образом і подобою європейських аналогів. Але щойно Секретаріат Енергетичного співтовариства поцікавився, чи не відстрочить такий кредит аж на п'ять років той самий "анбандлінг", у "Нафтогазі" постаралися цю тему пригасити. Проводячи з 5 листопада у Великій Британії й США серію зустрічей з інвесторами — потенційними покупцями п'ятирічних доларових євробондів, представники "Нафтогазу" розповідали, що отримані кошти мають намір спрямувати на погашення заборгованості й програму розвитку внутрішнього видобутку газу.

Організаторами угоди призначено Citi та Deutsche Bank.

"Отруйна пігулка?"

Ще не розібралися з умовами проекту кредитної угоди "Нафтогазу України" на мільярд доларів, потребу одержати який НАК обґрунтувала 12 жовтня, а 24 жовтня уряд уже схвалив можливість такої угоди. Нагадаю, що засновником і власником НАК "Нафтогаз України" є той самий Кабмін, який, підвищуючи ціни на газ, виконує зобов'язання перед МВФ, щоб одержати кредит для того... щоб покрити накопичені зовнішні борги.

Якщо коротко, то, мабуть, прорахувавши фінансово-політичні нюанси, "Нафтогаз" підставив уряду Гройсмана чи то плече, чи то підніжку (останнє ймовірніше, з огляду на "теплоту" їхніх відносин).

Голова Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач вважає, що кредит у 1 млрд дол. може стати отруйною пігулкою і для "Нафтогазу", і для уряду України. 23 жовтня він звернувся з листом до міністра енергетики й вугільної промисловості України Ігоря Насалика, в якому попередив про негативні наслідки укладання кредитного договору з компанією Condor Finance PLC у розмірі мільярда доларів для НАК "Нафтогаз України". Лист Копача був реакцією на прохання "Нафтогазу" залучити кредит у 1 млрд дол. для проведення "анбандлінгу".

DT.UA попросило голову Секретаріату Енергетичного співтовариства уточнити його сумніви з приводу проекту кредитної угоди "Нафтогазу". От що відповів Янез Копач.

— Із відомих мені частин документів про проект кредитного договору випливає, що такий кредит може стати отруйною пігулкою і для "Нафтогазу", і для уряду. Тому проект кредитного договору "Нафтогазу", як заявлено, для цілей "анбандлінгу" ставить під загрозу сам "анбандлінг" — відокремлення "Укртрансгазу" від "Нафтогазу України" і створення на основі й базі газотранспортної системи незалежного оператора ГТС і підземного зберігання газу (ПСГ).

— Тобто "анбандлінг" може бути відстрочений не лише у зв'язку, як говорять у НАК, із рішенням Стокгольмського арбітражу по двох взаємних позовах із "Газпромом", що було визначальним для транспортування/транзиту газу? І навіть не до закінчення десятирічного "транзитного" контракту 1 січня 2020 р.?

— У проекті кредитної угоди "Нафтогазу" йдеться про п'ять років. Саме тому я звернувся до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за роз'ясненнями, зокрема й цього пункту.

— Яким чином кредитна угода "Нафтогазу" може перешкоджати "анбандлінгу"?

— Якщо співвідношення доходу в результаті одержання кредиту й запозиченого капіталу буде проблемою для "анбандлінгу" НАК "Нафтогаз України" у найближчі п'ять років, як я зміг зрозуміти, ознайомившись із частиною документа, те цей кредит являє собою отруйну пігулку.

Я також рекомендував попередити будь-які наслідки від зазначеної фінансової угоди для процесу "анбандлінгу", зокрема обмеження на продаж активів тощо. Оскільки надалі, при реалізації гіршого сценарію розвитку подій, це може зробити неможливим процес "анбандлінгу".

— У проекті кредитної угоди "Нафтогазу" згадано компанію Condor Finance PLC. І не лише згадано. Вам щось відомо про неї? Чи не насторожує поява в такій великій кредитній угоді нікому не відомої компанії?

— Поки що це нічого не означає. Відповідно до юридичної практики Великої Британії (якщо обрано її юридичне право) кредитори й інвестори можуть створювати компанію для оперування в конкретній угоді.

Більше насторожують умови кредитної угоди.

— Ви запитали про це, включаючи Condor Finance PLC, голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва?

— Не тільки про це запитав. Очікую аргументованої відповіді.

— Крім бюрократичних нюансів, можуть… проігнорувати ваш запит.

— Не думаю, але якщо це станеться, про це довідаються всі.

Треба думати, "Нафтогаз" Янезу Копачу відповів.

Однак, попри застереження голови Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, 23 жовтня глава Міненерговугільпрому Ігор Насалик погодив одержання цього кредиту НАКом і власне проект кредитної угоди. "З застереженнями", і направив свої рекомендації щодо кредитного договору зокрема прем'єру Гройсману.

Та невдовзі, як сказано вище, Кабмін схвалив одержання кредиту НАКом.

Наприкінці жовтня з питаннями про транзит через українську ГТС та "анбандлінг" до українського уряду також звернулися представники Світового банку, ЄБРР, знову ж Секретаріату Енергоспівтовариства й посол США в Україні. У цьому дипломатичному, але наполегливому зверненні немає жодного слова про побоювання, що мільярдний кредит "Нафтогазу" відстрочить "анбандлінг" на п'ять років. Але, за інформацією джерела DT.UA у Світовому банку, саме цей фінансовий інститут та Єврокомісія найбільше здивовані планами НАКу на кредит.

"Ми, що нижче підписалися..."

"Європейська комісія, Сполучені Штати, Секретаріат Енергетичного співтовариства, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку готові надати допомогу і сприяти швидкій та успішній трансформації українського газового ринку в повністю сумісний із правилами ЄС", — сказано у зверненні до прем'єр-міністра. Це забезпечить енергетичну безпеку України, Європи й Сполучених Штатів, запевняють підписанти звернення до уряду України.

"Наші інститути завжди визнавали стратегічну роль України як країни — транзитера газу. Ми залишаємося твердими в цій підтримці та продовжимо нашу політичну, фінансову й технічну підтримку зусиллям України зі збереження важливої газотранспортної країни також після 2019 р.", — говориться в зверненні.

Зрозуміло, підтримка усталеного газового транзиту має життєво важливе значення для економічної й стратегічної стабільності України, наголошують підписанти. На їхню думку, тристоронні переговори, що тривають, спрямовані на досягнення угоди про рамки майбутнього газотранспортного контракту, підтвердили важливість майбутнього транзиту газу на основі правил Європейського Союзу. Дотримання європейських правил створює довіру до безпечного, надійного й прозорого майбутнього транзиту газу через Україну.

"Ми визнаємо, що за останні кілька років було досягнуто значного прогресу в реформуванні сектора газового ринку України. Це включає перехід правил ЄС у Закон "Про ринок природного газу", ухвалений у 2015 р., і значне поліпшення прозорості й управління в газовому секторі", — сказано в зверненні.

На практиці, однак, зроблено недостатньо для реалізації правил ЄС. Отак дипломатично — в лоб угодою (див. також: Янез Копач: "Третій енергетичний пакет є частиною міжнародних зобов'язань України",

Про ГТС і оператора транспортування газу

"Ми із занепокоєнням зазначаємо, що оператор ГТС в Україні досі не підготовлений до розукрупнення відповідно до правил ЄС. Нинішня дискусія про розукрупнення й відсутність прогресу щодо участі міжнародних компаній у ГТС як партнерів не сприяють виникненню необхідної довіри.

Окрім того, останні плани наглядових рад НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) залишаються тільки першим кроком. Сьогодні, менш як за 15 місяців до закінчення терміну діючого транзитного контракту (з російським "Газпромом"), невизначеність навколо процесу розукрупнення ("Нафтогазу України") стала додатковою проблемою для триваючих тристоронніх переговорів про майбутнє транзиту газу через Україну. Для досягнення цієї мети настав час вжити необхідних заходів для забезпечення продовження транзиту газу через Україну в найкращому можливому середовищі, а саме: на прозорому й конкурентному газовому ринку", — із зазначеного звернення.

Звертаючись до прем'єра Гройсмана, підписанти акцентують: щоб виконати зобов'язання України з реалізації правил ЄС, новий транзитний договір має бути підписаний від імені окремої компанії — оператора ГТС відповідно до Закону "Про ринок природного газу" від 2015 р.

"Україні необхідно якнайкраще використати залишок часу і прийняти необоротне зобов'язання гарантувати, що новий оператор ГТС може бути сертифікований швидко відповідно до умов українського енергетичного регулятора (НКРЕКП) і Секретаріату Енергетичного співтовариства. Щоб досягти цього вчасно, ключові дії мають бути виконані як абсолютний мінімум. Найважливішою з таких дій буде передача контролю над транспортною системою від "Нафтогазу" майбутньому операторові ГТС (МГУ). Цей вирішальний крок потребує створення юридично обов'язкової структури, такої як договір, що має бути погоджений між "Нафтогазом"/"Укртрансгазом" і майбутнім оператором ГТС (МГУ). Тією мірою, наскільки це потрібно, договір має бути підписаний спільно компетентними державними органами", — зазначається у зверненні.

"Ми вітаємо, що відповідно до інформації, поданої НАК "Нафтогаз України", договірна основа співробітництва між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "МГУ" перебуває на стадії підготовки й очікується до кінця листопада 2018 року", — наголошують підписанти.

І саме в цей час наглядова рада МГУ заявила, що далі рамкового меморандуму з наглядовою радою НАКу справа не рухається.

МГУ відмовляється?

Нагадаю, ПАТ "МГУ" створене згідно з рішенням Кабміну як майбутній незалежний оператор газотранспортної системи.

Водночас "Нафтогаз", дотримуючись власної стратегії, створив філію в "Укртрансгазі", яка також є прообразом незалежного оператора ГТС. Буквально днями в "Укртрансгазі" створено філію для оперування підземними сховищами газу — прообраз оператора ПСГ.

МГУ / Facebook

Якби не було очевидців дипломатичного оголошення спільного рішення (так це було подано 19 жовтня 2018 р.) наглядових рад НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України", чи могла б написати, що наглядова рада НАКу "усиновила" (тобто намагається це зробити) наглядову раду МГУ? А річ у тім, що публічно наглядова рада НАКу запропонувала наглядовій раді МГУ стати радниками наглядової ради "Нафтогазу".

Та раптом наприкінці жовтня 2018-го наглядова рада МГУ обурилася й повідомила, що меморандум про взаєморозуміння (намір про співробітництво) — єдиний документ, підписаний між наглядовими радами ПАТ "Магістральні газопроводи України" і НАК "Нафтогаз України". І створення оператора ГТС фактично заморожене. А меморандум — стандартний рамковий документ, який нікого ні до чого не зобов'язує.

"Цей документ має загальний характер і був підписаний з метою зробити перший крок до співробітництва обох компаній у роботі з "анбандлінгу", — йдеться в повідомленні ПАТ "МГУ". А також зазначається, що на сьогодні члени наглядової ради МГУ не одержали жодних пропозицій від "Нафтогазу" про конкретні умови співробітництва, "які відповідали б законодавству України й могли б бути серйозно розглянуті наглядовою радою МГУ".

Нагадаю, 19 жовтня наглядові ради МГУ й НАКу презентували карту подальшого розвитку (розпаду?) газотранспортної системи України. А ще в липні 2018-го обидві ці компанії підписали меморандум про "анбандлінг".

Тільки НАКу, схоже, ні до чого МГУ, створене урядом як майбутній оператор ГТС України. У "Нафтогазу" свої плани, і він уже давно пропонує уряду відмовитися від правління НАКу й підвищити індивідуальну відповідальність. Мовляв, достатньо наглядової ради. Для більшої впевненості головного комерційного директора "Нафтогазу", який не був, до слова, членом правління, зробили виконавчим директором, що займатиметься стратегією розвитку НАКу й виконанням арбітражних рішень.

Перспективи мільярдного кредиту для "Нафтогазу"

Напередодні зустрічі з потенційними власниками євробондів НАКу Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваним єврооблігаціям "Нафтогазу" попередній пріоритетний незабезпечений рейтинг "В-" і рейтинг відновлення активів "RR4".

Як повідомляється в прес-релізі Fitch, оприлюдненому 2 листопада, цінні папери буде випущено у формі кредитних нот (loan participation notes, LPN). Безпосереднім емітентом виступить спеціально створена британська структура Kondor Finance PLC.

Рейтинг "Нафтогазу" перебуває на одному рівні з рейтингом України, що відповідає методології оцінки організацій, пов'язаних із державою (government-related entity, GRE). Крім того, рейтинг ґрунтується на таких припущеннях:

— внутрішні ціни на газ зростуть нижче очікувань менеджменту "Нафтогазу" — на 9%;

— сума щорічних дивідендів державі протягом 2018–2021 рр. становитиме 25 млрд грн;

— курс гривні в 2019 р. девальвує до 30,7 грн/дол. з 27,4 грн/дол. у 2018 р., в 2020 р. — до 32,3 грн/дол.;

— "Нафтогазу" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з "Газпромом";

— поділ НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності ("анбандлінг") можливий з 2020 р.

"Згідно з очікуваннями "Нафтогазу", "анбандлінг" відбудеться не раніше 2020 р. — після закінчення контракту з "Газпромом" про транспортування газу, що відповідає нашим припущенням. При цьому "Нафтогаз" очікує, що його дочірнє АТ "Укртрансгаз" до цього часу залишатиметься у його власності й продовжить виплачувати йому дивіденди", — зазначено в прес-релізі.

"Нафтогазу" завадила несприятлива кон'юнктура?

З урахуванням усіх вищезгаданих причин або керуючись іншими міркуваннями, але вже 13 листопада стало відомо, що "Нафтогаз" відклав поки що ідею розміщення п'ятирічних євробондів. У компанії поки з цього приводу відмовчуються. Але дали зрозуміти, що причиною є несприятлива ринкова кон'юнктура. Деякі аналітики при цьому запевняють, що НАК не відмовилася від самої ідеї залучення мільярда під євробонди й готова повернутися до цієї ідеї в разі різкої зміни кон'юнктури. Причому це нібито може статися в будь-який момент — через день, тиждень, місяць. І за умови стабільності для інвестицій?

І на фінансових ринках несприятливий клімат, і необхідність кредиту в мільярд сумнівна, і міжнародні партнери України проти такого кредиту, проте Кабмін погодив можливість одержання такої позики НАКом. Складається враження, що на прем'єра хтось сильно натиснув і мало не змусив дати добро на мільярд під євробонди "Нафтогазу". І це після того, як прем'єр викручувався перед МВФ і потім довго виправдовувався перед громадянами, що змушений був погодитися на підвищення ціни газу на 23,5%.

Цілком імовірно, що в розпал передвиборної кампанії Гройсмана хтось бачить у ролі різдвяного оленя Рудольфа, котрий має возити за Сантою купу подарунків, які той щедро роздає виборцям, насамперед гречку. Дуже дорогий процес виходить!