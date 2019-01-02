Місце під сонцем

Минулий рік став свого роду переломним, оскільки остаточно показав неспроможність регулювати адміністративними методами газовидобувну галузь.

На жаль, самі лише низькі податки і значні інвестиції не гарантують автоматичного збільшення видобутку, — це завдання більш складне і комплексне.

Планка для державного сектору

Для газовидобувної галузі 2018-й був особливим роком. Зростання цін на природний газ в Україні на тлі зменшення податкового навантаження, зокрема ренти у 2017–2018 рр., дало можливість газовидобувним компаніям акумулювати значні кошти, частина з яких пішла на інвестиції у геологорозвідку, буріння, ремонти, видобуток і розвиток нафтогазової інфраструктури.

Такого обсягу інвестицій, як 2018-го, вітчизняна газовидобувна галузь іще не бачила. Головним рушієм ринку виступила державна компанія "Укргазвидобування", яка збільшила інвестиції у виробництво з 12 млрд грн у 2017 р. до 28 млрд у 2018-му. Приватні компанії теж багато інвестували як у буріння, так і в будівництво свердловин, розвиток інфраструктури.

Результати видобутку природного газу за 2018 р. — близько 21 млрд кубометрів, що на 1,5% більше, ніж 2017-го. З одного боку, позитивна тенденція приросту триває вже третій рік поспіль. З іншого — темпи приросту незначні, і заявлені амбітні плани Кабінету міністрів Україні із збільшення видобутку власного газу до 27–28 млрд кубометрів до 2020 р. виглядають нереалістичними.

Основну ставку на прорив у газовидобутку було зроблено на "Укргазвидобування". Це безумовний лідер ринку, на якого припадає 75% усього видобутого в Україні газу. Однак 2018 р. не приніс компанії відчутних результатів.

В "Укргазвидобуванні" кілька разів переглядали плани видобутку. Наприкінці листопада прес-служба НАК "Нафтогаз України" повідомила, що виробничий план "Укргазвидобування" на 2018 р. було скориговано в бік зменшення видобутку з 16,5 до 16,0 млрд кубометрів газу. Проте операційні дані показують, що реальні показники зможуть досягнути лише близько 15,45 млрд кубометрів, — це на 200 млн більше, ніж роком раніше. А реальні здобутки будуть ще меншими. Проблема в тому, що виробничо-технологічні втрати компанії в 2018 р. порівняно з 2017-м зросли на 600 млн кубометрів, до 1,5 млрд. Тобто реальні обсяги газу вітчизняного видобутку, який потрапляє до споживачів, зменшилися.

Тим не менш треба зазначити, що "Укргазвидобування" впродовж року зробила чимало. Суттєво збільшилося буріння свердловин, в основному за рахунок іноземних підрядників, які вже пробурили 12 нових свердловин. Масово впроваджуються технології ремонту свердловин, операції з гідророзриву пласта та буріння бічних стовбурів на старих свердловинах. Уперше за багато років "Укргазвидобування" отримала нові бурові установки. Перша з них виробництва німецької Bentec вже приступила до буріння в Полтавській області. Ще кілька китайських бурових установок розмитнюють в Одеському порту.

Також проведено рекордні обсяги сейсмічних робіт, закуплено неймовірну кількість бетонних плит, автотранспорту та іншої техніки. На наступний рік у планах "Укргазвидобування" збільшити обсяги буріння на 60%. Якщо цього вдасться досягти, то можна розраховувати на суттєвий приріст видобутку газу.

Однак 2019 р. несе для "Укргазвидобування" величезні ризики, перш за все політичні. 31 березня відбудеться перший тур президентських виборів, і вже сьогодні окремі кандидати в президенти обіцяють знизити ціну на газ для населення щонайменше вдвічі. Для компанії такі заяви становлять потенційну загрозу, оскільки весь її газ іде на потреби населення, і будь-який перегляд цін боляче вдарить по доходах. Також очевидно, що керівництво "Укргазвидобування" перебуватиме під прицілом критики з боку політичних сил, і що ближче до виборів, то більше її буде.

Зовсім недавно компанія "Укргазвидобування" зазнала вагомих репутаційних втрат: Генеральна прокуратура затримала за підозрою в одержанні 25,8 млн грн хабара двох топ-менеджерів компанії — директора з підготовки та транспортування газу Олександра Гордієнка і начальника механіко-енергетичного департаменту Володимира Микитина. Їм закидають створення схеми отримання відкотів у 10% за замовлення. Обидва затримані були представниками нової команди і прийшли в "Укргазвидобування" 2015-го.

Справжній сюрприз цього року піднесла "Укрнафта", від якої в останні роки не було чути позитивних новин і нічого особливого вже давно не очікували, оскільки в компанії накопичилося чимало проблем. Зокрема, триває суперечка між основними акціонерами компанії — державою в особі НАК "Нафтогаз України" та групою "Приват" — за контроль над операційним управлінням. Залишаються невирішеними питання податкового боргу, який, за даними компанії, сягає 10,7 млрд грн. Достеменно невідомо, і як буде врегульовано питання газу "Укрнафти" в підземних сховищах "Укртрансгазу". Однак, попри це, "Укрнафта" змогла переламати негативний тренд падіння видобутку. Вперше за останні десять років вона і збільшила видобуток нафти, і стабілізувала видобуток природного газу. При цьому інвестиції в обладнання, видобуток і буріння залишалися на мінімальному рівні. За попередніми підсумками року, "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 5%, до 1,45 млн т. Видобуток газу залишився на рівні минулого року — близько 1,1 млрд кубометрів.

Збільшення видобутку було досягнуто завдяки його інтенсифікації на старих свердловинах та ефективному впровадженню технологій гідророзриву пласта і ремонту свердловин. Основна заслуга в нормалізації роботи "Укрнафти" належить іноземним менеджерам, які змогли наростити видобуток в умовах обмеженого фінансування.

Також слід згадати про іншу держкомпанію — "Чорноморнафтогаз", яка отримала шанс відродити повноцінну діяльність. У листопаді 2018 р. Верховна Рада ухвалила Закон №8338 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз". Прийняття закону дасть змогу компанії нормально функціонувати, укладати договори на оренду і забезпечити безперебійне газопостачання Генічеського району Херсонської області.

Більш того, якщо діяльність "Чорноморнафтогазу" буде розблоковано, компанія може стати партнером у проектах з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Окрім того, вона відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків.

Приватні перспективи

Для приватного сектору газовидобутку рік минув доволі рівно. Окремі компанії досягли дуже хороших результатів. Найбільший приріст показали "Укрнафтобуріння", Burisma Group, Smart Energy, "Полтавська газонафтова компанія" та група компаній "Західнадрасервіс".

Варто зазначити, що сьогодні чітко вирізняються три компанії — лідери газовидобутку: "ДТЕК Нафтогаз" ("Нафтогазвидобування") — річний видобуток 1,6 млрд кубометрів газу, Burisma Group — трохи менше 1 млрд і "Укрнафтобуріння" (разом із "Девон") — близько 0,65 млрд кубометрів. Якщо "ДТЕК Нафтогаз" більшість газу постачає на підприємства власної групи, то Burisma з "Укрнафтобурінням" є лідерами на ринку постачання газу промисловим підприємствам і відіграють важливу роль у формуванні газового ринку України.

Smart Energy, яка включає три видобувні активи ("Укргазвидобуток", Regal Petroleum і "Пром-Енерго Продукт"), показала значний приріст видобутку газу — майже 30%, до 300 млн кубометрів. Іншими помітними гравцями ринку є "Гео-Альянс" і "Полтавська газонафтова компанія". Всі компанії протягом року бурили і продовжують бурити нові свердловини, що забезпечить приріст видобутку у майбутньому. Всі великі газовидобувні приватні компанії зосереджені у Дніпрово-Донецькій западині, головним чином у Полтавській і Харківській областях. Однак газовидобуток не обмежується цим регіоном.

Окремо слід відзначити Західну Україну, де обсяги видобутку незначні, близько 1 млрд кубометрів, але тут вдалося досягнути суттєвого прогресу. Регіональними особливостями є невеликі родовища і неглибоке залягання покладів — від 200 м до 2 км. Буріння таких свердловин не потребує великих витрат, тож поріг заходу на ринок тут значно нижчий, проте і обсяги видобутку теж порівняно незначні.

Для великих газодобувачів регіон не дуже цікавий, тому тут домінують місцеві компанії. Окрім "Укргазвидобування", яка представлена філією "Львівгазвидобування", в Західному регіоні лідером є група компаній "Західнадрасервіс": за підсумками року вона подвоїла видобуток до 110 млн кубометрів газу і посідає сьоме місце серед усіх приватних компаній. Всього в регіоні ведуть видобуток близько десяти приватних компаній.

Через проблеми з ліцензіями кілька приватних видобувних компаній були змушені зупиняти розробку родовищ. Так, "Бориславська нафтова компанія" зупинила видобуток нафти і газу ще в січні і майже рік не може погодити питання подовження дії ліцензії. "Арабський енергетичний альянс" з липня по вересень нічого не видобував через аналогічні проблеми.

Іноземні інвестиції

Ще однією проблемою українського ринку газовидобутку є його закритість. Ринок поділений між державними "Укргазвидобуванням" і "Укрнафтою" та ще кількома великими приватними видобувачами, які майже всі належать до промислово-фінансових груп. Ще в 2015 р. з України пішли великі міжнародні компанії Shell і Chevron, відтоді якихось помітних змін не відбулося. З чотирьох іноземних компаній, які здійснюють видобуток, лише одна невелика Cadogan Petroleum може називатися дійсно іноземною. Решта іноземних компаній мають українських інвесторів і український менеджмент.

Іноземні інвестори виявляють слабкий інтерес до українського ринку, зокрема ринку газовидобутку. Навіть суттєве зниження податків не змінило ситуації. Єдиною помітною подією за весь рік стало погодження 18 грудня Кабміном передачі 90% ТОВ "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції (УРП) по Юзівській ділянці на користь компанії Yuzgaz B.V. Безпосередньо організацією і виконанням робіт з пошуку і видобутку газу займеться словацька компанія Nafta, партнер Yuzgaz. У планах Nafta на найближчі п'ять років інвестувати 200 млн дол., на які планується пробурити 15 нових свердловин, реконструювати і відновити 47 старих. Nafta задіяна ще в одному проекті спільної діяльності з газовидобутку з компанією CUB Energy в Закарпатській області, проте видобутку там ще не розпочинали.

Ринок бурових послуг

Високий попит на бурові роботи та сервісні послуги привів до бурхливого зростання ринку буріння в Україні. Передусім це стосується іноземних компаній. Починаючи з кінця 2017 р. в Україні з'явилося чотири бурові іноземні компанії з Білорусі, Хорватії та Китаю, які на кінець 2018-го оперували в Україні сімома буровими установками. Також на нашому ринку активно працюють іноземні сервісні компанії, які надають широкий спектр послуг. Серед відомих міжнародних сервісних компаній у 2018 р. найбільш активними були Weatherford і Schlumberger, які отримали величезні контракти в "Укргазвидобування".

Досить жваво розвивалися українські компанії, серед яких переважають дрібні та середні. Найбільші українські бурові компанії — "Полтавська бурова компанія", яка має 20 бурових установок, і "Укрбурсервіс", що використовує сім бурових установок, серед яких сучасні нові потужні установки для буріння надглибоких свердловин.

Українські бурові компанії могли показати і кращі результати, проте вони, за невеликим винятком, не отримали великих замовлень від "Укргазвидобування". Лише одна українська компанія "Спецмехсервіс" отримала один лот з 15 у тендері "Укргазвидобування" на залучення зовнішнього бурового підрядника. В наступному тендері на початку 2018 р. усі сім лотів отримали китайські компанії. Українські буровики орієнтуються на приватні видобувні компанії, які теж збільшили замовлення протягом цього року.

На 2019 р. компанії планують збільшити обсяги буріння, тобто ринок зростатиме, і українським компаніям доведеться боротися за місце під Сонцем. Головні конкуренти — китайські компанії, які вже наступного року матимуть в Україні 15 бурових установок.

Мрії і надії

Вирішальним стримуючим фактором подальшого зростання видобутку є не так відсутність інвестицій і технологій, як брак нових ліцензійних ділянок. Головні очікування на 2019 р. пов'язані саме з проведенням відкритих аукціонів з продажу нафтогазових спеціальних дозволів на геологорозвідку і видобуток. Державна служба геології і надр (Держгеонадра) домовилася про продаж спецдозволів на майданчику "Української енергетичної біржі" і через систему ProZorro. Це має забезпечити прозорість і рівні умови для всіх охочих узяти участь в аукціоні.

На початку грудня виставили на аукціон десять перших нафтогазоносних ліцензійних ділянок, кінцевий строк подання пропозицій — 5 березня 2019 р., а проведення аукціону заплановане на 6 березня. Крім цього, є наміри реалізувати ще 20 ліцензійних нафтогазових ділянок. Такий масовий розпродаж ділянок в Україні буде проведено вперше. Інші очікування пов'язані з переглядом і анулюванням "сплячих" ліцензій, яких, за оцінками Держгеонадр, зараз близько 130. У перспективі ці ділянки знову можуть опинитися на аукціонах.

Інші визначальні події вже 2019 р. — президентські і парламентські вибори, які матимуть значний вплив на розвиток газо- і нафтовидобутку. Політичні сили намагатимуться встановити контроль над держкомпаніями, на які припадає 80% усього газовидобутку. Приватні компанії хоч і менш вразливі, але також залежать від загальної політичної ситуації в країні. Турбулентність і невизначеність з політичної площини поширюватиметься на економічну, зокрема на ринок видобутку газу і нафти. Що більша невизначеність, то менше інвестицій у видобуток.