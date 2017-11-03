Мін'юст програв(ся)

Україна програла в Лондоні апеляцію JKX Oil & Gas.

Рішення міжнародного арбітражу про виплату компанії 11,8 млн дол. залишилося в силі.

Високий суд Лондона відхилив апеляцію Міністерства юстиції на рішення міжнародного арбітражу від 6 лютого 2017 р. у тій частині, де він зобов'язав Україну відшкодувати компанії JKX Oil&Gas (Великобританія) 11,8 млн дол. збитків.

Нагадаємо, у березні Міністерство юстиції подало апеляцію на рішення міжнародного арбітражу від 6 лютого щодо накладення зобов'язань на Україну відшкодувати компанії JKX Oil&Gas, яка володіє в Україні нафтогазовими активами, 11,7 млн дол. збитків.

Нагадаємо, Компанія JKX Oil & Gas подала в суд на Україну на 180 млн дол. у лютому 2015 р.

У компанії стверджують, що згідно з рішенням арбітра Торговельної палати Стокгольма, Україна не повинна вводити ренту на видобуток газу для JKX у нинішньому "надмірному" розмірі.

Нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Plc ініціювала арбітражний розгляд проти України в рамках Енергетичної хартії й двосторонніх угод про захист інвестицій між Україною і Великобританією та Нідерландами. Компанія JKX вимагає від України компенсувати понад 180 млн дол.

"У цих розглядах JKX домагається компенсації за втрати, яких вона зазнала в результаті порушення договірних зобов'язань України, зокрема відмови України від гарантування "справедливого і рівного" режиму для інвестицій JKX", — говориться в біржовому повідомленні компанії в понеділок 16 лютого.

За даними компанії, арбітр Торговельної палати Стокгольма 14 січня 2015 р. виніс рішення, згідно з яким Україна не повинна вводити ренту на видобуток газу для JKX в "надмірному" розмірі понад 28% (нині — 55% для глибин менш ніж 5 км).

"Згідно з міжнародним правом, рішення арбітра є обов'язковим для України. Однак, якщо Україна відмовляється виконувати рішення, то JKX домагатиметься його виконання через українські суди, а також трибунал, передбачений Енергетичною хартією", — говориться в повідомленні.

Сума, яку JKX вимагає як компенсацію, відповідає обсягу рентної плати, внесеної нею в український бюджет з 2011 р.

Як зазначають у JKX, гарантію "справедливого і рівного" режиму для інвестицій передбачено двосторонніми угодами України з Великобританією і Нідерландами, а також Енергетичною хартією.

Нагадаємо, що 2014 р. Верховна Рада тимчасово підвищила ренту на видобуток газу з 28 до 55% (при видобутку з глибини до 5 км), а потім подовжила дію норми й на 2015 р. Приватні видобувачі вважають таку ставку оподатковування надмірною, заявляючи про неминуче падіння видобутку газу.

Водночас, як заявила тоді міністр фінансів України Наталя Яресько, вносити значні зміни в податкову систему нині не планується. Дискусію щодо поліпшення системи стягнення рентних платежів уряд має намір розпочати з березня.

СП "Полтавську газонафтову компанію" (ПГНК, РРС) — найстарішу з часів незалежності України приватну нафтогазову компанію — створено ще 1994 р. Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х рр. компанія постійно стикалася зі спробами рейдерства, але завдяки британській юрисдикції групи й політичній підтримці в Лондоні змогла не тільки успішно відбитися від загарбників, а й побудувати ефективний бізнес, який багато років успішно працює.

Ситуація для цієї видобувної компанії (як і для інших газовидобувачів в Україні) різко погіршилася влітку 2014-го, коли Кабінет міністрів підвищив ставку ренти на видобування газу до 55%, про що докладно розповідало DT.UA, після чого приватний газовидобувний бізнес став збитковим. Принаймні, так запевняли представники приватних видобувних компаній.

Ситуація погіршилася через різке падіння цін на газ і загальну економічну й політичну кризу в Україні. Не оминула криза й "Полтавську газонафтову компанію", українську "дочку" JKX Oil & Gas plc.

Важкі часи для газовидобувних компаній усіх форм власності в Україні закінчилися на початку 2016-го, коли ренту на газ знизили вдвічі, а фактично повернули на рівень початку 2014-го.

Тоді ж почалися кадрові зміни в JKX Oil & Gas plc та її українській "дочці" ПГНК. У лютому 2016-го генеральним директором JKX Oil & Gas Plc призначили Тома Ріда. У квітні

2016 р. новим керівником ПГНК призначили Даніеля Валка, який, однак, протримався біля керма української видобувної компанії недовго й пішов із неї в грудні 2016-го. Після нього генеральним директором ПГНК призначили Віктора Гладуна. Через півроку, наприкінці червня 2017-го, за результатами річних зборів JKX Oil & Gas plc Віктора Гладуна призначили в.о. генерального директора JKX.

В українських ЗМІ є думка, що зміна керівництва в компанії JKX Oil & Gas plc викликана розбірками між акціонерами. Але така версія, на наш погляд, дуже спрощена й не відбиває всієї повноти картини того, що відбувається з компанією.

Колись найуспішніший проект з видобування нафти й газу в Україні, ПГНК, поступово поступався позиціями. Нині компанія перебуває на шостому місці серед приватних видобувних компаній за обсягами видобутку газу, і в останні роки динаміка видобутку вуглеводнів була негативною.

Попри виснаження запасів на основних родовищах ПГНК, певні можливості для нарощування видобутку все-таки є. Передусім це пов'язано з розробкою складного, з погляду геології, Руденківського родовища в Полтавській області.

Після призначення Тома Ріда керівником JKX 2016 р. тема активізації робіт на Руденківському родовищі знову стала актуальною.

Радником щодо реалізації проекту робіт на Руденківському родовищі було обрано американську компанію Petroleum and Energy Technology Advisors Inc. (PENTA), засновану в січні

2016 р. Попри американську прописку, кістяк компанії PENTA складається з російських фахівців — Ільдара та Іскандера Діяшевих, Юлії Хадєєвої, Володимира Рудакова та інших.

В Україні ця група нафтогазових консультантів також відома участю в проектах інших приватних видобувних компаній. Крім цього, 2015 р. Іскандер Діяшев від імені іншої американської компанії, Goragovo Energy, брав участь у скандальному тендері "Укргазвидобування" на залучення консультантів.

Тоді компанію Goragovo Energy запідозрили в змові з "Укргазвидобуванням" щодо організації тендера, і після розголосу такої інформації держкомпанія відмовилася проводити торги.

Проте PENTA виявилася щасливішою й отримала замовлення на проведення консультацій на розробку Руденківського родовища "Полтавської газонафтової компанії". Було вирішено провести серію операцій з гідророзриву пласту (ГРП), підрядником виступила міжнародна сервісна компанія Schlumberger.

Та попри всі зусилля й професіоналізм команди Schlumberger, загальний результат робіт виявився провальним. Замість очікуваного збільшення видобутку газу, компанія отримала протилежний результат — після операцій ГРП на кількох свердловинах, що діяли, сталося заводнення, і видобуток мусили припинити.

Результати проведених робіт ГРП опубліковано на сайті JKX Oil & Gas plc. Відразу після того як стали відомі результати провального проекту ГРП, генерального директора JKX відсторонили від посади.

Тому резонно припустити, що саме невдалий проект ГРП став якщо не основним, то важливим чинником у зміні керівництва компанії.

Тепер JKX Oil & Gas plc та її українській "дочці" "Полтавській газонафтовій компанії" треба починати все спочатку і в технічному, і в кадровому аспектах. І, зважаючи на все, процес оновлення кадрового складу компанії професіоналами з ринку йде повним ходом. Недавно JKX сформувала нову незалежну раду директорів, яку очолив Ханс Йочум Хорн.

Оскільки JKX Oil & Gas plc поки що не отримали повного остаточного рішення Високого суду Лондона, в компанії утримуються від коментарів щодо ситуації. Водночас заявляють: щойно компанія отримає це рішення, то негайно озвучить офіційну позицію.

Довідка DT.UA

СП "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК) входить до структури компанії JKX Oil & Gas, яка веде розвідку й видобуток вуглеводнів в Україні, РФ, Угорщині та Словаччині.

ПГНК володіє ліцензіями на експлуатацію Ігнатівського, Молчанівського, Руденківського й Ново-Миколаївського родовищ загальною площею 127 кв. км, які утворюють Ново-Миколаївський комплекс. А також ліцензією на експлуатацію Єлизаветівського родовища площею 104,7 кв. км.

Крім того, ПГНК має ліцензію на геологічне вивчення Заплавського родовища загальною площею розвідувальних робіт 197,5 кв. км (у межах Ново-Миколаївського комплексу).

Усі родовища ПГНК розташовані в Полтавській області.

ПГНК заснували 1994 р., спочатку зосередивши свої зусилля на чотирьох родовищах Ново-Миколаївського комплексу Полтавської області. Виробництво комерційних обсягів нафти і газу почалося 1995 р. Нині ПГНК є одним із найбільших недержавних виробників нафти і газу на території України.

ПГНК має завод із виробництва скрапленого газу (LPG), обладнання для якого спроектувала й виготовила канадська компанія Propak Systems. Завод розташований у с. Соколова Балка (Новосанжарського р-ну Полтавської обл.), його ввели в експлуатацію в липні 2011 р. Спочатку потужність заводу становила 36 тис. т на рік, згодом завод було модернізовано, а його потужність збільшено.

Акціонерами JKX Oil & Gas є: Eclairs Group Limited — 27,47% (Коломойський і Боголюбов), Proxima Capital Group — 19,92,

Neptune Invest & Finance Corp. — 12,51, Glengary Overses Ltd — 11,42, Interneft Ltd — 6,6%.