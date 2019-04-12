Комунальні із шармом Привозу-3, або Нездійснений реквізитгейт

Попередню статтю (див. DT.UA №9 від 7 березня 2019 р.) я закінчив запитанням до чиновників з КМДА про те, чому потік київських комунальних платежів за статтею "Утримання будинків та прибудинкових територій" (УБПТ) захований за відсутніми реквізитами й переспрямовується в одеську фінансову компанію "ГЕРЦ", яка не має жодного стосунку до Києва, не забезпечена інфраструктурою обслуговування платежів і, припустимо, не є достатньо фінансово надійною.

Очікуючи каверзних запитань про заплановану кількість серій "мильної опери", маю засмутити читачів: ця стаття — остання. Звісно, далі буде. Але, ймовірно, в іншому форматі.

Запитання, як і раніше, лишилося без відповіді. Але навздогін з'явилися нові деталі, про які слід розповісти.

Отже, у березневих комунальних платіжках уперше за два роки (!) з'явилися відсутні реквізити одержувача УБПТ (фото 1). Але це зовсім не реквізити керуючих компаній м. Києва! Чиновники з непояснюваним запалом таки узаконили в цій ролі фірму-прокладку — ТОВ "Фін.компанія "ГЕРЦ". Причому зробили це так поспішно, що навіть забули надрукувати назву банку, — очевидно, макет було зверстано, і після попередніх публікацій довелося наздоганяти ситуацію.

Цікаво те, що порівняно з реквізитами, добутими з лютневих роздруківок, транзитний рахунок ФК "ГЕРЦ" перемістився з одеського в київський банк (МФО 322669, наш улюблений "Ощад"), імовірно, для того, щоб хоч якось облагородити картину. Але по суті це нічого не змінило: компанія як була одеською, так нею й залишилася. Пошук за ЄДРПОУ 39763909 дає ту саму юридичну адресу: м. Одеса, Приморський район, вул. Єврейська, 2-А.

Не менш цікаво й те, що реквізити всіх одержувачів комунальних "переїхали" з лицьового боку платіжки на зворотний, та ще й змістилися в нижню частину аркуша. Саме по собі це не злочин, але очевидне порушення форми рахунку: реквізити мають бути невід'ємною його частиною. При цілком природному відділенні нижньої частини аркуша (економія місця в підшивці документів) реквізити губляться. Так задумано чи дрібна ненав'язлива випадковість? Утім, це не найцікавіше в нашій справі.

Повторюємо лютневий експеримент: оплачуємо ті ж три платіжки в Приватбанку й Ощадбанку, цього разу — виключно через каси, не термінали!

Усупереч здоровому глузду (адже, здавалося б, реквізити вже оголошені офіційно), усе залишилося без змін: Приватбанк платить безпосередньо на київські "керуючі компанії" (на вибір — хоч Печерського, хоч Святошинського району, фото 2 і 3), а Ощадбанк — на одеську ФК "ГЕРЦ" (фото 4).

Панове чиновники, це як трактувати: права рука не знає, що робить ліва, чи ми бачимо тонкий задум? Чому одержувачів платежу УБПТ кілька, чому в одному випадку гроші надходять безпосередньо на рахунок виконавця послуги, а в іншому — на транзитний рахунок іногородньої фірми з "позначкою" для подальшого пересилання? Чи правильніше визначити ситуацію так: поки що одержувачів кілька, а завтра все буде уніфіковано?

Незалежно від останнього нюансу маємо незаперечний факт: частина київських комунальних невстановлений час "працює" на транзитному рахунку фірми-прокладки. Оскільки це вільне дослідження, дозволю собі пофантазувати про можливі результати такої роботи.

Якщо притримати потік комунальних на транзитному рахунку хоча б на місяць, допустивши місячні обороти десь до 390 млн грн (1,3 млн київських родин платять у середньому по 300 грн), а потім ці гроші повернути киянам і замістити їхніми платежами наступного місяця, виходить "невичерпне" джерело кредитування. Хіба це не кришталева мрія будь-якої ФК? Тобто дармовий депозит. За найскромнішими оцінками, ставки за депозитами становлять від 15% річних. Це означає, що "брудний" річний заробіток можна оцінити десь під 60 млн грн. Непогано? Креативно?

Але ж це далеко не межа! А якщо плавненько збільшити "затримку" з одного місяця до двох, до трьох? Що, це якось позначиться на роботі ЖЕКів, оплаті праці слюсарів, двірників і електриків, на якості послуги УБПТ загалом? Та ніяк, дозволю собі вільність! Народ наш тренований дев'яностими, послуга сумнівна за якістю, порівнювати нема з чим. Та й тарифи, імовірно, писані під кальку з "Роттердама+" — з добрим "хазяйським" запасом понад собівартість. То що заважає? Ключове слово — "плавненько"...

Невже ви подумали, що я когось підозрюю в корупції? Боже мій, та як ви могли?! Просто хочу підказати київській мерії, де взяти нову дохідну статтю до міського бюджету, та не просто статтю, а цілком порівнянну, наприклад, із надходженнями від п'ятивідсоткового єдиного податку айтішників. Гарна ідея?

Повертаємося до вже "нашої" ФК "ГЕРЦ". Я зовсім не хочу сказати, що вона матеріалізувалася з повітря. Цілком імовірно, що там є сильний колектив програмістів, які створили конкурентоспроможний продукт — термінальні мережі самообслуговування. Як випливає з інформації на офіційному сайті, цій самій ФК "ГЕРЦ" належать мережі City24, Flash Pay і Easy Pay, що саме по собі заслуговує на повагу. Можливо, що ця фірма виграла тендер на поставку чогось комунальним підприємствам Києва. Але! Я ніколи не повірю, що в умовах цього тендера була у відкритому вигляді прописана процедура прокачування платежів через рахунки фірми, кредитуючої фінансової компанії, ТОВ зі статутним фондом лише 5,05 млн грн!

Максимум, що могло бути, — поставка програмного забезпечення й мережі терміналів для здійснення прямих платежів. Але ж не прокачування грошей через рахунок "прокладки", що є дві великі різниці! І ще питання. Припустимо, термінали й "ГЕРЦ" ще якось сполучаються у свідомості. Але останні платежі в Ощадбанку виконано через касу. І — таки знову "ГЕРЦ"?

Принципова відмінність між прямою оплатою та "прокачуванням" полягає не тільки в тому, що (теоретично) хтось на цьому може заробити, але ще й у надійності системи. У першому випадку гроші миттєво надходять на рахунок одержувача, не зазнаючи ризиків зависнути на арештованому рахунку. У другому — ніхто не застрахований ні від забезпечення зобов'язань з поручительства, ні від банкрутства транзитного контрагента. Хто про це думав?

Для ілюстрації відмінності між прямою оплатою й "прокачуванням" грошей демонструю чек, отриманий при поповненні рахунку мобільного телефону в мережі Flash Pay (фото 5). Одержувачем переказу зазначений безпосередньо "Київстар" із розрахунковим рахунком на "2600", але не з транзитним рахунком на "2603" власника термінала! Це й зрозуміло. Який приватний бізнес, що поважає себе, дозволить гратися своїми грішми! Нагадаю, що мережа Flash Pay також належить ФК "ГЕРЦ". Виходить, можуть, якщо хочуть?

І ще одне приголомшливе відкриття. З п'яти послуг, перелічених у комунальній платіжці, тільки одна — УБПТ — виявилася втягненою у цю схему. Чому? У моєму уявленні це є непряме підтвердження того, що інші організації з платіжки тільки номінально значаться комунальними підприємствами, а по суті є приватними. Добре це чи погано — тема окремої розмови. Посперечаєтеся з логікою?

А тепер закінчимо лірику та ще раз повернемося до запитань, поставлених у першій статті (DT.UA №6 від 15 лютого 2019 р.), переформатувавши їх за адресною належністю.

НАБУ, постійна комісія Київської міськради з питань забезпечення законності, правопорядку й запобігання корупції, комісія Київської міськради з проведення оцінки корупційних ризиків:

1. Яка причина заміни одержувача комунальних платежів за послугу УБПТ: київського комунального підприємства "ГІОЦ" на одеську фірму ФК "ГЕРЦ" з дуже дивною репутацією?

2. Хто, як і де проводив вибір, тендери, інформував громадськість? Чи було передбачено в умовах тендеру прокачування комунальних коштів київської громади через транзитні рахунки кредитуючої фінансової компанії зі статутним фондом у 5,05 млн грн

3. Який обсяг платежів, недоотриманих "керуючими компаніями" Києва в січні 2019 р. через "таємницю" заміни оператора?

4. За рахунками яких транзитних суб'єктів переміщалися кошти платників на шляху до районних "керуючих компаній" Києва за останні два роки, — у розрізі способів оплати (через термінали ощадкас, термінали платіжних карт, класична банківська оплата), хронології затримок коштів на транзитних рахунках і регіональної належності обслуговуючих банків?

Мінфін:

5. Хто відповідає за грубе порушення форми рахунку на оплату послуг, яким є дворічна відсутність реквізитів одержувача комунальних коштів?

Антимонопольний комітет:

6. Хто відповідає за дискримінацію "класичних" банківських платників у формі дворічної відсутності в рахунку банківських реквізитів, що обмежило можливості оплати поза Ощадбанком і Приватбанком?

Мінсоцполітики:

7. Який обсяг платежів від київських субсидіантів недоотримано в січні 2019 р. через "таємницю" зміни оператора? Як бути особам, що потрапили до "групи ризику" втрати субсидії через повернення їхніх платежів, відправлених за старими реквізитами?

КМДА, Київська міськрада:

8. Які функції і, за великим рахунком, подальша доля КП "ГІОЦ", що існував дотепер на гроші київської громади? Якщо воно дійсно не справлялося з поставленими завданнями та підлягало заміні, то хто це допустив?

9. Чому в січні 2019 р. платників комунальних платежів не сповістили про майбутню зміну одержувача коштів? Хто за це несе відповідальність?

СБУ:

10. Хто і як сертифікував програмне забезпечення фірми "ГЕРЦ", з особливим застереженням на можливе російське походження цього продукту й на масовість виконуваних операцій? У якому регіоні (країні) перебувають сервери цієї компанії? Як захищені "шлюзи" у зовнішні бази даних? Де і як обробляються персональні дані мільйонів киян? Яка вразливість схеми й можливі наслідки такої вразливості в умовах гібридної війни?

* * *

Додати більше нема чого. Крім того, що в "країні відрубаних рук" хронічно замовчуються і не такі дива. Але для того, щоб хоч якось пожвавити емоції, давайте разом пофантазуємо про сприятливий варіант завершення цієї історії.

Отже, 2019 р., квітень. Щойно завершилися вибори. Країна в другому турі обрала президента — гаранта Конституції. На тлі всенародного піднесення і схваленої МВФ антикорупційної амністії відбувається таке:

— розкаявшись, виконавці, що допустили ляпи з реквізитами, добровільно просять накласти на себе адмінштрафи в сумі 170 грн;

— КМДА входить до переліку акціонерів ФК "ГЕРЦ", збільшує її статутний капітал до 200 млн грн, розміщує в ньому всі кошти київської громади і на отримані надійним способом відсотки втричі знижує комунальні;

— суворі "товариші в цивільному" захищають систему від зазіхань "русского мира";

— мер Києва Віталій Кличко бере на себе політичну відповідальність за порушення, які мали місце, рятуючи єдність "Блока правлячих партій" в умовах відверненого "реквізитгейту".

А не погано б?