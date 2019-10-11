Камо грядеши, "Укрнафто"?

Діамант, який хоча і втратив наполовину свій блиск, в умілих руках може бути реставрований, щоб знову приносити дивіденди своєму найбільшому власнику — Українській державі.

Вміло маніпулюючи корпоративним законодавством, міноритарні акціонери, які контролюють близько 42% акцій "Укрнафти", багато років обезкровлювали головну державну нафтовидобувну компанію. Виведення прибутків і навіть обігових коштів з надприбуткового по суті нафтогазового бізнесу призводило до поступового занепаду "Укрнафти". Видобуток вуглеводнів впав. Про масштабні нові проекти годі й говорити.

Останні неймовірні за цинізмом оборудки з використанням ресурсів "Укрнафти" припали на середину поточного десятиліття. Причому левову частку фінансових афер було здійснено у часи постмайданного управління держпакетом компанії з боку команди "Нафтогазу".

З допомогою різноманітних схем з "Укрнафти" було виведено настільки значні обсяги коштів, що протягом 2014–2015 рр. утворилася податкова заборгованість компанії розміром у півтора десятка мільярдів гривень. На сьогодні разом із пенями і штрафами ця заборгованість становить понад 32 млрд грн.

Унаслідок існування цього боргу "Укрнафта" не має впевненості у стабільності надрокористування через можливість звуження у майбутньому ділянок для видобутку вуглеводнів.

Яким же може бути джерело погашення астрономічного боргу, що гальмує діяльність і розвиток "Укрнафти"?

Хотілося б бачити таким джерелом перш за все кошти, повернуті правоохоронцями і судами в рамках розслідування дій менеджменту "Укрнафти" за останні 15 років.

Та чи є у нас сьогодні бодай дещиця впевненості, що найближчим часом вкрадені мільярди почнуть повертатися на рахунки "Укрнафти"? Вся попередня практика, на жаль, переконує в зворотному.

Що реально можливо зробити?

Свої пропозиції навесні озвучив "Нафтогаз". НАК запропонувала влити свіжу кров в "Укрнафту" зі своїх скромних (якщо вірити самій НАК) ресурсів. Схема така: "Нафтогаз" сплачує "Укрнафті" борг за 2 млрд кубометрів газу, притриманого для потреб населення у 2006 р., але вже за цінами весни 2019-го, тобто приблизно 15 млрд грн. Плюс вносить передоплату за газ, що, можливо, буде видобутий "Укрнафтою" у майбутньому (теж близько 15 млрд). Всього в межах приблизно 30 млрд грн, чого загалом вистачає.

Схема НАКу полягає у тому, щоб на 80% профінансувати виведення "Укранфти" з кризи за рахунок власних коштів НАКу! Не коштів тих, хто роками розкрадав державні активи, не залучених коштів, а власних коштів "Нафтогазу України". Тобто тих коштів, які могли б бути сплачені до бюджету у вигляді дивідендів "Нафтогазу". А тепер замість того, щоб бути витраченими на будівництво лікарень і доріг, ці кошти, за планом НАКу, мають покрити штучно створені борги компанії "Укрнафта".

Мені така схема не подобається. Я маю альтернативну пропозицію. Але спочатку розкажу коротку історію про порятунок "найголовнішої" американської автомобільної компанії General Motors.

У 2007–2008 рр. на тлі світової фінансової кризи справи GM стрімко погіршувалися. Людям перехотілося купувати автомобілі, і обігові кошти з рахунків автогіганта почали випаровуватися зі швидкістю 1–2 млрд дол. на місяць. До середини 2008-го стало зрозуміло, що GM не врятувати. А слідом за фірмою не врятувати й робочих місць десятків тисяч її працівників, не врятувати друзів-конкурентів на американському авторинку (Ford і Chrysler), а ще — багато десятків мільярдів доларів, які автомобілебудування прямо або опосередковано щороку приносить США. "Проблеми General Motors — це проблеми всієї Америки", — казали тоді.

Йти на такі ризики уряд США був неготовий. Відтак, він реалізував схему, завдяки якій вдалося врятувати, відповідно, General Motors, десятки тисяч робочих місць і мільярди для економіки.

Суть схеми у тому, що в рамках спеціальної процедури банкрутства уряд влив 41,5 млрд дол. до статутного капіталу структури, яка володітиме прибутковими активами General Motors, за що отримав 60% її акцій. Плюс було змінено менеджмент та оптимізовано бізнес-процеси.

Гроші уряду США були витрачені GM на погашення своїх боргів. Натомість капіталізація нової General Motors поволі зростала, що дало можливість уряду шляхом поетапного продажу акцій зі свого пакета повернути до бюджету три чверті витрачених коштів уже до кінця 2013 р. А з урахуванням непрямих доходів бюджету від порятунку General Motors та інших компаній галузі очевидно, що взагалі йдеться про значну прибутковість цієї операції для уряду та США в цілому.

Сьогодні приклад з General Motors уже став класичною історією порятунку державою соціально важливої приватної компанії, що перебувала на межі колапсу.

Чи можемо ми спробувати екстраполювати американську історію на українські реалії?

"Укрнафта" має величезні борги перед державою. "Укрнафта" — найбільший національний видобувач дефіцитної нафти, якою Україна себе не забезпечує і на п'яту частину. "Укрнафта" — найбільший національний видобувач газу, дефіцит якого становить понад 5 млрд кубометрів на рік. За роки з дозволу менеджменту видобуток нафти компанією скоротився вдвічі, видобуток газу — втричі. "Проблеми "Укрнафти" — це проблеми всієї України", — можемо сміливо сказати ми.

З іншого боку, чи маємо ми законну процедуру, подібну до тієї, що була застосована до GM у США?

Стаття 53 Кодексу України з питань банкрутства, що вводиться в дію цієї осені, передбачає можливість здійснення додаткової емісії акцій боржника для збільшення його статутного капіталу з метою погашення боргів у рамках плану санації.

У разі здійснення додаткової емісії акцій ПАТ "Укрнафта" на суму понад 30 млрд грн і викупу акцій цієї емісії державою остання, виходячи з наповненого на сьогодні розміру статутного капіталу "Укрнафти", стане найбільшим її акціонером.

Відтак, замість погашення податкового боргу держава отримає значний пакет акцій найбільшого видобувача нафти в країні. Як на мене, це набагато кращий варіант, ніж той, що запропоновано "Нафтогазом", коли бюджет де-факто вибачає менеджменту "Укрнафти" всі її борги.

Як держава може розпорядитися набутим за борги пакетом? Можливо, так само, як американський уряд розпорядився своїм пакетом General Motors?

Минулого 2018 р. прибуток "Укрнафти" становив близько 8 млрд грн. А якщо вчинити, як з GM, — менеджмент замінити, а бізнес-процеси оптимізувати? Яким тоді буде річний прибуток "Укрнафти"? Скільки тоді коштуватиме державний пакет акцій, отриманий у результаті додаткової емісії? Продаючи на ринку акції з цього пакета, держава не лише зможе "відбити" витрати на схему з погашення податкового боргу "Укрнафти", а й отримати додаткові ресурси до бюджету.

Можливо, нова ситуація з розподілом акціонерного капіталу в "Укрнафті" зможе докорінно змінити ситуацію з бізнесом компанії? Якщо за півтора десятиріччя обсяги видобутку падають у рази, то нічого не завадить у рази їх і наростити. Українські надра, на щастя, вуглеводнями порівняно багаті. Їм лише потрібен належний господар. Не з брудними корупційними руками, а з працьовитими і чесними.