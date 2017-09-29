Камінь спотикання — ГТС

Об цей "камінь" котрий рік спотикаються можновладці й бізнесмени високого польоту. Адже з допомогою газотранспортної системи, керованої "Укртрансгазом", цілком безкарно деякі "товариші, які нам зовсім не товариші" з обох таборів наживалися роками. І лише коли комусь із них перекривали доступ до багатомільйонних тендерів "Укртрансгазу", "скривджені такою несправедливістю" поспішали розповісти про "свавілля", переважно стосовно них. Але не правоохоронним органам, а DT.UA і колегам з інших видань.

DT.UA у відповідь на такі "одкровення" пропонувало тим, хто вважав себе ураженим у законних правах, звернутися до Генпрокуратури. Але чомусь про подібні розслідування прокуратура мовчить: чи то ніхто так і не звернувся, чи то це така таємниця слідства, що прокурори язика проковтнули.

Однак сьогодні проблем в "Укртрансгазі" не менше — з інших причин. Кабмін і Міненерговугільпром досі ще дискутують (якщо це так можна назвати) з керівництвом "Нафтогазу України" про способи й методи анбандлінгу (відділення транспортування природного газу від інших видів діяльності "Нафтогазу"). Хоча і Єврокомісія, і ЄБРР, і Світовий банк, а також МВФ наполягають на здійсненні реформ у нафтогазовій галузі та "Нафтогазі", а також на відділенні транспорту газу. Не кажучи вже про підвищення цін на газ для населення.

Кредити ЄБРР і Світового банку для "Нафтогазу", звичайно, важливі. Але на сьогодні у НАКу недієздатна наглядова рада й проблеми з анбандлінгом. Без вирішення цих проблем кредитори і "Нафтогазу", і Кабміну, основним з яких є МВФ, не дадуть ані цента.

Пол Ворвік, голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України", повідомляючи про свою відставку 19 вересня віце-прем'єрові Кістіону й голові правління НАКу Коболєву, назвав, напевно, основну причину конфлікту уряду й безпосередньо Міненерговугільпрому та "Нафтогазу" — анбандлінг, тобто відділення транспортування газу від інших видів діяльності компанії. Відділення транспортування (і зберігання) газу, яке завжди приносило НАКу понад 80% доходу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" А.Коболєв згодний з тим, що говорить про цю проблему Пол Ворвік: "Нафтогаз" стурбований, зокрема, "втручанням уряду в діяльність "Укртрансгазу", включаючи рішення щодо призначень на посади президента газотранспортної компанії та інших працівників, а також у плани здійснення відділення (анбандлінг) оператора газотранспортної системи (ГТС) від "Нафтогазу" (див. на сайті DT.UA "Що стримує реформу "Нафтогазу України": особистісний конфлікт чи конфлікт світоглядів?").

Від оператора ГТС залежить стабільність ринку газу України

Це визнають і уряд як засновник та поки що єдиний акціонер "Нафтогазу", і менеджмент компанії. Але при цьому кожен бачить долю нинішнього оператора газотранспортної системи — ПАТ "Укртрансгаз", корпоративним управлінням якого прямо займається "Нафтогаз", і майбутнього оператора ГТС по-своєму.

Кабмін своє бачення цього процесу висловив у постанові №496 "Про відділення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) газу" від 1 липня 2016 р., про що DT.UA вчасно й докладно розповідало.

Постановою №496 уряд затвердив план реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відділення діяльності з транспортування й зберігання газу в окрему компанію. Суть кабмінівського рішення: створити нового оператора ГТС на технічній і технологічній базі ПАТ "Укртрансгаз" — ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ).

ПАТ "МГУ" формально створили, зареєстрували статут і навіть деякий капітал у вигляді вартості офісної будівлі, в.о. голови цієї компанії призначили. Але коли справа дійшла до переліку об'єктів, які мають бути передані з "Укртрансгазу" у МГУ, процес зупинився. Саме про це, зокрема, говорив у своїй заяві Пол Ворвік.

Однак інший нюанс у тому, що, як вважає принаймні заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, Міненерго об'єктивно не може передати майно хоча б МГУ, оскільки в урядовому плані відділення транспортування газу більшість пунктів прив'язані до рішення Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом" і "Газпромом". А рішення щодо "транзитного" контракту очікується лише в жовтні.

"Нафтогаз" парирує: саме до винесення рішення арбітрів щодо так званого транзитному контракту й треба створити нового оператора ГТС, тому що одна з вимог НАКу — передати функції оператора за контрактом з "Газпромом" "Укртрансгазу". І якщо транспортування газу до моменту винесення рішення Стокгольмським арбітражем буде не відділене, а просто передане "Укртрансгазу", це може викликати вкрай неприємні для України наслідки. Адже в "Газпромі" теж дивляться, як іде реформа в нафтогазовій галузі України та на якому етапі перебуває анбандлінг. І будь-яку подію, тим більше фактично загальмований анбандлінг, обернуть проти "Нафтогазу".

А Коболєв до того ж стурбований таким: "Відставка наглядової ради ("Нафтогазу України". — А.Є.) створює ризики управління, бо управління переходить до акціонера — Кабінету міністрів". Тож усе повертається на круги свої, як начебто ніяка реформа "Нафтогазу" і не починалася. Кабмін зможе продовжити кермувати цією "знахабнілою монополією" вручну. І це один із факторів, який, на думку голови НАКу, може суттєво вплинути на плани "Нафтогазу" з відділення оператора ГТС для того, щоб зберегти транзит територією України.

"Нафтогаз", посилаючись на постанову уряду, якою затверджено план анбандлінгу, говорить, що МГУ необхідно передати лише ті активи, які мають стосунок до транспортування й транзиту газу, а підземні сховища пізніше, можливо, виділити в окрему компанію. При цьому Кабмін і НАК обмінюються взаємними обвинуваченнями в зриві реформи "Нафтогазу".

Замість "Магістральних газопроводів України" — новий оператор ГТС?

Не знайшовши союзників в уряді, правління НАКу заявило, що створювати нового оператора ГТС треба, як і написано в постанові Кабміну. Але тільки це має бути вже не ПАТ "Магістральні газопроводи України", яке, на думку НАКу, автоматично успадкує всі боргові проблеми "Укртрансгазу", а нова компанія.

Таку пораду "Нафтогазу" дала і PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., що стала за 341,2 тис. дол. радником НАКу з управління проектами відділення діяльності з транспортування газу до кінця року. 9 червня між НАК "Нафтогаз України" і PwC Polska Sp. z o.o. було підписано відповідний договір.

До слова, на думку не лише цього радника "Нафтогазу", процес практичного створення нового оператора ГТС і залучення європейської газотранспортної компанії для його успішної роботи може тривати до двох років. Справедливості заради зазначу, що в сусідніх країнах створення операторів ГТС також не було безпроблемним і зовсім не швидким.

Чи потрібні будуть новому оператору ГТС і підземні сховища газу, ще питання. Як пояснював у своєму інтерв'ю DT.UA А.Коболєв (див №33 від 8 вересня 2017 р. "Стратегія НАК "Нафтогаз України": від блакитної мрії до "блакитної фішки"), зберігання газу на сьогодні — неприбутковий бізнес. До того ж якщо Коломойський і Фірташ вирішать вийняти козир з рукава, то це може бути спірний газ у "підземках" "Укртрансгазу". І якщо підземні сховища передати новому операторові ГТС, він автоматично, на думку керівництва "Нафтогазу", успадкує боргові проблеми "Укртрансгазу". Але про підземні сховища газу — окрема розмова.

А поки тривають дебати між Міненерго, яке згідно з вищезгаданою постановою уряду відповідає за відділення транспортування газу від НАКу, і "Нафтогазом", останній вирішив створити в структурі "Укртрансгазу" окрему філію, яка власне й готуватиме ґрунт для нового оператора ГТС. І коли настане момент, залишиться тільки зареєструвати "Оператора газотранспортної системи України" під цією або іншою назвою. Приклад МГУ свідчить, що зроблять це швидко, якщо захочуть.

За задумом ініціаторів, процес відділення ГТС і створення нового оператора має складатися з чотирьох основних кроків. Причому перший з них — формування основної команди оператора ГТС — має завершитися у вересні-жовтні 2017 р. (див. рис. 1 на сайті DT.UA). Передбачається, що основна команда майбутнього оператора ГТС сформує підкоманди, які визначатимуть форму основних складових діяльності такого оператора. А саме: технічна команда, IТ команда, команда зі стратегії та регулювання, комерційна, юридична, фінансова й команда з підтримки. Основна

команда буде підбирати штат, розробляти і погоджувати корпоративні та бізнес-процеси і процедури, забезпечувати правовий супровід, ліцензування, вирішувати основні технічні й фінансові питання, а також надавати підтримку НАКу й "Укртрансгазу" у процесі комунікацій при анбандлінгу.

Другим кроком має стати безпосереднє створення філії з транспортування газу в складі "Укртрансгазу". Передбачається, що це відбудеться наступного місяця.

Третій крок — формування базового оператора ГТС на основі філії "Укртрансгазу". Причому спочатку передбачалося, що до 30 листопада 2017-го такий оператор уже буде готовий до повного відділення.

До слова, в PwC кажуть, що 73% операторів ГТС у Європі, які входять в ENTSOG, заробляють саме на транспортуванні газу.

Четвертий крок залежить за часом від того, як швидко зроблять перші три. Він передбачає, що через рік-два базовий оператор ГТС буде розширений "до повноцінного оператора ГТС із регіональними структурами" відповідно до щоденних операцій.

20-тисячний колектив "Укртрансгазу" в усіх його підрозділах стурбований тим, що багато хто при такому анбандлінгу стане безробітним. Нещодавно профспілка УТГ протестувала проти подібної перспективи. Але їх намагаються заспокоїти, зокрема, очільник "Нафтогазу" А.Коболєв, який публічно заговорив про 20-тисячний колектив "Укртрансгазу" (див. рис. 2 на сайті DT.UA). Чи заспокоїло співробітників УТГ публічне занепокоєння їхньою долею голови НАКу, достоту невідомо Але протестувати перестали. Очевидно, керівник НАКу все ж таки пояснив, що зі створенням нового оператора ГТС "Укртрансгазу" не ліквідують. Але зміни очікуються серйозні, що неминуче спричинить і скорочення співробітників. Проте не всіх і не відразу.

Прикладом відділення транспортування газу та формування самостійного й ефективного оператора ГТС часто називають польську Gaz-System, яка з 2004 р. почала відділятися від материнської компанії PGNiG. Сьогодні це повноцінний оператор ГТС (див. рис. 3 на сайті DT.UA). Але дорогу до цього не було вистелено пелюстками троянд. За інформацією джерел DT.UA, не обійшлося без корупційних скандалів та ін. Але загалом на сьогодні оператор польської ГТС — компанія Gаz-System цілком успішна. Хоча, як і "Нафтогаз", ризикує постраждати у разі реалізації "Північного потоку-2", як і в ситуації з OPAL, що дозволяє "Газпрому" практично монополізувати транспортування газу, всупереч усім публічним і юридичним протестам Польщі й України.

Чи можливий варіант створення незалежного оператора ГТС України і наскільки він буде ефективним, залежить не тільки від ідеологів створення нового оператора ГТС, а й від реальної реалізації корпоративної реформи всього "Нафтогазу" та його "дочок" і підтримки уряду. А якщо ні, то це може виявитися черговою нездійсненою блакитною мрією.