Хитрий план реформатора

Унікальність "Укрнафти" не лише в тому, що вона найбільше в країні видобуває нафти, а й у структурі її власності: державі належить контрольний пакет акцій (50%+1 акція), однак важелі контролю з 2003-го перебувають у руках групи "Приват" Ігоря Коломойського, якому фактично належать 43% акцій. А також у тому, що при офіційній майже збитковості для державних акціонерів "Укрнафта" постійно генерує прибуток для міноритарних.

Однак родзинка в тому, що держакції "Укрнафти" перебувають в управлінні державної компанії "Нафтогаз України", а її менеджмент називає себе реформаторами. Справді, після Революції гідності "Нафтогаз" домігся деяких успіхів в управлінні газодобувною компанією "Укргазвидобування" і нафтотранспортною "Укртранснафта". Є в НАКу й інші перемоги, зокрема піррові.

Та осібно у цій групі компаній стоїть "Укрнафта" — у ній немає жодного ставленика "Нафтогазу". А випадки відкритого виведення коштів з "Укрнафти" на користь структур "Привата" не отримують належної оцінки наглядової ради, яку очолює Андрій Коболєв.

Після ще одного розслідування DT.UA, яке розкрило неефективні продажі аміаку "приватівському" заводу "Дніпроазот" у 2017–2018 роках, ми звернулися із запитаннями до голови наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Андрія Коболєва, який водночас очолює правління НАК "Нафтогаз України".

"Нікому нічого не скажу"

Відповіді на запитання ми одержали у письмовій формі. На жаль, їх важко назвати інформативними, в основному обтічні формулювання без особливої конкретики. Наприклад, "Нафтогаз" запропонував "Укрнафті" викупити весь природний газ першого кварталу 2018-го, але одержав відмову. Нафтодобувач волів поставити свій газ на завод "Дніпроазот", де з 2010-го виробляв аміак з подальшим продажем тому ж "Дніпроазоту".

Погодьтеся, цікаво довідатися, що в результаті було вигідніше? І кому? У своїх відповідях Андрій Коболєв відмовляється виразно про це заявити, хоча втрати "Укрнафти" порівняно з ринковими цінами на газ становили близько 40 млн дол. При цьому газ "Укрнафти" зовсім не був би зайвим, коли "Нафтогаз" закликав: "Прикрути". (І тепер не зайвий.)

Таку відповідь можна зрозуміти. Якщо Коболєв як голова наглядової ради заявить про збитки "Укрнафти", логічне інше запитання: чому він досі не звільнив менеджменту цієї компанії? А від цього запитання, від визнання очевидного — продовження роботи "Укрнафти" на "Приват", Коболєв тікає протягом усього інтерв'ю. У всьому, мовляв, мають розібратися НАБУ, МВС, Генпрокуратура, аудитори. Але, виходить, тільки не голова наглядової ради "Укрнафти", який може вичистити цю компанію за місяць.

Далі. В "Укрнафті" досі працюють люди, які допомагали виводити гроші з неї протягом останніх 15 років, включаючи події 2015 року, коли на "приватівські" структури пішло 15 млрд грн. (Тепер же цю суму "Укрнафта" винна держбюджету, вона — найбільший боржник.) Ба більше, в "Укрнафті" працюють люди, які проходять по кримінальних справах про завдання збитків самому "Нафтогазу", тобто Коболєв прекрасно знає ситуацію й здібності цих персонажів. Але знову розводить руками: нічого не можу поробити, оцінку мають дати правоохоронці.

Виявляється, не в змозі голова наглядової ради вплинути й на голову правління компанії Марка Роллінса, який по суті поблажливо ставиться до людей, які допомагали украсти з "Укрнафти" мільярди і які продовжують грати на боці недержавних акціонерів. Понад 95% видобутих енергоресурсів "Укрнафта" продає структурам "Привату", у них же купує нафтопродукти — це найбільший пункт витрат компанії.

Може, слід звільнити або замінити такого голову правління? Коболєв чотири роки пояснював свою бездіяльність акціонерною угодою, підписаною "Приватом" і Тимошенко у 2010 році. Але коли Лондонський арбітраж у квітні цього року дав зелене світло, голова НАКу й наглядової ради "Укрнафти"… найняв аудиторів і затіяв перевірку. Коли її проведуть і як, ніхто не знає…

Чим викликана така не зовсім реформаторська тактика Андрія Коболєва? Побоюванням Коломойського? Виходить, для НАКу він страшніший за "Газпром"? Чи якимись політичними домовленостями? Чи знову корупція? Невідомо. Ми ж хочемо сподіватися, що це якийсь хитромудрий багатоходовий план, який має на меті примусити Ігоря Коломойського перейти на ефективну роботу "Укрнафти" в інтересах усіх акціонерів.

Голова наглядової ради про "Укрнафту" — мінімум і стисло

— Андрію Володимировичу, з чим пов'язана пасивна позиція "Нафтогазу України" в управлінні "Укрнафтою" в останні чотири роки, протягом яких ми стали очевидцями різних схем виведення коштів із цієї компанії і, як наслідок, перетворення її на найбільшого боржника держбюджету?

— "Нафтогаз України" використовував доступні йому законні інструменти для відновлення контролю над "Укрнафтою". Через наявність акціонерної угоди 2010 року та особливості законодавства ці інструменти мають певні обмеження. Для збору доказів, на підставі яких можна приймати рішення, які не вдасться скасувати в суді, критичною є робота правоохоронних і слідчих органів (див. хронологію відносин "Нафтогазу" з "Укрнафтою", у тому числі пов'язаних з управлінням підприємством — рис. 1).

— Останнім часом "Укрнафта" часто заявляє, що 2015 року держава повернула собі контроль у компанії. На підставі чого? Ви з цим згодні?

— Процес повернення "Укрнафти" під державний контроль — складна і тривала історія. Основні етапи подано на рис. 2.

— Як ви розцінюєте рішення Лондонського суду щодо акціонерної угоди акціонерів ПАТ "Укранафта"?

— 26 квітня 2018 року Лондонський міжнародний арбітражний суд постановив арбітражне рішення у спорі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" проти "Нафтогазу". Арбітри дійшли висновку, що ключові положення акціонерної угоди між "Нафтогазом" і компаніями І.Коломойського щодо корпоративного управління "Укрнафти" є такими, що не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України.

Зокрема, не підлягає виконанню частина статті 9 акціонерної угоди, яка, серед іншого, передбачає, що шість членів наглядової ради "Укрнафти" обирають із числа кандидатів, запропонованих "Нафтогазом", а голову правління "Укрнафти" та ще п'ять членів наглядової ради "Укрнафти" — з числа кандидатів, запропонованих компаніями І.Коломойського, які є міноритарними акціонерами "Укрнафти". Стаття 9 також передбачає, що персональний склад правління "Укрнафти" має затверджуватися наглядовою радою "Укрнафти" за пропозицією голови правління.

При цьому Трибунал постановив, що в цілому акціонерна угода є дійсною, хоча ключові її положення щодо корпоративного управління "Укрнафтою" є такими, що не підлягають виконанню.

Компанія розцінює рішення суду як позитивне.

— DT.UA відомо, що напередодні Нового року НАК "Нафтогаз України" пропонувала "Укрнафті" викупити весь обсяг її газу, але отримала відмову. Уточніть, будь ласка, якою була пропозиція "Нафтогазу", наскільки вона конкурентоспроможна?

— Пропозиція "Нафтогазу" була конкурентоспроможною та повністю відповідала ринковим реаліям на той час.

— Уже відомі схеми виведення з "Укрнафти" 15 мільярдів гривень у 2015 році — відвантаження нафти без оплати і передоплата за нафтопродукти десяткам компаній із мінімальними статутними фондами. Як голова наглядової ради, ви ініціювали розслідування цього епізоду з метою з'ясувати належність компаній, на які було виведено кошти. Чим воно закінчилося, і чи плануєте ви повернутися до цього питання? Ви вже розумієте, кому пішли ці гроші?

— Щодо виведення коштів з "Укрнафти" у 2015 році дивіться вище (рис. 1). Оцінку цим діям мають дати правоохоронні органи.

— Уже при Марку Роллінсу наприкінці 2015 року структурний підрозділ НГДУ "Полтаванафтогаз" закупив у компаній групи "Приват" нафтопродуктів на 4 мільярди гривень, а на початку 2016-го продав їх іншим компаніям з рахунками у Приватбанку за 2 мільярди гривень, яких компанія також не отримала. Ви розбиралися в цьому епізоді?

— Незабаром розпочнеться аудит внутрішніх бізнес-процесів та операційної діяльності "Укрнафти" незалежною аудиторською фірмою ПАТ "КПМГ Аудит", залученою НАК "Нафтогаз України" як акціонером відповідно до статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" з метою перевірки конкретних фінансово-господарських операцій ПАТ "Укрнафта".

За результатами проведення цих перевірок наглядовою радою ПАТ "Укрнафта" будуть прийматися відповідні управлінські рішення.

— Договори, в результаті яких "Укрнафта" втратила колосальні ресурси в 2015 році, курирував голова юридичного напряму В'ячеслав Карташов, колишній адвокат Ігоря Коломойського. При Марку Роллінсу він не лише не був звільнений, а й став правою рукою нового голови правління, тим самим значно посиливши свої позиції в компанії. Очевидний конфлікт інтересів призвів до того, що ми не бачимо особливих успіхів у поверненні дебіторської заборгованості "Укрнафти". Крім того, нам відомо, що Карташов підготував позови до НАКу про повернення "Укрнафті" неіснуючого газу. Як ви оцінюєте роботу Карташова?

— Питання господарської діяльності ПАТ "Укрнафта" за 2015 рік і роль його менеджменту є предметом досудового розслідування кримінального провадження №42015000000000722 від 16 квітня 2015 року, яке наразі здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України. Результати цього розслідування можуть стати офіційною підставою для прийняття наглядовою радою відповідних кадрових рішень стосовно членів правління.

Кадрові рішення щодо інших працівників є виключно прерогативою виконавчого органу товариства. В'ячеслав Карташов не входить до правління "Укрнафти". Давати оцінку його роботі має його безпосередній керівник — голова правління ПАТ "Укрнафта" Марк Роллінс.

— "Укрнафта" не розкриває схеми отримання нафтопродуктів для реалізації через свою роздрібну мережу. Відомо лише, що це нафтопродукти НПЗ "Укртатнафта", який належить групі "Приват". У звіті компанії за 2017 рік сказано, що "Укрнафта" знову почала продажі за договорами комісії та навіть передала невідомій фірмі палива на 2,382 мільярда гривень. Вам щось відомо про схему закупівель і реалізації палива "Укрнафтою"?

— Голова наглядової ради товариства не має права втручатися в його операційну діяльність. Оцінку ефективності управління "Укрнафти" наглядова рада готує на збори акціонерів. На даний час компанія "ПрайсвотерхаусКуперс" (Аудит) проводить аудит роботи товариства у 2017 році. За результатами цього аудиту наглядова рада "Укрнафти" і акціонери робитимуть висновки щодо діяльності керівництва компанії, в тому числі, можливо, і кадрові.

— Згідно зі звітом "Укрнафти" за 2017 рік, ціна реалізації аміаку, який вона виробила на заводі "Дніпроазот" групи "Приват", виявилася майже вдвічі нижчою за ринкову, а втрати оцінюються в 2,3 мільярда гривень. Компанія вже заявила, що з 1 квітня не працює з "Дніпроазотом", а реалізовує газ на ринку.

Ви плануєте дослідити діяльність "Укрнафти" з реалізації аміаку в 2017 році і раніше?

— Як уже зазначалося, незабаром розпочнеться аудит внутрішніх бізнес-процесів та операційної діяльності товариства незалежною аудиторською фірмою. Серед питань, які перевірятимуться, в тому числі будуть операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією аміаку.

Діяльність "Укрнафти" у сфері реалізації аміаку також вивчається правоохоронними органами. Після отримання висновків наглядова рада ПАТ "Укрнафта" прийматиме відповідні рішення.

— Відомо, що свого часу ви були проти призначення Фелікса Луньова в правління "Укрнафти", оскільки до нього є питання щодо його роботи в "Нафтогазі" радником вашого попередника Євгена Бакуліна. Однак Марк Роллінс призначив його віце-президентом з комерції. Тепер багато питань до комерційного блоку, враховуючи занижені ціни на вироблені "Укрнафтою" ресурси. Які претензії є у НАКу до цього менеджера, і як діятиме стосовно його роботи в "Укрнафті"?

— Фелікс Луньов не входить до складу правління "Укрнафти", тому можливості "Нафтогазу" впливати на його роботу є обмеженими. Сподіваємося, правоохоронні органи дадуть його роботі об'єктивну оцінку, на якій ми будемо базуватися при прийнятті подальших рішень.

— За наявними даними, правління "Укрнафти" наполегливо просить у наглядової ради річні бонуси по зарплатах. Що ви думаєте з цього приводу і як оцінюєте роботу цієї команди?

— "Нафтогаз України" не погодив виплати бонусів менеджменту "Укрнафти".

P.S. Сподіваємося, після закінчення аудиту наглядова рада таки прийме відповідні рішення щодо працівників ПАТ "Укрнафта", не без участі яких компанія стала найбільшим неплатником податків до держбюджету і продовжує працювати в інтересах міноритарних акціонерів.