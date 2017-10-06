Гордість, упередження і "анбандлінг"

3 жовтня НАК "Нафтогаз України" поширила інформацію про те, що компанія розпочала реалізацію першого етапу власного бачення і плану відокремлення функції оператора ГТС ("анбандлінг"), а отже, транспортування газу, який начебто погоджений із секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Нам, звичайно, хотілося б думати, що НАК "Нафтогаз України" прагне допомогти державі пришвидшити реформу, яку нібито вже другий рік не можуть реалізувати. Але є чимало питань і до "Нафтогазу", і до державних інституцій.

По-перше, чому вітчизняні інституції не форсують реалізацію плану відокремлення транспортування газу за сценарієм чинної постанови Кабміну №496 від 1 липня 2016 р.? Постанови ніхто не скасовував.

Усі ключові заходи можна здійснити протягом двох-трьох місяців:

— "Нафтогаз України" надає Міненерговугільпрому (яке здійснює управління новоствореним оператором ГТС згідно з урядовою постановою) узгоджений і "необрізаний" перелік активів (об'єктів газотранспортної системи, які необхідні для повноцінної роботи системи);

— завершується конкурс (оголошений наприкінці серпня) на обрання членів наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України";

— набирає чинності рішення Стокгольмського арбітражу (очікується до 30 листопада).

По-друге, на сьогодні існує принципове непорозуміння між урядом і "Нафтогазом" у частині переліку активів, які мають бути передані до новоствореного оператора газотранспортної системи: півроку формувався перелік, у червні уряд його затвердив. Проте НАК "Нафтогаз України" передав неповний перелік активів до Міненерговугільпрому, "забувши" про газосховища та сервісні служби. Хоча результатів міжнародної оцінки щодо доцільності виокремлення підземних сховищ газу наразі немає.

Нагадаю, що секретаріат Енергетичного співтовариства спеціально для цього найняв за свої кошти консультантів з McKinsey&Company, які мають проаналізувати весь європейський ринок і його тенденції та запропонувати концепції щодо подальшої найбільш ефективної форми використання газосховищ України.

Про майно сервісних служб узагалі мовчу. Кабміном було створено комісію (до складу якої входжу), яка, серед іншого, вивчить факт "втрати" частини майна, що призвело до затягування реалізації реформи. Обов'язково проінформую громадськість про результати розслідування.

Цікаво також, чому державний холдинг — НАК "Нафтогаз України" — розпочинає діяти врозріз із давно погодженим і затвердженим планом відокремлення ГТС і транспортування газу буквально за кілька кроків до його реалізації?

Чому лише зараз оприлюднено ініціативу щодо необхідності рухатися за польським шляхом відокремлення "Укртрансгазу" від "Нафтогазу" (див. HYPERLINK "http://dt.ua/" "_blank" DT.UA №36, "Камінь спотикання — ГТС": HYPERLINK "https://zn.ua/energy_market/kamen-pretknoveniya-gts-261498_.html" "_blank" https://zn.ua/energy_market/kamen-pretknoveniya-gts-261498_.html)?

Чому ніхто попередньо не обговорив і не погодив цього варіанта з основними стейкхолдерами, хоча б із засновником "Нафтогазу" — Кабінетом міністрів?

Нагадаю, ця нова модель розподілу функцій суперечить плану реформи, який був узгоджений з Європейською комісією, міжнародними фінансовими організаціями і, власне, самим секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Тепер по суті нової моделі, про яку уряд і парламентарі дізналися у деталях зі ЗМІ. Отже, було створено філію у складі діючого оператора газотранспортної системи — компанії "Укртрансгаз", яка здійснюватиме функції диспетчерського управління та балансування.

У цьому контексті логічним є запитання: в чому реформа? Де тут "відокремлення діяльності оператора ГТС від "Нафтогазу", якщо зберігається фактична залежність (адміністративна, операційна та фінансова) від головного офісу "Нафтогазу", який контролює весь ланцюжок: upstream, midstream та downstream.

Як на мене, це, навпаки, схоже на цементування монополіста ("Нафтогазу") і затягування відокремлення ГТС. Хоча, враховуючи, що до 80% прибутку "Нафтогазу" приносить ГТС ("Укртрансгаз"), то навіщо НАКу анбандлінг?

Я ще раз пропоную "Нафтогазу України" та Міненерговугільпрому припинити перетягування ковдри та за медіації профільного парламентського комітету (якщо вже інакше не складається) домовитися про оперативні кроки із завершення відокремлення ГТС від НАКу. Не в інтересах конкретних зацікавлених осіб, а задля успішного втілення реформи ринку газу — в інтересах народу України.