Гарантована чи ринкова? Вибираючи ціну на газ, не припустіться помилки!

На перший квартал 2020-го українцям надають можливість вибрати, за якою ціною вони купуватимуть газ. І цей вибір для багатьох проблематичний, адже колись вирішували за них.

Чим відрізняється пропонована "Нафтогазом" гарантована ціна на газ для домогосподарств від попередньої, регульованої Кабміном? Які ризики вибору гарантованої й ринкової цін? Спробуємо розібратися.

Із прийняттям Закону "Про ринок природного газу" у 2015 р. ринкові ціни діяли для промислового сегмента. Держава зобов'язувала НАК "Нафтогаз України" гарантувати поставки газу населенню за цінами, значно нижчими за ринкові. Кабмін (а не НКРЕКП) регулював ціни, покладаючи на "Нафтогаз" спецобов'язки — ПСО (PSO, public service obligations). Тож на ринку газу були як мінімум дві різні ціни на той самий газ. Існують вони й сьогодні.

При цьому, підписуючи Меморандум про співробітництво з МВФ, український уряд зобов'язувався відпустити ціни для всіх категорій споживачів. Але багато громадян реально не могли оплачувати газ за такими цінами. Для них уряд запропонував систему субсидій. Однак ця система часто призводила до того, що субсидії одержували зовсім не ті, хто їх потребував. Тепер влада намагається провести верифікацію (перевірку, звіряння даних) одержувачів субсидій. Найдивніше, що бояться її саме ті, хто має право на субсидію... Дві мої сусідки поважного віку максимально заощаджують на всьому — електроенергії, газі, воді. Але з різних причин субсидії вони не отримують.

До того ж ринок, і газовий у тому числі, не статичний. Механізми, що працювали три роки тому, сьогодні себе не виправдовують. Яскравий приклад: ціни на ринку газу нещодавно були нижчими, ніж регульовані урядом. Тому Кабміну ще Гройсмана довелося додатково вносити поправку про те, що ціни за спецобов'язками не можуть бути нижчими від ринкових.

Гарантована чи ринкова? І хто гарант?

27 листопада ц.р. уряд прийняв рішення, що населення може вибрати гарантовану (по суті застраховану державою й "Нафтогазом") чи ринкову ціну на газ у першому кварталі 2020-го. 10 грудня "Нафтогаз України" уточнив його деталі (про них трохи нижче).

Незважаючи на те, що в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено понад 21 млрд кубометрів раніше закупленого газу, і навіть на порівняно теплу для цього часу погоду (а це означає, що газу використовується менше, ніж зазвичай у такий період), немає гарантії, що з "Газпромом" уже новий оператор газотранспортної системи (ГТС) України укладе контракт на транспортування газу в Європу. Хоча 12 грудня в телеефірі "1+1" керівник Міненергоекології Олексій Оржель висловив упевненість, що контракт на транзит російського газу буде укладено, проте в деталі особливо не вдавався.

Сьогодні гроші, завтра газ

Підпишуть чи ні транзитний контракт з "Газпромом" хоча б на наступний рік і на яких умовах, не мало б особливого значення для нас, якби це не впливало на тиск у ГТС, яка не лише транспортує газ у країни ЄС, але й здійснює поставки по Україні. Відповідно, операторові ГТС — за відсутності транзиту або його мінімумі — доведеться підтримувати необхідний тиск, більше використовуючи свій резервний газ. Це перший момент.

Другий важливий нюанс. У разі відсутності транзиту реверсні потужності будуть максимально завантажені, і Україна може зіштовхнутися з проблемою одержання реверсного газу. Попри те, що "Нафтогаз" залізно законтрактував 1 млрд кубометрів газу на січень—березень 2020-го.

Третій нюанс. Якщо навіть погода буде порівняно теплою, на кінець лютого або в березні оператору ГТС України все одно знадобиться газ, тому що навіть максимально закачаний обсяг за зимовий період "схудне". Тобто українським трейдерам, включаючи "Нафтогаз", доведеться виходити на європейський ринок і закуповувати газ не на місяць-два наперед, як це традиційно робиться в період закачування газу в ПСГ (форвардні контракти) за більш низькими цінами. Платити доведеться відразу максимальну ціну ринку, тому що короткострокові контракти (спотові), як правило, значно, якщо не в рази, дорожчі за закупівлі на майбутні періоди.

У чому вигода "Нафтогазу" від гарантованих цін? Він зможе планувати свою роботу. Не закуповувати газу більше, ніж потрібно. Не витрачати зайвих грошей акціонерів. Або навіть заробити, продавши вигідно надлишки газу, накопиченого в ПСГ. Якщо, звісно, вийде й буде що продавати. Але закуплений газ, що зберігається в ПСГ, — це відволікання коштів, кредити. Іноді краще продати, щоб купити. Питання в ціні й у часі.

Голова "Газового дивізіону" "Нафтогазу" Андрій Фаворов зазначив: "Усе одно йдеться про один продукт і про одну ціну, оскільки, перебуваючи в листопаді, ми купуємо грудень, а в грудні — купуємо січень. По суті це ціна на місяць наперед, але газ, як і будь-який інший товар, має форвардні криві. Є спотова ціна з негайною поставкою: сьогодні газ — сьогодні гроші. Далі йде за форвардом: я тобі плачу сьогодні, а ти мені газ поставляєш у січні, лютому і т.ін. Ці криві, за якими можна ліквідно торгувати, доходять до трьох років наперед. Це біржі NCG (Німеччина) і TTF (Нідерланди), де велика кількість учасників і велика кількість ліквідності".

Для споживачів гарантована ціна в першому кварталі 2020-го — це свого роду страховка безпроблемно й у теплі (тобто за наявності газового ресурсу) пережити зиму. (Проблеми підприємств теплокомунальної енергетики й діряві теплокомунікації — це інша, хоча й взаємозалежна тема.)

З іншого боку, перехід на ринкові ціни може виявитися більш вигідним для споживачів. Якщо не вдарять люті морози, на ринку газу ціни будуть мінімум стабільні або навіть у якийсь період знижуватимуться. По-перше, європейські ПСГ майже на 98% заповнені газом, переважно російським. По-друге, європейці розраховують на поставки LNG не лише традиційно з Алжиру, а навіть з Катару й США. У цьому разі ціни можуть значно знизитися: трейдери й власники надлишків газу почнуть, образно кажучи, скидати баласт, тобто продавати надлишки ресурсу.

Це ми, споживачі-покупці, переважно дивимося на лічильник і платіжку. Насправді на ринку газу діють жорсткі правила, і їх порушення спричиняє фінансове покарання. Втім, за бажання розібратися можна. Розрахунок на те, що ніхто не напружуватиметься?

Та щоб зважитися на "ринкову гру", потрібно усвідомлювати існуючі ризики й уважно стежити за ціновою динамікою на біржах і цінами газопостачальників. І, напевно, для цього треба ще бути трішечки авантюристом. Хоча, повторюся, виграш може бути того вартий. Більшості співгромадян, не обтяжених знанням ринкових і біржових правил, зважитися на це складно. Тому ризикну припустити, що, навіть лаючи "Нафтогаз", вони все одно здебільшого залишаться його клієнтами, тобто зроблять свій вибір на користь гарантованої ціни. І це будуть не сотні, а швидше за все, мільйони громадян.

Натомість тим, хто готовий зіграти в "газову" рулетку, слід поквапитися й бажано до 19 грудня встигнути відмовитися від гарантованої ціни на перший квартал 2020 р. Не встигнете — автоматично одержуватимете гарантовану ціну. Програєте чи ні, сьогодні не зможе чітко сказати ніхто. Але те, що "Нафтогаз", пропонуючи такий вибір, і сам підстраховується, це точно.

Що примітно, то це чутки, що ринкова ціна на газ із 1 січня 2020 р. може збільшитися майже до 13 тис. грн за тисячу кубометрів, якщо не підпишуть транзитного контракту з "Газпромом". Порівняно з 8 тис. грн гарантованої ціни від "Нафтогазу" — вражає.

Хоча дуже схоже, що в такий спосіб громадян "переконують" погодитися на гарантовану "Нафтогазом" ціну. Однак, повторюся, сьогодні ніхто не може аргументовано оцінити, на яку ціну громадянам вигідніше погоджуватися. Хіба що кажуть, що на стрибках цін до 10–14 млрд грн (близько 12%) може заробити "Нафтогаз".

Хоча ще влітку, коли ціни на газ були максимально можливими, "Нафтогаз" пропонував громадянам купувати паливо, приєднавшись до послуги "газовий запас". З допомогою такого інструменту НАК пропонувала українцям захиститися від можливого зростання цін: купите влітку газ за ціною 5,9 грн за тисячу кубометрів на зиму з урахуванням ПДВ (за літніми цінами), а скористатися ним можете, коли буде необхідно. Це ціна без урахування вартості доставки газу безпосередньо споживачам і газорозподілу. Місцева влада могла й може змінити ціни газу на користь громадян. Щоправда, далеко не всім громадам це по кишені. Ті, хто скористався цією пропозицією, у принципі можуть дозволити собі перейти на ринкові ціни.

Гарантована ціна

Як сказано вище, згідно з міжнародними зобов'язаннями України з лібералізації газового ринку "Нафтогаз" сформував кілька ринкових цінових пропозицій для споживачів, які мають право купити газ на пільгових умовах (ПСО). Окрім звичайної щомісячної ціни, що змінюється з урахуванням поточної ринкової ситуації, НАК пропонує також гарантовану квартальну ціну, яка діятиме з 1 січня 2020-го до кінця опалювального сезону.

Формально гарантована ціна становитиме 5,5 тис. грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Ця пропозиція дасть можливість захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в першому кварталі 2020 р.

У НАКу наголошують, що запропонована гарантована ціна на 12% нижча від регульованої ціни, за якою вона продавала газ захищеним споживачам у січні—квітні 2019 р. Тоді оптова ціна для споживачів у рамках ПСО становила 6236 грн за тисячу кубометрів.

Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ становитиме від 7,2 до 7,8 грн/кубометр. І ця ціна — результат не політдомовленостей, запевняють у НАКу, а аналітики котирувань на одній із найбільших європейських газових бірж, і зафіксована вона на рівні фактичних форвардних контрактів з поставкою в січні—березні 2020 р., укладених "Нафтогазом".

Гарантована ціна діятиме для поставки газу як побутовим споживачам, так і виробникам теплової енергії (ТКЕ), що допоможе уникнути різкого збільшення вартості тепла й гарячої води.

З 1 січня 2020 р. і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства й виробники тепла автоматично одержуватимуть газ за гарантованою ціною. Для цього від споживачів не знадобляться будь-які дії, підписання додаткових угод або внесення передоплати.

Ринкова ціна

Ця ціна може як зрости, так і знизитися залежно від результатів переговорів з "Газпромом", погоди, ринкової ситуації та інших чинників.

Будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни й вибрати щомісячну ринкову ціну. У цьому разі з 10 по 24 грудня таким споживачам необхідно звернутися до своїх регіональних збутових компаній, які запропонують алгоритм відмови від гарантованої ціни, найзручніший клієнтові. Після 24 грудня споживачі, які виберуть щомісячну ціну, не зможуть скористатися гарантованою ціною. Тож краще поквапитися.

За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 р. Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. З 1 травня 2020-го Україна зобов'язалася повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Тож думайте самі, вирішуйте самі — мати (газ) чи не мати.