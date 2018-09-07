Фальстарт великої української приватизації?

Надія вмирає останньою.

Народна мудрість

Чи насправді велика приватизація в Україні стартувала, чи ми є свідками чергового прикрого фальстарту? Чого добиваються своїми судовими заявами учасники конкурсів з відбору радників для підготовки перлин держави до приватизвції — зриву великої приватизації чи гарантування її проведення на засадах прозорості та законності? Які можливі шляхи виходу з ситуації, і як вона може вплинути на подальшу долю великої приватизації в Україні?

Дещо непомітно, зважаючи на літні відпустки, 30–31 липня 2018 р. стартувала довгоочікувана велика українська приватизація. Вперше в історії імплементації нового Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018 № 2269-19 (далі — Закон) Фондом державного майна України були проведені конкурси із відбору радників для підготовки до продажу об'єктів великої приватизації в Україні.

Починалося все добре…

Конкурси проводились на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 10.05.2018 р. №358-р. Конкретна процедура їх проведення встановлена Порядком залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2016 р. №878 (далі — Порядок) та Положенням про Конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду від 29.03.2018 №458 (далі — Положення). Конкурсна комісія у складі 5 осіб затверджується наказом Фонду (далі — Конкурсна комісія).

Відповідно до Порядку, Конкурси проходили у два етапи. До другого етапу було запрошено зокрема три компанії, що входять до міжнародної мережі Grant Thornton International, яка представлена в більш ніж 130 країнах світу та має річний оборот понад 5 млрд дол. США, а саме: RIA GRANT THORNTON S.P.A. (Італія) — у конкурс з відбору радника для ПАТ "Одеський припортовий завод"; "Грант Торнтон Консалтинг ДОО Скоп'є" (Македонія) — у конкурс з відбору радника для ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; ТОВ "Грант Торнтон" (Україна) — в конкурси з відбору радників для ПрАТ "Індар", ДП "Завод "Електроважмаш", ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська".

Переможцями конкурсів, згідно з заявами голови Конкурсної комісії п.Трубарова (в. о. голови Фонду) у соціальній мережі Facebook від 30 липня та 3 серпня 2018 р., стали: компанія "Конкорд Консалтинг" — щодо приватизації підприємств ПрАТ "Індар", "Президент Готель" та ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"; компанія Pericles Global Advisory LLC — щодо приватизаціі Одеського припортового заводу; компанія "BDO корпоративні фінанси" — щодо приватизації ПАТ "Обєднана гірничо-хімічна компанія" та компанія "KPMG Україна" — щодо приватизації ДП "Завод "Електроважмаш". 3 вересня п. Трубаров також повідомив через Facebook про підписання всіх договорів з інвестиційними радниками першого пулу підприємств. Безперечно, головним сюрпризом за результатами перших Конкурсів стала несподівана перемога аж у трьох приватизаційних лотах компанії "Конкорд Консалтинг", яка не є міжнародною за своєю суттю.

Продовжується в суді...

4 вересня компанії "Грант Торнтон" публічно заявили про допущенні при проведенні конкурсів правопорушення та про звернення ТОВ "Грант Торнтон" до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративними позовами до Фонду державного майна України, в яких просить визнати недійсними результати конкурсів з відбору радників з приватизації для ДП "Завод "Елетроважмаш", ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" та ПрАТ "Індар".

28 серпня 2018 р. Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв відповідні ухвали про прийняття позовних заяв до розгляду та відкриття проваджень у справах стосовно двох із зазначених вище об'єктів великої приватизації. У заяві також йдеться про те, що ще один учасник оскаржив у Київському окружному суді результати конкурсів з відбору радників для ПАТ "Одеський припортовий завод" та ПАТ "Об'єднана гірничо- хімічна компанія".

Своєю чергою, 5 вересня Фонд держмайна (ФДМУ) розмістив на своєму сайті заяву, в якій "вимагає від "Грант Торнтон" (Україна) спростувати інформацію щодо порушень в ході роботи Комісії з відбору радників".

Що вимагає спростувати Фонд держмайна і чому безпідставно?

По-перше, і це головне: з огляду на вищезазначене, "Грант Торнтон" не збирається виконувати вимогу Фонду держмайна та спростовувати поширену від свого імені інформацію щодо правопорушень, які відбулися 30 та 31 липня під час роботи Комісії. Нас не лякає намір Фонду звернутися до суду про захист честі, гідності та ділової репутації у разі відсутності спростування з вашого боку! Навпаки, як зазначалося вище, ми вже звернулися до суду для захисту наших законних прав і маємо надію, що справедливий суд дослухається до наших аргументів при розгляді справи.

Ми також детально поінформували про можливі правопорушення при визначенні переможців конкурсів уряд України та Спеціальну комісію Верховної Ради з питань приватизації, запропонувавши їм провести всебічне оперативне розслідування наданих нами фактів та у разі їх підтвердження скасувати результати других етапів конкурсів.

Іншими словами, ми є свідками, скоріш, прикрого фальстарту, ніж успішного запуску великої приватизації в Україні. Але можливість запобігти прикрому фальстарту все ще існує. Для цього всі важелі має уряд України, спеціальна парламентська комісія, українські судові та правоохоронні органи.

По-друге, "Грант Торнтон" розглядає сам факт оприлюднення Фондом держмайна "жорстокої" заяви певним позитивом. Це надає порушеним у нашому звернені питанням значного публічного виміру, що вочевидь сприятиме знаходженню конструктивних відповідей на них.

Головне, що це відкриває шлях до широкої відкритої суспільної дискусії про те, як гарантувати реалізацію великої приватизації в Україні на засадах законності, прозорості та чесної конкурентності. Сподіваємося, що в ній візьмуть участь й інші учасники конкурсів.

По-третє, "Грант Торнтон" категорично не поділяє позицію Фонду про те, що "свідомо неправдиві" заяви шкодять процесу приватизації та заважають приходу інвесторів. Кожну з наших заяв ми підтверджуємо конкретними доказовими фактами і закликаємо Фонд спростовувати самі факти, а не обмежуватися загальними звинуваченнями.

"Грант Торнтон" не є супротивником великої приватизації в Україні і не має жодних намірів її загальмувати. Але ми переконані, що на її старті тільки рішуче усунення правопорушень, про які йдеться в нашому зверненні, дозволить встановити довіру стратегічних інвесторів до проведення конкурсів з відбору радників і відповідно підвищити інвестиційну привабливість об'єктів великої приватизації. Тільки це гарантуватиме, що велика українська приватизація пройде у виключно ринкових умовах: буде прозорою та відкритою, а не контрольованою і в інтересах окремих осіб, що істотно зменшуватиме надходження від приватизації до державного бюджету України.

Загалом стратегічна мета заяви "Грант Торнтон — домогтися того, щоб перші кроки на шляху великої приватизації в Україні, а саме — вибір радників, відбувалися законно і прозоро у конкурентний, відкритий та справедливий спосіб, як це зазначено у чинному законодавстві України та заявах прем'єр-міністра України пана Гройсмана. Переконані, що цього ж від нас очікують міжнародні стратегічні та портфельні інвестори, міжнародні фінансові інституції, передусім МВФ та Світовий банк.

По-четверте, ФДМУ особливо наголошує на тому, що "в учасників конкурсу під час роботи Комісії як на першому, так і на другому етапі відбору жодних зауважень не було. Зокрема і в "Грант Торнтон", який звинуватив Фонд вже після оприлюднення результатів конкурсного відбору".

Це твердження не відповідає дійсності, оскільки 31 липня під час розгляду Комісією конкурсної пропозиції ТОВ "Грант Торнтон" щодо приватизації ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" мною було заявлено про незрозумілі підходи до обчислення балів для визначення переможців, які застосовувала Комісія на попередньому засіданні. Саме тому було оголошено про бажання нашої компанії отримати всі протоколи її засідань. Остання вимога викликала певний супротив членів Конкурсної комісії, але ми обгрунтували її посиланнями на відповідні статті Порядку і врешті отримали ці протоколи .

Перелік незаконних дій, допущених Конкурсною комісією

Готуючись до великої приватизації, Україна значно оновила своє законодавство, наблизивши його до найкращих європейських та світових практик. При цьому відчутного оптимізму в тому, що цього разу українське законодавство буде належним чином імплементовано, і приватизація пройде успішно, надав виступ Володимира Гройсмана на засіданні уряду України 10 травня 2018 р., в якому він пообіцяв покінчити із тіньовою приватизацією та практикою "прихватизації" 90-х років, зокрема шляхом залучення до процесів приватизації висококваліфікованих радників зі світовим ім'ям. Саме цей виступ надихнув команду "Грант Торнтон" взяти участь у стартових конкурсах.

Частина 2 ст. 2 Закону зобов'язує здійснювати приватизацію на основі законності, відкритості та прозорості. Конкретизуючи ці вимоги Закону щодо порядку відбору радників з підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації, частина 2 ст. 19 Закону чітко встановлює, що конкурсний відбір радників здійснюється з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості.

Усупереч цим імперативним вимогам Закону, Конкурсна комісія, фактично в закритому режимі (за "старими" правилами гри) провела конкурси з відбору та обрала їх переможців за відсутності учасників.

Конкурсною комісією під час проведення другого етапу конкурсів були порушені практично всі вимоги пункту 23 Порядку. Зокрема: 1) не були розпечатані у присутності учасників усіх конкурсів конверти з конкурсними пропозиціями, тобто публічно не були зафіксовані їх цінові пропозиції та строки надання послуг; 2) не була визначена у присутності учасників відповідність конкурсних пропозицій чинним законодавчим вимогам та не обрані найкращі конкурсні пропозиції шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 Порядку; 3) не було обрано у присутності учасників конкурсів переможців цих конкурсів.

Припустимо уявити, що бюрократ від приватизації, який звик працювати за старими правилами гри, може і погодитися з тим, що певні дрібні порушення п. 23 могли й мати місце. Але хіба ж це міняє суть демократичного та одноголосного, як це видно із протоколів, затвердження переможців всіх шести конкурсів ?! Як у старі добрі часи. Словом, головне — зміст одноголосно прийнятих рішень, а не процедура їх прийняття.

Однак найкращі міжнародні практики прийняття законних, ефективних та некорупційних рішень саме і вимагають неухильного дотримання встановленої законом процедури. Міжнародний та український досвід свідчать, що дії посадових осіб усупереч законній процедурі створюють умови для можливого маніпулювання фактами, документами, критеріями, а в нашому випадку ставлять під законний сумнів процес підрахунку балів при визначенні можливих переможців конкурсів.

Щодо конкретних фактів упереджених та несправедливих дій Конкурсної комісії

Фонд держмайна дещо із запізненням, але все ж надіслав копії відповідних протоколів. Після їх ретельного вивчення та змістовного аналізу були встановлені конкретні приклади упередженого й несправедливого обчислення балів, допущеного Конкурсною комісією щодо конкурсних пропозицій компаній "Грант Торнтон". Це порушило принципи справедливої конкурентності та не дозволило цим компаніям посісти перші місця у низці конкурсних номінацій.

Приклад № 1. Відбір радника з приватизації акцій ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (протокол засідання комісії від 31 серпня 2018 р.). Згідно з додатком 1 до протоколу кількість балів, яку набрав "Грант Торнтон" (Македонія), дорівнює 35 балів, а переможець цього конкурсу — ТОВ "БДО корпоративні фінанси" відповідно набрало 37 балів.

Водночас за четвертим критерієм "Ефективність запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівень матеріально-технічного забезпечення та організації проекту" у графі "Документально підтверджена наявність матеріально-технічних ресурсів у достатньому обсязі для забезпечення надання послуг радника відповідно до вимог цього Порядку",Конкурсна комісія виставляє "Грант Торнтон" (Македонія) — 0 балів.

При цьому за аналогічним критерієм у тій же самій графі Конкурсна комісія у конкурсах на приватизацію ПАТ "Одеський припортовий завод" виставляє "Грант Торнтон" (Італія) — 2 бали; у конкурсі щодо ПрАТ "Індар" та ДП "Завод "Електроважмаш" виставляє "Грант Торнтон" (Україна) по 2 бали відповідно.

Варто зазначити, що всі тексти у відповідних розділах конкурсних документів, які були надані на розгляд Конкурсної комісії для експертної оцінки учасниками-компаніями "Грант Торнтон" є абсолютно ідентичні та у всіх п'яти випадках йдеться про матеріально-технічну базу "Грант Торнтон" (Україна), розташовану в Києві.

Таким чином, через очевидну помилку Конкурсна комісія незаконно та несправедливо позбавила за вищезгаданим критерієм компанію "Грант Торнтон" (Македонія) 2 балів і тим самим позбавила її можливості розділити перше місце у конкурсі з відбору радника з приватизації акцій ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" разом з ТОВ "БДО корпоративні фінанси". У такому разі п.31 Порядку передбачає, що уряд України визначає радника з переможців конкурсу за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

Приклад № 2. Відбір радника з приватизації ДП "Завод "Електроважмаш" (протокол засідання комісії від 31 серпня 2018 р.).

Згідно з додатком 2 до протоколу кількість балів, яку набрав "Грант Торнтон" (Україна), дорівнює 35 балів, а переможець конкурсу ТОВ "КПМГ" відповідно набрало 37 балів.

Водночас за четвертим критерієм "Ефективність запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівень матеріально-технічного забезпечення та організації проекту" у графі "Документально підтверджена наявність власної методики підготовки до продажу об'єкта приватизації" Конкурсна комісія виставляє "Грант Торнтон" (Україна) — 0 балів.

При цьому за аналогічним критерієм у тій же самій графі Конкурсна комісія у конкурсах на приватизацію ПрАТ "Індар" та ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" виставляє "Грант Торнтон" (Україна) по 2 бали відповідно; щодо консультування з продажу пакета акцій ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" виставляє "Грант Торнтон" (Македонія) 2 бали.

Слід зазначити, що всі тексти у відповідних розділах підтвердних документів, які були надані на розгляд Конкурсної комісії для експертної оцінки компаніями "Грант Торнтон", є абсолютно ідентичні.

При цьому цілком очевидно, що методика підготовки до продажу різних об'єктів приватизації є за визначенням однотипною та в нашому випадку визначається стандартами, які діють у міжнародній мережі "Грант Торнтон".

Отже, через очевидну помилку Конкурсна комісія незаконно та несправедливо позбавила за вищезгаданим критерієм компанію "Грант Торнтон" (Україна) 2 балів і тим самим позбавила можливості розділити перше місце разом з ТОВ "КПМГ" у конкурсі з відбору радника з приватизації ДП "Завод "Електроважмаш". Як уже зазначалося, у такому разі уряд України визначає радника з переможців конкурсу за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

Приклад 3. Відбір радника з приватизації акцій ПрАТ "Індар" (протокол засідання комісії від 30 серпня 2018 р.). Згідно з додатком 3 до протоколу кількість балів, яку набрав "Грант Торнтон" (Україна) дорівнює 31 бал, а переможець конкурсу ТОВ "Конкорд консалтинг" відповідно набрало 34 бали.

А) За першим критерієм "наявність досвіду у претендента у виконанні аналогічних завдань" у графі "Документальне підтвердження надання консультацій у сфері приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об'єктів державної власност"і, Конкурсна комісія виставляє "Грант Торнтон" (Україна) 0 балів.

Водночас за аналогічним критерієм у тій же самій графі Конкурсна комісія у конкурсі на приватизацію пакета акцій ПАТ "Одеський припортовий завод" виставляє "Грант Торнтон" (Італія) 2 бали.

Б) За другим критерієм "наявність в учасника конкурсу представництва та можливості залучення інших консультантів" у графі "Наявність договірних відносин з експертами, консультантами, які мають досвід надання консультацій та забезпечення успішного укладення угод у сфері діяльності підприємства або надання на договірній основі консультацій (послуг радника) у сфері приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж державної власності", Конкурсна комісія виставляє "Грант Торнтон" (Україна) — 0 балів.

За аналогічним критерієм у тій же самій графі Конкурсна комісія у конкурсі на приватизацію та продаж пакета акцій ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" виставляє "Грант Торнтон" (Македонія) — 2 бали; державних підприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська" та "Завод "Електроважмаш" — виставляє "Грант Торнтон" (Україна) по 2 бали відповідно.

Крім того, у підпункті 5 пункту 2 розділу 5 Підтвердних документів "Грант Торнтон" (Україна) є прямі посилання на необхідний досвід експертів та консультантів, а саме надання аудиторських та юридичних послуг підприємствам, зокрема фармацевтичної галузі.

В) За четвертим критерієм "Ефективність запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівень матеріально-технічного забезпечення та організації проекту" у графі "Документально підтверджена наявність власної стратегії продажу об'єкта приватизації" Конкурсна комісія виставляє "Грант Торнтон" (Україна) — 0 балів.

Тим часом за аналогічним критерієм у тій же самій графі Конкурсна комісія у конкурсі на приватизацію та продаж пакета акцій ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" виставляє "Грант Торнтон" (Македонія) — 2 бали; державного підприємства та "Завод "Електроважмаш" виставляє "Грант Торнтон" (Україна) по 2 бали відповідно.

Слід зазначити, що частина текстів у відповідних чотирьох розділах Підтвердних документів, які стосуються стратегії приватизації та які були надані на розгляд Конкурсної комісії для експертної оцінки учасниками-компаніями "Грант Торнтон", є практично ідентичні.

Така ідентичність не випадкова, оскільки успішний практичний досвід команди фахівців компаній "Грант Торнтон" у галузі приватизації показав, що більш деталізована стратегія приватизації конкретного підприємства має бути прописана лише після його всебічної діагностики, аудиту та оцінки.

Саме через це керівником команди, яка повинна була визначити конкретну стратегію приватизації ПрАТ "Індар", було обрано керуючого директора "Грант Торнтон" (Угорщина) з більш ніж 20-річним досвідом у галузі приватизації та злиттях/поглинаннях на фармацевтичних європейських ринках.

Зокрема він був радником у проекті продажу контрольного пакета акцій Угорської фармацевтичної компанії Human Oltóanyag стратегічному інвестору — групі фармацевтичних компаній TEVA Group; надавав у складі команди Nomura CF консультаційні послуги компанії Albany Molecular щодо придбання Comgenex — провідної угорської молекулярно-діагностичної компанії; був консультантом Державного агентства приватизації Угорщини з питань приватизації та придбання компанії Chinoin Pharma (1993—1994 рр.) компанією Bank Austria GiroCredit Securities.

Тим часом Конкурсна комісія у двох аналогічних випадках надає компаніям "Грант Торнтон" по 2 бали, а у випадку з ПрАТ "Індар", не беручи до уваги надзвичайно високу професійну спеціалізацію у фармацевтичній галузі залучених радників та експертів, надає "Грант Торнтон" (Україна) нуль балів.

Одже, через очевидну помилку чи свідому маніпуляцію Конкурсна комісія незаконно та несправедливо позбавила за трьома вищезгаданими критеріями компанію "Грант Торнтон" (Україна) загалом 6 балів.

Згідно з додатком 3 до Протоколу кількість балів, яку набрав "Грант Торнтон" (Україна) дорівнює 31 бал, а переможець конкурсу ТОВ "Конкорд консалтинг" відповідно набрав 34 бали. У разі справедливої експертної оцінки конкурсної пропозиції компанії кількість набраних балів "Грант Торнтон" (Україна) мала становити 37.

Зважаючи на загальну суму позбавлених балів, Конкурсна комісія тим самим очевидно незаконно і несправедливо позбавила можливості "Грант Торнтон" (Україна) посісти перше місце у конкурсі з відбору радника з приватизації акцій ПрАТ "Індар".

Звертаю особливу увагу, що у випадку з ПрАТ "Індар" дії комісії можуть завдати державі Україна значну матеріальну шкоду, з огляду на той факт, що цінова пропозиція, як видно з протоколу, запропонована ТОВ "Грант Торнтон", як у фіксованій, так і у змінній частинах винагороди є меншою, ніж відповідна цінова пропозиція ТОВ "Конкорд Консалтинг".

Наведені приклади очевидно демонструють несвідомі чи свідомі грубі помилки, допущені Конкурсною комісією при обчисленні балів компаніям "Грант Торнтон", наслідком яких стали упереджене і несправедливе визначення переможців на конкурсах з обрання радників з приватизації ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПрАТ "Індар" та ДП "Завод "Електроважмаш".

Свідомі чи несвідомі помилки Конкурсної комісії, на наш погляд, вочевидь порушують засади законності, конкурентності, рівноправності, прозорості, гласності та у разі прийняття урядом України пропозицій Фонду щодо переможців відповідних конкурсів можуть призвести до значних матеріальних і репутаційних втрат для України.

Завод "Електроважмаш"

Замість епілогу, або Як повинна працювати Конкурсна комісія?

Своє перше засідання Конкурсна комісія розпочинає у відкритому режимі, запрошує всіх учасників конкурсу. Разом з ними у засіданні, за бажанням, можуть брати участь представники українського парламенту, правоохоронних та антикорупційних органів (їм стане на користь), відповідних міжнародних та громадських організацій, зацікавлених міжнародних партнерів та засобів масової інформації.

В їх присутності голова Конкурсної комісії повідомляє про склад, відрекомендовує всіх інших посадових осіб, присутніх на її засіданні, оголошує про всіх учасників конкурсу, які пройшли до другого етапу, та розпечатує конверти з їхніми конкурсними пропозиціями, публічно заносить до протоколу їхні цінові пропозиції та строки надання послуг.

Надалі робота Комісії може проходити в більш обмеженому складі, але за обов'язкової участі всіх учасників конкурсу. В їх присутності Комісія встановлює відповідність конкурсних пропозицій учасників законодавчим вимогам та обирає шляхом обчислення балів за критеріями, встановленими п. 5 зазначеного Порядку, переможця (переможців) конкурсу.

У присутності всіх зацікавлених осіб, які брали участь у відкритті конкурсу, Комісія оголошує переможця (переможців) конкурсу.

Протягом доби члени Конкурсної комісії підписують відповідний протокол засідання, який оперативно розміщується на сайті Фонду держмайна.

Далі Конкурсна комісія протягом 10 днів у робочому порядку будь—яку додаткову інформацію учасникам конкурсу за їхніми запитами.

На наш погляд, саме такий підхід Конкурсної комісії до розгляду конкурсних пропозицій найбільш відповідає букві та духу положень п.23 Порядку та максимально забезпечить імплементацію принципів відкритості, загальнодоступності, гласності і прозорості в поточну роботу Конкурсної комісії і викличе довіру з боку учасників, потенційних інвесторів, громадськості та міжнародних фінансових партнерів до результатів її рішень з обрання інвестиційних радників.

Більшість, напевно, скаже, що в нашій країні це неможливо, але віримо в креативну меншість та "камікадзе" в українському уряді. В тих, кому небайдуже, хто отримає і за яку ціну останні успадковані від радянських часів державні активи, створені руками українського народу.

Не знаю, як кому, а мені за Державу сумно!