Енергоринок: дитячі хвороби чи спроби повернути ручне керування?

Тим самим вона заявила про своє прагнення від'єднатися від енергосистеми РФ. Однак після нещодавніх так званих поправок ексспівробітника НКРЕКП та голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса багато хто звинуватив його в тому, що саме тому 2019-го імпорт електроенергії з РФ було відновлено. Хоча Герус публічно наполягав, що йшлося про імпорт електроенергії саме з Білорусі. Та й імпортувати могли й до його поправок.

Чи створить нам проблеми імпорт електроенергії з РФ при прагненні України до об'єднання з євроринком? І як це позначиться на вітчизняних споживачах і ринку?

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук зазначив, що Україна зобов'язалася імплементувати норми європейського законодавства, які сприяють розвитку конкуренції та забезпечують рівний для всіх доступ до ринку електроенергії. Це саме стосується й імпорту електроенергії. Крім того, за словами голови системного оператора, у нас виробництво електроенергії монополізоване окремими компаніями. І це справді створює проблеми.

Міністр енергетики та екології Оржель підкреслив: "Для нас пріоритетом є синхронізація української та європейської енергосистем. Великі ринки додають більше конкуренції".

Прес-служба Кабміну України

Чи стане на заваді синхронізації з енергоринком Європи імпорт із РФ?

Як зазначає голова енергооператора ("Укренерго") Всеволод Ковальчук, Україна як член Енергетичного співтовариства зобов'язана дотримуватись європейського законодавства у відносинах з іншими членами ЄС. Ні Росія, ні Білорусь не є членами Євросоюзу. Наші відносини з цими двома країнами регулюються національним законодавством, але за однаковими принципами. Якщо будуть рівні правила, то не буде жодних заперечень з точки зору євродиректив.

"Синхронізація дозволить зменшити наші певні технічні ризики, підвищити нашу незалежність від РФ, безпекову компоненту. Насправді ця залежність не менш критична, ніж газова. Тому що частоту і баланс потужності у нас підтримує Росія. І у нас були прецеденти кілька років тому, коли Росія не виконувала своїх зобов'язань.

Безпековий компонент вирішується технологічною синхронізацією. Але головний ефект дасть об'єднання ринків. Це наступний крок, який реалізується після синхронного об'єднання. Але для того, щоб об'єднати ринки, треба, щоб усе законодавство (правила ринку, кодекси, типові договори) ідеально відповідало європейському законодавству. Треба, щоб оператор системи передач (ОСП), якого створюють на базі "Укренерго", був сертифікований як незалежний оператор. Без цього ми не зможемо робити наступні кроки (до інтеграції). Але головне, наш ринок має відповідати повністю європейській моделі. Коли Україна декларує свою євроінтеграцію, то всі наші процедури мають відповідати європейським директивам", — додав В.Ковальчук.

Власне, зазначає голова "Укренерго", імпорт електроенергії з Росії став можливий ще з 1 липня 2019-го, коли вступив у силу Закон України "Про ринок електричної енергії". Останні зміни до цього закону лише спростили його — дозволили імпортувати не тільки на ринок на добу наперед (як було встановлено в законі від самого початку), але й за двосторонніми договорами.

Якщо якийсь орган влади в оперативному режимі прийматиме рішення щодо можливості імпорту електроенергії з якоїсь певної країни, це суперечитиме європейському законодавству про рівний доступ на ринку для всіх.

Початок імпорту електроенергії з Росії збігся в часі з кількома важливими факторами:

— аномально теплий листопад, через що рівень споживання електроенергії зараз значно нижчій, ніж в аналогійному періоді минулого року;

— ТЕЦ почали опалювальний сезон і, відповідно, збільшили генерацію електроенергії;

— частка СЕС і ВЕС в енергосистемі значно зростає у другій половині 2019 р., і цей фактор ускладнює балансування енергосистеми, але не суперечить чинному законодавству.

"Цієї осені в енергосистемі ми вперше відчули значний вплив генерації ВЕС і СЕС. У моменти максимальної генерації великі відновлювані джерела енергії мали до 2,5 тис. МВт одномоментної віддачі потужності в мережу. Це еквівалентно потужності двох великих і одного маленького блоків АЕС. При цьому ВДЕ у нас погано прогнозовані і водночас не несуть відповідальності за небаланси. Тому у них немає стимулів для точного прогнозування свого виробництва", — пояснив В.Ковальчук.

Крім того, планові обсяги купівлі-продажу електроенергії в листопаді були завищені, тобто було продано значно більше електроенергії, ніж фактично спожито. Це призвело до необхідності обмежувати велику кількість блоків теплової генерації. А коли було вичерпано всі пропозиції учасників ринку для балансування, — обмежувати генерацію великих ВЕС.

Саме у цей час, розповів В.Ковальчук, "Укренерго" як оператор системи передачі відчуло суттєвий політичний тиск. "В Україні є різні власники електростанцій — держава і приватні власники теплових електростанцій. Останні чомусь вважали, що "Укренерго" дискримінує одних проти інших і обмежує генерацію лише на певних блоках або робить це непропорційно. Але всі термінові обмеження енергоблоків ТЕС, які були зроблені для балансування енергосистеми, були пропорційними встановленій потужності того чи іншого об'єкта генерації, наскільки це було можливо в той чи інший день".

Чутливість енергооперування

5 листопада був критичний день, коли в "Укренерго" вперше запровадили короткочасні обмеження видачі потужності ВЕС. Це відбувалося перед четвертою та шостою ранку після того, як було використано всі наявні можливості для балансування енергосистеми з боку ТЕС, зменшено до мінімальної потужності кожну одиницю енергоблоків ТЕС, які залишалися в роботі. І при цьому все одно залишалося 400 МВт перевиробництва електроенергії. Таким чином, для балансування енергосистеми та забезпечення її операційної безпеки в "Укренерго" не залишалося інших інструментів, крім того, щоб або дати команду на розвантаження АЕС (але це потребувало багато часу), або короткостроково обмежити видачу потужності деяких ВЕС.

І відразу оператор отримав певні звинувачення через ЗМІ, що 5 листопада було обмежено ВЕС, щоб зберегти для імпортерів можливість імпортувати електроенергію і скомпрометувати в такий спосіб виробників на ВЕС. "Але ані наше законодавство, ані наші угоди про паралельну роботу і з країнами ЄС, і з Білоруссю та Росією не дозволяють нам в конкретний момент часу на наступну годину обмежувати імпортні або експортні операції, крім випадків, коли виводиться в аварійний ремонт генеруючий блок, лінія електропередачі або якесь інше обладнання", — пояснив Ковальчук.

"З країнами ЄС ми можемо скоригувати графіки імпорту/експорту за один день до фактичної поставки, а з РФ — за два дні. Тому 5 листопада "Укренерго" терміново прийняло рішення скоригувати графіки поставок з Білорусі на 6 листопада, і з РФ — на 7 листопада, щоб не порушувати умов наших договорів і не отримати можливих фінансових наслідків.

Після цього ми отримали зворотне звинувачення — що "Укренерго" обмежує імпорт, захищаючи великих виробників з ВДЕ в Україні, зменшуючи потенційну конкуренцію.

Ми акцентуємо увагу на тому, що "Укренерго" — оператор системи передачі, який не може виконувати політичні забаганки, якісь команди чи прохання політичних фігур або представників органів державної влади, і тим більше суб'єктів ринку.

Я під час своєї роботи неодноразово був змушений протидіяти тиску і спробам впливати на наші рішення, і жодного разу ми на це не пішли і в майбутньому також не будемо цього робити.

Але якщо системний оператор буде перебувати під постійним політичним тиском, тиском преси, ми не зможемо приймати необхідні рішення. У нас існує багато суб'єктів, серед яких є впливові економічно і політично особи, і вони не хочуть відмовлятися від своїх можливостей впливати, а ми їм відмовляємо", — зауважив голова "Укренерго".

Врешті-решт, усі мають усвідомити, що системний оператор повинен бути незалежним. Якщо в "Укренерго" думатимуть про політичні наслідки, або зберігатимуть генерацію на якихось окремих об'єктах, або підтримуватимуть імпорт на певному рівні, зважаючи на чиїсь бізнес-інтереси, і триматимуть для цього в енергосистемі резерви менші за нормативні, то у разі виникнення аварійної ситуації на якійсь з електростанцій у нас не буде резервів на завантаження та розвантаження енергоблоків. Тоді доведеться знеструмлювати значну кількість споживачів. І якщо зараз обмеження генерації, які були запроваджені, коштують великим бізнесам кілька десятків, максимум сотень тисяч євро, то наприклад обмеження на 100 МВт по споживанню зачепить близько 1 млн домогосподарств. І в "Укренерго" не вважають, що це є рівноцінним "обміном".

"Приборкування незговірливого"

"Кожен раз, коли ми стикаємося з тиском у публічній площині, виходить велика кількість замовних матеріалів. Останні місяці це був безпрецедентний тиск: сотні замовних публікацій на абсолютно різних сайтах на дуже схожі теми. Це почалося 22 червня. Напередодні, 15 червня, я отримав пропозицію піти у виконавчу владу і реалізовувати політику побудови незалежної енергетики.

НЕК "Укренерго" / Facebook

22 червня вперше отримав повідомлення від шантажистів по телефону та у телеграм-каналах. Надсилали файли з документів, де є мої особисті дані, інформацію, яка, на думку тих, хто звертався, є нібито компроматом проти мене. Мені запропонували "вирішити питання", інакше погрожували оприлюднити матеріали через ЗМІ. Тому я звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

Потім... на телеканалі блогера Анатолія Шарія вийшло два відеороліки, в яких демонструвалися ті самі матеріали, якими мене шантажували", — розповів. В.Ковальчук.

Насправді ж опубліковані документи — це матеріали перевірки "Укренерго" Міністерством енергетики та вугільної промисловості, проведеної у 2016 р. Через три місяці після цієї перевірки в "Укренерго" пройшла перевірка за той же період Держаудитслужби, яка не підтвердила жодного з порушень, які наведені в перевірці міністерства. Крім того, саме Міненерговугільпром не передало жодного нібито виявленого ними факту порушень ні до правоохоронних органів, ні до Держаудитслужби тощо.

"Тому я написав клопотання про проведення слідчих дій, надав правоохоронним органам усі матеріали, які надсилалися з метою шантажу", — підсумував голова "Укренерго".

Кого будуть "виштовхувати" ВДЕ? Як це вплине на гнучкість енергосистеми і синхронізацію?

Українська енергосистема є найменш гнучкою в Європі. Тому є кілька причин, серед них — конструктив ядерних блоків, на які в нашій енергосистемі припадає дуже велика частка.

Особливість радянських блоків у тому, що вони практично не можуть маневрувати, дуже повільно змінюють свою потужність. Тому нашу енергосистему не можна порівнювати з енергосистемою Франції, конструктив французьких атомних блоків інший і дає змогу більш гнучко змінювати потужність, і вони балансують в енергосистемі, як інші суб'єкти.

Коли говоримо про ВДЕ, дуже часто вказують на Німеччину (40% ВДЕ). У Німеччині відбулася заміна "зеленими" джерелами якраз атомної генерації. І велика кількість електростанцій у цій країні на природному газі додає гнучкості енергосистемі, щоб балансувати велику кількість ВДЕ. А Україна в останні роки намагається уникнути споживання природного газу для виробництва електроенергії.

Наша енергосистема, будучи негнучкою, практично не має нових інвестицій, окрім як у ВДЕ, бо тут потужні стимули — найвищий у Європі тариф! Ми вже цієї осені отримали більшу частку ВДЕ у загальному виробництві електроенергії, ніж наша енергосистема може самостійно збалансувати. У травні наступного року це вже призведе до можливих зупинок або атомних електростанцій, або ВДЕ (перш за все великих вітрових електростанцій).

Обидва сценарії негативні, оскільки призводять до зростання оптової ціни на електроенергію. Якщо ми зупинимо виробництво з ВДЕ, то, за нинішніми умовами, за невироблену електроенергію ВДЕ все одно доведеться платити гроші через тариф оператора, який прийняв рішення про обмеження генерації з ВДЕ.

Якщо обмежимо атомні електростанції, то в балансі буде більша частка дорогої енергії ВДЕ і менше дешевої атомної. Якщо "Укренерго" буде змушене приймати рішення щодо обмеження таких суб'єктів генерації , то це залежатиме від того, на який період це робитиметься. Якщо йтиметься про тижні, то це обмеження стосуватиметься атомної генерації, якщо це короткострокові обмеження в межах доби чи кількох діб, то це будуть зупинки виробників з ВДЕ.

То чи готуватися нам до частих відключень електроенергії, і чи винний у цьому ринок? На це болюче запитання голова "Укренерго" відповідає однозначно: "Ні, цього ніхто не очікує саме через запровадження ринку. Справа в тому, що якщо механізми саморегулювання відкритого ринку в якійсь ситуації не спрацюють, то відбудеться автоматичний "сброс настроек" і повернення до базових попередніх. Та й узагалі відкритий ринок — це перш за все про фінансові потоки і планування енергопоставок, а не про генератори та рубильники. Тож не варто переживати, для вимкнення електроенергії в системі були і залишаються інші причини, які ми намагаємось усунути".