Добове балансування газу: "приховані" можливості

Ми готові поховати те незначне, що дуже важко було досягнуто в реалізації Закону "Про ринок природного газу" — найбільш просунутої (за рахунок споживачів газу), якщо не єдиної реформи з 2014 року?

Ми за ринок чи ні? Так, ціни на газ зашкалюють, але з чогось і колись треба розпочинати. Однією з відповідей на ці запитання є готовність усіх учасників ринку газу до добового балансування газу. Точніше, їхня неготовність. Принаймні до вчорашнього дня.

Що таке "добове балансування газу" і чому це стосується кожного газоспоживача (фізичної особи)? Це означає, що при добовому обліку у своїх платіжках в ідеалі ви побачите точні дані, а не в цілому за місяць. І зможете вимагати уточнити їх, якщо вони не збігаються з вашими розрахунками. Хоча насамперед це сфера відносин між юридичними особами — учасниками ринку газу. По-перше, це безумовна норма закону. По-друге, без її виконання кожен з нас ризикує залишитися без газу, тому що нинішній оператор газотранспортної системи (ГТС) "Укртрансгаз" (УТГ) не може знайти (або навіть не шукає?) спільної мови з очевидно ненависними йому облгазами та газозбутовими компаніями, хоч би кому вони належали. Але поки що останні безпосередньо поставляють газ до кожної конфорки.

"Нафтогаз" і підконтрольний йому "Укртрансгаз", схоже, намагаються витіснити існуючі газорозподільні компанії, а насамперед газозбутові, з ринку та... зайняти цей сегмент. Останні намагаються утриматися на ринку газу. Усім є за що боротися. І нікому не нудно.

Та повернімося до добового балансування газу. Енергорегулятор — Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), —вніс потрібні "Укртрансгазу" зміни до Кодексу ГТС (газотранспортної системи), який сам же й затвердив, а також до Кодексу ГРС (газорозподільних систем). Кілька разів він переносив дату запровадження добового балансування. Чергова дата — 1 грудня, коли цей номер DT.UA уже вийде з друку.

Та що зміниться, якщо учасники ринку газу не готові до добового балансування та свідомо повідомили про це НКРЕКП. Як відреагує енергорегулятор та яке рішення прийме?

Добове балансування. "Укртрансгаз"

Залишу за дужками майже детективну історію про те, як "Укртрансгаз" закуповував, відмовлявся, знову закуповував і нині створює легітимну інформаційну (по суті, найсправжнісінька комерційна таємниця!) платформу, що працює в режимі ну майже реального часу. Сподіваюся, учасники цього захоплюючого процесу недовго мовчатимуть. Тим паче, що

22 листопада "Нафтогаз" заявив, що, "надаючи неповну та недостовірну інформацію в інформаційну платформу "Укртрансгазу", облгази ставлять під загрозу проведення опалювального сезону". Виходить, "Нафтогаз" знайшов крайніх?

Насправді ж поки оператор ГТС "Укртрансгаз" залежить від найбільшого трейдера ("Нафтогазу"), про справедливий та об'єктивний баланс говорити не доводиться. У них є прямий інтерес і можливість зводити баланс на користь одного учасника ринку газу. Не можу стверджувати, що саме так і відбувається, але така можливість існує. І про її реальність чимало кажуть оф-рекордс учасники ринку газу.

Цікаво, чи допустять нового менеджера НАК "по газу" Андрія Фаворова, ще нещодавно голову цілком успішного газотрейдера "Енергетичні ресурси України", а ще раніше співробітника ДТЕК, до нюансів торгівлі газом НАКу? Навіщо його найняли? Навіщо А.Фаворову такий головний біль? При нагоді запитаємо.

"Укртрансгаз": ринок газу не готовий до переходу на добове балансування з 1 грудня 2018 року

21 листопада 2018-го завершився подовжений термін прийому "Укртрансгазом" місячних номінацій/реномінацій для постачання природного газу на грудень за новими електронними формами через інформаційну платформу.

Як повідомила УТГ, на 08.00 22 листопада лише 103 з 229 замовників послуг транспортування змогли подати номінації вчасно та у відповідний спосіб. Решта ж трейдерів передали оператору ГТС ( тобто "Укртрансгазу") номінації з порушеннями, зокрема на паперових носіях. УТГ неодноразово звертала увагу учасників ринку на необхідність, відповідно до чинної редакції Кодексу ГТС, подати номінації на грудень через інформаційну платформу за новими електронними формами з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП). Саме в такий спосіб ринок повинен буде обмінюватися інформацією починаючи з 1 грудня — з переходом на добове балансування.

Крім того, за результатами тестування інформаційної платформи, розпочатого з 19 жовтня, УТГ змушена констатувати недопустимо низьку активність учасників ринку в цьому процесі, зокрема:

— лише 17% замовників послуг транспортування газу на регулярній основі виконували дії в системі добового балансування з початку тестового періоду;

— третина операторів газорозподільних систем (16 з 44) узагалі проігнорувала необхідність попереднього тестування інформаційної платформи та не подала жодних даних про своїх споживачів газу. Більшість облгазів основною причиною своєї бездіяльності називає критичні кадрові проблеми: нестача спеціалістів з необхідними кваліфікаційними навиками, висока плинність персоналу, що попередньо пройшов навчання для роботи з платформою, тощо;

— 42% зареєстрованих в інформаційній платформі користувачів жодного разу не зайшли до системи протягом останнього місяця;

— жоден із замовників послуг транспортування газу не надав банківської гарантії за новими формами, як це вимагає оновлена редакція Кодексу ГТС України, що вступає в дію з переходом ринку природного газу на добове балансування з 1 грудня ц.р.

Наразі очевидним є висновок, що газовий ринок України не готовий до впровадження добового балансування з 1 грудня 2018 р. Щоправда, про недоліки інформаційної платформи і свої власні УТГ скромно промовчала. Але звернулася до НКРЕКП з пропозицією відтермінувати перехід на добове балансування до закінчення опалювального сезону.

Однак у тих, хто брав участь у тестуванні інформаційної платформи, є що сказати по суті.

Добове балансування. Облгази

"За весь час тестування інформаційної платформи "Укртрансгазу" ще жодний день не завершився успішним добовим балансуванням. Зате щодня проявляються в тому або іншому вигляді різноманітні дефекти платформи. Усі ці слабкі місця та баги ми розділили на дві групи. І якщо впоратися з першою групою проблем можна за рахунок цілеспрямованої роботи фахівців газової справи, то складнощі із другої групи по силах лише антихакерам з навичками Джеймса Бонда", — так прокоментував DT.UA ситуацію голова департаменту розподілу газу "Регіональної газової компанії" Сергій Бондар.

Отже, перша група проблем — це масив помилок, недоліків, технічних пробілів, функціональних обмежень, що призводять до того, що платформа "Укртрансгазу" не може впоратися зі своїм прямим призначенням — не дозволяє звести добовий баланс газу. І цю думку поділяють не тільки в РГК, а й в інших газорозподільних компаніях.

Кожному, хто мав справу з герметичною системою, наприклад із автомобільним колесом, ясно, що для збереження працездатності в неї потрібно закачувати стільки ж речовини, скільки з неї виходить. Якщо в колесо закачали більше повітря, то його розірве, якщо менше, на спущеному далеко не поїдеш.

Схожа ситуація і з балансуванням газотранспортної системи. Вона не працюватиме, якщо в неї не закачувати стільки ж газу, скільки було витрачено. Але в інформаційній платформі, створеній "Укртрансгазом" для щодобового балансування всієї газотранспортної системи, й досі немає повного переліку точок входу та виходу. Хоча оператори газорозподільних систем передали на платформу завірену електронними підписами інформацію про свої точки входу та виходу. Але... ці дані зникли.

"Що це означає на практиці? По-перше, балансування такої системи неможливе. По-друге, користувачі такої платформи не одержують достовірних даних про отримані та передані з газотранспортної системи обсяги газу. Коли невідомо, скільки прибуло і скільки убуло, немає відомостей, від кого надійшов газ і кому переданий, будь-які спроби комерційного балансування чреваті махінаціями", — вважає С.Бондар.

Ще одна ілюстрація проблем із даними по входах-виходах. Дотепер інформаційну платформу "Укртрансгазу" не укомплектовано повноцінним реєстром споживачів газу. Передані операторами газорозподільних систем і завірені електронним підписом реєстри споживачів з'явилися на платформі в урізаному вигляді. Що ж до тих споживачів, які з релігійних міркувань відмовилися від EIC-коду, то інформаційна платформа не дає взагалі жодних варіантів роботи з ними.

Є ще близько півтора десятків зауважень із технічних та операційних помилок і недоліків, які потрібно та, головне, можна усунути. Це й періодичні тривалі відключення доступу на платформу, і програмні обмеження із завантаженням оперативних даних, через що просто неможливо вписатися в терміни, необхідні для добового балансування.

Однак попри те, що автори зривають уже третій термін уведення в роботу інформаційної платформи добового балансування, подані їм відомості про проблеми та помилки вони просто ігнорують.

Показовою є ситуація, яка склалася під час тестування 1 листопада 2018 р. При спробі розрахувати попередній обсяг добового небалансу оператор ГТС ("Укртрансгаз") проігнорував дані, завантажені на платформу операторами ГРС, і використав натомість інші цифри, які були представлені як "власна інформація". Хоча в таких випадках Кодекс ГТС зобов'язує враховувати для балансування тільки інформацію від операторів газорозподільних систем.

Після того, як зауваження по суті цієї проблеми цього самого дня було передано авторам платформи, вони змінили алгоритм розрахунку попереднього небалансу. Але знову в основі нового розрахунку опинилися не норми Кодексу ГТС, а якісь незрозумілі уподобання групи розробників або їхніх кураторів.

Укртрансгаз

Тут саме час приступити до другої групи проблем, пов'язаних із інформаційною платформою "Укртрансгазу".

Фахівці РГК раптом виявили, що оператор ГТС час від часу змінює дані на платформі від імені операторів газорозподільних систем. І це відбувається потайки, — відомості про такі втручання не фіксуються. Час від часу на інформаційній платформі з'являються фіктивні дані про операції з газом від імені операторів ГРС (редакція ознайомлена з усіма названими прикладами). В умовах комерційного використання інформаційної платформи такі "транзакції" обійдуться дорого. А якщо врахувати ще витрати на покриття раптом виниклих "небалансів", які для оператора ГТС є доходами, то такі "приховані" можливості інформаційної платформи навряд чи виникли випадково.

Потрібно віддати належне, технічне та програмне забезпечення несанкціонованого втручання та змін даних про операції з газом перебуває на дуже високому рівні. Для виявлення та нейтралізації таких операцій знадобилася кваліфікована робота фахівців з IT-безпеки.

От чому інформаційна платформа для добового балансування від "Укртрансгазу" в її нинішньому стані не може бути допущена в комерційну експлуатацію.

Замість післямови. У операторів газорозподільних систем на сьогодні немає інформації від "Укртрансгазу" про номінації для всіх категорій споживачів на наступний місяць. УТГ повинна була надати її ще чотири дні тому (або ж має бути реєстр, у кого зі споживачів, зареєстрованих на платформі, немає номінації). Це стосується всіх операторів ринку. Наприклад, "Одесагаз" повідомляє, що в них така сама історія, яка, до речі, погіршується воєнним станом.

P.S. На засіданні НКРЕКП 30 листопада в.о. президента "Укртрансгазу" Андрій Хоменко запропонував перенести запровадження добового балансування газу на 1 травня 2019 р., а доти в тестовому режимі вдосконалити електронну інформаційну систему для роботи в добовому режимі.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв з урахуванням уже виявлених недоліків запропонував доручити "Укртрансгазу" як оператору провести тендер і вибрати аудитора, який перевірить правдивість кодів і базу даних споживачів у інформаційній системі. А.Коболєв також запропонував провести аудит бази (і кодів) споживачів і створити на підтвердження прозорості "кабінет споживача" для кожного з майже 11 млн фізичних і кількох сотень тисяч юридичних газоспоживачів. Розробники інформплатформи кажуть, що така можливість (функціонал) у системі САР, на базі якої працює інформаційна платформа, існує.

У результаті НКРЕКП перенесла запровадження добового балансування газу через інформаційну платформу на 1 березня 2019 р.

Про інші деталі цього доленосного для ринку газу засідання енергорегулятора DT.UA розповість у найближчих випусках.

Для інформації: терміни

Алокація — обсяг природного газу, віднесений оператором ГТС у точках входу та виходу газотранспортної системи на замовників послуг транспортування. Здійснюється в розрізі їх контрагентів (споживачів)з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників.

Балансування системи — діяльність оператора ГТС у рамках надання послуг транспортування. Мета — врівноваження попиту та пропозиції природного газу у газотранспортній системі, що охоплює фізичне балансування та комерційне балансування.

Комерційне балансування — діяльність оператора ГТС, що полягає у визначенні та врегулюванні небалансу, який виникає з різниці між обсягами природного газу, що надійшли через точки входу, і обсягами природного газу, відібраного через точку виходу. Здійснюється у розрізі замовників послуг транспортування, із використанням алокації.

Фізичне балансування — заходи оператора ГТС для забезпечення цілісності газотранспортної системи. Полягає в утриманні необхідного співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, які були фізично відібрані з точок виходу.

Небаланс — різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу. Визначається відповідно до алокації.

Номінація — попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору ГТС. У ній зазначені обсяги природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу.