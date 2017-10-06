Ціна на газ — соціально чи політично орієнтована?

Кабмін не підніматиме ціни на газ для українців принаймні до закінчення переговорів з МВФ, хоча мав це зробити з 1 квітня 2017-го. Для прем'єра Гройсмана стати для українців, потенційних виборців, уже двічі "газоціноненависником" — значить, поставити хрест якщо не на кар'єрі політика взагалі, то на підтримці суспільства на найближчих виборах. Тож ризикуватиме він тільки в крайньому разі. А торгуватися, зокрема про ціну на газ, буде наступного тижня у Вашингтоні уповноважений глава Мінфіну Олександр Данилюк.

Крім озвучених раніше (див. DT.UA №36, "Олександр Данилюк:"У майбутньому ми не повинні розраховувати на МВФ"), аргументами для "торгу за газ" Данилюка озброїло Міненерговугільпром. Хоча він напевно знає про позицію "Нафтогазу України", який за пару місяців до цього звертався до Кабміну: назвіть ціну на газ для населення і ТКЕ (підприємств теплокомунальної енергетики). Але Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в установлений законодавством термін не оприлюднило нової ціни на газ.

Нюанс у тому, що саме Кабмін взявся встановлювати ціни на газ для населення і ТКЕ, і формулу ціни газу затвердив постановою №187. Згідно з цим документом передбачається корекція ціни на газ, що відпускається в рамках спеціальних зобов'язань — ПСО (населенню і теплокомуненерго), залежно від зміни ціни на європейському хабі NCG (Німеччина).

У Міненерговугільпромі вважають, що якби ціну на газ підняли відповідно до формули, то вона зросла б порівняно з діючими цінами для населення на 17,6%, тобто до 5815,49 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Про це сказав заступник голови Міненерговугільпрому Ігор Прокопів 4 жовтня під час обговорення за круглим столом злободенної теми "Ринок газу для побутових споживачів — європейський досвід і українські реалії". Він переконаний, що ця формула встановлення ціни на газ для населення і ТКЕ аналогічна скандально відомій формулі ціноутворення на вугілля в Україні — "Роттердам+". Тільки називається інакше — "хаб+" (наприклад, "Дюссельдорф+"). А Міненерговугільпром пропонує використовувати формулу "хаб мінус". У цьому спробують переконати МВФ.

За розрахунками "Нафтогазу", згідно із затвердженою формулою ціна газу для населення має бути підвищена ще більше — на 19% уже в жовтні, що майже збігається з прогнозами МЕРТ. Але...

"Переговори (з МВФ. — А.Є.) продовжаться наступного тижня у Вашингтоні, туди їде міністр фінансів України", — повідомив Прокопів, додавши, що до завершення переговорів уряд вирішив не змінювати ціни на газ. "Поки що ми заморозили ціну", — підсумував він. І перш ніж пояснити суть можливих змін формули ціноутворення на газ, а точніше, самої формули, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості запропонував проаналізувати нинішній стан газозабезпечення населення і ТКЕ. Зазначу, що в сегменті поставок газу промисловим підприємствам уже діє ринковий механізм, тому там і існує конкуренція пропозицій газу, і ціна залежить від балансу попиту та пропозиції. І монополії "Нафтогазу" немає.

Скільки і чому

коштує газ для населення

Нинішній стан газозабезпечення населення (див. рис. 1) навіть на думку представників секретаріату Європейського енергетичного співтовариства характеризується домінуванням "Нафтогазу України". НАК викуповує весь газ у "Укргазвидобування" (за даними 2016 р., це близько 13,9 млрд кубометрів) і додатково імпортує відсутні для забезпечення потреб населення і ТКЕ 3,7 млрд кубометрів. Причому, як ви пам'ятаєте, на весь обсяг газу для цієї категорії газоспоживачів (17,6 млрд кубометрів на рік), згідно з постановою Кабміну, поширюється паритет імпортних цін. Інакше кажучи, весь газ, і що видобувається "Укргазвидобуванням", і що імпортується НАК для населення і ТКЕ, продається населенню за формулою "хаб+". Хоча всі розуміють, що газ купують не на німецькому хабі (див. рис. 2), а буквально на кордоні України. Тобто за основу береться ціна на газовому хабі, наприклад NCG, і до неї додається вартість усіх транспортних витрат, начебто газ дійсно закуповувався в Німеччині, і за транспортування тільки до кордону з Україною через Чехію і Словаччину, а також за вхід у ГТС України довелося заплатити повну ціну операторам ГТС, включно з "Укртрансгазом". Загалом на транспортування газу за фактично діючою формулою "хаб+" припадає близько 30 дол. (без урахування транспортування і розподілу газу по Україні), які є складовою частиною ціни імпортного газу.

Таким чином, при ціні газу на хабі в 188,2 дол. за тисячу кубометрів та вартості транспортування майже 50 дол. і виходить ціна газу для споживачів за формулою "хаб+" у 5815 грн (без ПДВ).

Застосування принципу паритету імпортних цін дало змогу "Укргазвидобуванню" нарешті отримати кошти на розвиток галузі. Але зворотним боком цієї медалі стало збільшення частки субсидіантів у країні майже до 60% від загальної кількості споживачів (серед населення), за яких мусить платити бюджет тому самому "Нафтогазу". І зобов'язання і НАКу, і ще 36 постачальників газу, які отримали відповідні ліцензії НКРЕКП, поставляти газ населенню і підприємствам теплокомунальної енергетики, особливо в опалювальний сезон, незалежно від того, платять вони за газ своєчасно чи ні.

Це вам

не хрестики-нулики

Міненерговугільпром пропонує змінити формулу розрахунку ціни газу на "хаб–" (див.

рис. 2). Тобто не брати до уваги вартість транспортування імпортного газу до кордонів України для всього обсягу газу, необхідного для населення і ТКЕ. За такого підходу, за розрахунками Міненерго, ціна на газ становитиме 3670 грн за тисячу кубометрів для імпортного газу і газу "Укргазвидобування" навіть при паритеті імпортних цін.

Однак в ідеалі з МВФ уряд має намір поторгуватися взагалі щодо формули ціноутворення для населення "хаб нуль" (див. рис. 3).

За такого підходу враховується (береться за орієнтир) ціна газу на тому ж хабі для газу, що видобувається в Україні "Укргазвидобуванням", без "витрат" на транспортування до ГТС України, яких у того ж "Укргазвидобування" і так немає при поставках на ринок України. У цьому разі ціна газу виходить на рівні 5016 грн за тисячу кубометрів. Для імпортованого "Нафтогазом" газу, тих самих 3,7 млрд кубометрів, яких бракує для забезпечення потреб населення, міністерство пропонує залишити транспортну складову. Тоді загалом ціна на газ для населення в період з 1 жовтня 2017-го по 1 квітня 2018 р. становитиме, за розрахунками Міненерго, 5184 грн за тисячу кубометрів.

З 1 жовтня нової ціни уряд не запровадив, заявивши, що поки діє колишня. Як мінімум до закінчення переговорів з МВФ.

Що робитиме уряд, якщо МВФ і далі наполягатиме на дії формули "хаб+", що однозначно обіцяє збільшення ціни на газ для населення, передбачити складно. Є кардинальне рішення — припинити брати гроші у МВФ. Але співпраця з Фондом — це перш за все індикатор для інших МФО. Та й за зовнішніми боргами з тим же Фондом Україні все одно треба розраховуватися. Тож цей варіант малоймовірний.

Залишається вірити на слово міністерству, що до технології розрахунку ціни газу МВФ претензій не має, а міністру фінансів вдасться домовитися хоча б про застосування формули "хаб–". Тоді уряд спробує стримати ціну газу для населення бодай до закінчення опалювального сезону 2017–2018 рр., внісши деякі поправки у свою ж газоцінову постанову. Які, стане зрозуміло після візиту Данилюка до Вашингтона.