Андрій Фаворов: "75 відсотків наших родовищ виснажені на 87 відсотків!"

Попри те, що багато теоретиків і практики стверджують, що природного газу в Україні цілком достатньо, щоб його навіть експортувати, поки що "Нафтогаз України" і газові трейдери купують його на торговельних точках. Мінімум по 200 доларів за тисячу кубометрів. Хоча український газ коштує набагато дешевше, наприклад, звучала цифра 20 доларів. Ні першої, ні другої цифри Фаворов не спростовує, хоча й не погоджується з "дешевизною" газу, видобутого в Україні. Питання в тому, як рахувати. Кажуть, із приходом Фаворова в "Укргазвидобуванні" тільки почали це робити — рахувати все до копієчки.

Прямо скажу, що бліц-інтерв'ю з директором інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрієм Фаворовим — про поки що не райдужні перспективи збільшення видобутку газу в Україні.

Укргазвидобування / Facebook

— Андрію Михайловичу, в останні кілька років програму 20/20 розрекламували так, що й самі повірили — видобуток газу в Україні до 2020 року має збільшитися до 20 мільярдів кубометрів. Проте програму провалили. Але достеменно невідомо, чому?

— На це запитання неможливо відповісти коротко. Але є три чинники, які пояснюють, чому не вдалося кардинально збільшити видобуток газу.

Перший. 75 відсотків наших родовищ виснажені на 87 відсотків! Ми не можемо з таких родовищ фізично підняти вуглеводнів більше, ніж у них є. Поясню. Наше найбільше родовище — Шебелинка — у сімдесятих роках минулого сторіччя давало приблизно 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Потім 20, потім 10. Нині це 2,3 мільярди на рік. Із нього видобули за весь цей час 625 мільярдів кубометрів газу при доведених промислових запасах 730 мільярдів.

Я гадаю, що не відкрию Америки, якщо скажу: запаси природних ресурсів не нескінченні. Технології інтенсифікації допомагають добратися до того, що залишилося "на дні", але вони не дадуть нам можливості видобути ні десять мільярдів, ні навіть п'ять.

Дніпровсько-Донецький басейн розробляється майже 70 років. За всіма законами статистики, ймовірність знаходження більших запасів у ньому мінімальна. Коли я кажу мінімальна, то це означає менш як 1%.

На жаль, традиційного газу в тих обсягах, які були, більше немає. За рахунок Дніпровсько-Донецького басейну кардинально змінити ситуацію з власним газом в Україні ми не зможемо.

Другий. Природне падіння видобутку газу — 1,5 мільярда кубометрів на рік. І якщо ми втримуємо видобуток на рівні попереднього року, особисто я вважаю це досягненням. Це означає, що наш видобуток за рік зріс на півтора мільярда кубометрів!

Третій. За останні 15 років усі ліцензії (на відносно рентабельні родовища й ділянки) видавали передусім і в основному приватним видобувним компаніям. Але не державній "Укргазвидобування". Ми надали інформацію про це й уряду, і журналістам.

Ось найяскравіші приклади: у 2007 році ми одержали одну ліцензію, приватні компанії — 44! Потім чотири роки — у нас жодної ліцензії, 2012-го — у нас три ліцензії, у приватних компаній — 41… У 2013 році в нас знову жодної, і тільки починаючи з 2014 року наш портфель почав системно поповнюватися ліцензіями.

До початку розробки нових ділянок потрібні три-чотири роки, щоб тільки підготувати їх до буріння і потім поступово почати збільшувати видобуток вуглеводнів. Але в будь-якому разі, як я вже казав, потенціал цих ділянок не порівняти з Шебелинкою, і прориву він не дасть.

— Припустимо. Чи очікувати збільшення газовидобутку в Україні в інших регіонах, іншими способами й коли? За рахунок чого? Або запитаю інакше. У скільки обійдеться українцям збільшення видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування"?

—У нас є три основні гіпотези щодо того, де розташовані точки зростання українського газовидобутку. По-перше, це розробка глибоких (понад 6000 метрів) пластів. Технологічно це дуже складно. Але це стало можливим завдяки інвестиціям і роботі за попередні п'ять років. Тільки зараз ми одержали потрібне бурильне обладнання, матеріали й інструментарій, щоб дістатися до цих глибин ефективно і безпечно.

По-друге, ми маємо зробити технологічний переворот і почати розробляти родовища нетрадиційного газу. Потрібно одержати навички, експертизу й навчитися працювати з покладами в щільних породах.

По-третє, це великі геологічні перспективи українського шельфу. Я вірю — потенціал зростання на офшорі величезний. І це також потребує від нашої компанії нових знань і навичок.

Перелічені гіпотези ми зможемо протестувати за наступні півтора-два роки. Після закінчення цього терміну ми вам точно зможемо відповісти, обґрунтовано та зрозуміло, де ми знайшли ресурси і як їх конвертувати у видобуток.