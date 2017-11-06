Парламент і громади: як кожного року втрачається 15 млрд грн

Про що говорять цифри? Про те, що найефективнішим управлінцем є територіальні громади. Про сумнозвісну "ефективність" Держгеокадастру свідчить останнє засідання Ради регіонального розвитку від 24 жовтня 2017 року, коли через звинувачення в корупції було відсторонено керівника Держгеокадастру.

Проте станом на сьогодні в управлінні Держгеокадастру залишаються всі землі територіальних громад за межами населених пунктів. І якщо загальна площа створених 614 ОТГ становить 15 млн га (24,8% всієї території України), то в управлінні територіальних громад перебуває тільки 3 млн га (до 20% загальної площі громад).

На виконання головного принципу децентралізаційної реформи і забезпечення повсюдності місцевого самоврядування уряд подав до парламенту Законопроект №7118 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних територіальних громад".

Законопроект передбачає розширення повноважень ОТГ на управління земельними ресурсами на всій своїй території — як у межах, так і за межами населених пунктів. Крім земель природоохоронного фонду; земель, де розташовується нерухомість держвласності; земель, що перебувають у постійному користуванні держорганів (лісогосподарське призначення, оборони тощо).

За оцінками експертів, у разі ухвалення Законопроекту №7118 і передачі земель за межами населених пунктів в управління ОТГ орієнтовні обсяги додаткових надходжень до місцевих бюджетів можуть становити від 10 до 15 млрд грн.

Саме тому 231 ОТГ звернулася до голови Верховної Ради України та народних депутатів України з проханням якомога швидше розглянути й ухвалити в цілому проект Закону №7118. Перелік ОТГ, що подали свої звернення, — можна побачити ТУТ.

Народні депутати України мають можливість підтримати ОТГ і майже 6 млн людей, які проживають у громадах, 9 листопада 2017 року — саме цього дня в порядку денному значиться розгляд Законопроекту №7118.

Наступний крок — ефективне планування території

З метою мінімізувати всі ризики і надати можливість громадам здійснювати ефективне планування всіх своїх територій, у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект №6403 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

На сьогодні до складу об'єднаної територіальної громади може входити від 5 до 50 населених пунктів, через що в умовах чинного законодавства неможливо розробити й затвердити спільний генеральний план населених пунктів. Законопроект забезпечує об'єднані територіальні громади єдиним документом щодо просторового планування — планом об'єднаної територіальної громади. Таким чином створюються умови для ефективного, контрольованого та прогнозованого управління територією.

Фінансування об'єднаних територіальних громад

Навесні парламент спростив механізм створення ОТГ, ухваливши Законопроект №4772 про приєднання територіальних громад. Проте Закон не запрацює без урегулювання питання фінансування створених ОТГ.

Тому необхідно терміново ухвалити технічний Законопроект №4773 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)", який надасть новоствореним громадам право мати прямі міжбюджетні відносини.

Без ухвалення Законопроекту №4773 більш як 100 ОТГ можуть не отримати фінансування 2018 року. Які наслідки такої бездіяльності — зрозуміло всім.

Визнати міста обласного значення спроможними громадами

Найбільш спроможними громадами є міста обласного значення. Проте нині навколишні громади не можуть ухвалити рішення про приєднання до міст — заборонено.

Помилку потрібно виправити і надати громадам право ухвалювати рішення про приєднання до міст обласного значення. Від цього виграють усі.

Тому необхідно ухвалити Законопроект №6466 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення".

Усі законопроекти включено до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України 7—9 листопада. Це останній шанс показати успіх у впровадженні реформ і наблизити децентралізаційну реформу до успішного завершення.