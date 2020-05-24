Об'єднання громад на Полтавщині. Без надії сподіваємося

Від редакції: Після публікації матеріалу "Великий куш децентралізації" до редакції надійшло багато повідомлень. Конфлікти, пов'язані з затвердженням обласних перспективних планів об'єднання громад, спалахують у багатьох регіонах. Нам пишуть із Волині, Закарпаття, Буковини... Основна проблема в тому, що багато обласних державних адміністрацій (ОДА), які, відповідно до закону, затверджують і подають у Кабмін план об'єднання, зайшли в змову з місцевими та регіональними елітами. Президент же, який призначив керівників областей, чіткої позиції щодо цього не означив. Булавою справедливості не махнув. Чому? Відповідь на це запитання нам усім разом ще доведеться певний час шукати. А поки що — про ситуацію.

Зазначимо зразу, що затвердженого Кабміном перспективного плану Чернівецької області, де найбільш проблемним виявився Сокирянський район (про який ми саме докладно й розповіли у статті), прем'єр-міністр Шмигаль ще не підписав. Що, сподіватимемося, залишає шанс Новодністровській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ), від якої на користь інтересів місцевого агробарона В.Козака, всупереч закону, ОДА "відкусила" кілька сіл, домогтися справедливості.

І ось учора надійшов матеріал із Полтавщини, в якому автор (за сумісництвом голова Опішнянської ОТГ) розповідає про ситуацію, що склалася навколо його громади. Ситуація ця показова й підтверджена документами. Напередодні публікації ми звернулися по коментар до заступника міністра розвитку громад та територій В'ячеслава Негоди. Хоч він і наголосив на розгортанні політичної складової процесу затвердження перспективних планів, але уточнив: "Ми справді практично вже вступили в місцеву виборчу кампанію, і треба бути обережнішими з думками. Що, однак, не виключає слушних претензій з боку громад. Я знаю про ситуацію в Опішні. Треба розбиратися. Думку людей не можна ігнорувати. План Полтавської області затверджений урядом, але ще не підписаний прем'єр-міністром. Є ще тиждень, упродовж якого ОДА може провести соціологію, розібратися в проблемі та звернутися до нас".

Ось для того, щоб допомогти голові Полтавської ОДА Олегу Синєгубову розібратися в проблемі й не підставляти президента і Кабмін, ми й публікуємо цю статтю.

Насправді в мене вже просто немає ані слів, ані сил. Те, що зараз відбувається, може призвести до жахливих наслідків для країни. І йдеться вже не про Кирило-Ганнівку, Опішню, Зіньків, Різника чи Полтавську область. Ідеться про беззаконня, панщину, феодалізм та долі людей, які замість них визначає хтось інший.

Децентралізацію на Полтавщині злито, а межі абсурду сягнули таких масштабів, які важко було уявити ще рік тому. Перспективний план, так ретельно приховуваний від людей обласною владою в особі голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова та його першого заступника Дмитра Луніна, затверджений Кабінетом міністрів. На мою думку, він прийнятий не в інтересах громад, а в інтересах конкретних місцевих феодалів, агробаронів та політичних діячів, які історично панували на Полтавщині і, на жаль, дуже швидко знайшли спільну мову з новою обласною владою.

Трохи історії. З 2016 року ми боролися за створення Опішнянської ОТГ на території Зіньківського району Полтавської області. На відміну від місцевого нардепа Олега Кулініча (який не хотів випустити з-під свого впливу навіть найменшу частину району), ми керувалися економічними розрахунками і розуміли, що наша громада буде спроможною та успішною. Ми організовували громадські слухання, влаштовували автопробіги, мітинги, давали брифінги у Верховній Раді, переконували людей і робили багато іншого. Проте чинна влада залякала майже всі села навколо Опішні, точніше, люди були за нас, а сільські голови категорично блокували процес. Врешті-решт, майже через три роки, нам вдалося переконати одну сільраду об'єднатися. Оскільки я очолював процес об'єднання, люди попросили висунути мою кандидатуру на голову громади. Я пішов на вибори і переміг. За рік наша Опішнянська ОТГ посіла 14-й рядок за показниками фінансової спроможності серед усіх громад України. Ми зробили багато чого, але цей матеріал — не про досягнення.

У 2020 році постало питання формування перспективного плану, — і знову конфлікт. Згідно з методикою формування Перспективного плану територій Полтавської області, Кирило-Ганнівська і Ставківська сільські ради опинялися у складі Опішнянської ОТГ. Такий план був обґрунтований і перш за все орієнтований на зручності людей. Він не містив політики.

Рис. 1 До

Рис. 2 Після

Але потім у територіальний поділ включився місцевий нардеп Олег Кулініч, який має агропідприємство і власний земельний інтерес на території цих сільських рад. Відтоді Полтавська обласна державна адміністрація почала ці сільські ради методично, в різних версіях Перспективного плану, відривати від Опішнянської громади і тулити до Зінькова. У Зіньківській ОТГ і так було у складі 17 (!) сільських рад, тоді як в Опішнянській ОТГ буде всього п'ять. При тому що бюджети приблизно однакові.

Ми брали участь у різних засіданнях, писали десятки листів, їздили до Києва, ходили в Полтавську ОДА. Ми просили, доводили, показували розрахунки, проводили громадські слухання та багато іншого. Проте в результаті Ставкове ухвалило рішення приєднатися до Зіньківської ОТГ. Хоча це суперечило методиці, ми погодилися, бо така була воля людей.

У Кирило-Ганнівці люди влаштували громадські слухання, на яких одноголосно вирішили приєднатися до Опішнянської ОТГ. Потім, не довіривши слуханням, сільрада влаштувала мініреферендум, на якому понад 65% людей проголосували за Опішню. Тоді депутати ухвалили рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ, звернулися до Кабміну і Полтавської ОДА. Там внесли зміни, а ми зітхнули з полегшенням.

Ми завжди діяли по-людськи, в межах закону та в інтересах людей. У нас були різні думки — прориватися до президента Зеленського під час візиту на Полтавщину, перекривати дороги, збирати людей на Київ і навіть розбивати наметове містечко біля ОДА. Але ми сподівалися, що повного беззаконня в країні та області бути не може. Марно.

Згодом дізналися, що місцевий агробарон, шантажуючи владу голосами у Верховній Раді, знову продавив приєднання Кирило-Ганнівської сільради до Зінькова. Доки ми тут боролися з коронавірусом, закуповували обладнання до лікарень, розвозили продукти, він просто взяв і "домовився" зверху. І це та скринька Пандори, яка дозволяє йому робити все що заманеться, нехтуючи законом та волею людей.

Я не знаю, що йому заманеться наступного разу, але мені вперше стало страшно. Мені не було страшно, коли я чув відкриті погрози. Не було страху, коли, поставивши на кін майже все, що мав, я йшов на вибори. Я не боявся, навіть коли мене посадили в СІЗО за підставний хабар. А тепер — страшно.

Жодної причини приєднувати Кирило-Ганнівську сільську раду до Зінькова немає, бо:

1) за нормативною методикою, Кирило-Ганнівка має бути приєднана до Опішнянської ОТГ (саме так було в Перспективному плані 2015 року, який склали виключно за методикою, а не з політичних міркувань);

2) до Опішні набагато ближче, там є вся інфраструктура: лікарня, швидка допомога, новий ЦНАП, пожежний підрозділ та все необхідне;

3) понад 80% жителів Кирило-Ганнівки поставили підписи за приєднання до Опішні, понад 65% при вуличному обході проголосували за приєднання до Опішні, на громадських слуханнях одноголосно проголосували за Опішню;

4) Кирило-Ганнівська сільська рада прийняла офіційне рішення про приєднання до Опішнянської ОТГ і звернулася з ним до всіх необхідних органів;

5) Опішнянська громада через великий бюджет і нестачу населення щорічно віддає у державний бюджет реверсну дотацію в розмірі 3,5 млн грн, яку можна було б використовувати на благо громади.

На наші листи Полтавська обласна державна адміністрація відповідала листами, які абсолютно суперечать один одному (спочатку — ваші пропозиції враховано, а згодом — жодних пропозицій не надходило).

Спочатку ставили під сумнів волю людей, а потім кивали на те, що час добровільного об'єднання сплив. Так, час сплив. Але це означає, що ті громади, які не ввійшли до складу ОТГ, повинні приєднатися згідно з методикою, за економічною доцільністю, а не тому, що так хочеться одній людині, бо в неї там землі. Ми без надії сподівалися, що здоровий глузд усе-таки переможе, але марно.

Далі було затвердження плану Кабміном. Люди з Кирило-Ганнівки на знак протесту вийшли перекривати трасу, потім мітингували під ОДА, але досі не почуті, перебувають у розпачі. І це тільки один випадок на Полтавщині, а таких — десятки: поряд із Кирило-Ганнівкою мітингувала Ковалівка, яку в останній момент відірвали від Великосорочинської ОТГ. Засульську ОТГ, яка була однією з перших і найбільших в Україні, силоміць ліквідували й приєднали до Лубенської. Вдумайтеся: найбільшу громаду області приєднали до іншої, яка навіть не була створена!

Жителі Кирило-Ганнівки продовжують боротьбу. Незважаючи на те, що людям відкрито погрожують, залякують, а на мітинг під ОДА прийшли правоохоронці з автоматами (!): це на кілька десятків людей, переважно пенсійного віку.

Боремося, хоча сил уже майже немає. Я не здивуюся, якщо проти мене відкриють кримінальні справи або будуть погрожувати моїм близьким. Закликаю правоохоронні органи не виконувати політичних замовлень. Це конкретна стаття про зловживання владою, і ми вже бачили, чим це може закінчитися. Влада приходить і йде, а громадам жити в цих адміністративних межах десятки і сотні років.

Навіщо було п'ять років давати людям надію, щоб силоміць забрати її в останній момент? Але все ж таки без надії сподіваємося.